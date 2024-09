Grimaldi: dal 13 al 17 novembre al via un’edizione speciale di una Nave di Libri E’ in programma dal 13 al 17 novembre a bordo della Cruise Ausonia tra Napoli e Palermo la nuova edizione speciale di un Nave di Libri, il viaggio letterario organizzato da Grimaldi Lines Tour Operator, in partnership con Agra Editrice e con la testata Leggere:tutti. Durante la navigazione gli spazi della nave si animeranno grazie a un fitto programma di incontri letterari, spettacoli musicali e animazione. Ci saranno lo scrittore siciliano Roberto Disma, che presenterà il suo ultimo romanzo Venus Malus con l’accompagnamento della chitarra, proprio come facevano gli antichi cantastorie, il napoletano Lorenzo Marone, anche lui con il suo ultimo romanzo, la critica teatrale e giornalista Emilia Costantini con il suo Tu dentro di me e la cantautrice Patrizia Cirulli con un repertorio di canzoni tratte dalle poesie di Eduardo De Filippo e dall’opera di altri poeti dialettali. Ma non ci sarà solo letteratura a bordo della Cruise Ausonia. Sono infatti già previsti l’intervento di Dario Stefano, protagonista della rinascita del vino pugliese e autore del libro Enoturismo 4.0, nonché la degustazione del vino rosato Tacco Rosa, ottenuto da uve Negramaro. A terra i tour guidati sveleranno tutta la magia di Palermo e del suo territorio, con visite alla cappella Palatina, al Duomo di Monreale e alle settecentesche ville aristocratiche di Bagheria. A guidare i partecipanti attraverso i segreti della parte gastronomica della città sarà invece Mario Liberto, presidente dell’accademia enogastronomica Epulae e profondo conoscitore delle millenarie tradizioni locali: il programma prevede l’incontro e la degustazione con lo chef stellato Nino Ferreri, la visita all’azienda vinicola Duca di Salaparuta, che proprio quest’anno compie 200 anni di vita, e un viaggio alla scoperta della pasticceria siciliana: un trionfo di cannoli, cassate, sfinci di San Giuseppe, a cura dei maestri pasticceri Salvatore Cappello e Salvatore Garofalo. Ma il viaggio non finisce in Sicilia. Al rientro a Napoli, è previsto infatti un tour guidato tra le meraviglie di una delle città più antiche d’Europa, con visita finale al museo di Capodimonte. I prezzi partono da 463 euro a persona e comprendono viaggio a bordo della nave Cruise Ausonia da Napoli a Palermo e viceversa, con sistemazione in cabina tripla interna, pernottamento in camera tripla presso hotel di categoria 4 stelle a Palermo, due colazioni e due cene presso il self-service di bordo, colazioni e cene in hotel a Palermo, trasferimento in bus privato dal porto all’hotel, escursioni con pullman e guida privata come da programma pubblicato sul sito www.grimaldi-touroperator.com, diritti fissi e costi Eu Ets, assicurazione per assistenza medica. Condividi

Forte di una solida esperienza internazionale nel settore del luxury hospitality, avrà un ruolo cruciale nel delineare la strategia aziendale. Il suo contributo sarà in particolare determinante per consolidare la presenza del marchio e supportarne l'espansione. Precedentemente, Thomas ha ricoperto il ruolo di general manager in diverse strutture prestigiose in tutto il mondo, tra cui il Palace Hotel di San Francisco, l’Sls Hotel Beverly Hills e Le Royal Monceau - Raffles Paris\r

\r

Nel suo nuovo ruolo, riporterà direttamente a Benjamin Habbel, ceo e co-fondatore di Aethos, e sarà responsabile della direzione strategica e della supervisione delle operazioni quotidiane. “Sono entusiasta di entrare a far parte del gruppo e non vedo l'ora di lavorare a stretto contatto con tutto il team per migliorare l’efficienza operativa, offrire esperienze eccezionali agli ospiti e guidare la crescita e il successo del marchio nel mercato dell’hospitality globale”, commenta lo stesso Thomas. Aethos è presente in Francia, Portogallo e Italia con strutture a Milano, in Val d'Aosta, in Umbria e in Sardegna. In pipeline ci sono inoltre prossime aperture in Spagna e altri Paesi.","post_title":"Christophe Thomas nuovo chief operating officer del gruppo Aethos","post_date":"2024-09-12T12:06:13+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1726142773000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474359","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Primo bilacio della stagione per Garibaldi Hotels. Considerando il solo periodo aprile-ottobre, al 30 agosto il Gruppo italiano ha già superato il fatturato consuntivo dello stesso periodo 2023.\r

\r

«Nello specifico - commenta Fabrizio Prete, direttore generale del Gruppo alberghiero - cresciamo sul pari data (prenotazioni 2023 e 2024 al 30 agosto di ciascuno dei due anni) del 15% circa in Sicilia, dell’8% in Sardegna e di più del 10% in montagna».\r

\r

La direzione ha deciso di prolungare le aperture avendo riscontrato un incremento della domanda su fine settembre ed ottobre sia come individuali che gruppi.\r

\r

«Chiuderemo fra la metà e la fine di ottobre la Sicilia e la Sardegna – aggiunge Prete - La Puglia invece chiude a fine settembre mentre continueremo a lavorare con l’albergo diffuso Dimora Sant’Anna di Carovigno. Per quanto riguarda la montagna due strutture chiuderanno nel mese di settembre mentre ripeteremo l’esperimento molto positivo dei 12 mesi di apertura in Val di Fassa con il nostro hotel Piaz».\r

\r

Il 2024 è stato caratterizzato da un rallentamento del mercato Italia abbastanza generalizzato nelle 5 settimane centrali della stagione. «Il mercato italiano si è ripreso su settembre e ottobre – conclude Fabrizio Prete – mesi nei quali, soprattutto nei week-end, la componente italiana è molto forte. Per quanto riguarda la clientela estera è in forte crescita per l’apertura di nuovi mercati e per alcune operazioni di garantito che hanno permesso di ottimizzare i riempimenti degli hotels».\r

\r

","post_title":"Garibaldi Hotels prolunga le aperture, clientela estera in crescita ma Italia in leggero calo","post_date":"2024-09-12T11:25:09+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1726140309000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474358","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' in programma dal 13 al 17 novembre a bordo della Cruise Ausonia tra Napoli e Palermo la nuova edizione speciale di un Nave di Libri, il viaggio letterario organizzato da Grimaldi Lines Tour Operator, in partnership con Agra Editrice e con la testata Leggere:tutti. Durante la navigazione gli spazi della nave si animeranno grazie a un fitto programma di incontri letterari, spettacoli musicali e animazione. Ci saranno lo scrittore siciliano Roberto Disma, che presenterà il suo ultimo romanzo Venus Malus con l’accompagnamento della chitarra, proprio come facevano gli antichi cantastorie, il napoletano Lorenzo Marone, anche lui con il suo ultimo romanzo, la critica teatrale e giornalista Emilia Costantini con il suo Tu dentro di me e la cantautrice Patrizia Cirulli con un repertorio di canzoni tratte dalle poesie di Eduardo De Filippo e dall’opera di altri poeti dialettali. Ma non ci sarà solo letteratura a bordo della Cruise Ausonia. Sono infatti già previsti l’intervento di Dario Stefano, protagonista della rinascita del vino pugliese e autore del libro Enoturismo 4.0, nonché la degustazione del vino rosato Tacco Rosa, ottenuto da uve Negramaro.\r

\r

A terra i tour guidati sveleranno tutta la magia di Palermo e del suo territorio, con visite alla cappella Palatina, al Duomo di Monreale e alle settecentesche ville aristocratiche di Bagheria. A guidare i partecipanti attraverso i segreti della parte gastronomica della città sarà invece Mario Liberto, presidente dell’accademia enogastronomica Epulae e profondo conoscitore delle millenarie tradizioni locali: il programma prevede l’incontro e la degustazione con lo chef stellato Nino Ferreri, la visita all’azienda vinicola Duca di Salaparuta, che proprio quest’anno compie 200 anni di vita, e un viaggio alla scoperta della pasticceria siciliana: un trionfo di cannoli, cassate, sfinci di San Giuseppe, a cura dei maestri pasticceri Salvatore Cappello e Salvatore Garofalo. Ma il viaggio non finisce in Sicilia. Al rientro a Napoli, è previsto infatti un tour guidato tra le meraviglie di una delle città più antiche d’Europa, con visita finale al museo di Capodimonte.\r

\r

I prezzi partono da 463 euro a persona e comprendono viaggio a bordo della nave Cruise Ausonia da Napoli a Palermo e viceversa, con sistemazione in cabina tripla interna, pernottamento in camera tripla presso hotel di categoria 4 stelle a Palermo, due colazioni e due cene presso il self-service di bordo, colazioni e cene in hotel a Palermo, trasferimento in bus privato dal porto all’hotel, escursioni con pullman e guida privata come da programma pubblicato sul sito www.grimaldi-touroperator.com, diritti fissi e costi Eu Ets, assicurazione per assistenza medica.","post_title":"Grimaldi: dal 13 al 17 novembre al via un’edizione speciale di una Nave di Libri","post_date":"2024-09-12T11:09:12+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1726139352000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474340","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prosegue la strategia di sviluppo del brand Nh in Oriente. E' questa la volta delle Maldive, dove il marchio ha debuttato a inizio settembre con il Kuda Rah Resort. Situato nell'atollo di South Ari a circa 25 minuti in idrovolante dalla capitale Malé, la struttura offre agli appassionati del mare un accesso senza precedenti ad alcuni tra i siti di immersione e snorkeling più spettacolari del mondo. Direttamente nel resort, gli ospiti troveranno tra le altre cose il Kuda Rah Thila: pinnacolo sottomarino pieno di vivaci e frequentato da specie come le ciprine a strisce blu, le tartarughe, i napoleoni e anche lo squalo bianco o grigio.\r

\r

L'Nh Maldives Kuda Rah Resort dispone di 51 suite e ville deluxe, ognuna con un cortile interno o una piscina fronte spiaggia e di grandi dimensioni tra i 90 e i 231 metri quadrati. Le esperienze culinarie di declinano nello Sea Spray con vista mare e menu internazionale a buffet, nell'Ocean, dedicato al pesce fresco à la carte, nel Glow, il bar e lounge chic con vista sulla piscina a sfioro, nonché nel Malaa, una cucina open-air che offre piatti della tradizione maldiviana a base di frutti di mare e lezioni di cucina accompagnate da spettacoli musicali. Disponibili pure esperienze gastronomiche in villa o sulla spiaggia.\r

\r

Il centro benessere ha un approccio olistico, con un focus su trattamenti tradizionali balinesi e thailandesi, a cui si aggiungono opzioni terapeutiche con tocchi locali. Include tre sale massaggi dotate di bagno turco privato e vasca idromassaggio, nonché di una sala dedicata alla manicure e pedicure. Presente anche una palestra, un club per bambini al coperto, e dei servizi di babysitting.\r

\r

L'apertura dell'Nh Kuda Rah porta a otto le proprietà del gruppo Minor nelle Maldive e segue il debutto della Nh Collection nell'arcipelago dello scorso anno. Si tratta anche del terzo resort in assoluto per il marchio Nh Hotels & Resorts, dopo il Marina Portimao in Portogallo e il Boat Lagoon Phuket in Thailandia.\r

\r

[gallery ids=\"474342,474343,474344\"]","post_title":"Il brand Nh debutta alle Maldive con il Kuda Rah Resort","post_date":"2024-09-12T10:16:17+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1726136177000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474303","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Icelandair alza il sipario sul suo primo aeromobile Airbus, un A321Lr dipinto con i colori del vettore ad Amburgo. L'arrivo del nuovo velivolo rientra nel programma di ammodernamento della flotta del vettore, che sta sostituendo i Boeing 757. Sarà dotato di motori Pratt & Whitney PW1100G.\r

\r

“Prenderemo in consegna l'aereo a novembre\" spiega una nota del vettore che prevede di aggiungere alla flotta quattro nuovi Airbus entro l'estate del 2025. L'A321Lr è stato noleggiato da Smbc Aviation Capital.\r

\r

Icelandair è un cliente di lungo data di Boeing e gestisce una flotta di modelli 737 Max, 757 e 767. Ma l'anno scorso ha optato per la prima volta per gli Airbus, con un accordo per l'acquisto dell'A321Xlr a partire dal 2029, e nel frattempo sta prendendo in leasing altre varianti di A321.","post_title":"Icelandair: ecco il primo Airbus, un A321Lr, che entrerà in flotta a novembre","post_date":"2024-09-12T09:45:52+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1726134352000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474311","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Vacanze esclusive in residenze storiche di charme per gli amanti delle pedalate lente e dei paesaggi naturali. È la proposta di alcune delle residenze di Ville Castelli Dimore, 35 location spettacolari distribuite in tutto il territorio Veneto, dove trascorrere una vacanza attiva a contatto con la natura. \r

\r

Villa Stecchini, Ville Castelli Dimore - Bike tour sul Monte Grappa e sui colli della provincia di Vicenza\r

\r

Sono numerosi gli itinerari che attraversano il paesaggio del Monte Grappa, da percorrere in mountain bike o bici gravel.\r

\r

Proprio ai piedi del Monte Grappa, a Romano d’Ezzelino (VI), si trova Villa Stecchini, un’elegante residenza del 1600 che affianca all’ospitalità autentica, l’esperienza di una degustazione dei prodotti di produzione propria. Colazioni sportive e merende rinforzate sono alcune delle proposte che riserva ai bikers che soggiornano in Villa. Non solo, sono garantiti anche deposito e assistenza per bici, noleggio, guide autorizzate e percorsi per mountain bike o e-bike.\r

\r

A 30 minuti di auto si può visitare il Castello di Thiene, una prestigiosa dimora quattrocentesca dal grande valore museale. A Barbarano Mossano (VI), su una collina ai piedi dei Colli Berici si trova Villa di Montruglio.\r

\r

Villa Premoli, Ville Castelli Dimore - In bicicletta tra le Colline del Prosecco\r

\r

Da Villa Stecchini, gli appassionati della due ruote possono raggiungere Villa Premoli direttamente in bicicletta, a meno di 20 km: siamo in provincia di Treviso, a Cavaso del Tomba, e Villa Premoli si affaccia sulle Colline del Prosecco. Raffinata dimora, costruita nel XVII secolo e rinata, oggi, dopo sette anni di attento e rispettoso restauro, è anche agriturismo di charme.\r

\r

I ciclisti possono dedicarsi a un bike tour tra le Colline del Prosecco alla scoperta delle bellezze dell’area prealpina trevigiana, pedalando in cresta per godersi il panorama, tra ripidi pendii e dolci vallate ricche d’acqua, distese di vigneti e campi coltivati. \r

\r

A poco più di 30 minuti d’auto si possono visitare Villa San Liberale e Villa Guarnieri, entrambe a Feltre. . \r

\r

Castello di San Salvatore, Ville Castelli Dimore - Lungo l’antica via Romana nel Delta del Po\r

\r

Nel Polesine, nel cuore del Delta del Po, si trova l’isola di Ariano. Un itinerario ad anello permette di percorrere l'antica via Romana, tra musei tematici, complessi sistemi di idrovore e siti archeologici. \r

\r

Proprio qui, a Taglio del Po (RO), si trova Villa Ca’ Zen, una tenuta di campagna del Settecento, sostenibile e accogliente, dall’architettura sobria ed essenziale.\r

\r

A una cinquantina di chilometri si può visitare Villa Badoer di Fratta Polesine (RO), patrimonio Unesco.\r

\r

Più o meno alla stessa distanza, ma verso Padova, a Brugine, si trova invece Villa Roberti, tra i più suggestivi esempi del Rinascimento pittorico veneto. Si può abbinare una visita guidata a uno dei numerosi eventi che vengono organizzati nel corso dell’anno, tra concerti e spettacoli teatrali, lezioni di yoga e mercatini di oggetti vintage e antiquariato.\r

\r

­\r

­\r

­\r

­\r

\r

­","post_title":"Ville Castelli Dimore, vacanze esclusive in Veneto per gli appassionati di bicicletta","post_date":"2024-09-12T09:20:30+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1726132830000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474336","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si conferma il momento positivo di Idee per Viaggiare che, dopo aver chiuso a fine ottobre lo scorso esercizio a quota 107 milioni di euro di fatturato, prevede per quest'anno un ulteriore incremento del 15% - 17% di ricavi e marginalità. \"Le stime sono persino superiori a quanto immaginavamo al termine del primo semestre - racconta il ceo dell'operatore capitolino, Danilo Curzi -. Merito di un trend positivo che riguarda non solo i meri numeri economici ma anche la visibilità sul mercato del nostro marchio. Sono cresciute in particolare le richieste dalle agenzie, dopo che qualche mese fa abbiamo scelto di ridurre il plafond di partner trade. Una scelta difficile ma necessaria, per garantire la qualità del nostro servizio su livelli ottimali, che ha evidentemente pagato\".\r

\r

A trainare le performance di IpV è stato soprattutto l'advance booking: \"Merito delle agenzie che hanno ben compreso come prenotare in anticipo significhi poter accedere a un ventaglio di prodotto più ampio e magari spuntare qualche tariffa più competitiva. Non credo però che la variabile prezzi sia stata determinante. Per noi, che abbiamo uno scontrino medio di poco inferiore ai 4 mila euro, ritengo più che altro si tratti di un'evoluzione culturale dei viaggiatori italiani. Il fenomeno cominciava per la verità a essere già in parte evidente prima del Covid, ma negli ultimi anni è davvero esploso. Tanto che anche per il prossimo esercizio stiamo registrando un ulteriore incremento compreso tra il +15% e il +20%\".\r

\r

A livello di destinazioni l'Oriente è stato il principale protagonista della crescita. \"A cominciare dalla Cina, che pur essendo all'anno di debutto con noi (dopo l'acquisizione di Chinasia, ndr) ha già raggiunto la quinta-sesta posizione della nostra programmazione per volumi complessivi. E' inoltre proseguita l'incredibile ascesa del Giappone ormai seconda meta del nostro portfolio grazie in particolare sia ai nostri tour esclusivi Iter Experientia, sia ai self drive, magari con estensioni mare in Thailandia, Maldive, Emirati, Indonesia e Polinesia. Nel secondo semestre abbiamo registrato un buon incremento pure dal Vietnam, sia come destinazione singola, sia in abbinamento con la Cambogia e tutta l'Indocina. Bene poi l'Indonesia d'estate, in primis Bali. Si confermano quindi i volumi sugli Usa, che rimangono la nostra destinazione numero uno, mentre è finalmente riapparso il Perù dopo un periodo non positivo. E' uscita invece fuori dai radar la Giordania, a causa della crisi israelo-palestinese\".\r

\r

Una buona accoglienza ha ricevuto anche la novità IdeeMix: format speciale dedicato a combinazioni sorprendenti: \"E' un prodotto che ci ha ripagato soprattutto in termini comunicativi, contribuendo alla nostra immagine di tour operator creativo. Tra le sinergie di maggior successo, segnalerei quelle tra Francia e Usa, Messico o Maldive, grazie ai buoni collegamenti da Parigi, nonché quelle tra Spagna e Repubblica Dominicana o Stati Uniti. Senza dimenticare alcune liaison più azzardate come quelle tra Scozia, le Bahamas o il Sud America, grazie soprattutto ai voli British. Credo che il complimento migliore a questo riguardo l'abbiamo ricevuto da un nostro competitor: gli è piaciuta così tanto la formula, che ha ammesso di volercela copiare\".\r

\r

Per il futuro, IpV sta quindi pensando a un consolidamento del prodotto, \"stiamo ragionando su una seconda esclusiva alle Maldive\", mentre proseguono gli investimenti in tecnologia per l'ottimizzazione dei processi. \"In cantiere abbiamo infine moltissime iniziative e attività commerciali - conclude Curzi -. Sempre un po' fuori dagli schemi e con lo spirito frizzante che ci contraddistingue\".\r

\r

\r

\r

","post_title":"L'advance booking traina le performance IpV: +15%-17% sul 2023","post_date":"2024-09-12T09:14:35+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1726132475000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474312","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'anno finanziario 2023 - 2024 non si è ancora concluso ma in Alpitour si pensa, come naturale che sia, già al prossimo esercizio, al via il prossimo 1° di novembre. E i numeri, al momento, sono più che confortanti. I ricavi tour operating sono infatti in crescita di oltre il 20% rispetto al pari periodo dell'anno scorso. \"Il trend riguarda tutti i nostri tre pillar - spiega il direttore commerciale trade del gruppo Alpitour, Alessandro Seghi -: mainstream e specialties sono attorno al +20%, mentre il seamless viaggia a circa +28%. E il raffronto lo stiamo facendo con le settimane pre-conflitto israeliano-palestinese. Quindi con un momento che era già particolarmente positivo. Certo, bisogna capire quanta parte di questo risultato è dovuto al continuo incremento delle vendite in advance booking e quanta invece a uno sviluppo strutturale. L'anticipo delle prenotazioni è infatti un fenomeno in crescita ormai da quattro stagioni consecutive\".\r

\r

A tutto ciò si affianca un corrispondente rafforzamento del last minute, con l'andamento delle vendite ancora ben sostenuto per settembre su settembre e per ottobre su ottobre: \"Stiamo recuperando quanto abbiamo perso tra aprile e giugno. La domanda ormai si sta spalmando lungo l'intero arco dell'anno: crescono advance booking e sotto data; arretra un po' quello che sta nel mezzo\", sottolinea Seghi, confermando quanto molti protagonisti dell'industria dei viaggi stanno riscontrando orami da parecchio tempo.\r

\r

Per quanto riguarda il 2024, a trainare le performance di Alpitour per la pacchettistica (mainstream e seamless) è stato soprattutto l'East Africa (Kenya, Zanzibar e Madagascar), così come molto bene sono andate Capo Verde e le Canarie. Ha invece sofferto un po' il corto raggio: mare Italia e Baleari in primis; in parte la Grecia, dove ha continuato a pesare il contraccolpo del fenomeno incendi dell'anno precedente. \"Relativamente al prodotto itinerari, la parte del leone l'ha fatta invece sicuramente l'Oriente, Giappone e Thailandia su tutti. Ma anche gli Emirati ci hanno dato soddisfazioni, così come la Turchia, su cui stiamo proprio ora lavorando per aumentare l'offerta di tour\".\r

\r

Un capitolo a parte merita infine l'Egitto, da sempre prodotto best seller di Alpitour. Inutile nascondere che la destinazione ha subito gli effetti della crisi israelo-palestinese, con una certa ripresa registrata da aprile - maggio in avanti: \"Ora Sharm e Marsa Alam sembrano decisamente più toniche, ma anche per loro vale il discorso advance booking - conclude Seghi -. In generale alcune tipologie di clientela si stanno riavvicinando all'Egitto. Mi riferisco soprattutto agli individuali, attratti anche dalla competitività dei prezzi, che sono scesi dopo il picco della stagione record 2022 - 2023. Ripresa più lenta invece per i gruppi, in particolare per le crociere sul Nilo\".","post_title":"Parte bene il nuovo esercizio Alpitour: vendite in crescita di oltre il 20%","post_date":"2024-09-11T13:02:18+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1726059738000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474299","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Massimo Brancaleoni è il nuovo chief commercial officer di Kempinski. Assumerà l'incarico a partire dal prossimo 1° novembre, prendendo il posto di Amanda Elder, che è uscita dal gruppo in cerca di nuove opportunità professionali. Brancaleoni proviene da Silversea Cruises, dove ha ricoperto il ruolo di senior vice president sales and revenues. Precedentemente è stato per 20 anni in Costa Crociere in qualità di pricing & revenue management director, quindi di vice president Asia Pacific operations, vice president worldwide sales services e infine senior vice president global sales, lavorando in città come Parigi, Genova, Hong Kong, Madrid, Miami e Monaco. Con studi all'università di Genova e alla Iese Business School di Barcellona, dal 2022 è docente a contratto in economia dell'industria crocieristica, traghetti e yacht presso lo stesso istituto accademico ligure.\r

\r

\"Sono molto onorato di entrare in Kempinski - commenta Brancaleoni -. Il gruppo sta vivendo un momento importante della sua storia, elaborando una nuova strategia globale che rinnoverà il brand per gli anni a venire. Sono molto contento di far parte di questo viaggio e di contribuire a costruire il futuro di questa compagnia\".","post_title":"Massimo Brancaleoni nuovo chief commercial officer di Kempinski","post_date":"2024-09-11T12:17:58+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1726057078000]}]}}