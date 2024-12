Costa Crociere e sostenibilità, proseguono gli investimenti Costa Crociere porta ogni giorno 35 mila crocieristi in viaggio alla scoperta delle meraviglie del mondo. I numeri sono destinati a crescere in quanto la percentuale di chi sceglie la crociera è ancora bassa. «Esiste un ampio potenziale di crescita per i prossimi anni – spiega Mario Zanetti ad di Costa Crociere – che vogliamo sviluppare con la nostra strategia, grazie a esperienze uniche e memorabili, con la collaborazione di partner d’eccellenza. Tutto questo continuando nel nostro percorso di sostenibilità, che ci vede impegnati con investimenti importanti in nuove tecnologie finalizzati alla decarbonizzazione». Navi sempre più moderne quindi, in grado di garantire standard di sicurezza molto elevati. «In 20 anni la tecnologia ha galoppato – aggiunge Zanetti – Due decenni fa non c’erano le navi alimentate a LNG. Anche in quello siamo stati i primi sul mercato». Non solo, ora le navi si possono collegare alla rete terrestre quando sono in porto. «Sei navi su 9 – prosegue l’ad di Costa Crociere – saranno pronte per collegarsi con la rete a terra. Alcuni porti però devono ancora adeguarsi. L’Intelligenza Artificiale fa ormai parte della vita della nave». Le navi stanno diventando gioielli di tecnologia e sono all’avanguardia anche in tema di sostenibilità. «Consideriamo che il 2 per cento del traffico marittimo incide sull’inquinamento – conclude Zanetti – Nonostante questo l’obiettivo è di diminuire ancora questa incidenza ed arrivare all’emissioni ZERO. Consumare meno è la nostra priorità come anche ridurre gli sprechi. Grazie ad un impegno continuo, per esempio, a bordo delle navi si generano meno rifiuti di cibo di quanti se ne generino a terra». Condividi

