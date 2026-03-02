Baltour valorizza Teramo e l’Abruzzo: in viaggio tra mare, montagna e cultura Baltour ha messo in luce le potenzialità del territorio teramano e la propria capacità di offrire pacchetti turistici completi durante un tour organizzato per operatori e media. L’iniziativa è stata illustrata da Antonella Ballone, vicepresidente di Baltour, e da Sergio Di Sabatino, general manager dell’hotel Sporting di Teramo. «Baltour esiste dal 1988 ed è una realtà consolidata nel settore del trasporto pubblico, con una flotta di circa cento autobus – ha spiegato Antonella Ballone -. Operiamo su tutto il territorio nazionale e su tratte internazionali. Dal 2018 collaboriamo ufficialmente con FlixBus, ampliando la nostra offerta e permettendo collegamenti ancora più capillari. Questo fam trip nasce per far conoscere direttamente agli operatori e ai media le nostre strutture e la grande varietà di esperienze che il territorio teramano offre tra mare, montagna, cultura ed enogastronomia». «Baltour è proprietaria dell’hotel Sporting di Teramo, struttura quattro stelle nel centro della città con 63 camere, dotata di due sale ristorante — una per il servizio quotidiano e una per banchetti — e di una sala panoramica per meeting ed eventi – ha aggiunto Sergio Di Sabatino -. Offriamo anche servizi wellness, palestra e area massaggi. A Giulianova gestiamo e siamo proprietari del residence Gabrinus, tre stelle, a soli 20 metri dal mare, con 18 appartamenti dotati di cucina, ideale per famiglie e gruppi in autonomia». Posizione strategica Il viaggio ha evidenziato la posizione strategica di Teramo, tra il Gran Sasso d’Italia e la costa adriatica. In meno di un’ora si raggiungono borghi storici e città d’arte come L’Aquila, capitale italiana della cultura 2026, oltre a centri di interesse come Ascoli Piceno, Castelli, Civitella del Tronto e Campli con la Scala Santa, costruita nel 1772, riconosciuta dalla Santa Sede e riproduzione fedele della Scala Santa di Roma. L’iniziativa ha confermato come l’integrazione tra trasporto, ospitalità e conoscenza del territorio permetta a Baltour di proporsi come partner privilegiato per pacchetti turistici personalizzati, valorizzando le eccellenze dell’Abruzzo. (Quirino Falessi) Condividi

