Arriva in Italia la dmc egiziana Dunas Travel Sbarca sul mercato italiano la dmc egiziana Dunas Travel, già operativa in Spagna e America Latina con oltre 16 anni di attività. Tra i suoi atout spiccano oltre 32 itinerari nel Paese dei faraoni, una flotta propria di autobus e pullman, viaggi su misura, assistenza 24/7 durante i viaggi e personale parlante italiano. Le proposte spaziano da Cairo, Luxor, Assuan, Alessandria, crociera sul Nilo, Hurghada e Sharm El Sheik, fino a una vasta selezione di escursioni e attività nel deserto bianco, alla valle dei Nobli, al lago Nasser, ai templi di Abydos e Dendera e molto altro. Dunas Travel attualmente conta mediamente 100 mila passeggeri l’anno, di cui l’85% proveniente da Spagna, America Latina, Brasile e infine Italia con circa 2 mila pax nel 2024. “Con esperienza pluriennale e una profonda conoscenza della destinazione e delle esigenze del trade sentivamo l’esigenza di aprire in Italia, che riteniamo essere un mercato fondamentale molto vicino alla Spagna e al Portogallo. Tutta la nostra offerta – commenta Giovanni Fiore, direttore ommerciale per l’Italia – pone grande attenzione ai dettagli importanti: dalla ristorazione alle guide, scegliendo con cura itinerari ed escursioni, partenze garantite, tailor made, individuali e gruppi, attrazioni e hotel”. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483267 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_483285" align="alignleft" width="300"] Da sinistra, Attia Yamany ceo e fondatore, Giovanni Fiore e Miguel Selma, direttore commerciale Spagna e America Latina[/caption] Sbarca sul mercato italiano la dmc egiziana Dunas Travel, già operativa in Spagna e America Latina con oltre 16 anni di attività. Tra i suoi atout spiccano oltre 32 itinerari nel Paese dei faraoni, una flotta propria di autobus e pullman, viaggi su misura, assistenza 24/7 durante i viaggi e personale parlante italiano. Le proposte spaziano da Cairo, Luxor, Assuan, Alessandria, crociera sul Nilo, Hurghada e Sharm El Sheik, fino a una vasta selezione di escursioni e attività nel deserto bianco, alla valle dei Nobli, al lago Nasser, ai templi di Abydos e Dendera e molto altro. Dunas Travel attualmente conta mediamente 100 mila passeggeri l’anno, di cui l’85% proveniente da Spagna, America Latina, Brasile e infine Italia con circa 2 mila pax nel 2024. “Con esperienza pluriennale e una profonda conoscenza della destinazione e delle esigenze del trade sentivamo l’esigenza di aprire in Italia, che riteniamo essere un mercato fondamentale molto vicino alla Spagna e al Portogallo. Tutta la nostra offerta – commenta Giovanni Fiore, direttore ommerciale per l’Italia – pone grande attenzione ai dettagli importanti: dalla ristorazione alle guide, scegliendo con cura itinerari ed escursioni, partenze garantite, tailor made, individuali e gruppi, attrazioni e hotel”. [post_title] => Arriva in Italia la dmc egiziana Dunas Travel [post_date] => 2025-01-27T11:56:01+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1737978961000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483187 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Parte da Caraibi e Costa Rica, oltre che da Canarie e Baleari l’avventura italiana di Avoris: «La Penisola rappresenta un’opportunità strategica per noi», sintetizza il ceo della divisione travel del gruppo Barceló, Juan Carlos Gonzalez. L’operatore debutterà sul mercato tricolore con il to Travelplan e la banca letti Welcomebeds, declinando l'offerta in un prodotto dal respiro globale ma plasmato al meglio per la distribuzione e i viaggiatori italiani. La compagnia avrà presto un team commerciale dedicato nel nostro Paese guidato da Giovanni Castelli: «Annunceremo a breve anche una serie di seminari in varie città della Penisola in collaborazione con alcuni partner chiave, mentre i nostri sales cominceranno immediatamente a incontrare le agenzie di persona, nonché a organizzare presentazioni e attività formative ad hoc – spiega il nuovo direttore commerciale Italia -. Oltre alla qualità del servizio e alle atmosfere internazionali che i nostri ospiti potranno respirare nei nostri resort caraibici, mi piace sottolineare che i prodotti beneficeranno di tutte le nostre garanzie legali per gli agenti di viaggio e i clienti finali. A ciò si aggiunge il check-in dei bagagli per la destinazione finale direttamente dall’aeroporto di partenza, per una programmazione annuale di voli verso Punta Cana, Cancun, L’Avana e San Jose in Costa Rica. Durante l’estate mettiamo inoltre a disposizione collegamenti per la dominicana La Romana e Cayo Santa Maria a Cuba». Travelplan ha infatti creato un prodotto e un modello distributivo specificamente disegnato per il mercato italiano, aggiunge il direttore sviluppo Emea della divisione tour operating di Avoris, Eduard Bogatyr: «Fin da ora abbiamo la possibilità di collegare Roma, Milano e Venezia alle principali destinazioni caraibiche, Repubblica Dominicana, Messico, Cuba e Costa [caption id="attachment_483190" align="alignright" width="300"] Juan Carlos Gonzalez[/caption] Rica, in collaborazione con la nostra compagnia Iberojet o altre linee aeree partner via Madrid. Altri scali italiani seguiranno presto. A ciò si aggiunge il nostro ampio portfolio di hotel. Siamo inoltre in grado di offrire tariffe competitive e livelli commissionali interessanti per le agenzie tricolori». La distribuzione potrà accedere all’offerta tramite il sito web b2b Avoris Store, nonché grazie a una connessione Api dedicata, oppure ancora utilizzando il Travel Compositor Marketplace, per chi si serve di questa piattaforma. [post_title] => Avoris sbarca in Italia con il to Travelplan e la banca letti Welcomebeds [post_date] => 2025-01-27T09:57:29+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1737971849000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483218 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'A350-900 di Korean Air potrebbe atterrare anche all'aeroporto di Roma Fiumicino entro la seconda metà dell'anno. La compagnia aerea ha infatti iniziato le operazioni con i primi due Airbus A350-900 - sul totale dei 33 in ordine - sulle rotte di corto raggio tra Seoul Incheon e Osaka, oltre che tra Seoul e Fukuoka. Il vettore prevede poi di impiegarli nei collegamenti per Taipei a marzo, per poi utilizzarli anche sui voli europei a lungo raggio, compresi quelli per Madrid e, appunto, Roma. L'accordo con Airbus per l'acquisto di 33 velivoli di questa tipologia comprende sei A350-900 e 27 della versione -1000. Gli A350-900 sono configurati per ospitare 311 passeggeri in una configurazione a due classi, con 28 posti in classe business e 283 in economy. Korean non ha reso nota la configurazione dei più grandi -1000. Gli A350 dovrebbero sostituire i vecchi widebody che includono Boeing 777, 747, 787, nonché Airbus A330 e A380. In vista dell'entrata in servizio, Korean Air afferma di aver “messo insieme un team dedicato di piloti esperti per le operazioni con l'A350, selezionando veterani con una vasta esperienza su vari aeromobili Airbus”. La compagnia aerea ha anche “implementato un programma completo di manutenzione tecnica”. La mossa arriva nel momento in cui la compagnia sta procedendo all'integrazione con la connazionale Asiana Airlines, anch'essa operatore di A350. Korean ha completato l'acquisizione di Asiana nel dicembre 2024 e prevede la totale integrazione delle operazioni entro la fine del 2026. [post_title] => L'A350-900 di Korean Air potrebbe volarea anche su Roma tra qualche mese [post_date] => 2025-01-27T09:26:50+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1737970010000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483097 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nel futuro dell'aeroporto di Milano Bergamo arriva anche un volo diretto per Ulan Bator, dopo la recente firma dell’accordo bilaterale tra Italia e Mongolia, sottoscritto a Roma al Ministero degli Esteri a firma del ministro Antonio Tajani e del sottosegretario ai trasporti della Mongolia, Sandagdorj Batbold. Una firma particolarmente attesa da Giovanni Sanga, presidente Sacbo, che aveva incontrato lo scorso novembre una delegazione governativa e imprenditoriale della Mongolia in visita conoscitiva a Bergamo, dove aveva preso visione delle infrastrutture aeroportuali e del tessuto economico-industriale interterritoriale circostante. "Il manifesto interesse verso l’aeroporto di Milano Bergamo, come destinazione logistica favorevole alla crescita del traffico passeggeri e dell’interscambio commerciale con la Mongolia, potrà ora tradursi nell’apertura di una rotta con Ulan Bator - ha commentato Sanga -. Siamo pronti e disponibili a studiarne termini e modalità con la compagnia di bandiera Miat Mongolian Airlines. Il volo diretto da Bergamo con la capitale della Mongolia ha una valenza strategica per tutta l’area del Nord Italia e per il variegato mondo industriale e imprenditoriale che vi gravita, e potrà certamente sostenere ed accelerare il processo di crescita dell’import-export tra i due Paesi”. Gli sviluppi dell’accordo tra Italia e Mongolia creano le condizioni per un’ulteriore espansione del network dei collegamenti offerti dall’aeroporto di Milano Bergamo, che consente già di raggiungere centinaia di destinazioni in Asia e Africa attraverso i voli diretti con gli aeroporti hub di Dubai, Sharja e Istanbul Sabiha Gokcen. [post_title] => Milano Bergamo guarda alla futura apertura di voli diretti verso la Mongolia [post_date] => 2025-01-24T09:26:20+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1737710780000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483066 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_411858" align="alignright" width="300"] Paolo Manca[/caption] Felix Hotels da sempre è concentrato sull’accoglienza e sui servizi alla clientela. «Per questo i nostri investimenti sono focalizzati, oltre che sull’acquisizione di nuove strutture – sottolinea Paolo Manca a.d. di Felix Hotels – anche sul rafforzamento dei servizi, in primis sul food & beverage. Stiamo lavorando su nuovi ristoranti e punti ristoro e rinnovando la veste di quelli già esistenti. L’ultima new entry, il Residence Hotel Costa Serena (le 89 camere saranno ristrutturate) sarà per esempio dotato di due nuovi ristoranti, oltre che di una nuova piscina. Il Coluccia avrà due nuove suite; a Olbia ci sarà una nuova spa, mentre all’Airone per metà stagione saranno pronte sette suite in più. Sul Nord Sardegna e nell’Ogliastra invece offriremo nuovi beach club». Felix dispone di oltre 200 risorse impiegate nel food and beverage. «L’hotellerie deve distinguersi dal resto degli alloggi che ci sono sul mercato– continua Manca –, per questo continuiamo a investire sulla ristorazione. Nel 2024 abbiamo servito 120 mila colazioni e 100 mila pasti. C’è un ritorno alla mezza pensione grazie soprattutto ad un’offerta di qualità». Tra i punti di forza del gruppo, l’efficienza e la competenza di tagliare l’offerta a misura del cliente. «Non vendiamo solo camere – conclude Manca – ma grazie alla dmc collegata offriamo tutto il supporto per vivere il territorio. Per questo motivo registriamo un aumento dei repeaters stranieri: la nostra è un’offerta eterogenea in grado di stimolare chi va alla ricerca di destinazioni sempre diverse». [post_title] => Felix Hotels rafforza gli investimenti su servizi e offerta f&b [post_date] => 2025-01-24T09:12:47+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1737709967000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483104 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_483109" align="alignright" width="300"] Sandrine Buffenoir, Direttrice di Atout France Italia[/caption] Dopo l'anno dei Giochi Olimpici e Paralimpici e della tanto attesa riapertura della Cattedrale di Notre-Dame, la Francia si prepara ad affrontare il 2025 con proposte che raccontano non solo la ricchezza e la varietà del Paese, ma anche il dinamismo dei professionisti del turismo, come dimostra anche il numero sempre crescente dei partner francesi che hanno aderito al media tour con la stampa italiana. “La Francia è la destinazione turistica numero uno al mondo, con quasi 100 milioni di visitatori all’anno. Inoltre, è anche la prima meta estera per i turisti italiani, che ogni anno sono quasi 8 milioni. Questo dimostra quanto siano forti i legami tra i nostri due Paesi. Francia e Italia non condividono solo un grande rapporto commerciale, ma trovano nel turismo uno dei principali motori di scambio e collaborazione - ha dichiarato Rachel Caruhel, vice console generale di Francia a Milano. Dal Grand Est all’Alvernia-Rodano Alpi, passando per la Normandia, Le-Havre-Étretat, Nantes, la Valle della Loira, Rennes, Dinan Cap Frehel, la Corsica, Marsiglia e poi Arles, Digione, Aix en Provence, la Costa azzurra, Hyères e Tolone. Oltre 34 i rappresentanti francesi a Milano, per presentare le proposte in una settimana di incontri con operatori e addetti ai lavori, e con oltre 200 giornalisti della stampa di settore. Come commentato dal Vice Console Caruhel intervenuta alla conferenza stampa “L’industria turistica contribuisce ogni anno a rafforzare il legame tra Francia e Italia e rappresenta un’importante leva economica per entrambi i Paesi. Eventi come la partenza del Tour de France da Firenze lo scorso anno hanno dimostrato come il turismo sia anche un fattore di unione culturale e artistica, capace di creare sinergie preziose”. Il mercato italiano, con circa 8 milioni di arrivi all’anno, rappresenta per la Francia il quarto mercato internazionale, preceduto solo da Germania, Regno Unito e Belgio. I dati di tour operator, agenzie di viaggio online e partner francesi confermano che gli italiani sono tornati a frequentare non solo le classiche destinazioni turistiche, ma anche aree meno conosciute, come il Sud-Ovest, la Bretagna, la Normandia e la Valle della Loira. Per gli operatori italiani nei prossimi mesi sono previste specifiche iniziative, tra cui il Roadshow Francia - Nord Italia a marzo, che farà tappa a Bergamo e Vicenza, e il Roadshow Francia - Sud Italia ad aprile, con eventi a Napoli e Salerno. Nel 2025 la Francia prosegue quindi con il suo obiettivo di valorizzazione della cultura, del patrimonio, dell’arte di vivere, della gastronomia e delle meraviglie naturali. Questi saranno i temi centrali di una proposta turistica sempre più sostenibile, attenta all’ambiente e incentrata sulla mobilità dolce. Come dichiarato infatti da Sandrine Buffenoir direttrice di Atout France Italia "la tendenza è quella di estendere l’interesse per la Francia a stagioni meno frequentate, come primavera e autunno, per alleggerire il periodo estivo, che rimane sempre molto intenso”. Sulla scia dei dati positivi registrati lo scorso anno, anche il 2025 si preannuncia un anno ricco di eventi e nuove proposte: dall’inaugurazione del Museo Cézanne ad Aix-en-Provence alla 102ª edizione del Tour de France, sia maschile che femminile, con partenza da Rennes, fino al celebre Roland Garros. Senza dimenticare che la recente riapertura della cattedrale di Notre-Dame a Parigi, rappresenta una nuova occasione per riscoprire la Ville Lumière con proposte innovative, sostenibili e inclusive. “Dopo la pandemia, il turismo green ha registrato una forte crescita, contribuendo a diversificare e distribuire meglio i flussi turistici. Secondo i dati annunciati dalla Ministra del Turismo, nel 2024 la Francia ha accolto circa 100 milioni di visitatori. Tuttavia, l’obiettivo non è solo aumentare i numeri, ma anche migliorare la qualità dell’esperienza. L’intento è attrarre un turismo più consapevole, che valorizzi tutto il territorio francese, evitando la concentrazione in poche aree - osserva Sandrine Buffenoir. Per questo motivo, la Francia sta puntando molto sulla destagionalizzazione e sulla promozione di regioni meno conosciute, invitando i turisti a visitare il paese in periodi diversi dall’estate, come l’autunno, la primavera o l’inverno. Non solo Parigi dunque, ma anche luoghi come Saint-Antonin-Noble-Val con la sua Basilica, il Village Nature nella Vallée de la Marne e tante altre località ricche di fascino. Un altro obiettivo 2025 è prolungare la durata dei soggiorni, soprattutto per i turisti provenienti da mercati più lontani, come Stati Uniti, Cina e Brasile, per i quali è comune soggiornare una settimana o dieci giorni. La Francia punta ad aumentare questa media, offrendo esperienze più complete e strutturate. [caption id="attachment_483110" align="aligncenter" width="300"] I 34 partner francesi intervenuti al Media Tour France 2025 a Milano[/caption] [post_title] => Francia: mercato italiano in crescita e 2025 green [post_date] => 2025-01-24T08:57:34+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => atout-france [1] => francia ) [post_tag_name] => Array ( [0] => atout france [1] => francia ) ) [sort] => Array ( [0] => 1737709054000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483037 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il maremmano The Sense Experience Resort conquista la quinta stella. La novità è frutto di un processo di riposizionamento della proprietà di Follonica della Icon Collection, che ha posto l'attenzione anche sugli aspetti eco-compatibili del progetto, come dimostra la riqualificazione delle dune costiere e l'utilizzo di materiali sostenibili. La struttura si arricchirà inoltre di nuove suite di lusso, nonché di una spa esclusiva con piscina interna e una seconda piscina esterna. Tra le novità, spicca inoltre il progetto del suo ristorante sul mare, l'Eatè, che punta a ottenere la prestigiosa stella Michelin. Il tutto con una cucina che celebra i sapori autentici della Toscana. Ma il progetto 5 stelle mira a rappresentare un’opportunità di crescita per l’intera area. La creazione di una Academy per la formazione del personale contribuirà tra le altre cose ad arricchire il tessuto professionale locale, offrendo nuove opportunità lavorative e valorizzando il patrimonio umano della Maremma. Inoltre, il resort si pone come promotore del territorio, collaborando con produttori locali e incentivando esperienze che mettono in luce la storia e le tradizioni della Toscana. [post_title] => Arriva la quinta stella per il maremmano The Sense della Icon Collection [post_date] => 2025-01-23T10:57:32+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1737629852000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 482974 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Roma perde competitività sul fronte degli investimenti aeroportuali di Ryanair. La low cost ha annunciato oggi in una conferenza nella Capitale che rimuoverà un aeromobile basato sull'aeroporto di Fiumicino. Determinando così una riduzione degli investimenti di circa 100 milioni di dollari rispetto alla stagione estiva del 2024. La decisione, come spiegato da Eddie Wilson, ceo di Ryanair, è la conseguenza di una situazione fiscale che penalizza Roma rispetto ad altre città italiane ed europee. «Roma è in una posizione di svantaggio competitivo rispetto a città come Parigi, Bruxelles o Londra» dichiara Wilson, sottolineando come l'incremento dell'addizionale comunale sia il principale responsabile di questa scelta. La legge di bilancio prevede infatti un aumento di 50 centesimi per passeggeri diretti verso destinazioni extra-Ue negli aeroporti italiani con traffico superiore ai 10 milioni di passeggeri annui. Critica Ryanair critica quindi aspramente la tassa comunale, sottolineando come solo il 5% dei proventi vada effettivamente alle amministrazioni locali. Altre Regioni italiane come Abruzzo, Calabria e Friuli Venezia Giulia hanno invece accolto positivamente la proposta di crescita della compagnia, riducendo o eliminando del tutto l'addizionale comunale. «Questa scelta ha portato Ryanair a rafforzare la propria presenza in queste aree con l'allocazione di nuovi aeromobili. Uno in Abruzzo e Friuli Venezia Giulia e due in Calabria - sottolinea Fabrizio Francioni, head of communications Italy di Ryanair -. Questo significa per loro benefici importanti in termini di connettività e nuovi posti di lavoro». La controproposta di Ryanair e le promesse sul 2025 La riduzione degli investimenti a Roma arriva in un momento particolare, l’anno giubilare, che avrebbe invece dovuto rappresentare un’opportunità unica per aumentare il traffico sulla Capitale. «Un altro elemento di criticità - aggiunge Wilson - è il limite di 65 voli giornalieri imposto all'aeroporto di Ciampino. Questo scalo potrebbe crescere molto di più se la limitazione venisse rimossa». Francioni ha inoltre fornito un quadro del potenziale sviluppo della compagnia in Italia per il 2025. «Se l'addizionale comunale fosse abolita in tutto il Paese, Ryanair è pronta a investire 4 miliardi di euro. Allocando 40 aeromobili basati, con un aumento di oltre 20 milioni di passeggeri, 250 nuove rotte e più di 1500 nuovi posti di lavoro diretti e indiretti». [post_title] => Ryanair riduce a Roma. Un aereo in meno a Fiumicino nel 2025 [post_date] => 2025-01-22T13:30:39+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1737552639000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 482914 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Digitalizzazione, mice e sport: sono le tre aree nelle quali si concentrerà nel 2025 l’attività della Scuderia di Lipica. Dopo un 2024 all’insegna delle crescita, gli investimenti proseguono sulla linea dello sviluppo e dell’affinamento dei servizi. «Nel 2024 siamo riusciti a superare i numeri del 2019 - spiega Aaron Uazeua direttore vendite e marketing Lipica – e crescere anche rispetto al 2023. Nell’anno appena iniziato punteremo sulla digitalizzazione sia del sistema b2c che del b2b. Non solo, ma ci concentreremo sullo sviluppo del settore mice». A Lipica infatti sono state rinnovate alcune aree della scuderia, grazie alle quali l’offerta per il mice è ora più ricca e completa. La struttura dispone infatti di una grande sala attrezzata, che si aggiunge alle 11 già a disposizione. Per quanto riguarda lo sport, Lipica ha concluso nel 2024 un investimento importante sulla costruzione di un nuovo centro sportivo che comprende 4 campi da tennis con tutti i servizi annessi. L’Italia rappresenta uno dei tre principali mercati stranieri per la Scuderia. «Abbiamo avviato a Capodanno un’ottima collaborazione con un’agenzia italiana che speriamo prosegua, oltre a quelle che già sono in essere. L’Italia beneficerà anche del collegamento dell’alta velocità che arriva a Nova Gorica, molto vicino a Lipica – aggiunge Uazeua – Il mercato italiano è destinato a crescere ancora soprattutto in bassa stagione, grazie ad un’offerta in grado di andare incontro alle esigenze di target differenti. Per quanto riguarda i nuovi mercati investiremo molto sulla Polonia». A Lipica procede intanto il radicale restyling della Spa dell’Hotel Maestoso. Non solo ma sarà ristrutturata anche la reception del campo da Golf. [post_title] => Scuderia Lipica, 2025 all'insegna di digitalizzazione, mice e sport [post_date] => 2025-01-22T10:57:54+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1737543474000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "arriva italia la dmc egiziana dunas travel" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":76,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1396,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483267","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_483285\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Da sinistra, Attia Yamany ceo e fondatore, Giovanni Fiore e Miguel Selma, direttore commerciale Spagna e America Latina[/caption]\r

\r

Sbarca sul mercato italiano la dmc egiziana Dunas Travel, già operativa in Spagna e America Latina con oltre 16 anni di attività. Tra i suoi atout spiccano oltre 32 itinerari nel Paese dei faraoni, una flotta propria di autobus e pullman, viaggi su misura, assistenza 24/7 durante i viaggi e personale parlante italiano. Le proposte spaziano da Cairo, Luxor, Assuan, Alessandria, crociera sul Nilo, Hurghada e Sharm El Sheik, fino a una vasta selezione di escursioni e attività nel deserto bianco, alla valle dei Nobli, al lago Nasser, ai templi di Abydos e Dendera e molto altro. Dunas Travel attualmente conta mediamente 100 mila passeggeri l’anno, di cui l’85% proveniente da Spagna, America Latina, Brasile e infine Italia con circa 2 mila pax nel 2024.\r

\r

“Con esperienza pluriennale e una profonda conoscenza della destinazione e delle esigenze del trade sentivamo l’esigenza di aprire in Italia, che riteniamo essere un mercato fondamentale molto vicino alla Spagna e al Portogallo. Tutta la nostra offerta – commenta Giovanni Fiore, direttore ommerciale per l’Italia – pone grande attenzione ai dettagli importanti: dalla ristorazione alle guide, scegliendo con cura itinerari ed escursioni, partenze garantite, tailor made, individuali e gruppi, attrazioni e hotel”.","post_title":"Arriva in Italia la dmc egiziana Dunas Travel","post_date":"2025-01-27T11:56:01+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1737978961000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483187","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Parte da Caraibi e Costa Rica, oltre che da Canarie e Baleari l’avventura italiana di Avoris: «La Penisola rappresenta un’opportunità strategica per noi», sintetizza il ceo della divisione travel del gruppo Barceló, Juan Carlos Gonzalez. L’operatore debutterà sul mercato tricolore con il to Travelplan e la banca letti Welcomebeds, declinando l'offerta in un prodotto dal respiro globale ma plasmato al meglio per la distribuzione e i viaggiatori italiani.\r

\r

La compagnia avrà presto un team commerciale dedicato nel nostro Paese guidato da Giovanni Castelli: «Annunceremo a breve anche una serie di seminari in varie città della Penisola in collaborazione con alcuni partner chiave, mentre i nostri sales cominceranno immediatamente a incontrare le agenzie di persona, nonché a organizzare presentazioni e attività formative ad hoc – spiega il nuovo direttore commerciale Italia -. Oltre alla qualità del servizio e alle atmosfere internazionali che i nostri ospiti potranno respirare nei nostri resort caraibici, mi piace sottolineare che i prodotti beneficeranno di tutte le nostre garanzie legali per gli agenti di viaggio e i clienti finali. A ciò si aggiunge il check-in dei bagagli per la destinazione finale direttamente dall’aeroporto di partenza, per una programmazione annuale di voli verso Punta Cana, Cancun, L’Avana e San Jose in Costa Rica. Durante l’estate mettiamo inoltre a disposizione collegamenti per la dominicana La Romana e Cayo Santa Maria a Cuba».\r

\r

Travelplan ha infatti creato un prodotto e un modello distributivo specificamente disegnato per il mercato italiano, aggiunge il direttore sviluppo Emea della divisione tour operating di Avoris, Eduard Bogatyr: «Fin da ora abbiamo la possibilità di collegare Roma, Milano e Venezia alle principali destinazioni caraibiche, Repubblica Dominicana, Messico, Cuba e Costa\r

\r

[caption id=\"attachment_483190\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Juan Carlos Gonzalez[/caption]\r

\r

Rica, in collaborazione con la nostra compagnia Iberojet o altre linee aeree partner via Madrid. Altri scali italiani seguiranno presto. A ciò si aggiunge il nostro ampio portfolio di hotel. Siamo inoltre in grado di offrire tariffe competitive e livelli commissionali interessanti per le agenzie tricolori».\r

\r

La distribuzione potrà accedere all’offerta tramite il sito web b2b Avoris Store, nonché grazie a una connessione Api dedicata, oppure ancora utilizzando il Travel Compositor Marketplace, per chi si serve di questa piattaforma.","post_title":"Avoris sbarca in Italia con il to Travelplan e la banca letti Welcomebeds","post_date":"2025-01-27T09:57:29+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1737971849000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483218","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'A350-900 di Korean Air potrebbe atterrare anche all'aeroporto di Roma Fiumicino entro la seconda metà dell'anno. La compagnia aerea ha infatti iniziato le operazioni con i primi due Airbus A350-900 - sul totale dei 33 in ordine - sulle rotte di corto raggio tra Seoul Incheon e Osaka, oltre che tra Seoul e Fukuoka.\r

Il vettore prevede poi di impiegarli nei collegamenti per Taipei a marzo, per poi utilizzarli anche sui voli europei a lungo raggio, compresi quelli per Madrid e, appunto, Roma.\r

\r

L'accordo con Airbus per l'acquisto di 33 velivoli di questa tipologia comprende sei A350-900 e 27 della versione -1000. Gli A350-900 sono configurati per ospitare 311 passeggeri in una configurazione a due classi, con 28 posti in classe business e 283 in economy. Korean non ha reso nota la configurazione dei più grandi -1000.\r

\r

Gli A350 dovrebbero sostituire i vecchi widebody che includono Boeing 777, 747, 787, nonché Airbus A330 e A380.\r

\r

In vista dell'entrata in servizio, Korean Air afferma di aver “messo insieme un team dedicato di piloti esperti per le operazioni con l'A350, selezionando veterani con una vasta esperienza su vari aeromobili Airbus”. La compagnia aerea ha anche “implementato un programma completo di manutenzione tecnica”.\r

\r

La mossa arriva nel momento in cui la compagnia sta procedendo all'integrazione con la connazionale Asiana Airlines, anch'essa operatore di A350. Korean ha completato l'acquisizione di Asiana nel dicembre 2024 e prevede la totale integrazione delle operazioni entro la fine del 2026.\r

\r

","post_title":"L'A350-900 di Korean Air potrebbe volarea anche su Roma tra qualche mese","post_date":"2025-01-27T09:26:50+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1737970010000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483097","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nel futuro dell'aeroporto di Milano Bergamo arriva anche un volo diretto per Ulan Bator, dopo la recente firma dell’accordo bilaterale tra Italia e Mongolia, sottoscritto a Roma al Ministero degli Esteri a firma del ministro Antonio Tajani e del sottosegretario ai trasporti della Mongolia, Sandagdorj Batbold.\r

\r

Una firma particolarmente attesa da Giovanni Sanga, presidente Sacbo, che aveva incontrato lo scorso novembre una delegazione governativa e imprenditoriale della Mongolia in visita conoscitiva a Bergamo, dove aveva preso visione delle infrastrutture aeroportuali e del tessuto economico-industriale interterritoriale circostante.\r

\r

\"Il manifesto interesse verso l’aeroporto di Milano Bergamo, come destinazione logistica favorevole alla crescita del traffico passeggeri e dell’interscambio commerciale con la Mongolia, potrà ora tradursi nell’apertura di una rotta con Ulan Bator - ha commentato Sanga -. Siamo pronti e disponibili a studiarne termini e modalità con la compagnia di bandiera Miat Mongolian Airlines. Il volo diretto da Bergamo con la capitale della Mongolia ha una valenza strategica per tutta l’area del Nord Italia e per il variegato mondo industriale e imprenditoriale che vi gravita, e potrà certamente sostenere ed accelerare il processo di crescita dell’import-export tra i due Paesi”.\r

\r

Gli sviluppi dell’accordo tra Italia e Mongolia creano le condizioni per un’ulteriore espansione del network dei collegamenti offerti dall’aeroporto di Milano Bergamo, che consente già di raggiungere centinaia di destinazioni in Asia e Africa attraverso i voli diretti con gli aeroporti hub di Dubai, Sharja e Istanbul Sabiha Gokcen.\r

\r

","post_title":"Milano Bergamo guarda alla futura apertura di voli diretti verso la Mongolia","post_date":"2025-01-24T09:26:20+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1737710780000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483066","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_411858\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Paolo Manca[/caption]\r

\r

Felix Hotels da sempre è concentrato sull’accoglienza e sui servizi alla clientela. «Per questo i nostri investimenti sono focalizzati, oltre che sull’acquisizione di nuove strutture – sottolinea Paolo Manca a.d. di Felix Hotels – anche sul rafforzamento dei servizi, in primis sul food & beverage. Stiamo lavorando su nuovi ristoranti e punti ristoro e rinnovando la veste di quelli già esistenti. L’ultima new entry, il Residence Hotel Costa Serena (le 89 camere saranno ristrutturate) sarà per esempio dotato di due nuovi ristoranti, oltre che di una nuova piscina. Il Coluccia avrà due nuove suite; a Olbia ci sarà una nuova spa, mentre all’Airone per metà stagione saranno pronte sette suite in più. Sul Nord Sardegna e nell’Ogliastra invece offriremo nuovi beach club».\r

\r

Felix dispone di oltre 200 risorse impiegate nel food and beverage.\r

\r

«L’hotellerie deve distinguersi dal resto degli alloggi che ci sono sul mercato– continua Manca –, per questo continuiamo a investire sulla ristorazione. Nel 2024 abbiamo servito 120 mila colazioni e 100 mila pasti. C’è un ritorno alla mezza pensione grazie soprattutto ad un’offerta di qualità».\r

\r

Tra i punti di forza del gruppo, l’efficienza e la competenza di tagliare l’offerta a misura del cliente.\r

\r

«Non vendiamo solo camere – conclude Manca – ma grazie alla dmc collegata offriamo tutto il supporto per vivere il territorio. Per questo motivo registriamo un aumento dei repeaters stranieri: la nostra è un’offerta eterogenea in grado di stimolare chi va alla ricerca di destinazioni sempre diverse».\r

\r

","post_title":"Felix Hotels rafforza gli investimenti su servizi e offerta f&b","post_date":"2025-01-24T09:12:47+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1737709967000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483104","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_483109\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Sandrine Buffenoir, Direttrice di Atout France Italia[/caption]\r

\r

Dopo l'anno dei Giochi Olimpici e Paralimpici e della tanto attesa riapertura della Cattedrale di Notre-Dame, la Francia si prepara ad affrontare il 2025 con proposte che raccontano non solo la ricchezza e la varietà del Paese, ma anche il dinamismo dei professionisti del turismo, come dimostra anche il numero sempre crescente dei partner francesi che hanno aderito al media tour con la stampa italiana.\r

\r

“La Francia è la destinazione turistica numero uno al mondo, con quasi 100 milioni di visitatori all’anno. Inoltre, è anche la prima meta estera per i turisti italiani, che ogni anno sono quasi 8 milioni. Questo dimostra quanto siano forti i legami tra i nostri due Paesi. Francia e Italia non condividono solo un grande rapporto commerciale, ma trovano nel turismo uno dei principali motori di scambio e collaborazione - ha dichiarato Rachel Caruhel, vice console generale di Francia a Milano.\r

\r

Dal Grand Est all’Alvernia-Rodano Alpi, passando per la Normandia, Le-Havre-Étretat, Nantes, la Valle della Loira, Rennes, Dinan Cap Frehel, la Corsica, Marsiglia e poi Arles, Digione, Aix en Provence, la Costa azzurra, Hyères e Tolone. Oltre 34 i rappresentanti francesi a Milano, per presentare le proposte in una settimana di incontri con operatori e addetti ai lavori, e con oltre 200 giornalisti della stampa di settore.\r

\r

Come commentato dal Vice Console Caruhel intervenuta alla conferenza stampa “L’industria turistica contribuisce ogni anno a rafforzare il legame tra Francia e Italia e rappresenta un’importante leva economica per entrambi i Paesi. Eventi come la partenza del Tour de France da Firenze lo scorso anno hanno dimostrato come il turismo sia anche un fattore di unione culturale e artistica, capace di creare sinergie preziose”.\r

\r

Il mercato italiano, con circa 8 milioni di arrivi all’anno, rappresenta per la Francia il quarto mercato internazionale, preceduto solo da Germania, Regno Unito e Belgio. I dati di tour operator, agenzie di viaggio online e partner francesi confermano che gli italiani sono tornati a frequentare non solo le classiche destinazioni turistiche, ma anche aree meno conosciute, come il Sud-Ovest, la Bretagna, la Normandia e la Valle della Loira.\r

\r

Per gli operatori italiani nei prossimi mesi sono previste specifiche iniziative, tra cui il Roadshow Francia - Nord Italia a marzo, che farà tappa a Bergamo e Vicenza, e il Roadshow Francia - Sud Italia ad aprile, con eventi a Napoli e Salerno. Nel 2025 la Francia prosegue quindi con il suo obiettivo di valorizzazione della cultura, del patrimonio, dell’arte di vivere, della gastronomia e delle meraviglie naturali. Questi saranno i temi centrali di una proposta turistica sempre più sostenibile, attenta all’ambiente e incentrata sulla mobilità dolce.\r

Come dichiarato infatti da Sandrine Buffenoir direttrice di Atout France Italia \"la tendenza è quella di estendere l’interesse per la Francia a stagioni meno frequentate, come primavera e autunno, per alleggerire il periodo estivo, che rimane sempre molto intenso”.\r

\r

Sulla scia dei dati positivi registrati lo scorso anno, anche il 2025 si preannuncia un anno ricco di eventi e nuove proposte: dall’inaugurazione del Museo Cézanne ad Aix-en-Provence alla 102ª edizione del Tour de France, sia maschile che femminile, con partenza da Rennes, fino al celebre Roland Garros. Senza dimenticare che la recente riapertura della cattedrale di Notre-Dame a Parigi, rappresenta una nuova occasione per riscoprire la Ville Lumière con proposte innovative, sostenibili e inclusive.\r

\r

“Dopo la pandemia, il turismo green ha registrato una forte crescita, contribuendo a diversificare e distribuire meglio i flussi turistici. Secondo i dati annunciati dalla Ministra del Turismo, nel 2024 la Francia ha accolto circa 100 milioni di visitatori. Tuttavia, l’obiettivo non è solo aumentare i numeri, ma anche migliorare la qualità dell’esperienza. L’intento è attrarre un turismo più consapevole, che valorizzi tutto il territorio francese, evitando la concentrazione in poche aree - osserva Sandrine Buffenoir.\r

\r

Per questo motivo, la Francia sta puntando molto sulla destagionalizzazione e sulla promozione di regioni meno conosciute, invitando i turisti a visitare il paese in periodi diversi dall’estate, come l’autunno, la primavera o l’inverno. Non solo Parigi dunque, ma anche luoghi come Saint-Antonin-Noble-Val con la sua Basilica, il Village Nature nella Vallée de la Marne e tante altre località ricche di fascino. \r

Un altro obiettivo 2025 è prolungare la durata dei soggiorni, soprattutto per i turisti provenienti da mercati più lontani, come Stati Uniti, Cina e Brasile, per i quali è comune soggiornare una settimana o dieci giorni. La Francia punta ad aumentare questa media, offrendo esperienze più complete e strutturate.\r

\r

[caption id=\"attachment_483110\" align=\"aligncenter\" width=\"300\"] I 34 partner francesi intervenuti al Media Tour France 2025 a Milano[/caption]","post_title":"Francia: mercato italiano in crescita e 2025 green","post_date":"2025-01-24T08:57:34+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["atout-france","francia"],"post_tag_name":["atout france","francia"]},"sort":[1737709054000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483037","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il maremmano The Sense Experience Resort conquista la quinta stella. La novità è frutto di un processo di riposizionamento della proprietà di Follonica della Icon Collection, che ha posto l'attenzione anche sugli aspetti eco-compatibili del progetto, come dimostra la riqualificazione delle dune costiere e l'utilizzo di materiali sostenibili. La struttura si arricchirà inoltre di nuove suite di lusso, nonché di una spa esclusiva con piscina interna e una seconda piscina esterna.\r

\r

Tra le novità, spicca inoltre il progetto del suo ristorante sul mare, l'Eatè, che punta a ottenere la prestigiosa stella Michelin. Il tutto con una cucina che celebra i sapori autentici della Toscana. Ma il progetto 5 stelle mira a rappresentare un’opportunità di crescita per l’intera area. La creazione di una Academy per la formazione del personale contribuirà tra le altre cose ad arricchire il tessuto professionale locale, offrendo nuove opportunità lavorative e valorizzando il patrimonio umano della Maremma. Inoltre, il resort si pone come promotore del territorio, collaborando con produttori locali e incentivando esperienze che mettono in luce la storia e le tradizioni della Toscana.","post_title":"Arriva la quinta stella per il maremmano The Sense della Icon Collection","post_date":"2025-01-23T10:57:32+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1737629852000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"482974","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Roma perde competitività sul fronte degli investimenti aeroportuali di Ryanair. La low cost ha annunciato oggi in una conferenza nella Capitale che rimuoverà un aeromobile basato sull'aeroporto di Fiumicino. Determinando così una riduzione degli investimenti di circa 100 milioni di dollari rispetto alla stagione estiva del 2024.\r

\r

La decisione, come spiegato da Eddie Wilson, ceo di Ryanair, è la conseguenza di una situazione fiscale che penalizza Roma rispetto ad altre città italiane ed europee.\r

\r

«Roma è in una posizione di svantaggio competitivo rispetto a città come Parigi, Bruxelles o Londra» dichiara Wilson, sottolineando come l'incremento dell'addizionale comunale sia il principale responsabile di questa scelta. La legge di bilancio prevede infatti un aumento di 50 centesimi per passeggeri diretti verso destinazioni extra-Ue negli aeroporti italiani con traffico superiore ai 10 milioni di passeggeri annui.\r

Critica\r

Ryanair critica quindi aspramente la tassa comunale, sottolineando come solo il 5% dei proventi vada effettivamente alle amministrazioni locali. Altre Regioni italiane come Abruzzo, Calabria e Friuli Venezia Giulia hanno invece accolto positivamente la proposta di crescita della compagnia, riducendo o eliminando del tutto l'addizionale comunale.\r

\r

«Questa scelta ha portato Ryanair a rafforzare la propria presenza in queste aree con l'allocazione di nuovi aeromobili. Uno in Abruzzo e Friuli Venezia Giulia e due in Calabria - sottolinea Fabrizio Francioni, head of communications Italy di Ryanair -. Questo significa per loro benefici importanti in termini di connettività e nuovi posti di lavoro».\r

La controproposta di Ryanair e le promesse sul 2025\r

La riduzione degli investimenti a Roma arriva in un momento particolare, l’anno giubilare, che avrebbe invece dovuto rappresentare un’opportunità unica per aumentare il traffico sulla Capitale. «Un altro elemento di criticità - aggiunge Wilson - è il limite di 65 voli giornalieri imposto all'aeroporto di Ciampino. Questo scalo potrebbe crescere molto di più se la limitazione venisse rimossa».\r

\r

Francioni ha inoltre fornito un quadro del potenziale sviluppo della compagnia in Italia per il 2025. «Se l'addizionale comunale fosse abolita in tutto il Paese, Ryanair è pronta a investire 4 miliardi di euro. Allocando 40 aeromobili basati, con un aumento di oltre 20 milioni di passeggeri, 250 nuove rotte e più di 1500 nuovi posti di lavoro diretti e indiretti».\r

\r

","post_title":"Ryanair riduce a Roma. Un aereo in meno a Fiumicino nel 2025","post_date":"2025-01-22T13:30:39+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1737552639000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"482914","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Digitalizzazione, mice e sport: sono le tre aree nelle quali si concentrerà nel 2025 l’attività della Scuderia di Lipica.\r

\r

Dopo un 2024 all’insegna delle crescita, gli investimenti proseguono sulla linea dello sviluppo e dell’affinamento dei servizi.\r

\r

«Nel 2024 siamo riusciti a superare i numeri del 2019 - spiega Aaron Uazeua direttore vendite e marketing Lipica – e crescere anche rispetto al 2023. Nell’anno appena iniziato punteremo sulla digitalizzazione sia del sistema b2c che del b2b. Non solo, ma ci concentreremo sullo sviluppo del settore mice».\r

\r

A Lipica infatti sono state rinnovate alcune aree della scuderia, grazie alle quali l’offerta per il mice è ora più ricca e completa. La struttura dispone infatti di una grande sala attrezzata, che si aggiunge alle 11 già a disposizione.\r

\r

Per quanto riguarda lo sport, Lipica ha concluso nel 2024 un investimento importante sulla costruzione di un nuovo centro sportivo che comprende 4 campi da tennis con tutti i servizi annessi.\r

\r

L’Italia rappresenta uno dei tre principali mercati stranieri per la Scuderia.\r

\r

«Abbiamo avviato a Capodanno un’ottima collaborazione con un’agenzia italiana che speriamo prosegua, oltre a quelle che già sono in essere. L’Italia beneficerà anche del collegamento dell’alta velocità che arriva a Nova Gorica, molto vicino a Lipica – aggiunge Uazeua – Il mercato italiano è destinato a crescere ancora soprattutto in bassa stagione, grazie ad un’offerta in grado di andare incontro alle esigenze di target differenti. Per quanto riguarda i nuovi mercati investiremo molto sulla Polonia».\r

\r

A Lipica procede intanto il radicale restyling della Spa dell’Hotel Maestoso. Non solo ma sarà ristrutturata anche la reception del campo da Golf.","post_title":"Scuderia Lipica, 2025 all'insegna di digitalizzazione, mice e sport","post_date":"2025-01-22T10:57:54+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1737543474000]}]}}