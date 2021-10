Il programma per l’estate 2022 di Air Canada

Air Canada ha svelato il programma per l’estate 2022 per le destinazioni Europa, Africa, Medio Oriente e India. Oltre ai voli consolidati tutto l’anno, la compagnia aerea ha annunciato il ritorno alle principali destinazioni stagionali estive come Barcellona, ​​Venezia, Nizza, Manchester, Edimburgo e Keflavik (Reykjavik).

I servizi stagionali per Atene, Roma e Lisbona sono ripresi nel 2021 e torneranno la prossima primavera, insieme al servizio lanciato di recente da Air Canada per Il Cairo.

“Mentre continuiamo a ricostruire la nostra rete globale, Air Canada è entusiasta di pianificare il suo ritorno in queste famose destinazioni per il tempo libero in Europa, Africa e Medio Oriente, offrendo ai suoi clienti di esplorare di nuovo il mondo”, ha affermato Mark Galardo, senior vice president, network planning and revenue management di Air Canada. “Il nostro programma consentirà di viaggiare comodamente attraverso i nostri hub di Toronto, Vancouver, Montreal e Calgary da e verso le nostre destinazioni globali”.