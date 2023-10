Community.travel presenta le novità per i tour operator Community.travel, la piattaforma b2b dedicata ai professionisti del turismo e che mette in contatto i tour operator con le dmc, racconta le novità pensate per perfezionare i processi di vendita b2b dei tour. “Il nostro core business è la distribuzione di tour a partenze garantite in ambiente digitale – spiega il ceo Davide Galleri -, ma stiamo lavorando per facilitare anche la vendita online professionale dei tour privati su misura”. L’obiettivo finale è quello di offrire ai tour operator un’offerta sempre più ampia e variegata di prodotti. “Oggi sul nostro marketplace sono già stati caricati da molti fornitori tour con partenze su base privata – continua il ceo -, ma il nuovo processo di formazione dei nostri partner ricettivi li supporta affinché siano pronti alla vendita di un prodotto sempre più dinamico, affrontando in maniera innovativa il problema della vendita online dei piccoli gruppi”. Grazie alla velocità di utilizzo e ai costi ridotti, Community.Travel consente ai dmc di limitare gli oneri derivanti dalla pubblicazione delle offerte su tante e diverse piattaforme e permette ai t.o. di visualizzare i prezzi e le disponibilità in tempo reale, ricevendo conferme immediate grazie a un sistema innovativo e tecnologicamente avanzato. “Il risultato è un prodotto in continua crescita ed evoluzione – spiega Galleri -, che permettono di soddisfare le esigenze in continuo mutamento degli operatori che vendono tour. Le nuove funzionalità che abbiamo implementato ci stanno permettendo di far apprezzare la noostra proposta anche ai grandi gruppi”. Il prossimo step è l’accesso a una completa personalizzazione e brandizzazione del prodotto. “Il servizio sarà quello proposto dal dmc – conclude Galleri -, ma entro la fine dell’anno i tour operator avranno la possibilità di personalizzarlo, cambiando anche il nome”. Condividi

Favorita anche da un tasso di cambio favorevole, per la destinazione - secondo i dati dell’Australian Bureau of Statistics - , luglio 2023 è stato il terzo mese consecutivo in cui gli arrivi per vacanza hanno superato quelli per visita di amici e parenti.\r

\r

“Nel 2023, la voglia di viaggiare ha raggiunto un picco senza precedenti” dichiara Eva Seller Regional Manager Europa Continentale di Tourism Australia che, dati alla mano continua “l’Italia si colloca tra i 15 mercati chiave in termini di arrivi e di spesa media per i viaggi. Per l'anno conclusosi a luglio '23 sono stati di 56.100 gli italiani contro i 77.000 registrati nel 2019, pari a una ripresa del 72% rispetto all'anno conclusosi a luglio 2019. Tre settimana la durata media dei soggiorni. La disponibilità di voli dall'Italia all'Australia dovrebbe tornare al 92% dei posti disponibili nel dicembre 2023 e quasi tutte le compagnie aeree hanno ripreso i collegamenti attraverso i loro principali gateway”\r

\r

Quali sono le principali novità per il 2024?\r

\r

“Da giugno a ottobre 2024 tornerà operativo il volo diretto Qantas da FCO a Per e SYD” annuncia con soddisfazione Eva “ e ci sono molte nuove esperienze e prodotti turistici disponibili per i visitatori.”.\r

\r

Molte le attività previste nei prossimi mesi anche per operatori e partner commerciali. A cominciare dall'Australian Tourism Exchange (ATE), il più grande appuntamento del settore turistico australiano, che nel 2024 tornerà per la prima volta dal 2015: si terrà al Melbourne Convention and Exhibition Centre (MCEC) dal 19 al 24 maggio 2024, con la partecipazione di delegati provenienti da 30 Paesi.\r

\r

Tre le città italiane dove già in gennaio si terranno i Tourism Australia Roadshow: Milano (23/1), Roma (24/1)e Napoli (25/1). Tourism Australia, infatti, come ogni anno finanziario, gestisce in collaborazione con le organizzazioni turistiche degli Stati e dei Territori australiani (STOs) un programma educativo di familiarizzazione dedicato alle agenzie di viaggio certificate Aussie Specialist. Gli agenti di viaggio certificati sono formati da Aussie Specialist Trainer e dalle organizzazioni turistiche di South Australia Tourism Commission, Tourism Northern Territory, Tourism and Events of Queensland, Visit Victoria e Tourism Western Australia. L’obiettivo è fornire ai venditori di viaggi internazionali le conoscenze e le competenze necessarie per promuovere e vendere l'Australia come destinazione. In Italia gli agenti di viaggio iscritti al programma sono 982; e il numero totale di Aussie Specialist certificati è di 685.","post_title":"Tourism Australia, Eva Seller: \"arrivi italiani in ripresa del 72%\"","post_date":"2023-10-13T10:48:14+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["agenti-di-viaggio","arrivi-turistici-in-australia","aussie-specialist","australia","eva-seller-tourism-australia","italiani-in-australia","nofascione","tourism-australia","vacanze-in-autralia","viaggi-in-australia"],"post_tag_name":["agenti di viaggio","arrivi turistici in australia","Aussie Specialist","Australia","eva seller tourism australia","italiani in australia","nofascione","Tourism Australia","vacanze in autralia","viaggi in australia"]},"sort":[1697194094000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453991","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_453992\" align=\"alignleft\" width=\"301\"] Davide Galleri ceo Community.travel[/caption]\r

\r

Community.travel, la piattaforma b2b dedicata ai professionisti del turismo e che mette in contatto i tour operator con le dmc, racconta le novità pensate per perfezionare i processi di vendita b2b dei tour.\r

\r

“Il nostro core business è la distribuzione di tour a partenze garantite in ambiente digitale – spiega il ceo Davide Galleri -, ma stiamo lavorando per facilitare anche la vendita online professionale dei tour privati su misura”.\r

\r

L’obiettivo finale è quello di offrire ai tour operator un’offerta sempre più ampia e variegata di prodotti. “Oggi sul nostro marketplace sono già stati caricati da molti fornitori tour con partenze su base privata - continua il ceo -, ma il nuovo processo di formazione dei nostri partner ricettivi li supporta affinché siano pronti alla vendita di un prodotto sempre più dinamico, affrontando in maniera innovativa il problema della vendita online dei piccoli gruppi”.\r

\r

Grazie alla velocità di utilizzo e ai costi ridotti, Community.Travel consente ai dmc di limitare gli oneri derivanti dalla pubblicazione delle offerte su tante e diverse piattaforme e permette ai t.o. di visualizzare i prezzi e le disponibilità in tempo reale, ricevendo conferme immediate grazie a un sistema innovativo e tecnologicamente avanzato.\r

\r

“Il risultato è un prodotto in continua crescita ed evoluzione – spiega Galleri -, che permettono di soddisfare le esigenze in continuo mutamento degli operatori che vendono tour. Le nuove funzionalità che abbiamo implementato ci stanno permettendo di far apprezzare la noostra proposta anche ai grandi gruppi”.\r

\r

Il prossimo step è l’accesso a una completa personalizzazione e brandizzazione del prodotto. “Il servizio sarà quello proposto dal dmc - conclude Galleri -, ma entro la fine dell’anno i tour operator avranno la possibilità di personalizzarlo, cambiando anche il nome”.\r

\r

","post_title":"Community.travel presenta le novità per i tour operator","post_date":"2023-10-13T10:00:45+00:00","category":["senza-categoria"],"category_name":["Senza categoria"],"post_tag":["community-travel","davide-galleri-community-travel","sito-b2b-di-viaggi"],"post_tag_name":["Community.travel","Davide Galleri community.travel","sito b2b di viaggi"]},"sort":[1697191245000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454001","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Th Group si appresta a chiudere a fine ottobre il proprio anno finanziario con un fatturato complessivo di circa 180 milioni di euro. Una cifra che rappresenta un bel salto in avanti rispetto ai quasi 135 milioni del 2022. \"E sarebbe potuto andare anche meglio, se il mercato domestico ad agosto avesse generato gli stessi flussi del 2022 - osserva il direttore commerciale e marketing Stefano Maria Simei - D'altronde l'aumento dei prezzi, per far fronte alla crescita dei costi, ha parzialmente frenato la stagione\".\r

\r

In tale contesto comincia a prendere forma anche il progetto Baobab, il to generalista di casa Th lanciato ormai due anni fa, che dovrebbe chiudere l'anno con un giro d'affari attorno ai 35 milioni. \"La destinazione trainante è stata senza dubbio l'Egitto - racconta il direttore della business unit, Alessandro Gandola -. Sono cresciute bene anche le Baleari, mentre la Grecia è partita in ritardo ma ha poi dato segnali confortanti. Canarie e lungo raggio sono ancora in fase di rodaggio. Puntiamo però a consolidarle nel 2024\". A sostenere il prodotto Egitto ha concorso anche il fenomeno inflazione, che ha generato altrove sensibili aumenti di prezzo. Il Paese dei faraoni ha invece beneficiato, in termini di flussi turistici, della svalutazione di circa il 75% della propria moneta avvenuta a cavallo tra ottobre e novembre 2022 .\r

\r

Tra le novità, spicca quindi la Turchia, che sta già dando risultati estremamente interessanti. \"Abbiamo disponibili pacchetti Istanbul sul ponte dell'Immacolata e le festività di fine anno, nonché alcuni itinerari che coinvolgono la città sul Bosforo e la Cappadocia - prosegue Gandola -. Da segnalare anche il completamento del prodotto mar Rosso con Hurghada e poi le crociere sul Nilo con volato low cost sul Cairo\".\r

\r

Per il prossimo anno Baobab punta ora deciso verso quota 50 milioni, \"scenari recenti permettendo - chiosa prudenzialmente Gandola -. In tema di futuri sviluppi di prodotto, infine, siamo pronti a guardare ovunque, sempre nell'ottica della nostra offerta generalista. Ci interessano soprattutto quelle destinazioni in cui le low cost mostrano un importante potenziale leisure. E questo grazie alla nostra piattaforma di packaging dinamico, che si sta rivelando una delle più avanzate sul mercato\".","post_title":"Th Group a quota 180 mln. Prende corpo il progetto Baobab","post_date":"2023-10-13T09:21:01+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1697188861000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453966","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"ViaMilano Parking, il sistema dei parcheggi ufficiali degli aeroporti di Milano, lancia la nuova release del sito rivolto agli agenti di viaggio per offrire una migliore user experience e nuove funzionalità. A questa novità si aggiunge la nuova promozione per il Ponte dell'Immacolata acquistabile fino al 15/10 che prevede una tariffa di 39€ per 10 giorni di sosta dal 1/12 al 10/12 .\r

\r

ViaMilano Parking chiude la stagione estiva con un’occupazione del 100% in molti parcheggi. Con oltre 24.000 posti auto a Malpensa, Linate e Bergamo i passeggeri hanno la possibilità di lasciare la propria vettura comodamente vicino al terminal e di portare sempre via le chiavi dell’auto.\r

\r

Uno degli obiettivi principali di SEA che continua a investire per un’offerta sempre più al passo coi tempi: oggi il P1 XL di Linate, oggetto di una recente “ristrutturazione”, è il parcheggio con gli stalli più ampi di tutta Milano. Sempre a Linate da poco più di un mese è aperta una nuova struttura con aggiuntivi 1500 posti auto scoperti. Invece per i motociclisti è disponibile un nuovo parcheggio con 50 posti coperti.\r

\r

\r

\r

","post_title":"ViaMilano Parking lancia la nuova release del sito b2b","post_date":"2023-10-13T09:11:27+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1697188287000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453969","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_453971\" align=\"aligncenter\" width=\"480\"] Da sx Davide Volpe e Luigi Porro[/caption]\r

\r

Travel Expert, la rete di personal travel agent esperti omnicanale, registra una crescita a doppia cifra, complici il buon andamento di tutto il turismo organizzato e l’ampliamento del team di agenti, oggi arrivati a quota 80 sul territorio nazionale. Bilanci positivi per la divisione divisione MICE e il brand Stoviaggio: entrambe le iniziative sono nate nel 2022 e si sono rivelate di grande successo, grazie alla sinergia tra il lavoro dell’headquarter milanese e l’attività sul campo dei Personal Travel Expert. \r

\r

Sul fronte MICE, a 12 mesi dall’apertura della divisione, Travel Expert ha già movimentato più di 500 passeggeri, registrando un tasso di soddisfazione molto alto, che ha permesso di riconfermare molte collaborazioni con le aziende anche per il 2024. Fondamentale si è rivelata la partnership con il Gruppo Frigerio, che dallo scorso mese di maggio è entrato anche nel capitale sociale del network.\r

\r

Luigi Porro, Socio Fondatore e CEO Travel Expert, dichiara: “Il progetto MICE di Travel Expert nasce nel 2022 per assecondare le istanze di diversi Personal Travel Expert che vantavano un background nelle vendite in ambito corporate e MICE. Consapevoli di poter contare sul know-how del Gruppo Frigerio, abbiamo colto subito l’opportunità di presidiare un mercato “premium” per volumi e marginalità, che mai prima d’ora aveva visto i consulenti di viaggio protagonisti. Del resto, a noi piace cogliere le sfide e oggi, dopo mesi di formazione e affiancamento agli agenti nelle fasi operative e di preventivazione, siamo tra i leader del nostro segmento. Sono più del 10% i Personal Travel Expert che hanno già lavorato sul MICE e, considerati i risultati raggiunti in 12 mesi, nel 2024 stimiamo di raddoppiare il fatturato”.\r

\r

Ancora più ambizioso l’obiettivo di Stoviaggio, brand presentato proprio a TTG Travel Experience nel 2022: incentivare la collaborazione tra agenti di viaggio e travel blogger, per creare prodotti esclusivi nei quali il fascino del viaggio si sposa con la condivisione di valori e attitudini all’interno di una community.\r

\r

Davide Volpe, Socio Fondatore e CTO Travel Expert, commenta: “Al momento, nel progetto sono già coinvolti oltre 20 consulenti Travel Expert e 30 travel blogger: nei primi 12 mesi abbiamo confermato più di 20 viaggi di gruppo per un totale di oltre 150 clienti, con una marginalità media superiore al 20%. Oggi parte la seconda fase del progetto, volta a reclutare creators ancora più ingaggianti e con una forte specializzazione nel mondo travel, di sicuro interesse per i nostri personal. Sono passati solo 12 mesi e l’asticella si alza, insieme alle nostre aspettative”.","post_title":"Travel Expert, bilancio positivo su Mice e Stoviaggio","post_date":"2023-10-13T09:00:12+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1697187612000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453952","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_453953\" align=\"alignleft\" width=\"314\"] Maurizio Casabianca[/caption]\r

\r

Parte con il piede giusto la linea Going4Cruise, che nel suo primo anno di attività ha già coinvolto 6 mila passeggeri. “A fronte di tale successo, abbiamo deciso di raccogliere tutta la nostra proposta in un catalogo ad hoc che include l’offerta per il prossimo inverno e l’intero 2024”, spiega il chief commercial & operations officer, Maurizio Casabianca.\r

\r

Si tratta di un prodotto particolare, che per definizione sfrutta le sinergie di gruppo con Msc ma che è anche in grado di garantire un buon rapporto qualità-prezzo, in particolare sul lungo raggio. “Con la recente crescita delle tariffe aeree - suggerisce Casabianca -, recarsi in destinazioni come New York e avere poi l’opportunità di abbinarvi anche una crociera potrebbe essere una buona strategia per ammortizzare le spese del viaggio”. Tra le novità in catalogo c’è poi l’opzione Sharm el-Sheikh, destinazione servita al contempo da charter Going e crociere Msc, nonché combinabile con il Cairo e le altre mete dell’Egitto classico.\r

\r

Le potenzialità di Going4Cruise sono inoltre destinate a moltiplicarsi con il brand Explora Journeys. “In questo caso il target cambia - rivela infatti Casabianca -. E questo ci darà l’opportunità di provare a intercettare quel cliente viaggiatore che tradizionalmente è sempre stato un po’ lontano dal mondo delle crociere. A breve presenteremo quindi un altro catalogo ad hoc dedicato proprio ai combinati con gli itinerari Explora Journeys”.\r

\r

Ma l’attività creativa del tour operator di casa Msc non si ferma mai. E’ imminente infatti il lancio di una serie di proposte pensate per gli amanti del cinema, con otto crociere a tema in calendario da Venezia e Genova prima e dopo l’estate.","post_title":"Cresce il prodotto Going4Cruise. In distribuzione il catalogo dedicato","post_date":"2023-10-13T08:01:35+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1697184095000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453973","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_453974\" align=\"aligncenter\" width=\"439\"] Il direttore commerciale tour operating, Alessandro Seghi[/caption]\r

\r

Si avvicina la chiusura dell’anno finanziario per Alpitour e con essa puntuale arriva anche la nuova versione del contratto per le agenzie di viaggio. “Proseguiremo lungo una linea di continuità con il recente passato - spiega il direttore commerciale tour operating, Alessandro Seghi -. Si partirà quindi da un set di commissioni d’uso legate ai risultati dell’esercizio precedente, a cui si aggiungerà una remunerazione variabile in funzione di specifici target trimestrali. Una formula che funziona, visto che quest’anno abbiamo erogato qualcosa come 5 milioni di euro di over a oltre 3 mila agenzie, con punte massime che hanno superato i 30 mila euro. Non solo: la liquidazione trimestrale dei premi permette alle agenzie di viaggio di beneficiare di flussi di cassa spesso anche in periodi di bassa stagione. Unica piccola novità di quest’anno, l’idea di collegare tra loro le incentivazioni mainstream e special, per favorire una collaborazione ancora più 360 gradi con le agenzie partner”.\r

\r

A livello di numeriche il contratto sarà distribuito a quasi tutte le agenzie che lo avevano ricevuto l’anno scorso, con l’eccezione di 400-500 punti vendita che hanno registrato risultati molto bassi, sotto la soglia dei 10 mila euro annui. “Oltre a queste saremo costretti a togliere pure coloro che al 31 ottobre non saranno compliant con la procedura Adv-Overview - sottolinea Seghi -. Con la speranza di riaccoglierli presto tramite la compilazione della piattaforma ad hoc di Astoi. Ci sono però anche alcune new entry da segnalare: diverse adv che sono nate quest’anno e che hanno dato buoni risultati, a volte persino con titolare e personale molto giovane. Non parliamo di numeri eccezionali, ma si tratta comunque di segnali importanti per il comparto”.\r

\r

Oltre al contratto in arrivo proseguono poi naturalmente le altre iniziative dedicate al trade, tra cui le campagne spot di natura tattica come la “A Tutto Special” tutt’ora in corso e dedicata alle pratiche tailor made. \"Chi ne chiude dieci ottiene 10 mila euro di over, con altri premi minori tarati a scalare su numeri inferiori”. Durante l’anno sono stati inoltre portati ben 1.151 agenti in fam trip e generati 3 milioni di euro di fatturato extra per le adv, arrivato grazie ai nuovi clienti catturati online con il progetto Twin. Infine, c’è il programma Melaviaggio, format loyalty per banconisti, che ha permesso a 309 persone di andare in vacanza gratis con Alpitour. \r

\r

“Per l’anno prossimo - conclude Seghi - lanceremo un altro programma loyalty riservato ai banconisti che stiamo definendo proprio in questo periodo. La settimana prossima abbiamo inoltre in partenza il roadshow Condividere per presentare il contratto e le novità di prodotto. Si declinerà in circa una quarantina di tappe su tutto il territorio italiano. E poi naturalmente fam trip ed educational che quest’anno, se possibile, coinvolgeranno un numero ancora maggiore di agenti”.","post_title":"Seghi, Alpitour: con il contratto 2023 distribuiti alle adv 5 milioni di over","post_date":"2023-10-13T08:00:51+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1697184051000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453926","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_453927\" align=\"aligncenter\" width=\"511\"] Castello di Thiene[/caption]\r

\r

Dal 21 ottobre al 25 novembre le Dimore Amiche del Veneto, gruppo d’eccellenza di Adsi – Associazione Dimore Storiche Italiane che da anni si occupa del promuovere la tutela e la valorizzazione delle dimore storiche, presentano “Il Mese del Foliage, magiche atmosfere d’autunno”.\r

\r

Sei meravigliose residenze venete (Borgo Feriani, Castello di Thiene, Villa Malmarana ai Nani, Villa Angarano, Villa Sagramoso Sacchetti, Villa da Schio) apriranno al pubblico presentando gli eventi speciali con l’esclusiva partecipazione dei padroni di casa.\r

\r

Sabato 21 ottobre alle 19:30 al Borgo Feriani (Montegalda, VI) verrà presentato un evento culinario con le tinte del Foliage: “Cena Foliage al Borgo”. Tutti a tavola quindi, tra prodotti sott’olio della casa, affettati, formaggi, e composte, rosetta di sfoglia con zucchine ed asiago, e ancora, da scegliere, maccheroncini trafilati al bronzo con salsa di pomodorini, salsiccia, ricotta affumicata, o crespelle alla zucca con pancetta. Per i secondi, spazio alla faraona al forno con panna e cognac e contorni di stagione. Per chiudere, torta di mele e noci o la mandorlata.\r

\r

Prenotazione obbligatoria: 347 083 3891 (menù a la carte).\r

\r

Informazioni: info@villaferiani.it\r

\r

Sabato 28 ottobre: si prosegue con l’appuntamento al Castello di Thiene (Thiene, VI), una passeggiata botanica tra i colori autunnali nel parco del Castello con la guida esperta paesaggista Pamela Nichele e con la padrona di casa, Francesca di Thiene. Durante la giornata sarà possibile vistare i saloni e le suggestive scuderie del Castello.\r

\r

Turni di visita al parco alle ore: 10:00; 11:30; 14:30; 16:00.\r

\r

Costo ingresso con visita guidata: 20€ a persona\r

\r

Prenotazione obbligatoria dal sito: www.castellodithiene.com. .\r

\r

L’evento rientra anche nelle iniziative promosse da AIAPP Associazione Italiana Architettura del Paesaggio.\r

\r

Sabato 4 Novembre: è il turno di Villa Valmarana ai Nani (Vicenza, VI) che presenta “La magia delle foglie d'autunno”: una visita guidata tematica alle sale affrescate dai Tiepolo e un percorso guidato nel bosco storico con Artemisia Marzia Voltolina, operatrice olistica canalizzatrice.A conclusione delle passeggiate, un calice di prosecco verrà servito sotto l'incantevole Pagoda ottocentesca.\r

\r

Turno di visita unico: ore 15:00, durata circa 1h e 30 min.\r

\r

Costo ingresso: 20€ a persona comprendente la visita guidata a Palazzina, Foresteria e bosco con calice finale. \r

\r

Biglietto ridotto a 10€ sotto i 12 anni.\r

\r

Prenotazione obbligatoria e informazioni: info@villavalmarana.com\r

\r

Domenica 12 novembre: Villa Angarano (Bassano del Grappa, VI) propone “L’incanto del Parco ottocentesco di una Villa Palladiana” con storie di alberi raccontate dall’arboricoltore Stefano Farronato in compagnia dei padroni di casa, la famiglia Bianchi Michiel. Un grande prato contornato da cedri, sequoie, lecci, magnolie, tigli, cipressi e pini marittimi si fondono col massiccio del Monte Grappa e coi vigneti e gli ulivi che sfiorano la sponda del Brenta. La visita prosegue fino alle antiche Scuderie e nella Cappella di famiglia di Santa Maria Maddalena in un’esperienza all’insegna della natura e dell’arte.\r

\r

Turni di visita: 10:00, 11:30, 14:00, 15:45\r

\r

Ingresso: 18€ a persona.\r

\r

Prenotazione obbligatoria: info@villaangarano.com, 0424503086\r

\r

Domenica 19 novembre: Villa Sagramoso Sacchetti (Verona, VR) invita a una passeggiata didattica nel suo elegante giardino, creato negli anni ’70 grazie al contributo di importanti architetti paesaggisti. In esclusiva, la famiglia Sagramoso aprirà le sale interne della villa.\r

\r

Turni di visita: 10:00, 11:30, 14:00, 15:30\r

\r

Ingresso: Intero 12€; ridotto 8€; gratuito per i bambini sotto gli 8 anni e per diversamente abili.\r

\r

Prenotazione obbligatoria e informazioni: 348 0172982\r

\r

Si entra alla villa dal cancello sulla via Miniscalchi, angolo via Turbina, Verona.\r

\r

Sabato 25 Novembre: si chiude “Il Mese del Foliage” con l’evento a Villa da Schio (Castelgomberto, VI), una passeggiata in compagnia di una guida esperta paesaggista e del proprietario nel parco della villa dove tra colori d’autunno e viali romantici si possono ammirare le splendide statue ad opera dell’officina del Marinali,. \r

\r

Turni di visita: 11:00, 14:00, 15:30\r

\r

Ingresso: 10€ a persona","post_title":"Dimore Amiche del Veneto presentano “Il Mese del Foliage, magiche atmosfere d’autunno”","post_date":"2023-10-13T08:00:37+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1697184037000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453955","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_453956\" align=\"aligncenter\" width=\"520\"] cataloghi Guiness Travel[/caption]\r

\r

Guiness Travel lancia 3 nuovi cataloghi monotematici. \r

\r

“Capodanno … e non solo” è il titolo del catalogo dedicato ai viaggi previsti da Novembre 2023 a Pasqua 2024. Gli itinerari sono divisi in 5 sezioni, realizzate appositamente per informare e ispirare il consumer nella scelta della destinazione.\r

\r

Ponte dell’Avvento, Capodanno e Pasqua scandiscono l’orizzonte temporale degli itinerari, con una proposta ricca e variegata che spazia dai mercatini di Natale al Gran Tour, passando per le classiche città europee e destinazioni Mondo.\r

\r

Deserti d’Inverno e Inverno Esotico evocano, attraverso un significativo ossimoro, i diversi volti della stagione invernale: un modo alternativo di vivere i rigori del freddo, portando in valigia creme solari al posto di maglioni e giacche a vento.\r

\r

Sarà possibile vivere esperienze uniche in giro per il mondo, come aperitivi newyorchesi su rooftop, pernottamenti esclusivi nel deserto giordano, nuotate e snorkeling nel paradiso di Phuket, escursioni diurne e serali alla scoperta di siti Patrimoni Unesco e Meraviglie del Mondo.\r

\r

Il paese lusitano, una delle “leading destination” in Europa, è il protagonista del catalogo “Le luci del Portogallo”, con tutte le date di partenza già pubblicate da Aprile 2024 a Marzo 2025. L’operatore mette in campo 10 itinerari, tra paese continentale e i due arcipelaghi maggiori, avvalendosi della collaborazione con TAP Portugal. Grande novità della programmazione 2024 è un secondo itinerario Azzorre (Azzorre à la carte) di 8 giorni, che si aggiunge al Gran Tour e che offre un’esperienza immersiva nelle isole verdi dell’Atlantico.\r

\r

Il terzo catalogo monotematico, intitolato “Le Atmosfere del Giappone”, conduce i viaggiatori alla scoperta del Sol Levante. Gli itinerari proposti sono preceduti da alcuni approfondimenti culturali e da una selezione di esperienze da vivere nel paese nipponico, che rappresenta ancora oggi un unicum nel panorama mondiale.\r

\r

Sono 3 in tutto le proposte sul Sol Levante, con date partenze già garantite da Marzo 2024 a Marzo 2025: il “Giappone Meraviglioso”, “Tesori del Giappone” e “Giappone in libertà”, tutti di 10 giorni e con volato Emirates e ITA.\r

\r

“Giappone Meraviglioso” è l’itinerario perfetto per tutti i viaggiatori che per la prima volta varcano la soglia di un mondo così particolare come quello del Sol Levante, con i grandi classici di Tokyo, Nara e Kyoto e la visita di Osaka, Yokohama e Kamakura.\r

\r

“Tesori del Giappone” offre un accurato pacchetto di visite guidate (compresa Hiroshima e l’escursione in battello a Miyajima), mentre “Giappone in Libertà” dà più spazio al viaggiatore che ama muoversi in autonomia, senza però rinunciare per questo al comfort e a un eccellente livello di viaggio.\r

\r

Servizi a terra e contingenti allotment acquistati in anticipo permettono una vendibilità a tariffe garantite e bloccate. Una strategia operativa connaturata al DNA dell’operatore e che, insieme alla figura dell’accompagnatore sempre al seguito in partenza dall’Italia, è la scelta naturale dei viaggiatori che vogliono vivere l’esperienza di viaggio senza pensieri e sorprese di alcun genere.","post_title":"Guiness Travel presenta 3 nuovi cataloghi monotematici","post_date":"2023-10-12T14:09:49+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["guiness-travel-azzorre","guiness-travel-capondanno","guiness-travel-cataloghi","guiness-travel-deserto","guiness-travel-giappine","guiness-travel-giordania","guiness-travel-grand-tour","guiness-travel-portogallo"],"post_tag_name":["Guiness Travel azzorre","Guiness Travel capondanno","Guiness Travel cataloghi","Guiness Travel deserto","Guiness Travel giappine","Guiness Travel giordania","Guiness Travel grand tour","Guiness Travel portogallo"]},"sort":[1697119789000]}]}}