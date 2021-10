Welcome Travel Group: la ripartenza passa dall’innovazione dei processi

Una partnership totale che mette l’agenzia di viaggio al centro di ogni azione e progettualità, con servizi di marketing incentrati sull’innovazione digitale, il completo supporto del network, l’offerta di una partnership di lungo periodo ai fornitori e lo svolgimento dei complessi adempimenti del back-office, in modo da consentire all’adv di fare ciò che più ama: vendere i viaggi. Sono gli obiettivi del network Welcome Travel Group che, come afferma l’a.d. del gruppo, Adriano Apicella, intende «mettere i nostri 2.500 affiliati nelle migliori condizioni per ripartire dal punto di vista commerciale, innovando il processo di vendita e anche quelli interni al network, guardando alla gestione della forza commerciale attraverso il crm Salesforce e il service center. Lo scopo è conoscere al meglio le agenzie e gestire le loro richieste, con l’analisi e la pianificazione, e con il monitoraggio delle vendite sia per le agenzie sia per uso interno per definire le campagne dedicate ai fornitori. C’è poi la parte dedicata al crm delle adv, alla profilazione dei loro clienti, arrivando a una comunicazione che possa cogliere la necessità del cliente nel momento giusto».

Il network Wtg, nato lo scorso mese di luglio, è costituito da tre brand: Welcome Travel, Geo e Welcome Travel Store, il cui lavoro congiunto garantisce la migliore partnership alle adv e ai to affiliati. Dante Colitta, direttore commerciale e marketing, ha presentato dati di volumi di vendita finalmente incoraggianti, aumentati del 50% su tutte le destinazioni con l’apertura dei corridoi turistici. Crescita in particolare per Maldive, Repubblica Dominicana e anche mar Rosso, meta amata dagli italiani per il rapporto qualità/prezzo. Interessante anche l’incremento sui segmenti crociere e gruppi. Andrea Moscardini, direttore network, ha sottolineato, tra le altre cose, l’importanza dell’innovazione digitale. Infine Luca Caraffini, a.d. di Welcome Travel Store, propone alle agenzie consociate un modello innovativo di business: «Vogliamo coinvolgere circa 60 punti vendita nel 2022, per raggiungere le 200 unità nel biennio 22/24». Le previsioni per il futuro? Il ritorno ai precedenti volumi di vendita nel 2024.