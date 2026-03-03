Welcome Travel Group: supporto alle agenzie e attenzione agli scenari Welcome Travel Group interviene in merito alla situazione attuale e a Travel Quotidiano comunica quanto segue. «Stiamo seguendo con la massima attenzione l’evoluzione della situazione internazionale legata alla chiusura di spazi aerei e aeroporti in alcune aree del Medio Oriente a causa delle tensioni geopolitiche in corso, che ha causato cancellazioni e deviazioni di voli in tutto il mondo. Welcome Travel Group, insieme ai tour operator coinvolti, si è immediatamente attivata a monitorare l’evolversi degli eventi, con l’obiettivo di supportare le agenzie nelle necessità pratiche e operative. Al contempo il servizio ticketing sta gestendo le numerose richieste legate alle variazioni dei biglietti emessi oggetto delle modifiche operative emanate delle compagnie aeree. Confidiamo che la situazione possa risolversi nel più breve tempo possibile e restiamo a disposizione delle Agenzie per ogni aggiornamento o supporto. Condividi

