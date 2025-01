Viaggio in India: con Evaneos per un’esperienza indimenticabile Viaggiare per scoprire culture e tradizioni, oltre ad ammirare meraviglie naturali, è il sogno di tante persone. E l’India è una delle mete ideali per chi è alla ricerca di un Paese affascinante. Grazie a Evaneos è possibile visitarlo in tutta sicurezza e, soprattutto, rispettandone i valori. La piattaforma di Evaneos per un vacanza ad hoc Evaneos si avvale di una piattaforma che consente di programmare una vacanza su misura entrando direttamente in contatto con i migliori esperti locali. A contraddistinguere l’attività di questa agenzia viaggi è stata innanzitutto la decisione di adottare la filosofia del turismo sostenibile. A beneficiare di un’esperienza unica in India, oltre ai viaggiatori, sono anche i luoghi in cui i turisti scelgono di soggiornare. Gli esperti locali selezionati da Evaneos sono pronti a proporti i migliori itinerari, destinati a rimanere a lungo nelle tua memoria. A ogni turista l’opzione ideale Uno dei punti di forza di Evaneos è la capacità nel presentare soluzioni su misura per qualunque tipologia di viaggiatore. Che sia tua intenzione raggiungere l’India in solitaria, spostarti con la famiglia o in compagnia di amici, troverai la soluzione migliore per te. Non mancano le proposte indirizzate agli appassionati d’avventura, o destinate a chi vuole immergersi nel lusso per qualche giorno. Visitare l’India da Mumbai a Jaipur Attiva dal 2009, Evaneos è stata una delle prime realtà nel proprio settore a puntare sul turismo sostenibile. Se l’idea di partire per l’India per una vacanza ti stuzzica da tempo, avrai la certezza che la visita a città come Mumbai, Calcutta, Delhi, Varanasi o Jaipur, non avrà riflessi negativi sulle popolazioni e sull’economia dei diversi luoghi. Potresti riservare del tempo al mausoleo di marmo bianco che risponde al nome di Taj Mahal, inserito nella lista dei patrimoni dell’UNESCO. Sarà ammirandolo nelle prime ore del mattino, o durante il tramonto, che il tuo sguardo si troverà a immortalare uno spettacolo unico. La già citata Jaipur, detta “città rosa” per l’arenaria rosata che contraddistingue le sue mura, è conosciuta anche per attrazioni del calibro del Forte di Amber, del City Palace e del Palazzo dei Venti. Approfitta delle agenzie locali La collaborazione di Evaneos con gli agenti locali ti darà modo d’interfacciarti con mete poco inflazionate dal turismo globale, regalandoti un lato inedito dell’India. Qualunque sia l’itinerario, oltre ad arricchire te stesso andrai a sostenere gli ambienti da te visitati, e le comunità ivi residenti. Poter contattare le agenzie locali è un vantaggio non indifferente per chi viaggia, in special modo quando si tratta di raggiungere Paesi molto differenti dall’Italia. Gli agenti, inoltre, non hanno problemi nel parlare italiano. Sarai libero personalizzare come desideri il tuo viaggio, sia per quanto concerne le tappe che l’alloggio e le attività. L’India è una meta che non si limita a offrire paesaggi e testimonianze architettoniche, per quanto affascinanti. Un viaggio in questo Paese ti farà scoprire una cultura millenaria che vede tradizioni, danze, costumi e cucina protagoniste tra le strade delle principali località, e non solo. Grazie a Evaneos potrai concederti una vacanza sostenibile e rispettosa delle tradizioni. Condividi

Sono dati che confermano l’attrattività internazionale della nostra regione che, anno dopo anno grazie a un'intensa attività di promozione in importanti fiere estere, stiamo portando avanti con grande soddisfazione di tutti gli operatori del settore. Ci attende un 2025 di grande lavoro perché il nostro obiettivo è fare sempre meglio». [post_title] => Liguria, record di presenze nel 2024 che superano i livelli del 2023 [post_date] => 2025-01-03T13:11:11+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1735909871000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 481810 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Viaggiare per scoprire culture e tradizioni, oltre ad ammirare meraviglie naturali, è il sogno di tante persone. E l'India è una delle mete ideali per chi è alla ricerca di un Paese affascinante. Grazie a Evaneos è possibile visitarlo in tutta sicurezza e, soprattutto, rispettandone i valori. La piattaforma di Evaneos per un vacanza ad hoc Evaneos si avvale di una piattaforma che consente di programmare una vacanza su misura entrando direttamente in contatto con i migliori esperti locali. A contraddistinguere l'attività di questa agenzia viaggi è stata innanzitutto la decisione di adottare la filosofia del turismo sostenibile. A beneficiare di un'esperienza unica in India, oltre ai viaggiatori, sono anche i luoghi in cui i turisti scelgono di soggiornare. Gli esperti locali selezionati da Evaneos sono pronti a proporti i migliori itinerari, destinati a rimanere a lungo nelle tua memoria. A ogni turista l'opzione ideale Uno dei punti di forza di Evaneos è la capacità nel presentare soluzioni su misura per qualunque tipologia di viaggiatore. Che sia tua intenzione raggiungere l'India in solitaria, spostarti con la famiglia o in compagnia di amici, troverai la soluzione migliore per te. Non mancano le proposte indirizzate agli appassionati d'avventura, o destinate a chi vuole immergersi nel lusso per qualche giorno. Visitare l'India da Mumbai a Jaipur Attiva dal 2009, Evaneos è stata una delle prime realtà nel proprio settore a puntare sul turismo sostenibile. Se l'idea di partire per l'India per una vacanza ti stuzzica da tempo, avrai la certezza che la visita a città come Mumbai, Calcutta, Delhi, Varanasi o Jaipur, non avrà riflessi negativi sulle popolazioni e sull'economia dei diversi luoghi. Potresti riservare del tempo al mausoleo di marmo bianco che risponde al nome di Taj Mahal, inserito nella lista dei patrimoni dell'UNESCO. Sarà ammirandolo nelle prime ore del mattino, o durante il tramonto, che il tuo sguardo si troverà a immortalare uno spettacolo unico. La già citata Jaipur, detta "città rosa" per l'arenaria rosata che contraddistingue le sue mura, è conosciuta anche per attrazioni del calibro del Forte di Amber, del City Palace e del Palazzo dei Venti. Approfitta delle agenzie locali La collaborazione di Evaneos con gli agenti locali ti darà modo d'interfacciarti con mete poco inflazionate dal turismo globale, regalandoti un lato inedito dell'India. Qualunque sia l'itinerario, oltre ad arricchire te stesso andrai a sostenere gli ambienti da te visitati, e le comunità ivi residenti. Poter contattare le agenzie locali è un vantaggio non indifferente per chi viaggia, in special modo quando si tratta di raggiungere Paesi molto differenti dall'Italia. Gli agenti, inoltre, non hanno problemi nel parlare italiano. Sarai libero personalizzare come desideri il tuo viaggio, sia per quanto concerne le tappe che l'alloggio e le attività. L'India è una meta che non si limita a offrire paesaggi e testimonianze architettoniche, per quanto affascinanti. Un viaggio in questo Paese ti farà scoprire una cultura millenaria che vede tradizioni, danze, costumi e cucina protagoniste tra le strade delle principali località, e non solo. Grazie a Evaneos potrai concederti una vacanza sostenibile e rispettosa delle tradizioni. 