Travel Quotidiano e ItaliAbsolutely, domani i due magazine al Tove e in Bit La nuova edizione cartacea di Travel Quotidiano e di ItaliAbsolutely sarà da domani in distribuzione al Tove e in Bit. I due magazine, che analizzano tematiche di primo piano del comparto turistico, verranno distribuiti contemporaneamente al Tove (Melià Milano) e nei padiglioni di Rho Fiera Milano, dove sarà la stessa organizzazione di Bit 2026 a consegnare i giornali presso gli stand degli espositori. Naturalmente i giornali saranno inviati anche alla nostra mailing list. I temi trattati nei due magazine All’interno di Travel Quotidiano spazio a inchieste, interviste e approfondimenti. In primo piano l’intervista a Pier Ezhaya, general manager tour operating di Alpitour World, e un’analisi approfondita su come le mete mediterranee stanno attuando la destagionalizzazione. Fra i temi trattati anche le previsioni dei tour operator sull’andamento dell’anno e trend e novità del Mare Italia. E ancora, l’andamento delle rotte transatlantiche tra Italia e Nord America e un’intervista a Emiliana Limosani, cco di Ita Airways e ceo di Volare, sui progetti della compagnia. Su ItaliAbsolutely, il focus è sull’incoming, con un occhio attento alle “piccole Italie“, quelle ancora da scoprire. Spazio anche ai viaggi in treno, che ridefiniscono una modalità di viaggio slow e sostenibile, al trend dei viaggi di nozze e alle ultime novità sul fronte dei servizi indirizzate ai turisti stranieri presentate dagli scali aeroportuali. Da domani, spazio all’informazione trade più aggiornata con questi e molti altri temi, anche nella versione sfogliabile online su Travel Quotidiano e ItaliAbsolutely. Condividi

