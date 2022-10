Travel Expert lancia Stoviaggio, dedicato ai viaggi di gruppo Il fascino del viaggio di scoperta unito al piacere della condivisione: è questa la filosofia alla base di Stoviaggio il nuovo brand dedicato ai viaggi di gruppo presentato ufficialmente da Travel Expert in occasione della partecipazione a Ttg Travel Experience. Stoviaggio nasce dall’incontro tra gli agenti di viaggio Travel Expert e un nutrito gruppo di influencer e travel blogger che, attraverso la loro capacità di creare community sui social, condividono con decine di migliaia di follower non solo la passione per il viaggio, ma anche la voglia di stare insieme e vivere una vera e propria esperienza di vita. I viaggi di gruppo Stoviaggio sono il frutto di un lavoro a 4 mani che parte dalle suggestioni dei content creator, trae ispirazione dall’interazione con le community e si trasforma in realtà grazie alla professionalità dei Personal Travel Expert. Una volta confezionata, la proposta di viaggio è veicolata anche al di fuori della community attraverso il sito Stoviaggio.com, piattaforma b2c che consente di prenotare e finalizzare la vendita. A breve, inoltre, sarà disponibile un’applicazione per smartphone, che faciliterà e semplificherà l’accesso a tutti i servizi e i prodotti del brand. «Siamo stati tra i primi a intercettare il mondo degli influencer per costruire viaggi su misura dedicati ai loro follower – così Luigi Porro, co-founder Travel Expert -. oggi portiamo questa collaborazione ad un livello superiore, realizzando anche viaggi di gruppo che ci permettono di valorizzare all’ennesima potenza le professionalità di tutti gli attori coinvolti. Da un lato chi sa raccontare, interagire e fidelizzare le community, dall’altro chi ha know-how, gli strumenti tecnici, legali e operativi per trasformare idee, post e racconti in una concreta opportunità di viaggio» I gruppi, generalmente di dimensioni contenute, sono sempre accompagnati dall’influencer o blogger di riferimento, che rappresenta il valore aggiunto: i follower che aderiscono possono così vivere in prima persona le stesse emozioni e lo stesso approccio al viaggio che hanno imparato ad apprezzare sui social. La collaborazione con gli agenti di viaggio Travel Expert permette di creare viaggi di gruppo con itinerari, esperienze e avventure in linea con i sogni e le speranze di milioni di Italiani, alla ricerca del viaggio perfetto. Il punto di forza di Stoviaggio è l’ascolto privilegiato dei follower che indirizzano e orientano la scelta dei viaggi da proporre: su Stoviaggio si trovano quindi viaggi impossibili da trovare altrove. Un valore aggiunto che, di fatto, esclude ogni competitor. Le esperienze di viaggio intercettano una domanda in crescita, che non trova risposta nell’attuale panorama dei tour di gruppo. Stoviaggio non si rivolge ad un target preciso, ma ha la missione di far viaggiare tutti, indipendentemente dall’età, dalla disponibilità economica e dalla tipologia di viaggio: uno spazio fisico e virtuale dove chi ama viaggiare ha la possibilità di conoscere altre persone che hanno gli stessi interessi. Il viaggio diventa così un’experience e favorisce la crescita della community. Il desiderio di allargare il più possibile il bacino di utenti si manifesta anche a livello commerciale: chi si iscrive ad un viaggio può ricevere uno sconto per ogni amico che si aggiunge al viaggio, fino a viaggiare gratis. Davide Volpe, Co-Founder Travel Expert, conclude: «La sperimentazione nei mesi precedenti al lancio è stata molto utile e ha dato buoni risultati, evidenziando anche l’ottimo potenziale in termini di marginalità: attualmente collaboriamo con più di 30 creator, ma contiamo di arrivare a coinvolgere 100 profili entro il 2023. Stoviaggio rappresenta un’ottima occasione di lead generation per i Personal Travel Expert, che potranno così intercettare un segmento molto promettente: una nuova opportunità di business a vantaggio dei consulenti che lavorano con noi».

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432070 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_432072" align="aligncenter" width="1151"] Laghi Nabi[/caption] Forse è perché sono immersi nella natura, tra boschi, laghi e vette maestose, che gli hotel hanno deciso di utilizzare fonti di energia rinnovabili, minimizzare gli sprechi, usare prodotti biologici, seguire i dettami della bioedilizia e anche sensibilizzare i propri ospiti sul rispetto per l’ambiente. Ad esempio, in Alto Adige, regione pioniera per le politiche green, l’avveniristico Dolomites Lodge dell’Excelsior Dolomites Life Resort di San Vigilio di Marebbe (BZ), è una struttura a basso consumo energetico, costruita come “CasaClima classe A”. Sono sati utilizzati materiali naturali, tra cui pietra, legno, ferro e vetro; un impianto di cogenerazione produce parte dell’energia elettrica, trasformando il gas naturale in calore e contribuendo a risparmiare circa il 20% di energia; la piscina panoramica con vasca in poliuretano consuma il 30% in meno rispetto ad una vasca in acciaio o di cemento. Inoltre, c’è una grande attenzione alla mobilità sostenibile, che coinvolge l’intero paese: il personale alloggia nel resort, gli ospiti lasciano l’auto in garage e possono spostarsi con i mezzi pubblici o a piedi. Ogni giorno, dall’hotel partono tour a piedi e in bicicletta insieme ai padroni di casa e alle guide esperte, alla scoperta del Parco Naturale di Fanes-Sennes-Braies e a disposizione c’è un bus escursionistico gratuito. Gli Skyview Chalets del Camping Toblacher See (BZ) sul Lago di Dobbiaco, sono cubi di vetro inseriti armoniosamente nel paesaggio e costruiti con materiali naturali (vetro e legno). Offrono un’esperienza unica, perché il tetto si trasforma in una vetrata che permette di osservare gli alberi e le stelle, annullando le barriere tra interno ed esterno. Direttamente dalla porta dello chalet, ci si incammina sui sentieri dei Parchi Naturali delle Tre Cime di Lavaredo e di Fanes-Sennes-Braies, si sale fino al Monte Serla e alla Malga Vallettina, o si parte per tour in mountain bike ed e-bike. Anche la cucina è rispettosa dell’ambiente: le colazioni sono a base di prodotti biologici a km 0. La Val d’Ega (BZ) racchiude una perla eco: il Rifugio Oberholz che è stato costruito con materiali ecosostenibili (legni autoctoni come larice e abete rosso, pietra locale, vetro) a 2096 metri di altezza, a monte della seggiovia Oberholz di Nova Ponente (BZ). È una destinazione unica, immersa nella natura più intatta della valle, con vista sulle più belle cime delle Dolomiti (Lagorai, Dolomiti di Brenta, Ortler) con una architettura ardita ma semplice e naif (i volumi delle tre verande ricordano quelli di una capanna) in cui sentirsi in pace con se stessi e con l’habitat circostante. Prima erano cave di sabbia sul Litorale Domizio (CE), poi, grazie ad una saggia opera di rigenerazione ambientale, si sono trasformate nei Laghi Nabi, la prima Oasi Naturale della Campania. Esempio, questo, di turismo sostenibile che ha riconvertito un luogo abbandonato e ne ha potenziato il patrimonio naturale e storico. Ecco che, allora, le strutture removibili del Glamping (tende e lodge pieds dans l’eau) preservano il territorio, il suo regno animale e vegetale, attraverso un’immersione totale nella natura. E se, accanto al Glamping si trova anche la struttura alberghiera a 4 stelle Plana Resort & SPA, tutt’intorno si pedala su una pista ciclabile luminescente – con il suo chilometro e mezzo è la più lunga del mondo - costruita secondo criteri di economia circolare, con pietre che catturano naturalmente la luce del sole sprigionandola poi di notte e risparmiando energia (www.laghinabi.it). Far rivivere un territorio destinato allo spopolamento. Salvaguardare l’ambiente e farlo diventare motore di sviluppo ecocompatibile. Dar vita a soluzioni innovative. Questi gli scopi per cui è nato l’albergo diffuso Borgotufi di Castel del Giudice (IS), sull’Appennino molisano al confine con l’Abruzzo. Le case coloniche abbandonate, le stalle, i fienili sono stati trasformati in piccole residenze di charme per gli ospiti, utilizzando materiali originali (pietra, legno, cotto) perfettamente integrati nel paesaggio, con soluzioni architettoniche tradizionali o d’avanguardia. Dalle terrazze delle abitazioni si ammirano i filari delle mele biologiche Melise, coltivate senza pesticidi e cresciute recuperando terreni fino a qualche tempo fa lasciati in abbandono e sui quali oggi ronzano le api del 1° Apiario di Comunità d’Italia. Vicino ai meleti ci sono le piante di luppolo e orzo del nuovo microbirrificio Maltolento, un’altra sfida vinta da questo paesino virtuoso. E non è tutto perché è stato messo a punto anche un Piano del Cibo di Castel del Giudice, una food policy per ridurre gli sprechi alimentari, restituire altri terreni all’agricoltura biologica e fare della salvaguardia ambientale uno stimolo all’economia locale. Se fuori c’è la Sicilia, l’interno non può essere da meno. Questo deve avere pensato Fausta Occhipinti quando, nel 2009, ha iniziato a immaginare Baglio Occhipinti come un luogo fatto per restare e per scoprire se stessi in quanto parte di un tutto in grado di coniugare i millenari principi della sostenibilità architettonica locale con quelli contemporanei. È l’idea di fondo di un’opera di famiglia quella che, nel segno di un connubio armonico tra eleganza, pragmatismo, naturalezza e affetto, ha guidato il recupero della proprietà nella campagna di Vittoria (RG), portandola all’attuale forma di country relais in perfetto equilibrio sul filo teso tra tipicità e futuro. I muretti a secco, l’orto, il frutteto, gli agrumi e i cespugli di erbe aromatiche partecipano a una concezione biologica e sostenibile che forse parte proprio dalla contemplazione di un paesaggio capace di ispirare una tregua necessaria tra l’ansia di sviluppo e la cultura rurale, producendo una ridefinizione del concetto di lusso, incentrato sulla restituzione del valore a materiali tradizionali, artigianalità e coerenza. E a proposito di esterno, inserita in un progetto di giardino mediterraneo e depurata con il sale per ridurre l’uso del cloro, la piscina diventa uno specchio per la vanità degli agrumeti che ne circondano il bordo in pietra naturale. Realizzato, inutile dirlo, da maestranze locali. [post_title] => La scelta green degli hotel per un autunno eco-friendly [post_date] => 2022-10-13T08:00:05+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1665648005000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432166 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_424672" align="alignleft" width="300"] Fulvio Avataneo, presidente Aiav[/caption] All’interno di Ttg , Aiav e BookingsMed.com promuovono un convegno sul tema del turismo medicale, segmento di mercato già molto promettente prima della pandemia e oggi in grande rilancio. L’evento si tiene oggi giovedì 13 ottobre 2022 alle 10:00 in sala Cedro, nella Hall Ovest della fiera di Rimini, e sarà sia in italiano che in inglese. Non solo teoria: al termine del convegno, tra gli agenti di viaggio in sala saranno estratti 20 fam-trip omaggio in Turchia e Croazia per visitare le strutture e scoprire sul campo le opportunità disponibili per i loro clienti. Il turismo medicale è entrato in Italia con il segmento delle cure odontoiatriche, ma negli ultimi anni ha conosciuto un forte sviluppo, trainato dalle cure termali e riabilitative. Le partnership e le opportunità presentate da Aiav si inseriscono proprio in questi ambiti, attraverso il coinvolgimento di strutture specializzate, in grado di proporre pacchetti competitivi e trattamenti professionali di altissima qualità. Durante la conferenza interverranno esperti del settore e verranno presentate case histories di successo come esempi da cui gli agenti potranno prendere spunto. A fare da apripista sarà la fondatrice di BookingsMed.com, Maria Antonietta Princivalle che, insieme a Lara Bulfoni, socio fondatore di BookingsMed Italia, illustrerà le caratteristiche della piattaforma, del network di aziende che la compongono e del software di prenotazione messo a disposizione degli agenti di viaggio, oltre ad affrontare il tema della tutela legale degli intermediari e delle nuove opportunità aperte nel campo della telemedicina. A seguire, una serie di talk incentrati sulle destinazioni principali del settore e sulle loro proposte. Si parte dall’Italia, la nazione con più città termali al mondo, con la testimonianza di Adele di Mauro, Cluster S&M Manager di Rete GARN – Terme Telese e Regina Isabella Ischia; focus anche sulla Croazia, Paese molto evoluto nel campo delle cure riabilitative, sede di importanti eccellenze illustrate da Zheljka Balun, Expert Assistant in Operational Marketing Department of Zagreb Tourism, e sulla Slovenia, perfetta per il benessere e le cure che coinvolgono tutta la famiglia, come spiegherà il direttore generale di Slovenian Spas Association, Iztok Altbauer. Ultima, ma non meno importante, la Turchia meta in rapida crescita, presentata dal dottor Mehmet Kanpolat, medico e presidente di TEMET e Antalya Medical Tourism Association. Infine, due testimonianze legate a trattamenti specifici, tra i più richiesti sul mercato: il primo, a cura del dottor Josko Glavic, sarà dedicato alla neuro riabilitazione robotica realizzata dalla Clinica Glavic, in Croazia, il secondo, a cura dei dottori Privitera, Paparella e Spoto, sarà sull’impiego della cannabis terapeutica in Sicilia, regione leader in Europa nella prevenzione e nella cura del dolore tramite questa sostanza. Il dibattito sarà moderato da Natalia Strokovska, agente di viaggio e titolare di DoctorGEO Medical Tourism e DoctorGEO Medical Assistance. [post_title] => Oggi convegno su turismo medicale promosso da Aiav e BookingsMed.com [post_date] => 2022-10-13T07:42:15+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1665646935000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432161 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Novità in casa Grimaldi Lines con l'inaugurazione il 17 ottobre della nuova linea Napoli-Palermo che prevede tre partenze settimanali notturne in entrambe le direzioni operate dalla M/n Cruise Ausonia in grado di trasportare oltre 1.800 passeggeri Al TTG Travel Experience “TTG Travel Experience chiude una stagione che ha registrato ottimi risultati, superando addirittura gli standard pre-pandemici - ha dichiarato Francesca Marino, Passenger Department Manager di Grimaldi Lines - Ci presentiamo dunque sul palcoscenico di Rimini forti dei numeri raggiunti e soprattutto degli investimenti che la Compagnia è pronta a sostenere. La nuova linea Napoli-Palermo ci permetterà infatti di ampliare il network di collegamenti verso la destinazione Sicilia, da sempre centrale nella nostra programmazione, e di consolidare la presenza nel porto di Napoli, che è la nostra città”. L’andamento delle prenotazioni estive, con ottime performance sulle maggiori isole, ma in buona crescita anche per le linee internazionali, ha messo in evidenza una nuova tendenza italiana: la domanda, che tradizionalmente si concentrava sulle partenze dei mesi di luglio e agosto, è cresciuta significativamente anche per giugno e settembre. In tal senso, l’utenza ha mostrato di apprezzare la politica tariffaria di Grimaldi Lines flessibile e targettizzata, che non si limita all’Advance Booking, ma propone promozioni speciali a tempo in ogni periodo dell’anno. Tanti i progetti già avviati per la prossima stagione, a partire dai viaggi a tema di 4 giorni con la formula hotel on board sulla linea Civitavecchia-Barcellona e viceversa, che sono un must del prodotto Grimaldi Lines. Negli ultimi mesi del 2022 riprenderà appieno la programmazione, con gli eventi di Halloween e Capodanno. Nel 2023 seguirà un ricco calendario di appuntamenti per i mesi primaverili ed estivi: tra questi Crociera con Delitto, Love Beat Boat e Grimaldi Dance Fit Cruise. Verrà ulteriormente ampliata anche l’offerta di Grimaldi Lines Tour Operator, sempre con la formula consolidata della vacanza nave + soggiorno: il catalogo dell’estate 2023 proporrà un’ampia selezione di strutture ricettive nelle più belle località del Mediterraneo, con particolare attenzione al rapporto qualità/prezzo. Riprende infine a pieno ritmo il progetto Grimaldi Educa, che la Compagnia dedica alla formazione di tutti gli studenti italiani e che prevede una programmazione specifica di PCTO, nonché un’ampia proposta di viaggi di istruzione ed eventi di didattica. [post_title] => Grimaldi Lines al via la nuova linea Napoli-Palermo [post_date] => 2022-10-12T15:33:44+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1665588824000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432136 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_432138" align="alignleft" width="300"] Dominique Colussi, vice president of development Viva Resorts[/caption] La catena alberghiera Viva Wyndham Resorts, torna a partecipare alla fiera Ttg Travel Experience, all’interno dello stand dell’Ente del turismo della Repubblica Dominicana C1/022-059. Si appresta ad incontrare il mercato e i media con un bagaglio di notizie positive dopo l’ultimo biennio. Il 2022 coincide con il 35° anniversario della fondazione dell’azienda, anniversario che trova la migliore celebrazione nella solidità economico-finanziaria e nella rinnovata fiducia che le accordano i tanti operatori con cui collabora a livello commerciale, sentendosi garantiti. Il core business di Viva Resorts è in Repubblica Dominicana (dove sono ubicate cinque strutture), il Paese nei Caraibi che più ha recuperato dopo lo stop mondiale, anche per le scelte lungimiranti del governo. E la Repubblica Dominicana torna prepotentemente a detenere il palmares di Viva Resorts. A Bayahibe – dove sorgono Viva Wyndham Dominicus Beach e Viva Wyndham Dominicus Palace – l’occupazione nei primi otto mesi dell’anno ha superato il 92%. L’Europa si è ripresa la quota di mercato che aveva in questa zona affacciata sul Mar dei Caraibi, in particolare Italia, Francia e Germania. Sono molto presenti i Paesi del Sudamerica, in primis Argentina; mercati emergenti sono UK e Colombia. A Samaná continua a regalare soddisfazioni l’adults only Viva Wyndham V Samaná, che ha avuto nei primi otto mesi dell’anno un’occupazione media dell’85%, superando in alcuni momenti i numeri del 2019, già ottimi. Un risultato importante considerando che il target over 18 rappresenta una selezione della clientela. Francia e Stati Uniti hanno costituito i mercati principali – il Canada ha ripreso a viaggiare solo da giugno. Un elemento significativo a favore dell’occupazione è la stretta collaborazione che il resort ha da anni con le case di produzione cinematografiche e televisive; il connubio fra la natura eccezionalmente rigogliosa della penisola di Samaná e il servizio fornito da Viva ha cementato un rapporto proficuo, al punto che questo segmento rappresenta un terzo mercato per l’azienda e genera un indotto positivo sulla comunità locale. Aggiunge Dominique Colussi, vice president of development Viva Resorts: «Viva Wyndham V Samaná era stato per noi una scommessa. Quando lo abbiamo aperto nel dicembre 2015, non sapevamo se il prodotto sarebbe riuscito a rimanere operativo 12 mesi l’anno: la località non è di massa, il segmento solo adulti è di nicchia. Invece il prodotto, che rappresenta il top della nostra gamma, è piaciuto moltissimo, al punto che abbiamo deciso di ampliarlo. In novembre inaugureremo altre 78 sistemazioni, sul lato opposto delle esistenti, disporremo di un ristorante a buffet ampliato rispetto al precedente e di un beach club ancora più ampio; il direttore italiano è soddisfatto dell’operazione, che non ha impattato troppo sulla clientela in home». Parlando ancora di Repubblica Dominicana, Cabarete – dove è attivo il Viva Wyndham Tangerine - ha riscosso ottimi consensi, in particolare grazie a Germania, Stati Uniti, Canada e al mercato locale. Cabarete è una delle mete mondiali più rinomate per il kitesurf, sede di competizioni annuali. Sempre sulla costa settentrionale, precisamente a Puerto Plata, V Heavens ha avuto un buon marketshare da gennaio ad aprile fra Europa, Stati Uniti e Dominicana; è rimasto chiuso da maggio a metà novembre per lavori di ampliamento. I menu di uno dei suoi ristoranti sono creati da una nota chef dominicana, ambasciatrice della cucina dominicana nel mondo e protagonista di Master Chef. Mercato italiano In Italia Viva Wyndham Resorts ha un rapporto di partnership molto forte con il Gruppo Alpitour, attraverso i suoi vari brand; cinque resort sono in esclusiva per l’Italia. Il recupero dei volumi nella Repubblica Dominicana è stato ottimo non appena sono stati aperti i “corridoi turistici” e a partire da giugno è ricominciata la programmazione in Messico come Bravo. In questo periodo stanno partendo le promozioni pianificate congiuntamente con il Gruppo Alpitour; gli investimenti comuni puntano a riposizionare la Riviera Maya ai vertici delle preferenze degli italiani. Bahamas per il pubblico italiano è sempre stata una meta estiva, grazie alla stagionalità del volo diretto da Milano, ma la sinergia con il Bahamas Tourist Office potrebbe portare anche linfa economica alla catena anche prima. [caption id="attachment_432139" align="alignleft" width="200"] Giuliana Carniel, vice president sales and revenue Viva Wyndham Resorts[/caption] «Nel 2022 raccogliamo i frutti di quando seminato durante gli ultimi due anni - commenta Giuliana Carniel vice president sales and revenue management Viva Wyndham Resorts -. Non ci siamo mai arresi e ci siamo mantenuti sempre attivi, flessibili, aperti a nuove realtà, come ad esempio quelle dell’accoglienza di produzioni di film e reality, una dimensione a sé che però ha contribuito a sostenere i nostri resort a Samaná e Cabarete. Menzione d’onore al nostro staff, sempre presente, instancabile; abbiamo lavorato come non mai per cercare mercati, adattarci alle realtà e continuare a promuovere i nostri hotel”. Conclude Dominique Colussi, presente a Rimini in occasione di Ttg Travel Experience: «In tutto ciò non abbiamo cessato di dedicarci al tema della sostenibilità. Da anni siamo molto impegnati in Repubblica Dominicana, stiamo valutando di trasformare le tante azioni in una più strutturata Fondazione. I pilastri delle nostre attività sono la tutela dell’ambiente dove viviamo e operiamo, stupendo ma anche delicato; il sostegno alle comunità locali che ci circondano, affinché crescita e sviluppo portino benefici a tutti; istruzione e formazione per favorire la diffusione di educazione, nei territori dove un aiuto è necessario per consolidare un progresso che sia duraturo. Non amiamo farci pubblicità in questo senso ma abbiamo seriamente a cuore la sostenibilità, ambientale e sociale». [post_title] => Viva Wyndham ritorna al Ttg di Rimini. Dati molto positivi nel 2022 [post_date] => 2022-10-12T14:54:10+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1665586450000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432134 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_428443" align="alignleft" width="300"] Ezio Barroero e Michele Zucchi[/caption] Energia e passione: sono queste le parole chiave che segnano la partecipazione di Lab Travel Group – Euphemia a Ttg Travel Experience, riportate a chiare lettere all’interno dello stand e nella nuova campagna di comunicazione. Come due lati della stessa medaglia, Lab Travel Group ed Euphemia uniscono l’energia di un back-office composto da 35 professionisti alla passione di 150 Personal Voyager: consulenti di viaggio che, con esperienza e dedizione, sono sempre capaci di offrire le soluzioni più adatte alle esigenze dei loro clienti. «In un contesto di mercato profondamente mutato rispetto agli anni d’oro del turismo organizzato, offriamo agli agenti di viaggio una chance per fare ancora della loro passione un’opportunità concreta di guadagno - afferma Ezio Barroero, presidente Lab Travel Group -. Nel corso degli ultimi mesi la squadra di Personal Voyager è cresciuta e abbiamo in previsione nuovi ingressi tra dicembre e gennaio. Sono professionisti molto preparati, con un portfolio consolidato di clienti, che con noi trovano l’opportunità di proseguire la loro attività, liberandosi dai costi e dagli oneri burocratici legati alla gestione diretta della loro agenzia, senza rinunciare del tutto al punto vendita fisico, grazie alla rete di filiali Euphemia sul territorio». Tante le novità presentate in fiera, a cominciare dal prodotto, con un netto potenziamento del parco fornitori: oltre al consolidamento degli accordi con i migliori tour operator, i Personal Voyager possono ora contare su numerosi e interessanti DMC, compagnie aeree e altri operatori della filiera italiani e stranieri, con la certezza di essere sempre competitivi sul mercato, tanto nel caso di prodotti intermediati, quanto nel caso dell’organizzazione diretta. Prosegue inoltre lo sviluppo del nuovo sito di Euphemia, concepito in ottica b2b2c, nel quale i Personal Voyager potranno caricare le proprie proposte di viaggio, ampliando notevolmente il bacino di riferimento. Parallelamente, il sito conterrà nuove aree tematiche e informative, rivolte sia ai Personal Voyager che ai clienti finali. «Ttg Travel Experience – commenta Michele Zucchi, AD Euphemia – è una grande opportunità per fare conoscere la nostra filosofia. Il marketing ha rivisto il brand: ora anche da quello si evince che Euphemia è la passione e Lab Travel l’energia. Quindi una emozione unita alla capacità di agire. Nel nostro modello, l’unico protagonista è l’agente di viaggio, che diventa un consulente senza costi, mai solo, con guadagni certi, senza vincoli e senza rischi. Stiamo lavorando al potenziamento della squadra: dopo Rimini saremo a Genova, Firenze, Padova, Verona e Brescia in collaborazione con Travel Quotidiano. Puntiamo anche al mercato del centro e sud Italia, che ha ottime potenzialità e nel quale siamo meno presenti». Da segnalare anche la partecipazione alla tavola rotonda: “Agenzia di viaggio indipendente, network o consulente: io chi sono?” in programma giovedì 13 ottobre alle 15:30 presso il Social Corner del padiglione A2. Il dibattito, moderato dall’agenzia di comunicazione m&cs, mette a confronto diversi modelli distributivi e analizza differenti scenari e opportunità di business, in modo che ogni agente possa scegliere la soluzione migliore in base alle proprie esigenze personali e professionali. [post_title] => Euphemia: tutte le novità e la tavola rotonda al Ttg Travel Experience [post_date] => 2022-10-12T14:44:13+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1665585853000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432112 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Fra le mete di turismo montano, la Valle d’Aosta - regione europea dello sport 2023 - dal 12 al 14 ottobre registra numeri record, in termini sia di arrivi sia di presenze, mediamente oltre al +35% rispetto all’anno precedente, soprattutto grazie al ritorno degli stranieri, in particolare francesi, olandesi e svizzeri. All’interno dei cinque maggiori comprensori sciistici del territorio della Valle d’Aosta, fra le principali novità della stagione invernale 2022/23, il comprensorio di Cervinia, che ha inaugurato la stagione già dal primo ottobre, dal 29 ottobre sarà il palcoscenico della più attesa Coppa del mondo di Sci: il Mattherhorn Cervino Speed Opening, la prima gara transfrontaliera della storia e la più alta del circuito della Coppa del Mondo. Al Cervino Ski Paradise è, inoltre, attiva una nuova seggiovia, la Gran Sometta a Valtournenche, e anche una nuova pista, la numero 34, che collega la località di Cielo Alto alla partenza degli impianti di risalita di Bardoney, con un nuovo tapis roulant coperto in funzione al campetto di Cretaz. A Courmayeur, che inaugura la stagione invernale dal 26 novembre, quest’anno vi saranno impianti di innevamento artificiale che coprono l’80% delle piste del comprensorio. E per vivere uno dei Giganti delle Alpi da un altro punto di vista, SkyWay Monte Bianco offre panorami al confine tra montagna e cielo, a 3.466 metri di altitudine. Dal 26 novembre prende il via la stagione sciistica anche a La Thuile nel comprensorio internazionale Espace San Bernardo, che collega Valle d'Aosta e Savoia francese (La Rosière): 152 km di piste, un unico skipass internazionale e moderni impianti di risalita. Un resort ideale per i più esperti ma anche per chi è alle prime armi. La nuova stagione presenterà, inoltre, un nuovo percorso di sci alpinismo transfrontaliero, nell’ambito del progetto italo-francese Nouvelles Liaisons, attraverso il Colle del Piccolo San Bernardo. Dal 26 novembre è attivo anche il comprensorio sciistico di Pila, che per la prossima stagione invernale ha potenziato l’innevamento programmato e punta ad aumentare la vendita online dello skipass, applicando incentivi particolari in determinati periodi dell’anno. P Il Monterosa Ski, a cavallo tra Valle d’Aosta e Piemonte, inaugurerà la stagione il 2 dicembre. Il comprensorio principale “3 Valli sci ai piedi”, con le sue 51 piste tra i territori di Gressoney-La-Trinité, Champoluc e Alagna Valsesia, e le piccole stazioni dell’area per l’inverno 22/23 confermano i costi della passata stagione, con una politica di dynamic pricing. Anche il Monterosa Ski per la nuova stagione offrirà impianti ammodernati e il potenziamento dell’innevamento programmato. L’offerta invernale regionale è disponibile sul portale Skilife.ski, punto di riferimento per lo sci alpino, con aggiornamenti in tempo reale su comprensori, bollettini neve, webcams, apertura piste e impianti, tariffe. E per chiunque cerchi una sistemazione in Valle d’Aosta, il portale Booking Valle d’Aosta - lo strumento per la prenotazione dei soggiorni gestito direttamente dall’Ufficio regionale del Turismo - offre l'elenco delle strutture ricettive della Valle d'Aosta (alberghi, RTA, B&B, agriturismi e appartamenti), con la possibilità di prenotare direttamente online, selezionando in base al comprensorio o al tipo di esperienza desiderata. [post_title] => Le novità d'inverno della Valle d'Aosta [post_date] => 2022-10-12T12:21:59+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1665577319000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432106 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => In Finlandia le esperienze culinarie pluripremiate hanno sempre un tratto in comune: l’utilizzo diingredienti freschi e naturali, provenienti da foreste, coltivazioni, mari e laghi locali ed esclusive cornici,luoghi indimenticabili dall’atmosfera tipicamente finlandese, immersi nella natura più selvaggia osituati nei cuori pulsanti delle città.Visit Finland ha selezionato le 8 esperienze gastronomiche per tutti i gusti 1. Caccia al tartufo al ritmo del jazzUn weekend alla scoperta del mondo dei tartufi a Punkaharju, annoverata tra le 50 meraviglie naturali. Presso l'Hotel Punkaharju, gestito dall’ imprenditrice, modella ed abile cercatrice di funghi Saimi Hoyer, gli ospiti possono andare alla ricerca di funghi in compagnia delle esperte guide Kirsi Saloniemi e Maarit Liukolampi e dei cani Lagotto da tartufo. Il sound jazz dei celebri musicisti finlandesi Mikko "Gunu" Karjalainen, Verneri Pohjola e Ville Herrala sarà la colonna sonora perfetta per il gran finale della vacanza: la cena a base di tartufo creata dallo chef Mikko Lahtinen, in cui vengono servite versioni nazionali ed estere del più pregiato fungo.2. Cena sotto le stelle e l'Aurora BorealeA dicembre ci sarà un nuovo imperdibile indirizzo: Kataja ("ginepro" in finlandese) è l’esclusivoristorante che aprirà all’interno dell’incantevole villaggio di igloo Magical Pond, situato vicino allafamosa località sciistica e naturale di Ruka-Kuusamo. L'attesissimo ristorante servirà squisite cene ditre portate, accompagnate da vini pregiati e cocktail artici, con menu speciali per Natale e Capodanno.La posizione unica del Kataja è l’ideale per godersi una cena indimenticabile e ammirare nelle nottipolari la straordinaria bellezza del più fantastico spettacolo di luci della natura, l'Aurora Boreale chedanza nel cielo della Lapponia.3. Cena stellata a TurkuA Turku, la capitale gastronomica della Finlandia, lo chef Erik Mansikka ha recentemente ottenuto laprima stella Michelin della Finlandia al di fuori della città di Helsinki per le sue eccellenti creazioniculinarie al ristorante Kaskis. L'amore di Mansikka per gli ingredienti del territorio traspare da ognicreazione presente nel suo menu, con piatti che celebrano ogni aspetto della ricchezza della regione,dai prodotti della foresta fino a quelli del mare. Tra le prelibatezze vanno assolutamente menzionatela trota iridea stagionata con rabarbaro in salamoia, rapa, mela locale e tartufo selvatico della vicinaisola di Ruissalo, e il caviale finlandese degli storioni dell'arcipelago. 4. Alla ricerca dei mirtilliLe foreste finlandesi sono una ricca fonte di prelibati cibi naturali, come i mirtilli, perfetti perl’abbinamento con molti piatti, dalle insalate alle salse fino ai deliziosi dessert. Il Parco Nazionale diNuuksio, nei pressi di Helsinki, è uno dei luoghi preferiti dagli amanti della vita all'aria aperta. In questasuggestiva oasi naturale, una delle attività più popolari è la raccolta dei mirtilli. Per chi desideratrascorrere una giornata en plein air a raccogliere mirtilli freschi e salutari, molto abbondanti inautunno, può farlo in compagnia di una esperta guida di Finland Naturally con un tour completo pervivere un’esperienza 100% finlandese. Dopo la raccolta, in uno splendido cottage si potrà guarnire coni mirtilli raccolti una crostata appena sfornata e gustarne una fetta davanti a una bella tazza di tè ocaffè, rigorosamente preparata sul fuoco all’aria aperta, proprio come vuole la tradizione finlandese.5. Passeggiata con degustazione per i wine loverPer chi non ama particolarmente cucinare e ha la passione dei vini, l’ideale potrebbe esserel’escursione di Finland Naturally con degustazione nel bosco all’interno del Parco Nazionale di Nuuksio,vicino a Helsinki. Dopo una piacevole passeggiata nella lussureggiante foresta per entrare in contattocon la natura, sarà possibile ristorarsi con una tappa in un esclusivo wine bar immerso nel bosco. Qui,i sapori e i profumi del vino e della foresta vivono in simbiosi. L'escursione di due ore in compagnia diguide esperte offre un’inedita esperienza di viaggio. 6. Cena al Circolo Polare Artico tra ghiaccio e tradizioneNella magica atmosfera del Circolo Polare Artico della Lapponia, nel Villaggio di Babbo Natale, ilristorante Kota regala un’esperienza all’insegna della tradizione con una cena nei tipici rifugi delterritorio, kota che in finlandese significa "capanna". In questa location unica, non si può non provarei piatti forti, come il salmone fritto, preparato secondo la tradizionale ricetta finlandese, o la tipicazuppa di salmone. Se si è alla ricerca di una cena indimenticabile „al fresco“, all‘Ice Restaurant - fattointeramente di ghiaccio - gli ospiti possono riscaldarsi con una cucina tipica a base di piatti locali chespazia dalla zuppa di funghi di bosco all' alce arrosto con purè di carote, fino al salmone brasatodell'Oceano Artico con purè di cavolfiore e salsa di gamberi. 7. Carelia: arte culinaria e saunaAlla pensione Puukarin Pysäkki, una vera e propria destinazione da sogno nel cuore della Carelia,l'attenzione è rivolta al benessere. In questa eccezionale cornice ci si può abbandonare al relax eprendersi una rigenerante pausa dalla routine. Dopo una giornata trascorsa all'aria aperta, infatti, ci sipuò godere la cucina careliana à la carte del Puukarin Pysäkki, il ristorante biologico a 3 stelle che esaltale prelibatezze del territorio come il tradizionale pane di segale fatto in casa. Il menu di Puukari mettein risalto i doni di Madre Natura: selvaggina, pesce, bacche, radici, funghi ed erbe, con un'attenzioneparticolare alla riduzione degli sprechi alimentari e al rispetto di tutte le forme di vita. Il cuore dellasua cucina è il forno, dove vengono sfornati pani biologici, torte e sformati che si sciolgono in bocca,serviti per accompagnare piatti deliziosi come il coregone del lago locale e l'agnello cotto all’internodella sauna. 8. My Beautiful Laundrette: il bar più cool di HelsinkiSituato nel cuore dell’esclusivo quartiere di Punavuori a Helsinki, Bob's Laundry è la location perfettaper una cena da sogno e dei drink unici, come i taptail, i cocktail artigianali di alta qualità con nomimolto fantasiosi come "Peach, Please Do My Laundry". Una cornice super Instagrammabledall’atmosfera pop completa di lavatrici e tanto spazio per trascorrere una serata in compagniaall’insegna del divertimento e della buona cucina. [post_title] => Finlandia: 8 esperienze gastronomiche [post_date] => 2022-10-12T12:05:22+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1665576322000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432058 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il padel è lo sport del momento. Un vero e proprio fenomeno che in Italia conta più di 800.000 giocatori tesserati Fit nel 2021 e circa 15 milioni di appassionati nel mondo che, anche in vacanza, non rinunciano a praticare la loro attività preferita. Un trend che coinvolge anche il settore turistico alberghiero che sempre più spesso è alla ricerca di campi da padel e maestri qualificati per andare incontro alle richieste dei clienti. In questo contesto si inserisce la partecipazione di Palavillage, il più grande centro padel indoor del Piemonte e tra i più grandi in Italia, alla 59a edizione di Ttg Travel Experience, la fiera più importante del settore turistico che ogni anno raccoglie moltissime realtà italiane e internazionali. A Ttg Travel Experience Palavillage si propone come consulente per la gestione del padel all’interno di hotel e villaggi turistici. Dalla costruzione dei campi in collaborazione con WePadel, alla gestione diretta del comparto padel durante la stagione estiva, fino alla ricerca e formazione di istruttori e maestri di livello, molto richiesti dalle strutture ma soprattutto dai clienti che anche in vacanza non rinunciano a lezioni individuali e corsi. Ma il padel non è l’unico sport richiesto. Anche il beach volley sta diventando sempre più protagonista dell’estate e delle vacanze e, anche in questo caso, Palavillage, in collaborazione con BVT – Beach Volley Training, si pone come punto di riferimento per strutture e villaggi turistici. Quello di Palavillage è un vero e proprio format che mira a diffondere in Italia e nel mondo, nel settore turistico e non, la cultura del villaggio vacanza in città. Un’offerta unica in Italia, capace di conciliare in un solo luogo i diversi ambiti della vita. Dal lavoro allo sport, dal tempo libero alla cura di sé. Palavillage partecipa a Ttg Travel Experience in collaborazione con WePadel e BVT – Beach Volley Training, all’interno dello stand e delle proposte di Karisma Group. [post_title] => Il padel arriva al Ttg di Rimini con il Palavillage in collaborazione con Karisma Group [post_date] => 2022-10-12T10:00:03+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1665568803000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432041 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_278235" align="alignleft" width="300"] Fabrizio Gaggio[/caption] Gruppo UNA ha raggiunto un altro importante risultato alla prima edizione degli European Mission Awards 2022, il premio dedicato ai più importanti operatori del business travel che in questa nuova veste punta a riconoscere l'eccellenza a livello europeo. Nel corso della cerimonia di gala, che si è svolta il 10 ottobre a Roma, la più grande catena alberghiera italiana si è distinta nella categoria “Best In-House Safe & Clean Programme for Business Travellers”. Il riconoscimento premia il suo protocollo UNAsafe, che include la digitalizzazione dei principali servizi dedicati agli ospiti in ambito front office, room division e ristorazione. Grazie a questo protocollo, gruppo UNA è stato tra i primi ad offrire un elevato standard di servizi in termini di salute e sicurezza, consentendo ai viaggi aziendali di riprendere nel pieno rispetto dei requisiti post pandemici. «Riceviamo con grande orgoglio questo riconoscimento che premia l’impegno profuso prontamente da Gruppo UNA fin dalla prima fase della pandemia per contribuire a una veloce ripresa dei viaggi d’affari e degli eventi business, garantendo un ambiente sereno e sicuro per i nostri ospiti e per tutto il personale” commenta Fabrizio Gaggio, direttore generale gruppo UNA. “Da subito siamo stati in prima linea per adeguare i nostri spazi meeting e le strutture alle normative vigenti, con lo scopo di facilitare la ripresa di trasferte, eventi aziendali e meeting in totale sicurezza. Questo premio testimonia la virtuosità delle misure introdotte con il nostro protocollo UNAsafe, su cui continuiamo ad investire in questa delicata fase di rilancio del settore Business Travel». Il riconoscimento è stato assegnato da un team di esperti del settore composto da rappresentanti degli acquirenti e dei fornitori di viaggi europei e ha premiato il programma dettagliato di azioni, servizi e procedure messo in atto da gruppo UNA che promette agli ospiti un’esperienza di soggiorno non solo sicura, ma anche sanificata e garantita. Gruppo UNA si distingue per la sua ampia offerta dedicata al Business Travel, grazie a un variegato portfolio che conta oggi ben 48 tra hotel, resort e residence distribuiti in 13 regioni d’Italia e 3 brand che rispondono a diverse necessità professionali per ospitare riunioni ed eventi in Italia: soluzioni che spaziano da location esclusive a vasti spazi fino a 1.200 partecipanti. [post_title] => Al gruppo UNA l'European Mission Awards per il business travel [post_date] => 2022-10-12T09:34:32+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1665567272000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "travel expert" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":15,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1517,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432070","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_432072\" align=\"aligncenter\" width=\"1151\"] Laghi Nabi[/caption]\r

\r

Forse è perché sono immersi nella natura, tra boschi, laghi e vette maestose, che gli hotel hanno deciso di utilizzare fonti di energia rinnovabili, minimizzare gli sprechi, usare prodotti biologici, seguire i dettami della bioedilizia e anche sensibilizzare i propri ospiti sul rispetto per l’ambiente.\r

\r

Ad esempio, in Alto Adige, regione pioniera per le politiche green, l’avveniristico Dolomites Lodge dell’Excelsior Dolomites Life Resort di San Vigilio di Marebbe (BZ), è una struttura a basso consumo energetico, costruita come “CasaClima classe A”. Sono sati utilizzati materiali naturali, tra cui pietra, legno, ferro e vetro; un impianto di cogenerazione produce parte dell’energia elettrica, trasformando il gas naturale in calore e contribuendo a risparmiare circa il 20% di energia; la piscina panoramica con vasca in poliuretano consuma il 30% in meno rispetto ad una vasca in acciaio o di cemento. Inoltre, c’è una grande attenzione alla mobilità sostenibile, che coinvolge l’intero paese: il personale alloggia nel resort, gli ospiti lasciano l’auto in garage e possono spostarsi con i mezzi pubblici o a piedi. Ogni giorno, dall’hotel partono tour a piedi e in bicicletta insieme ai padroni di casa e alle guide esperte, alla scoperta del Parco Naturale di Fanes-Sennes-Braies e a disposizione c’è un bus escursionistico gratuito.\r

\r

Gli Skyview Chalets del Camping Toblacher See (BZ) sul Lago di Dobbiaco, sono cubi di vetro inseriti armoniosamente nel paesaggio e costruiti con materiali naturali (vetro e legno). Offrono un’esperienza unica, perché il tetto si trasforma in una vetrata che permette di osservare gli alberi e le stelle, annullando le barriere tra interno ed esterno. Direttamente dalla porta dello chalet, ci si incammina sui sentieri dei Parchi Naturali delle Tre Cime di Lavaredo e di Fanes-Sennes-Braies, si sale fino al Monte Serla e alla Malga Vallettina, o si parte per tour in mountain bike ed e-bike. Anche la cucina è rispettosa dell’ambiente: le colazioni sono a base di prodotti biologici a km 0.\r

\r

La Val d’Ega (BZ) racchiude una perla eco: il Rifugio Oberholz che è stato costruito con materiali ecosostenibili (legni autoctoni come larice e abete rosso, pietra locale, vetro) a 2096 metri di altezza, a monte della seggiovia Oberholz di Nova Ponente (BZ). È una destinazione unica, immersa nella natura più intatta della valle, con vista sulle più belle cime delle Dolomiti (Lagorai, Dolomiti di Brenta, Ortler) con una architettura ardita ma semplice e naif (i volumi delle tre verande ricordano quelli di una capanna) in cui sentirsi in pace con se stessi e con l’habitat circostante.\r

\r

Prima erano cave di sabbia sul Litorale Domizio (CE), poi, grazie ad una saggia opera di rigenerazione ambientale, si sono trasformate nei Laghi Nabi, la prima Oasi Naturale della Campania. Esempio, questo, di turismo sostenibile che ha riconvertito un luogo abbandonato e ne ha potenziato il patrimonio naturale e storico. Ecco che, allora, le strutture removibili del Glamping (tende e lodge pieds dans l’eau) preservano il territorio, il suo regno animale e vegetale, attraverso un’immersione totale nella natura. E se, accanto al Glamping si trova anche la struttura alberghiera a 4 stelle Plana Resort & SPA, tutt’intorno si pedala su una pista ciclabile luminescente – con il suo chilometro e mezzo è la più lunga del mondo - costruita secondo criteri di economia circolare, con pietre che catturano naturalmente la luce del sole sprigionandola poi di notte e risparmiando energia (www.laghinabi.it). Far rivivere un territorio destinato allo spopolamento.\r

\r

Salvaguardare l’ambiente e farlo diventare motore di sviluppo ecocompatibile. Dar vita a soluzioni innovative. Questi gli scopi per cui è nato l’albergo diffuso Borgotufi di Castel del Giudice (IS), sull’Appennino molisano al confine con l’Abruzzo. Le case coloniche abbandonate, le stalle, i fienili sono stati trasformati in piccole residenze di charme per gli ospiti, utilizzando materiali originali (pietra, legno, cotto) perfettamente integrati nel paesaggio, con soluzioni architettoniche tradizionali o d’avanguardia. Dalle terrazze delle abitazioni si ammirano i filari delle mele biologiche Melise, coltivate senza pesticidi e cresciute recuperando terreni fino a qualche tempo fa lasciati in abbandono e sui quali oggi ronzano le api del 1° Apiario di Comunità d’Italia. Vicino ai meleti ci sono le piante di luppolo e orzo del nuovo microbirrificio Maltolento, un’altra sfida vinta da questo paesino virtuoso.\r

\r

E non è tutto perché è stato messo a punto anche un Piano del Cibo di Castel del Giudice, una food policy per ridurre gli sprechi alimentari, restituire altri terreni all’agricoltura biologica e fare della salvaguardia ambientale uno stimolo all’economia locale. Se fuori c’è la Sicilia, l’interno non può essere da meno. Questo deve avere pensato Fausta Occhipinti quando, nel 2009, ha iniziato a immaginare Baglio Occhipinti come un luogo fatto per restare e per scoprire se stessi in quanto parte di un tutto in grado di coniugare i millenari principi della sostenibilità architettonica locale con quelli contemporanei. È l’idea di fondo di un’opera di famiglia quella che, nel segno di un connubio armonico tra eleganza, pragmatismo, naturalezza e affetto, ha guidato il recupero della proprietà nella campagna di Vittoria (RG), portandola all’attuale forma di country relais in perfetto equilibrio sul filo teso tra tipicità e futuro. I muretti a secco, l’orto, il frutteto, gli agrumi e i cespugli di erbe aromatiche partecipano a una concezione biologica e sostenibile che forse parte proprio dalla contemplazione di un paesaggio capace di ispirare una tregua necessaria tra l’ansia di sviluppo e la cultura rurale, producendo una ridefinizione del concetto di lusso, incentrato sulla restituzione del valore a materiali tradizionali, artigianalità e coerenza. E a proposito di esterno, inserita in un progetto di giardino mediterraneo e depurata con il sale per ridurre l’uso del cloro, la piscina diventa uno specchio per la vanità degli agrumeti che ne circondano il bordo in pietra naturale. Realizzato, inutile dirlo, da maestranze locali.","post_title":"La scelta green degli hotel per un autunno eco-friendly","post_date":"2022-10-13T08:00:05+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1665648005000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432166","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_424672\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Fulvio Avataneo, presidente Aiav[/caption]\r

\r

All’interno di Ttg , Aiav e BookingsMed.com promuovono un convegno sul tema del turismo medicale, segmento di mercato già molto promettente prima della pandemia e oggi in grande rilancio. L’evento si tiene oggi giovedì 13 ottobre 2022 alle 10:00 in sala Cedro, nella Hall Ovest della fiera di Rimini, e sarà sia in italiano che in inglese.\r

\r

Non solo teoria: al termine del convegno, tra gli agenti di viaggio in sala saranno estratti 20 fam-trip omaggio in Turchia e Croazia per visitare le strutture e scoprire sul campo le opportunità disponibili per i loro clienti.\r

\r

Il turismo medicale è entrato in Italia con il segmento delle cure odontoiatriche, ma negli ultimi anni ha conosciuto un forte sviluppo, trainato dalle cure termali e riabilitative. Le partnership e le opportunità presentate da Aiav si inseriscono proprio in questi ambiti, attraverso il coinvolgimento di strutture specializzate, in grado di proporre pacchetti competitivi e trattamenti professionali di altissima qualità.\r

\r

Durante la conferenza interverranno esperti del settore e verranno presentate case histories di successo come esempi da cui gli agenti potranno prendere spunto. A fare da apripista sarà la fondatrice di BookingsMed.com, Maria Antonietta Princivalle che, insieme a Lara Bulfoni, socio fondatore di BookingsMed Italia, illustrerà le caratteristiche della piattaforma, del network di aziende che la compongono e del software di prenotazione messo a disposizione degli agenti di viaggio, oltre ad affrontare il tema della tutela legale degli intermediari e delle nuove opportunità aperte nel campo della telemedicina.\r

\r

A seguire, una serie di talk incentrati sulle destinazioni principali del settore e sulle loro proposte. Si parte dall’Italia, la nazione con più città termali al mondo, con la testimonianza di Adele di Mauro, Cluster S&M Manager di Rete GARN – Terme Telese e Regina Isabella Ischia; focus anche sulla Croazia, Paese molto evoluto nel campo delle cure riabilitative, sede di importanti eccellenze illustrate da Zheljka Balun, Expert Assistant in Operational Marketing Department of Zagreb Tourism, e sulla Slovenia, perfetta per il benessere e le cure che coinvolgono tutta la famiglia, come spiegherà il direttore generale di Slovenian Spas Association, Iztok Altbauer. Ultima, ma non meno importante, la Turchia meta in rapida crescita, presentata dal dottor Mehmet Kanpolat, medico e presidente di TEMET e Antalya Medical Tourism Association.\r

\r

Infine, due testimonianze legate a trattamenti specifici, tra i più richiesti sul mercato: il primo, a cura del dottor Josko Glavic, sarà dedicato alla neuro riabilitazione robotica realizzata dalla Clinica Glavic, in Croazia, il secondo, a cura dei dottori Privitera, Paparella e Spoto, sarà sull’impiego della cannabis terapeutica in Sicilia, regione leader in Europa nella prevenzione e nella cura del dolore tramite questa sostanza.\r

\r

Il dibattito sarà moderato da Natalia Strokovska, agente di viaggio e titolare di DoctorGEO Medical Tourism e DoctorGEO Medical Assistance.","post_title":"Oggi convegno su turismo medicale promosso da Aiav e BookingsMed.com","post_date":"2022-10-13T07:42:15+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1665646935000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432161","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Novità in casa Grimaldi Lines con l'inaugurazione il 17 ottobre della nuova linea Napoli-Palermo che prevede tre partenze settimanali notturne in entrambe le direzioni operate dalla M/n Cruise Ausonia in grado di trasportare oltre 1.800 passeggeri\r

\r

Al TTG Travel Experience\r

“TTG Travel Experience chiude una stagione che ha registrato ottimi risultati, superando addirittura gli standard pre-pandemici - ha dichiarato Francesca Marino, Passenger Department Manager di Grimaldi Lines - Ci presentiamo dunque sul palcoscenico di Rimini forti dei numeri raggiunti e soprattutto degli investimenti che la Compagnia è pronta a sostenere. La nuova linea Napoli-Palermo ci permetterà infatti di ampliare il network di collegamenti verso la destinazione Sicilia, da sempre centrale nella nostra programmazione, e di consolidare la presenza nel porto di Napoli, che è la nostra città”.\r

\r

L’andamento delle prenotazioni estive, con ottime performance sulle maggiori isole, ma in buona crescita anche per le linee internazionali, ha messo in evidenza una nuova tendenza italiana: la domanda, che tradizionalmente si concentrava sulle partenze dei mesi di luglio e agosto, è cresciuta significativamente anche per giugno e settembre. In tal senso, l’utenza ha mostrato di apprezzare la politica tariffaria di Grimaldi Lines flessibile e targettizzata, che non si limita all’Advance Booking, ma propone promozioni speciali a tempo in ogni periodo dell’anno. \r

\r

Tanti i progetti già avviati per la prossima stagione, a partire dai viaggi a tema di 4 giorni con la formula hotel on board sulla linea Civitavecchia-Barcellona e viceversa, che sono un must del prodotto Grimaldi Lines. Negli ultimi mesi del 2022 riprenderà appieno la programmazione, con gli eventi di Halloween e Capodanno. Nel 2023 seguirà un ricco calendario di appuntamenti per i mesi primaverili ed estivi: tra questi Crociera con Delitto, Love Beat Boat e Grimaldi Dance Fit Cruise. \r

\r

Verrà ulteriormente ampliata anche l’offerta di Grimaldi Lines Tour Operator, sempre con la formula consolidata della vacanza nave + soggiorno: il catalogo dell’estate 2023 proporrà un’ampia selezione di strutture ricettive nelle più belle località del Mediterraneo, con particolare attenzione al rapporto qualità/prezzo.\r

\r

Riprende infine a pieno ritmo il progetto Grimaldi Educa, che la Compagnia dedica alla formazione di tutti gli studenti italiani e che prevede una programmazione specifica di PCTO, nonché un’ampia proposta di viaggi di istruzione ed eventi di didattica.","post_title":"Grimaldi Lines al via la nuova linea Napoli-Palermo","post_date":"2022-10-12T15:33:44+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1665588824000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432136","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_432138\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Dominique Colussi, vice president of development Viva Resorts[/caption]\r

\r

La catena alberghiera Viva Wyndham Resorts, torna a partecipare alla fiera Ttg Travel Experience, all’interno dello stand dell’Ente del turismo della Repubblica Dominicana C1/022-059. Si appresta ad incontrare il mercato e i media con un bagaglio di notizie positive dopo l’ultimo biennio. Il 2022 coincide con il 35° anniversario della fondazione dell’azienda, anniversario che trova la migliore celebrazione nella solidità economico-finanziaria e nella rinnovata fiducia che le accordano i tanti operatori con cui collabora a livello commerciale, sentendosi garantiti.\r

\r

Il core business di Viva Resorts è in Repubblica Dominicana (dove sono ubicate cinque strutture), il Paese nei Caraibi che più ha recuperato dopo lo stop mondiale, anche per le scelte lungimiranti del governo. E la Repubblica Dominicana torna prepotentemente a detenere il palmares di Viva Resorts.\r

\r

A Bayahibe – dove sorgono Viva Wyndham Dominicus Beach e Viva Wyndham Dominicus Palace – l’occupazione nei primi otto mesi dell’anno ha superato il 92%. L’Europa si è ripresa la quota di mercato che aveva in questa zona affacciata sul Mar dei Caraibi, in particolare Italia, Francia e Germania. Sono molto presenti i Paesi del Sudamerica, in primis Argentina; mercati emergenti sono UK e Colombia.\r

\r

A Samaná continua a regalare soddisfazioni l’adults only Viva Wyndham V Samaná, che ha avuto nei primi otto mesi dell’anno un’occupazione media dell’85%, superando in alcuni momenti i numeri del 2019, già ottimi. Un risultato importante considerando che il target over 18 rappresenta una selezione della clientela.\r

\r

Francia e Stati Uniti hanno costituito i mercati principali – il Canada ha ripreso a viaggiare solo da giugno. Un elemento significativo a favore dell’occupazione è la stretta collaborazione che il resort ha da anni con le case di produzione cinematografiche e televisive; il connubio fra la natura eccezionalmente rigogliosa della penisola di Samaná e il servizio fornito da Viva ha cementato un rapporto proficuo, al punto che questo segmento rappresenta un terzo mercato per l’azienda e genera un indotto positivo sulla comunità locale.\r

\r

Aggiunge Dominique Colussi, vice president of development Viva Resorts: «Viva Wyndham V Samaná era stato per noi una scommessa. Quando lo abbiamo aperto nel dicembre 2015, non sapevamo se il prodotto sarebbe riuscito a rimanere operativo 12 mesi l’anno: la località non è di massa, il segmento solo adulti è di nicchia. Invece il prodotto, che rappresenta il top della nostra gamma, è piaciuto moltissimo, al punto che abbiamo deciso di ampliarlo. In novembre inaugureremo altre 78 sistemazioni, sul lato opposto delle esistenti, disporremo di un ristorante a buffet ampliato rispetto al precedente e di un beach club ancora più ampio; il direttore italiano è soddisfatto dell’operazione, che non ha impattato troppo sulla clientela in home».\r

\r

Parlando ancora di Repubblica Dominicana, Cabarete – dove è attivo il Viva Wyndham Tangerine - ha riscosso ottimi consensi, in particolare grazie a Germania, Stati Uniti, Canada e al mercato locale. Cabarete è una delle mete mondiali più rinomate per il kitesurf, sede di competizioni annuali. Sempre sulla costa settentrionale, precisamente a Puerto Plata, V Heavens ha avuto un buon marketshare da gennaio ad aprile fra Europa, Stati Uniti e Dominicana; è rimasto chiuso da maggio a metà novembre per lavori di ampliamento. I menu di uno dei suoi ristoranti sono creati da una nota chef dominicana, ambasciatrice della cucina dominicana nel mondo e protagonista di Master Chef.\r

\r

Mercato italiano\r

\r

In Italia Viva Wyndham Resorts ha un rapporto di partnership molto forte con il Gruppo Alpitour, attraverso i suoi vari brand; cinque resort sono in esclusiva per l’Italia. Il recupero dei volumi nella Repubblica Dominicana è stato ottimo non appena sono stati aperti i “corridoi turistici” e a partire da giugno è ricominciata la programmazione in Messico come Bravo.\r

\r

In questo periodo stanno partendo le promozioni pianificate congiuntamente con il Gruppo Alpitour; gli investimenti comuni puntano a riposizionare la Riviera Maya ai vertici delle preferenze degli italiani.\r

\r

Bahamas per il pubblico italiano è sempre stata una meta estiva, grazie alla stagionalità del volo diretto da Milano, ma la sinergia con il Bahamas Tourist Office potrebbe portare anche linfa economica alla catena anche prima.\r

\r

[caption id=\"attachment_432139\" align=\"alignleft\" width=\"200\"] Giuliana Carniel, vice president sales and revenue Viva Wyndham Resorts[/caption]\r

\r

«Nel 2022 raccogliamo i frutti di quando seminato durante gli ultimi due anni - commenta Giuliana Carniel vice president sales and revenue management Viva Wyndham Resorts -. Non ci siamo mai arresi e ci siamo mantenuti sempre attivi, flessibili, aperti a nuove realtà, come ad esempio quelle dell’accoglienza di produzioni di film e reality, una dimensione a sé che però ha contribuito a sostenere i nostri resort a Samaná e Cabarete. Menzione d’onore al nostro staff, sempre presente, instancabile; abbiamo lavorato come non mai per cercare mercati, adattarci alle realtà e continuare a promuovere i nostri hotel”.\r

\r

Conclude Dominique Colussi, presente a Rimini in occasione di Ttg Travel Experience: «In tutto ciò non abbiamo cessato di dedicarci al tema della sostenibilità. Da anni siamo molto impegnati in Repubblica Dominicana, stiamo valutando di trasformare le tante azioni in una più strutturata Fondazione. I pilastri delle nostre attività sono la tutela dell’ambiente dove viviamo e operiamo, stupendo ma anche delicato; il sostegno alle comunità locali che ci circondano, affinché crescita e sviluppo portino benefici a tutti; istruzione e formazione per favorire la diffusione di educazione, nei territori dove un aiuto è necessario per consolidare un progresso che sia duraturo. Non amiamo farci pubblicità in questo senso ma abbiamo seriamente a cuore la sostenibilità, ambientale e sociale».","post_title":"Viva Wyndham ritorna al Ttg di Rimini. Dati molto positivi nel 2022","post_date":"2022-10-12T14:54:10+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1665586450000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432134","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_428443\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Ezio Barroero e Michele Zucchi[/caption]\r

\r

Energia e passione: sono queste le parole chiave che segnano la partecipazione di Lab Travel Group – Euphemia a Ttg Travel Experience, riportate a chiare lettere all’interno dello stand e nella nuova campagna di comunicazione.\r

Come due lati della stessa medaglia, Lab Travel Group ed Euphemia uniscono l’energia di un back-office composto da 35 professionisti alla passione di 150 Personal Voyager: consulenti di viaggio che, con esperienza e dedizione, sono sempre capaci di offrire le soluzioni più adatte alle esigenze dei loro clienti.\r

\r

«In un contesto di mercato profondamente mutato rispetto agli anni d’oro del turismo organizzato, offriamo agli agenti di viaggio una chance per fare ancora della loro passione un’opportunità concreta di guadagno - afferma Ezio Barroero, presidente Lab Travel Group -. Nel corso degli ultimi mesi la squadra di Personal Voyager è cresciuta e abbiamo in previsione nuovi ingressi tra dicembre e gennaio. Sono professionisti molto preparati, con un portfolio consolidato di clienti, che con noi trovano l’opportunità di proseguire la loro attività, liberandosi dai costi e dagli oneri burocratici legati alla gestione diretta della loro agenzia, senza rinunciare del tutto al punto vendita fisico, grazie alla rete di filiali Euphemia sul territorio».\r

\r

Tante le novità presentate in fiera, a cominciare dal prodotto, con un netto potenziamento del parco fornitori: oltre al consolidamento degli accordi con i migliori tour operator, i Personal Voyager possono ora contare su numerosi e interessanti DMC, compagnie aeree e altri operatori della filiera italiani e stranieri, con la certezza di essere sempre competitivi sul mercato, tanto nel caso di prodotti intermediati, quanto nel caso dell’organizzazione diretta.\r

\r

Prosegue inoltre lo sviluppo del nuovo sito di Euphemia, concepito in ottica b2b2c, nel quale i Personal Voyager potranno caricare le proprie proposte di viaggio, ampliando notevolmente il bacino di riferimento. Parallelamente, il sito conterrà nuove aree tematiche e informative, rivolte sia ai Personal Voyager che ai clienti finali.\r

\r

«Ttg Travel Experience – commenta Michele Zucchi, AD Euphemia – è una grande opportunità per fare conoscere la nostra filosofia. Il marketing ha rivisto il brand: ora anche da quello si evince che Euphemia è la passione e Lab Travel l’energia. Quindi una emozione unita alla capacità di agire. Nel nostro modello, l’unico protagonista è l’agente di viaggio, che diventa un consulente senza costi, mai solo, con guadagni certi, senza vincoli e senza rischi. Stiamo lavorando al potenziamento della squadra: dopo Rimini saremo a Genova, Firenze, Padova, Verona e Brescia in collaborazione con Travel Quotidiano. Puntiamo anche al mercato del centro e sud Italia, che ha ottime potenzialità e nel quale siamo meno presenti».\r

\r

Da segnalare anche la partecipazione alla tavola rotonda: “Agenzia di viaggio indipendente, network o consulente: io chi sono?” in programma giovedì 13 ottobre alle 15:30 presso il Social Corner del padiglione A2. Il dibattito, moderato dall’agenzia di comunicazione m&cs, mette a confronto diversi modelli distributivi e analizza differenti scenari e opportunità di business, in modo che ogni agente possa scegliere la soluzione migliore in base alle proprie esigenze personali e professionali.","post_title":"Euphemia: tutte le novità e la tavola rotonda al Ttg Travel Experience","post_date":"2022-10-12T14:44:13+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1665585853000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432112","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Fra le mete di turismo montano, la Valle d’Aosta - regione europea dello sport 2023 - dal 12 al 14 ottobre registra numeri record, in termini sia di arrivi sia di presenze, mediamente oltre al +35% rispetto all’anno precedente, soprattutto grazie al ritorno degli stranieri, in particolare francesi, olandesi e svizzeri.\r

\r

All’interno dei cinque maggiori comprensori sciistici del territorio della Valle d’Aosta, fra le principali novità della stagione invernale 2022/23, il comprensorio di Cervinia, che ha inaugurato la stagione già dal primo ottobre, dal 29 ottobre sarà il palcoscenico della più attesa Coppa del mondo di Sci: il Mattherhorn Cervino Speed Opening, la prima gara transfrontaliera della storia e la più alta del circuito della Coppa del Mondo.\r

\r

Al Cervino Ski Paradise è, inoltre, attiva una nuova seggiovia, la Gran Sometta a Valtournenche, e anche una nuova pista, la numero 34, che collega la località di Cielo Alto alla partenza degli impianti di risalita di Bardoney, con un nuovo tapis roulant coperto in funzione al campetto di Cretaz.\r

\r

A Courmayeur, che inaugura la stagione invernale dal 26 novembre, quest’anno vi saranno impianti di innevamento artificiale che coprono l’80% delle piste del comprensorio. E per vivere uno dei Giganti delle Alpi da un altro punto di vista, SkyWay Monte Bianco offre panorami al confine tra montagna e cielo, a 3.466 metri di altitudine.\r

\r

Dal 26 novembre prende il via la stagione sciistica anche a La Thuile nel comprensorio internazionale Espace San Bernardo, che collega Valle d'Aosta e Savoia francese (La Rosière): 152 km di piste, un unico skipass internazionale e moderni impianti di risalita. Un resort ideale per i più esperti ma anche per chi è alle prime armi. La nuova stagione presenterà, inoltre, un nuovo percorso di sci alpinismo transfrontaliero, nell’ambito del progetto italo-francese Nouvelles Liaisons, attraverso il Colle del Piccolo San Bernardo.\r

\r

Dal 26 novembre è attivo anche il comprensorio sciistico di Pila, che per la prossima stagione invernale ha potenziato l’innevamento programmato e punta ad aumentare la vendita online dello skipass, applicando incentivi particolari in determinati periodi dell’anno. P\r

\r

Il Monterosa Ski, a cavallo tra Valle d’Aosta e Piemonte, inaugurerà la stagione il 2 dicembre. Il comprensorio principale “3 Valli sci ai piedi”, con le sue 51 piste tra i territori di Gressoney-La-Trinité, Champoluc e Alagna Valsesia, e le piccole stazioni dell’area per l’inverno 22/23 confermano i costi della passata stagione, con una politica di dynamic pricing. Anche il Monterosa Ski per la nuova stagione offrirà impianti ammodernati e il potenziamento dell’innevamento programmato.\r

\r

L’offerta invernale regionale è disponibile sul portale Skilife.ski, punto di riferimento per lo sci alpino, con aggiornamenti in tempo reale su comprensori, bollettini neve, webcams, apertura piste e impianti, tariffe.\r

\r

E per chiunque cerchi una sistemazione in Valle d’Aosta, il portale Booking Valle d’Aosta - lo strumento per la prenotazione dei soggiorni gestito direttamente dall’Ufficio regionale del Turismo - offre l'elenco delle strutture ricettive della Valle d'Aosta (alberghi, RTA, B&B, agriturismi e appartamenti), con la possibilità di prenotare direttamente online, selezionando in base al comprensorio o al tipo di esperienza desiderata.","post_title":"Le novità d'inverno della Valle d'Aosta","post_date":"2022-10-12T12:21:59+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1665577319000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432106","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In Finlandia le esperienze culinarie pluripremiate hanno sempre un tratto in comune: l’utilizzo diingredienti freschi e naturali, provenienti da foreste, coltivazioni, mari e laghi locali ed esclusive cornici,luoghi indimenticabili dall’atmosfera tipicamente finlandese, immersi nella natura più selvaggia osituati nei cuori pulsanti delle città.Visit Finland ha selezionato le 8 esperienze gastronomiche per tutti i gusti\r

\r

1. Caccia al tartufo al ritmo del jazzUn weekend alla scoperta del mondo dei tartufi a Punkaharju, annoverata tra le 50 meraviglie naturali. Presso l'Hotel Punkaharju, gestito dall’ imprenditrice, modella ed abile cercatrice di funghi Saimi Hoyer, gli ospiti possono andare alla ricerca di funghi in compagnia delle esperte guide Kirsi Saloniemi e Maarit Liukolampi e dei cani Lagotto da tartufo. Il sound jazz dei celebri musicisti finlandesi Mikko \"Gunu\" Karjalainen, Verneri Pohjola e Ville Herrala sarà la colonna sonora perfetta per il gran finale della vacanza: la cena a base di tartufo creata dallo chef Mikko Lahtinen, in cui vengono servite versioni nazionali ed estere del più pregiato fungo.2. Cena sotto le stelle e l'Aurora BorealeA dicembre ci sarà un nuovo imperdibile indirizzo: Kataja (\"ginepro\" in finlandese) è l’esclusivoristorante che aprirà all’interno dell’incantevole villaggio di igloo Magical Pond, situato vicino allafamosa località sciistica e naturale di Ruka-Kuusamo. L'attesissimo ristorante servirà squisite cene ditre portate, accompagnate da vini pregiati e cocktail artici, con menu speciali per Natale e Capodanno.La posizione unica del Kataja è l’ideale per godersi una cena indimenticabile e ammirare nelle nottipolari la straordinaria bellezza del più fantastico spettacolo di luci della natura, l'Aurora Boreale chedanza nel cielo della Lapponia.3. Cena stellata a TurkuA Turku, la capitale gastronomica della Finlandia, lo chef Erik Mansikka ha recentemente ottenuto laprima stella Michelin della Finlandia al di fuori della città di Helsinki per le sue eccellenti creazioniculinarie al ristorante Kaskis. L'amore di Mansikka per gli ingredienti del territorio traspare da ognicreazione presente nel suo menu, con piatti che celebrano ogni aspetto della ricchezza della regione,dai prodotti della foresta fino a quelli del mare. Tra le prelibatezze vanno assolutamente menzionatela trota iridea stagionata con rabarbaro in salamoia, rapa, mela locale e tartufo selvatico della vicinaisola di Ruissalo, e il caviale finlandese degli storioni dell'arcipelago.\r

\r

4. Alla ricerca dei mirtilliLe foreste finlandesi sono una ricca fonte di prelibati cibi naturali, come i mirtilli, perfetti perl’abbinamento con molti piatti, dalle insalate alle salse fino ai deliziosi dessert. Il Parco Nazionale diNuuksio, nei pressi di Helsinki, è uno dei luoghi preferiti dagli amanti della vita all'aria aperta. In questasuggestiva oasi naturale, una delle attività più popolari è la raccolta dei mirtilli. Per chi desideratrascorrere una giornata en plein air a raccogliere mirtilli freschi e salutari, molto abbondanti inautunno, può farlo in compagnia di una esperta guida di Finland Naturally con un tour completo pervivere un’esperienza 100% finlandese. Dopo la raccolta, in uno splendido cottage si potrà guarnire coni mirtilli raccolti una crostata appena sfornata e gustarne una fetta davanti a una bella tazza di tè ocaffè, rigorosamente preparata sul fuoco all’aria aperta, proprio come vuole la tradizione finlandese.5. Passeggiata con degustazione per i wine loverPer chi non ama particolarmente cucinare e ha la passione dei vini, l’ideale potrebbe esserel’escursione di Finland Naturally con degustazione nel bosco all’interno del Parco Nazionale di Nuuksio,vicino a Helsinki. Dopo una piacevole passeggiata nella lussureggiante foresta per entrare in contattocon la natura, sarà possibile ristorarsi con una tappa in un esclusivo wine bar immerso nel bosco. Qui,i sapori e i profumi del vino e della foresta vivono in simbiosi. L'escursione di due ore in compagnia diguide esperte offre un’inedita esperienza di viaggio.\r

\r

6. Cena al Circolo Polare Artico tra ghiaccio e tradizioneNella magica atmosfera del Circolo Polare Artico della Lapponia, nel Villaggio di Babbo Natale, ilristorante Kota regala un’esperienza all’insegna della tradizione con una cena nei tipici rifugi delterritorio, kota che in finlandese significa \"capanna\". In questa location unica, non si può non provarei piatti forti, come il salmone fritto, preparato secondo la tradizionale ricetta finlandese, o la tipicazuppa di salmone. Se si è alla ricerca di una cena indimenticabile „al fresco“, all‘Ice Restaurant - fattointeramente di ghiaccio - gli ospiti possono riscaldarsi con una cucina tipica a base di piatti locali chespazia dalla zuppa di funghi di bosco all' alce arrosto con purè di carote, fino al salmone brasatodell'Oceano Artico con purè di cavolfiore e salsa di gamberi.\r

\r

7. Carelia: arte culinaria e saunaAlla pensione Puukarin Pysäkki, una vera e propria destinazione da sogno nel cuore della Carelia,l'attenzione è rivolta al benessere. In questa eccezionale cornice ci si può abbandonare al relax eprendersi una rigenerante pausa dalla routine. Dopo una giornata trascorsa all'aria aperta, infatti, ci sipuò godere la cucina careliana à la carte del Puukarin Pysäkki, il ristorante biologico a 3 stelle che esaltale prelibatezze del territorio come il tradizionale pane di segale fatto in casa. Il menu di Puukari mettein risalto i doni di Madre Natura: selvaggina, pesce, bacche, radici, funghi ed erbe, con un'attenzioneparticolare alla riduzione degli sprechi alimentari e al rispetto di tutte le forme di vita. Il cuore dellasua cucina è il forno, dove vengono sfornati pani biologici, torte e sformati che si sciolgono in bocca,serviti per accompagnare piatti deliziosi come il coregone del lago locale e l'agnello cotto all’internodella sauna.\r

8. My Beautiful Laundrette: il bar più cool di HelsinkiSituato nel cuore dell’esclusivo quartiere di Punavuori a Helsinki, Bob's Laundry è la location perfettaper una cena da sogno e dei drink unici, come i taptail, i cocktail artigianali di alta qualità con nomimolto fantasiosi come \"Peach, Please Do My Laundry\". Una cornice super Instagrammabledall’atmosfera pop completa di lavatrici e tanto spazio per trascorrere una serata in compagniaall’insegna del divertimento e della buona cucina.\r

\r

","post_title":"Finlandia: 8 esperienze gastronomiche","post_date":"2022-10-12T12:05:22+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1665576322000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432058","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il padel è lo sport del momento. Un vero e proprio fenomeno che in Italia conta più di 800.000 giocatori tesserati Fit nel 2021 e circa 15 milioni di appassionati nel mondo che, anche in vacanza, non rinunciano a praticare la loro attività preferita.\r

\r

Un trend che coinvolge anche il settore turistico alberghiero che sempre più spesso è alla ricerca di campi da padel e maestri qualificati per andare incontro alle richieste dei clienti. In questo contesto si inserisce la partecipazione di Palavillage, il più grande centro padel indoor del Piemonte e tra i più grandi in Italia, alla 59a edizione di Ttg Travel Experience, la fiera più importante del settore turistico che ogni anno raccoglie moltissime realtà italiane e internazionali.\r

\r

A Ttg Travel Experience Palavillage si propone come consulente per la gestione del padel all’interno di hotel e villaggi turistici. Dalla costruzione dei campi in collaborazione con WePadel, alla gestione diretta del comparto padel durante la stagione estiva, fino alla ricerca e formazione di istruttori e maestri di livello, molto richiesti dalle strutture ma soprattutto dai clienti che anche in vacanza non rinunciano a lezioni individuali e corsi.\r

\r

Ma il padel non è l’unico sport richiesto.\r

\r

Anche il beach volley sta diventando sempre più protagonista dell’estate e delle vacanze e, anche in questo caso, Palavillage, in collaborazione con BVT – Beach Volley Training, si pone come punto di riferimento per strutture e villaggi turistici.\r

\r

Quello di Palavillage è un vero e proprio format che mira a diffondere in Italia e nel mondo, nel settore turistico e non, la cultura del villaggio vacanza in città. Un’offerta unica in Italia, capace di conciliare in un solo luogo i diversi ambiti della vita. Dal lavoro allo sport, dal tempo libero alla cura di sé.\r

\r

Palavillage partecipa a Ttg Travel Experience in collaborazione con WePadel e BVT – Beach Volley Training, all’interno dello stand e delle proposte di Karisma Group.","post_title":"Il padel arriva al Ttg di Rimini con il Palavillage in collaborazione con Karisma Group","post_date":"2022-10-12T10:00:03+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1665568803000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432041","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_278235\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Fabrizio Gaggio[/caption]\r

\r

Gruppo UNA ha raggiunto un altro importante risultato alla prima edizione degli European Mission Awards 2022, il premio dedicato ai più importanti operatori del business travel che in questa nuova veste punta a riconoscere l'eccellenza a livello europeo.\r

\r

Nel corso della cerimonia di gala, che si è svolta il 10 ottobre a Roma, la più grande catena alberghiera italiana si è distinta nella categoria “Best In-House Safe & Clean Programme for Business Travellers”. Il riconoscimento premia il suo protocollo UNAsafe, che include la digitalizzazione dei principali servizi dedicati agli ospiti in ambito front office, room division e ristorazione. Grazie a questo protocollo, gruppo UNA è stato tra i primi ad offrire un elevato standard di servizi in termini di salute e sicurezza, consentendo ai viaggi aziendali di riprendere nel pieno rispetto dei requisiti post pandemici. \r

\r

«Riceviamo con grande orgoglio questo riconoscimento che premia l’impegno profuso prontamente da Gruppo UNA fin dalla prima fase della pandemia per contribuire a una veloce ripresa dei viaggi d’affari e degli eventi business, garantendo un ambiente sereno e sicuro per i nostri ospiti e per tutto il personale” commenta Fabrizio Gaggio, direttore generale gruppo UNA. “Da subito siamo stati in prima linea per adeguare i nostri spazi meeting e le strutture alle normative vigenti, con lo scopo di facilitare la ripresa di trasferte, eventi aziendali e meeting in totale sicurezza. Questo premio testimonia la virtuosità delle misure introdotte con il nostro protocollo UNAsafe, su cui continuiamo ad investire in questa delicata fase di rilancio del settore Business Travel».\r

\r

Il riconoscimento è stato assegnato da un team di esperti del settore composto da rappresentanti degli acquirenti e dei fornitori di viaggi europei e ha premiato il programma dettagliato di azioni, servizi e procedure messo in atto da gruppo UNA che promette agli ospiti un’esperienza di soggiorno non solo sicura, ma anche sanificata e garantita.\r

\r

Gruppo UNA si distingue per la sua ampia offerta dedicata al Business Travel, grazie a un variegato portfolio che conta oggi ben 48 tra hotel, resort e residence distribuiti in 13 regioni d’Italia e 3 brand che rispondono a diverse necessità professionali per ospitare riunioni ed eventi in Italia: soluzioni che spaziano da location esclusive a vasti spazi fino a 1.200 partecipanti.","post_title":"Al gruppo UNA l'European Mission Awards per il business travel","post_date":"2022-10-12T09:34:32+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1665567272000]}]}}