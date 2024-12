Il Tove vi aspetta al Meliá Milano il 9 e 10 febbraio 2025 Tove a Milano. Anche nel 2025 il luogo degli appuntamenti fra operatori e agenti di viaggio sarà il Travel Open Village Evolution che si terrà il 9 e 10 febbraio al Meliá Milano. La manifestazione in questi anni ha conosciuto sempre un andamento di crescita e anche l’edizione dell’anno in corso conferma questa tendenza. Noi ci stiamo muovendo già da giugno perché, al di là di ogni previsione, molte imprese turistiche hanno già prenotato il desk per la prossima edizione Naturalmente gli espositori puntano ad avere un rapporto ravvicinato e costruttivo con le agenzie di viaggio che di solito affollano le sale del Meliá Milano. Durante l’edizione del 2024 sono state più di 300 infatti le adv che hanno fatto business al nostro Tove Grande fiducia “Abbiamo grande fiducia nell’evento – ci dice Daniela Battaglione ceo del Gruppo Travel – che ormai è diventata una manifestazione storica fra quelle che lavorano sul turismo. Siamo inoltre molto soddisfatti delle adesioni di molti operatori del settore che saranno di sicuro richiamo per le agenzie di viaggio”. Insomma buone prospettive, buone vibrazioni per la nuova edizione del Tove che si conferma un appuntamento imprescindibile per tutte el aziende del turismo che vogliono lavorare bene. Vi aspettiamo, e soprattutto aspettiamo le agenzie che in questi anni hanno raggiunto sempre cifre record.

