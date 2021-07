Smartbox: entra nel vivo la “Summer Campaign” con tutte le novità dell’estate

Tempo di Summer Campaign per Smartbox Group: un mix di iniziative che toccano differenti touchpoint – digital, social, punto vendita, contest e tv sponsorship – che hanno come fil rouge la gioia di viaggiare e di condividere momenti felici, per celebrare tutta la positività di tornare a vivere esperienze ed emozioni indimenticabili. Una campagna articolata e fortemente voluta da Smartbox Group per essere vicino ai numerosi partner trade e ai consumatori.

Al centro della campagna ci saranno i cofanetti Smartbox “L’Italia da scoprire”, con tantissime esperienze dedicate alle bellezze del nostro territorio, affiancati dai nuovi cofanetti “L’Italia in treno”; inoltre, verranno promosse anche le novità di Emozione3: i “Summer Bi-Pack” che abbinano le migliori esperienze tra viaggi, gastronomia e divertimento ad un prezzo speciale e le inedite proposte “Parchi tematici” (Mirabilandia e Gardaland).

L’attività di promozione in store è programmata sino a fine luglio, e raggiunge selezionate agenzie viaggio e le migliori insegne della grande distribuzione organizzata e dell’elettronica di consumo. Cuore della campagna sarà il contest “Your best moments”: lanciato sul canale Instagram ufficiale di Smartbox e sul minisito Italiainposa.smartbox.com – attivo dal 5 luglio al 12 settembre 2021 – darà la possibilità di vincere 10 GoPro 9 black caricando un video di un momento emozionante con l’hashtag #yourbestmoments. In palio anche un drone Mavic Air 2 ad estrazione e instant win di 70 cofanetti Smartbox.