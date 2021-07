ScopriTeglio, un nuovo sito e un app per “ritrovare l’identità perduta”

Sono stati presentati il nuovo sito online di Teglio e la rispettiva App “ScopriTeglio”, entrambi realizzati nell’ambito del progetto di comunicazione “Ritrovare l’identità perduta” promosso dal

comune di Teglio con la collaborazione del Consorzio Turistico Media Valtellina. Un’app e un sito che hanno l’obiettivo di migliorare il posizionamento e la riconoscibilità del territorio di Teglio nel panorama turistico ricettivo della Valtellina, creando una vera e propria identità della località, che valorizzi il suo patrimonio storico, culturale, artistico, enogastronomico e naturalistico.

Dopo un lungo lavoro di restyling, il portale online di Teglio è ora in grado di proporre un linguaggio di immagini e video per accompagnare il visitatore in un viaggio suggestivo e reale tra le molteplici bellezze del territorio, proprio come se egli stesso fosse sul posto. Il design grafico fresco e innovativo, la scelta dei colori e del linguaggio testuale fanno di questo portale un vero e proprio luogo in grado, non solo di dare informazioni puntuali, ma anche di garantire una navigazione semplice ed intuitiva e far vivere all’utente un’esperienza di navigazione piacevole che non si stancherà mai di consultare.

Inoltre, in risposta ai trend degli ultimi anni del mercato turistico che raccontano l’espansione

di una tipologia di turismo lento, esperienziale, attento alle persone e responsabile verso l’ambiente, è stata realizzata l’App dedicata “ScopriTeglio”: uno strumento facile e immediato per poter apprezzare in prima persona le bellezze del territorio, ricco di cultura, tradizione e natura, in tutta tranquillità e autonomia. Grazie al rilevamento GPS, l’applicazione dà la possibilità di camminare senza una meta precisa con la serenità di avere sempre un punto di riferimento, oppure di seguire dei percorsi consigliati e tematici per conoscere l’arte, le tradizioni culinarie e la storia del territorio. Ogni utente può salvare il proprio diario di viaggio virtuale, e inserire impressioni, foto e informazioni aggiuntive dei

luoghi visitati, che in un secondo momento può decidere di condividere con i propri amici.

«La pandemia ha senza dubbio portato un radicale mutamento dei valori del consumatore, che è ormai sempre più alla ricerca di un’esperienza unica e personale, legata ai concetti di sostenibilità ambientale, benessere psico-fisico, ritmo lento e personalizzato – commenta il Sindaco Moretti – L’evidente e il crescente interesse per le piccole destinazioni dove lo stile di vita è ancora autentico e legato alle tradizioni, e il rapporto con la natura in perfetta armonia ed equilibrio, ci ha portati ha prendere la decisione di ideare la nuova piattaforma digitale e l’App dedicata, per creare un nuovo mezzo di comunicazione che promuova la località di Teglio come una destinazione dove è possibile vivere esperienze di ogni genere (culturali, green o enogastronomiche) e riscoprire la Media Valtellina più autentica».