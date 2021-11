Sabre nomina Paola De Filippo general manager per il mercato Italia

Sabre Corporation ha nominato Paola De Filippo general manager per l’Italia, con il compito di definire e guidare nuove strategie di segmento e opportunità, oltre che sviluppare e coltivare molteplici relazioni con i clienti chiave. In qualità di team leader per l’Italia, Paola De Filippo aiuterà anche a guidare lo sviluppo di nuove attività e il rilascio di soluzioni per le agenzie di viaggio con il supporto del team di vendita locale.

La nuova manager ha un forte background tecnologico, oltre a notevoli competenze nel coinvolgimento di agenzie e partner. Ha sviluppato una vasta esperienza in numerosi ruoli tra Roma e Londra: durante una dinamica carriera ventennale in Sabre ha sviluppato profonde relazioni con la comunità delle agenzie di viaggio, esplorando, misurando, riesaminando e migliorando le funzioni operative e gestendo con successo un elevato numero di progetti di conversione in tutta la regione Emea. Nel suo nuovo ruolo, oltre a rappresentare Sabre nel paese, Paola De Filippo guiderà le vendite, le operazioni commerciali e lo sviluppo del business per le agenzie di viaggio offline.

“Paola ha più di 20 anni di esperienza nel settore tecnologico e un eccellente curriculum nel supportare le agenzie di viaggio ad avere successo in un mercato altamente competitivo come quello di oggi – ha affermato Antonella Vecchio, vice president sales e distribution di Sabre Travel Solutions -. È una persona orientata ai risultati con un talento per comprendere e guidare la trasformazione tecnologica e migliorare le prestazioni per le agenzie di viaggio, elemento che sarà una grande risorsa per i nostri clienti in tutta la regione. La sua nuova prospettiva, unita a proattività e dinamismo, si adatta perfettamente al nostro spirito imprenditoriale in Sabre Italia, e la sua capacità di riconoscere le esigenze dei clienti e approfondire le relazioni giocheranno un ruolo fondamentale con i nostri clienti”.

Prima di entrare a far parte del team commerciale italiano, Paola è stata recentemente responsabile alla guida del team Delivery di Sabre in Emea, guidando con successo tutti i progetti di conversione nella regione, aiutando le nuove agenzie di viaggio a implementare la tecnologia Sabre nel loro workflow in maniera agevole e ordinata. Prima di entrare in Sabre, ha prestato servizio in Alitalia dove era agente di prenotazione e biglietteria, responsabile delle prenotazioni, delle cancellazioni, delle modifiche dei biglietti.