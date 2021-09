My Pass, un’unica app per accedere all’Acquario di Genova e al Parco delle Cinque Terre

Dopo il successo di MyPass Ski e MyPass Venezia, la piattaforma MyPass si arricchisce di una nuova destinazione per offrire ai visitatori un nuovo modo di scoprire l’Italia.

Con MyPass, per la prima volta si possono acquistare in un’unica App i biglietti per visitare l’Acquario di Genova e il Parco Nazionale delle Cinque Terre, anche con un’offerta integrata mai presentata prima, all’insegna della scoperta del mare e delle attrazioni più belle della Liguria, evitando gli assembramenti e le code alle casse, e ottimizzando il proprio tempo libero.

L’iniziativa, che nasce dall’incontro di due eccellenze dell’offerta turistica della Liguria, C-WAY, Tour Operator di Costa Edutainment, e Parco Nazionale delle Cinque Terre, con MyPass, – la PMI innovativa italiana che opera nel settore degli accessi e pagamenti nel turismo e tempo libero attraverso la propria innovativa piattaforma tecnologica – risponde in modo innovativo alle mutate esigenze di gestione e fruizione turistica dettate dalla pandemia, e dà vita in modo sistematico ad un sistema di promozione integrata del territorio.

La proposta fa parte di un più ampio progetto di collaborazione tra Parco Nazionale delle Cinque Terre e Costa Edutainment che sfocerà nei prossimi mesi, in un accordo quadro sulle tematiche del mare e della educazione ambientale tra le due realtà da sempre impegnate sulla salvaguardia e valorizzazione dell’ambiente.

Da oggi infatti tramite l’App MyPass si potranno scoprire, prenotare e acquistare la Cinque Terre Trekking Card e la Cinque Terre Treno MS Card per vivere i sentieri, i paesini e le spiagge del Parco Nazionale e i biglietti per l’accesso all’Acquario di Genova, completando così l’esperienza naturalistica con i dettagliati percorsi alla scoperta della fauna e della flora marina. Inoltre a disposizione degli utenti di My Pass, a condizioni vantaggiose, l’offerta congiunta Cinque Terre Trekking Card e Acquario di Genova, opzione uno o due giorni.

Ma non solo, sull’APP MyPass sono disponibili anche informazioni, altri servizi e intrattenimenti che possono rendere unica l’esperienza e facile la sua pianificazione: dall’esclusiva navigazione nel Golfo dei Poeti o alle Cinque Terre con i servizi del HOP HOP Boat quotidianamente disponibili dal centro della Spezia, fino alla possibilità di accedere ai parcheggi direttamente tramite l’APP MyPass, garante di una comodità e flessibilità.

«Abbiamo trovato in MyPass un partner tecnologico a livello nazionale ed internazionali – dichiara Carla Sibilla, Amministratore Delegato di C-Way – e nel Parco delle 5 Terre un forte alleato con cui condividiamo valori culturali e scientifici. Insieme contribuiremo, in maniera sostenibile, ad affermare la destinazione Italia».

«La digitalizzazione è una straordinaria opportunità – aggiunge Donatella Bianchi, Presidente Parco Nazionale delle Cinque Terre – offerta ai parchi nazionali per valorizzare il proprio capitale naturale migliorando, da un lato i servizi ai visitatori e alle imprese e, al contempo, offrendo strumenti efficaci di monitoraggio del territorio indispensabili per pianificare le scelte future in tema di gestione dei flussi e conservazione delle risorse. Questo accordo nasce da un incontro tra eccellenze liguri per facilitare l’accesso ad un’offerta integrata e complementare di conoscenza profonda dei valori naturalistici e conservazionistici di mare e di terra della nostra regione, in armonia con gli obiettivi promossi dal PNRR, verso la razionalizzazione e l’utilizzo intelligente delle tecnologie al servizio di uno sviluppo sostenibile».

«Grazie a queste nuove e prestigiose partnership sul territorio ligure si arricchisce l’offerta della nostra piattaforma di destinazione MyPass – commenta Guya Paganini, fondatrice e AD di MyPass – che oggi capitalizza il successo e il know how acquisiti con le App MyPass Venezia e MyPass Ski. L’App MyPass conterrà anche i servizi della montagna e della città lagunare, proponendo all’utente un’ampiezza di offerte importante, dalla montagna al mare, dai musei ai parcheggi, ai trasporti. La nostra strategia si basa sull’utilizzo della tecnologia per rendere fruibili in maniera comoda e sicura le bellezze del nostro paese con una narrazione unica, mettendo in rete le migliori esperienze. La Liguria è un’altra tappa importante della storia che MyPass vuole raccontare».

Scaricando e registrandosi sull’APP MyPass, chiunque – sia esso turista, viaggiatore, residente – può organizzare la propria attività tramite un unico portale, avere a disposizione i biglietti, i servizi, le informazioni del territorio, avere il controllo in tempo reale dei propri acquisti, con due semplici click.