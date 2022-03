Massimo Segato entra nel gruppo Uvet. E’ responsabile divisione distribuzione

Il gruppo Uvet ha nominato Massimo Segato nuovo responsabile della divisione distribuzione che include il network a marchio Uvet Travel System, le agenzie di proprietà, le agenzie associate in partecipazione a marchio Last Minute Tour e i consulenti di viaggio a marchio Personal travel specialist.

Massimo Segato prende la posizione di Alberto Graziani, che torna al suo ruolo di area manager national sales & account per il Nord Italia di Uvet American Express global business travel.

«Approdare al gruppo Uvet è un motivo di orgoglio – ha commentato Massimo Segato, nuovo responsabile della divisione distribuzione del gruppo Uvet – Sono felice di iniziare questa nuova sfida professionale e di mettere a disposizione del team e dell’azienda conoscenze e sensibilità acquisite operando a lungo nella distribuzione organizzata. Lavoreremo con un forte senso di squadra avendo come scopo quello di portare valore alle Agenzie, tenendo ben presente che il viaggio significa emozioni e che queste vanno poste al centro delle relazioni non solo nel b2c, ma anche nel b2b».

Segato ha iniziato la sua carriera nel 1990 nel gruppo Alpitour in area vendite, per poi essere nominato Direttore Network di Buon Viaggio nel 1998. Quattro anni più tardi Massimo Segato è approdato in Welcome Travel Group dove, in qualità di Direttore Rete punti vendita, ha guidato per 18 anni lo sviluppo del Network di Agenzie e gestito la responsabilità di alcune aree di business funzionali alla Rete.