Ixpira riprende con gli appuntamenti “On The Road”

Riprendono gli appuntamenti “Ixpira On The Road”, gli eventi itineranti nelle maggiori città italiane con una serie di incontri per le agenzie di viaggi. Configurate come un “salotto in mobilità”, le riunioni vogliono offrire un momento di confronto e di approfondimento con le adv, per tastare direttamente dagli agenti gli umori del mercato e raccogliere idee ed esigenze del settore per avviare una solida e pronta ripartenza.

Gli incontri itineranti partiranno a fine ottobre dalla Calabria per proseguire poi in Sicilia, Lazio, Lombardia e Campania. Nove tappe, organizzate in compartecipazione con Malta Tourism Authority, che termineranno a metà novembre e saranno l’occasione anche per fornire nuovi spunti di vendita legati in particolare ai prossimi ponti, al Valletta City Break e alle escursioni da poter fare a Gozo, nonchè le potenzialità dei nuovi voli dall’Italia e tutti i servizi proposti da Ixpira.

«Chiaramente ogni appuntamento sarà dedicato anche alla presentazione del progetto Ixpira – sottolinea Guy Luongo, ceo dell’azienda – a coloro che ancora ci conoscono poco e a coloro che hanno cominciato a lavorare con noi. Tutti sono invitati a partecipare per scoprire il nostro sistema di servizi e tecnologie innovative per la vendita di tutta la filiera dei cosiddetti “servizi turistici”.

Una piattaforma che si rivolge esclusivamente alle adv proponendo servizi di prenotazioni alberghiere, transfer, escursioni, assicurazioni, tour, biglietti aerei, e sempre seguiti dal nostro personale specializzato per la gestione di gruppi business, leisure e pacchetti turistici completi… e tanto, tanto altro di cui parleremo con piacere ad ogni incontro, mettendo sempre in primo piano l’idea che tutto ciò che noi pensiamo è modellato per calzare con le richieste delle adv… e, direi, quasi in tempo reale!».

«Ci siamo uniti a Ixpira per questa serie di appuntamenti itineranti con le agenzie di viaggi proprio per avere l’occasione di raccontare al meglio la nostra destinazione. Grazie al clima piacevole tutto l’anno Malta ben si presta a tante tipologie di clienti e rappresenta una vera e propria scoperta sia dal punto naturalistico che culturale», sottolinea Ester Tamasi, direttore Malta Tourism Authority Italia.