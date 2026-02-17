Ima Italia Assistance lancia una collaborazione Clikki Ima Italia Assistance amplia il proprio ecosistema di partner digitali grazie a una nuova collaborazione con Clikki, piattaforma assicurativa digitale di Spencer & Carter, broker assicurativo internazionale indipendente specializzato in soluzioni per il settore travel. Progettata per supportare la distribuzione di coperture assicurative di viaggio, Clikki semplifica la ricerca, il confronto e la vendita dei prodotti, combinando tecnologia intuitiva e strumenti digitali a supporto di agenzie di viaggio e tour operator nella gestione delle polizze, dall’emissione alla gestione delle coperture e dei sinistri . L’accordo prevede la distribuzione sul portale Clikki della polizza viaggio Medico-Bagaglio di Ima Italia Assistance, progettata in esclusiva con Spencer&Carter e inserita nel portafoglio dell’Azienda. La partnership conferma la strategia di sviluppo del canale B2B di Ima Italia Assistance, che punta a rendere sempre più accessibili le proprie coperture viaggio attraverso player digitali qualificati, capaci di raggiungere il consumatore in modo immediato e integrato nei momenti chiave della customer journey. Polizza Grazie a questa collaborazione, la polizza – che offre coperture per spese mediche, assistenza sanitaria e protezione del bagaglio – diventa acquistabile direttamente su Clikki al momento della prenotazione dei servizi, semplificando l’esperienza d’acquisto e garantendo al viaggiatore una tutela essenziale. “La collaborazione con Clikki rappresenta un passo ulteriore nel potenziamento del nostro canale B2B, grazie a un operatore giovane, ma già riconosciuto per la capacità di innovare la customer experience digitale nel mondo dei viaggi — dichiara Andrea Pappalardo, head of sales tourism di Ima Italia Assistance —. Essere presenti su piattaforme come Clikki significa intercettare nuovi segmenti di clientela e garantire soluzioni semplici e immediate per viaggiare in sicurezza”. “Questa partnership rappresenta un ulteriore passo nella strategia di sviluppo di soluzioni assicurative integrate ad alto valore per il canale travel — commenta Massimiliano Masaracchia, direttore commerciale di Spencer & Carter —. L’integrazione della polizza IMA Italia Assistance in una piattaforma digitale come Clikki risponde all’esigenza degli operatori di offrire strumenti semplici e immediatamente fruibili, perfettamente inseriti nel flusso di prenotazione. Un modello che consente ai partner di coniugare tutela del viaggiatore, qualità dell’offerta ed efficienza commerciale”. Condividi

