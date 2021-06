GoOpti sbarca a Milano con i collegamenti per gli aeroporti di Malpensa e Bergamo

GoOpti aggiunge un prezioso tassello al proprio network italiano che oggi collega 32 città con i principali aeroporti del Nord Italia: dallo scorso 1° giugno è stato infatti integrato il servizio verso gli aeroporti di Milano Bergamo e Malpensa anche da Milano città e dintorni (Monza, Sesto San Giovanni, Cinisello Balsamo, Segrate, Cologno Monzese, Rho, Legnano, Pero e Bollate).

“GoOpti facilita gli spostamenti verso l’aeroporto ed è accessibile a tutti – spiega il ceo Marko Gucek -. Il nostro obiettivo principale è quello di offrire un’alternativa attraente per il viaggiatore consapevole, adatta sia ai proprietari di auto che a coloro che si affidano principalmente al trasporto pubblico. Forniamo servizi efficienti e affidabili che offrono ai passeggeri un modo per ridurre la loro impronta di carbonio, pur mantenendo un alto livello di comfort e convenienza”.

L’espansione di GoOpti è stata resa possibile dal successo della formula del ride-sharing che garantisce la massima flessibilità dell’orario di prelievo presso il proprio domicilio (o luogo di lavoro) e un costo ridotto se si prenota un trasferimento condiviso (a partire da soli 9 euro). La prenotazione è immediata grazie alla piattaforma online (www.goopti.com) che sfrutta un algoritmo proprietario per ottimizzare le richieste in base ai percorsi selezionati e fornire la miglior soluzione per l’utente dal punto di vista del costo e dell’orario di pick-up.

La piattaforma GoOpti è attiva 24 ore su 24 / 7 giorni su 7, e offre servizi di trasferimenti shuttle convenienti e affidabili che collegano città e aeroporti vicini in Italia, Slovenia, Austria, Croazia, Montenegro e Albania.