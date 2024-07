Flix si allea con Europe’s Famous Hostels per un turismo responsabile Flix e Europe’s Famous Hostels hanno siglato una collaborazione per promuovere in Europa un approccio più virtuoso al viaggio, estendendo l’iniziativa sia al periodo estivo che alla bassa stagione. Le due realtà prevedono un sistema di agevolazioni che punta a valorizzare gli sforzi dei viaggiatori più responsabili e si basa su un duplice vantaggio. Da un lato, chi prenota tramite famoushostels.com beneficerà di uno sconto fino al 20% sul soggiorno in ostello se raggiunge la sua destinazione con FlixBus anziché con altre soluzioni di trasporto più inquinanti, evitando così significative emissioni di CO 2 . Il valore esatto dello sconto su ciascuna prenotazione è calcolato dalla piattaforma Eco-Wanderer sviluppata da Europe’s Famous Hostels, che confronta il fattore medio di emissioni per passeggero/km di FlixBus con quello di un volo aereo per un itinerario specifico e genera un voucher corrispondente. Per riscattare lo sconto, i viaggiatori dovranno semplicemente mostrare il biglietto FlixBus e il voucher generato al momento del check-in presso la struttura selezionata. Inoltre, i viaggiatori riceveranno uno sconto da utilizzare sulla rete internazionale di Flix, che collega più di 5.600 destinazioni in oltre 40 Paesi. Condividi

