BBVA lancia in Italia My trips in collaborazione con Allianz Partners BBVA per i suoi clienti in Italia lancia My trips, uno strumento unico nel mercato che consente di pianificare un viaggio in anticipo, tenere traccia delle spese e, grazie alla collaborazione con Allianz Partners, di stipulare una polizza assicurativa digitale personalizzata per i propri viaggi. Questa funzione permette inoltre di raggruppare e categorizzare automaticamente tutte le spese del viaggio e dà inoltre la possibilità di beneficiare di prelievi di contante presso gli sportelli automatici, cambio valuta e shopping. «Supportare i nostri clienti in ogni momento chiave della vita, mettendo loro a disposizione soluzioni trasparenti e semplici, capaci di offrire serenità a portata di click è la nostra ragione d’essere. È dunque su una visione e su valori comuni che si fonda questa partnership con BBVA Italia, attraverso la quale desideriamo offrire ai clienti uno strumento pratico e intuitivo per gestire e vivere al meglio i propri viaggi», ha dichiarato Emanuele Basile, chief sales officer di Allianz Partners. Con questo nuovo lancio e la collaborazione con Allianz Partners, BBVA continua a rafforzare il suo impegno nei confronti dei clienti in Italia e offre loro una nuova esperienza che permette di controllare, proteggere e risparmiare durante i viaggi. Attraverso “My trips”, accessibile dal menu “Servizi speciali”, i clienti che hanno sottoscritto una polizza potranno ricevere assistenza durante il viaggio. Il tool consente inoltre di creare un budget per controllare le spese di viaggio e raggruppare automaticamente tutti i viaggi. «Con questo tipo di servizio vogliamo continuare a offrire la migliore esperienza ai nostri clienti, tenendo sempre presente i pilastri della nostra value proposition: trasparenza, semplicità e sicurezza, che è ciò che ci differenzia nettamente dalle altre istituzioni finanziarie del mercato italiano», ha dichiarato Ignacio de Loyola Gil, responsable de producto y partners en BBVA Italia. I clienti che decidono di sottoscrivere l’assicurazione viaggio di Allianz Partners nell’area “My Trips” e di utilizzare la carta BBVA in tutto il mondo, godranno di ulteriori vantaggi: non saranno addebitate commissioni per i prelievi agli sportelli automatici e per gli acquisti effettuati in valute diverse dall’euro. Inoltre, riceveranno il 5% di cashback sugli acquisti effettuati fino a 500 euro. Questo lancio rafforza la partnership tra Allianz Partners e BBVA in Italia, avviata lo scorso gennaio 2023, grazie alla quale i clienti BBVA possono beneficiare delle coperture assicurative di Allianz Partners per la protezione del proprio smartphone o tablet con un’assicurazione 100% digitale.

\r

[caption id=\"attachment_445345\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Da sinistra, la product & commercial coordinator di Sand Tour, Alessandra Tesco, Dario Dell'Aversana e il corrispondente egiziano in esclusiva, Walid Metwally[/caption]\r

\r

Dopo l'annuncio del Waridi di Zanzibar, primo resort in esclusiva dell'operatore fiorentino, arriva finalmente l'ufficializzazione dell'altra grande novità Sand Tour del 2023. E' infatti online il nuovo booking tool per le agenzie che, oltre alla classica programmazione charter, dà ora la possibilità alle adv registrate di collegare, in dinamico e con quote preferenziali, tutte le strutture del to non solo agli stessi voli charter, ma anche a quelli di linea e low cost.\r

\r

A raccontarlo è il sales & marketing director di Sand Tour, Dario Dell’Aversana, in occasione del fam trip in corso di svolgimento in Egitto: \"Siamo un operatore relativamente giovane, fondato appena cinque anni fa, ma caratterizzato da professionisti tutti dotati di una expertise di lungo corso. Il nostro è un approccio generalista, con particolare attenzione al rapporto qualità - prezzo e all'assistenza continua a viaggiatori e agenzie partner, a cui garantiamo risposte in 24 ore. Tra i nostri obiettivi c'è anche quello dei zero complains. I nostri cataloghi inoltre non sono enormi, ma contengono esclusivamente strutture selezionate e direttamente contrattualizzate\".\r

\r

Le mete di Sand Tour comprendono quindi oggi ovviamente l'Egitto con Sharm e Marsa Alam, \"ma per il 2024 arriverà anche Marsa Matruh - prosegue Dell’Aversana -. Abbiamo poi le crociere sul Nilo, con due opzioni: una da sette notti da Luxor a Luxor e un'altra, molto popolare, che combina quattro notti di viaggio sul fiume con tre notti al Cairo\". Altre destinazioni importanti sono inoltre il Kenya e Zanzibar, dove appunto quest'anno è stata inaugurata l'esclusiva Waridi e su cui il to vola tutte le settimane con Neos da Malpensa.\r

\r

\"Da segnalare sono poi i tour per la Giordania, classica e con pernottamento nel deserto, supportati da full charter con partenze garantite tutte le settimane da Malpensa, Fiumicino e Venezia - conclude il sales & marketing director -. Doppia opzione quindi per la Turchia, con i nostri tour da sette notti e il mare di Bodrum servito da charter in partenza ancora da Malpensa e Fiumicino, oltre che da Napoli. Per l'estate importante pure l'offerta su Grecia e Spagna. Sull'isola di Maiorca vantiamo in particolare due esclusive importanti, con altrettanti hotel già ben conosciuti sul mercato italiano, come il Java e il Caballero\".\r

\r

","post_title":"Sand Tour: disponibile il nuovo booking tool b2b online con prodotto dinamico","post_date":"2023-05-11T13:16:38+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1683810998000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445328","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una nuova destination management organization dedicata a 44 comuni del Lazio, incastonati tra il litorale e la Tuscia, fino ad arrivare alla Maremma laziale. Borghi Etruschi è una associazione mista pubblico – privata del terzo settore, con il supporto di un contributo economico della regione Lazio. Sarà presentata per la prima volta al pubblico il prossimo 26 maggio dalle ore 15.30, presso il museo nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma. A dare il benvenuto ci sarà il direttore Valentino Nizzo insieme, tra gli altri, al consigliere del ministro al Turismo per i borghi e il turismo sostenibile, Claudio Mattia Serafin. La presentazione sarà poi replicata il 6 giugno anche a Cerveteri, presso l'antico palazzo del Granarone.\r

\r

L’associazione intende quindi porsi come interlocutore della domanda e dell'offerta turistica e si propone di incentivare lo sviluppo economico, promuovendo, attraverso una serie di innovazioni culturali e turistiche, nuove destinazioni turistiche. La dmo è un ente del terzo settore e consta di soci privati e pubblici, proprio per incentivare il miglior utilizzo delle risorse sociali ed economiche. Tra i partner pubblici, vi sono il comune di Fiumicino e alcuni istituti scolastici. Il progetto è inoltre sostenuto dallo stesso museo Etrusco di Villa Giulia, dalla direzione regionale dei musei Lazio, con il museo Archeologico nazionale di Civitavecchia, il museo Archeologico mazionale di Tuscania, nonché dal parco naturalistico regionale di Veio. I partner privati sono invece tour operator, agenti di viaggio, maestri artigiani, guide, archeologi, editori, organizzatori di eventi culturali, aziende agricole biologiche, esperti in formazione turistica, disegnatori dal tratto esclusivo, associazioni sportive dilettantistiche, strutture ricettive di charme ed esperti in comunicazione, nonché professionisti accreditati presso Fiavet, Federalberghi, Ada, Assoturismo, Roma Eventi, Miur e Mic.\r

\r

“L'adesione e la collaborazione con la nostra dmo non è onerosa - conclude una nota dell'associazione -. Ci interessa creare una rete di servizi seria e affidabile per commercializzarla e vendere i nostri pacchetti turistici. Siamo interessati a collaborare con affittacamere, b&b, case vacanza, ristoratori, ostieri, guide turistiche e ambientali, associazioni di tutela e conservazione dei beni archeologici e paesaggistici\".","post_title":"Nasce nel Lazio la nuova dmo Borghi Etruschi","post_date":"2023-05-11T12:35:01+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1683808501000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445323","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo aver collaborato lo scorso marzo in occasione del Travel Open Day “Hospitality” promosso a Urbino da Travel Quotidiano in partnership con Inside Marche Live, i tour operator incoming delle Marche, riuniti sotto il cappello della principale associazione regionale (oltre 30 aziende in tutta la regione) e la catena Lindbergh Hotels & Resorts hanno deciso di dar vita a una prima azione di collaborazione con lo scopo di favorire l'arrivo di turisti italiani e internazionali sul territorio marchigiano.\r

\r

Prendendo le mosse da una proposta di tariffe agevolate per le prenotazioni raccolte dai soci di Inside Marche Live e destinate alle strutture alberghiere della catena Lindbergh Hotels & Resorts, il progetto che vede insieme le due realtà ha l’obiettivo più ampio di promuovere in sinergia il territorio delle Marche, offrendo servizi e accoglienza di qualità ai turisti, anche in vista dell'appuntamento di Pesaro Capitale Italiana della Cultura 2024.\r

\r

[caption id=\"attachment_445330\" align=\"aligncenter\" width=\"501\"] Conferenza a Pesaro per la presentazione della nuova partnership[/caption]\r

\r

La visione comune, il radicamento nel territorio, la volontà di garantire agli ospiti la migliore esperienza di viaggio, la capacità di offrire un'accoglienza di qualità, hanno mosso Inside Marche Live e Lindbergh Hotels & Resorts verso questa nuova collaborazione, una partnership che potrà inserirsi anche nelle diverse iniziative che gli operatori realizzano ogni anno, portando le Marche in Italia e nel mondo, nelle numerose occasioni di promo-commercializzazione cui il sistema turistico partecipa. L’impegno comune sarà focalizzato sull'ideazione e strutturazione di azioni volte al potenziamento dell’attrattività del territorio, attraverso la crescita del settore turistico in connessione con tutta la filiera. Un'unione di intenti quindi per l’organizzazione di eventi, la promozione e la promo-commercializzazione turistica, la partecipazione a workshop, fiere e meeting, azioni di marketing e comunicazione on line e offline, l’organizzazione di educational e press tour con rappresentanti e interlocutori specializzati del settore al fine di far conoscere le strutture della catena Lindbergh attraverso gli operatori del territorio, attività che devono intrecciare il sostegno allo sviluppo locale, culturale, ambientale, l’accoglienza e il sistema di organizzazione turistica pubblica e privata.\r

\r

“Abbiamo pensato che in occasione di un appuntamento importante come Pesaro2024 potesse essere una buona idea mettere insieme strutture ricettive di qualità come quelle della catena Lindbergh con il lavoro dei tour operator che fanno incoming e tutti i giorni si occupano di promuovere la destinazione Marche - spiega Federico Scaramucci, Presidente Inside Marche Live -. Il nostro impegno sarà molto concentrato sul digitale, costruendo pacchetti e proposte che si possono veicolare in Italia e nel mondo in modo rapido e immediato, pur non tralasciando ovviamente le fiere e i workshop. Per questo abbiamo bisogno anche del sostegno delle istituzioni. A questo proposito non nascondo che ci ha sorpreso aver appreso la novità del nuovo volo che collega Parigi ad Ancona presentato proprio ieri dalla Regione senza aver coinvolto gli operatori che fanno incoming e quindi metterci nella condizione ottimale per vendere la destinazione. Mi auguro che in futuro possa esserci una maggiore attenzione”. \r

\r

La nuova rotta Ancona - Parigi Orly effettuerà il primo volo dal 27 maggio prossimo è stata presentata nella sede dell’Ambasciata Italiana a Parigi dall’assessore all’Internazionalizzazione e alle Attività produttive Andrea Maria Antonini e dal direttore dell’Atim Marco Bruschini insieme all’ambasciatrice Emanuela D’Alessandro e alla responsabile della sede ENIT di Parigi Federica Galbesi.\r

\r

L'investimento sulla piattaforma di Pesaro Capitale della Cultura è stato sottolineato anche dall'assessore alle attività economiche del comune di Pesaro Francesca Frenquellucci. \"Sulla piattaforma pubblicizzeremo la storia, la cultura del territorio ma anche l'enogastronomia per far conoscere i prodotti locali ed aiutare il commercio e gli agricolturi\". \r

\r

“In questo settore è difficile fare sistema e quando si presentano opportunità di collaborazione ne siamo felici - dichiara Nardo Filippetti, Presidente Lindbergh Hotels & Resorts -. Per noi è un motivo di apertura e una nuova occasione per far parlare del territorio e per farlo conoscere, per stimolare dunque la domanda. Prima di tutto infatti occorre comunicare, valorizzare e vendere la destinazione e farlo tutto l’anno, un’attività che necessita di un lavoro sinergico con le istituzioni e un confronto che deve essere quotidiano. Gli albergatori devono interfacciarsi di più con le amministrazioni territoriali per far sì che siano promosse anche le destinazioni meno note al turismo di massa, dove c'è un mondo da scoprire. L'85% del fatturato delle vacanze estive è prodotto dagli italiani nelle principali mete di viaggio. Dobbiamo programmare eventi ed iniziative e creare un nuovo interesse verso il territorio marchigiano con attività promozionali congiunte tra istituzioni ed imprese locali”.\r

\r

Inoltre, grazie alla sinergia con Discover Pesaro, il neo costituito consorzio di tour operator della provincia di Pesaro e Urbino, partner di Inside Marche Live, le strutture della catena Lindbergh Hotels & Resorts potranno beneficiare di un soggetto altamente specializzato a supporto della promozione e della commercializzazione.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Inside Marche Live, al via l'accordo con Lindbergh Hotels & Resorts per la promozione del territorio","post_date":"2023-05-11T12:25:49+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["federico-scaramucci-inside-marche-live","inside-marche-live","inside-marche-live-accordo-con-lindbergh-hotels-resorts","lindbergh-hotels-resorts","marche","nardo-filippetti","pesaro-capitale-della-cultura-2024","presidente-lindbergh-hotels-resorts","regione-marche","turismo-marche"],"post_tag_name":["Federico Scaramucci Inside Marche Live","Inside Marche Live","Inside Marche Live accordo con Lindbergh Hotels & Resorts","Lindbergh Hotels & Resorts","marche","Nardo Filippetti","Pesaro Capitale della Cultura 2024","Presidente Lindbergh Hotels & Resorts","regione marche","turismo marche"]},"sort":[1683807949000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445320","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono 16 le agenzie di viaggio selezionate e pronte a partire per l'eductour alla scoperta di Evia, realizzato da Karlitalia Grecia 365, in collaborazione con la Regione della Grecia centrale, Sky Express e l'associazione albergatori dell'isola. Il fam trip, in programma da 12 al 17 maggio, rappresenta sostanzialmente la seconda parte di quello svoltosi a settembre 2019 con destinazione Evia Sud, che ha portato già molti viaggiatori dell'operatore veneto ad apprezzare questa nuova meta, autentica e tutta da scoprire.\r

\r

Si tratta infatti di un'area ancora poco conosciuta dal mercato italiano, nonostante sia per dimensione la seconda isola della Grecia dopo Creta. Evia fa parte della Grecia Centrale, una regione a cui appartiene anche l'isola di Skyros e alcune località più conosciute sulla terraferma: il sito archeologico di Delfi, la cittadina di Lepanto, teatro della famosa battaglia navale tra Ottomani e Veneziani del 7 ottobre del 1571, e il monte Parnaso, una delle più note località sciistiche della Grecia.\r

\r

Evia o Eubèa, chiamata un tempo dai Veneziani Negroponte, attira dunque i viaggiatori per il suo fascino ancora autentico. Adiacente alla costa dell'Attica, si trova a solo un’ora di distanza da Atene e dal suo aeroporto di riferimento. Il capoluogo è Chalkida, frizzante cittadina di 110 mila abitanti unita alla terraferma da due ponti, permettendo così di raggiungere Evia anche senza utilizzare i traghetti. In prevalenza montuosa, con piccole fertili pianure adibite alla coltivazione di olivi, viti, cereali e frutta, l’isola di Evia presenta grandi diversità: il nord molto verde e simile alle isole Sporadi; il centro con alte montagne che si tuffano nel blu del mar Egeo; il sud molto simile alle Cicladi.","post_title":"Karlitalia porta 16 agenzie alla scoperta dell'Eubea","post_date":"2023-05-11T12:10:51+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1683807051000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445322","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_445324\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Emanuele Basile, chief sales officer di Allianz Partners[/caption]\r

\r

BBVA per i suoi clienti in Italia lancia My trips, uno strumento unico nel mercato che consente di pianificare un viaggio in anticipo, tenere traccia delle spese e, grazie alla collaborazione con Allianz Partners, di stipulare una polizza assicurativa digitale personalizzata per i propri viaggi.\r

\r

Questa funzione permette inoltre di raggruppare e categorizzare automaticamente tutte le spese del viaggio e dà inoltre la possibilità di beneficiare di prelievi di contante presso gli sportelli automatici, cambio valuta e shopping.\r

\r

«Supportare i nostri clienti in ogni momento chiave della vita, mettendo loro a disposizione soluzioni trasparenti e semplici, capaci di offrire serenità a portata di click è la nostra ragione d’essere. È dunque su una visione e su valori comuni che si fonda questa partnership con BBVA Italia, attraverso la quale desideriamo offrire ai clienti uno strumento pratico e intuitivo per gestire e vivere al meglio i propri viaggi», ha dichiarato Emanuele Basile, chief sales officer di Allianz Partners.\r

\r

Con questo nuovo lancio e la collaborazione con Allianz Partners, BBVA continua a rafforzare il suo impegno nei confronti dei clienti in Italia e offre loro una nuova esperienza che permette di controllare, proteggere e risparmiare durante i viaggi.\r

\r

Attraverso \"My trips\", accessibile dal menu \"Servizi speciali\", i clienti che hanno sottoscritto una polizza potranno ricevere assistenza durante il viaggio. Il tool consente inoltre di creare un budget per controllare le spese di viaggio e raggruppare automaticamente tutti i viaggi.\r

\r

«Con questo tipo di servizio vogliamo continuare a offrire la migliore esperienza ai nostri clienti, tenendo sempre presente i pilastri della nostra value proposition: trasparenza, semplicità e sicurezza, che è ciò che ci differenzia nettamente dalle altre istituzioni finanziarie del mercato italiano», ha dichiarato Ignacio de Loyola Gil, responsable de producto y partners en BBVA Italia.\r

\r

I clienti che decidono di sottoscrivere l'assicurazione viaggio di Allianz Partners nell'area \"My Trips\" e di utilizzare la carta BBVA in tutto il mondo, godranno di ulteriori vantaggi: non saranno addebitate commissioni per i prelievi agli sportelli automatici e per gli acquisti effettuati in valute diverse dall'euro. Inoltre, riceveranno il 5% di cashback sugli acquisti effettuati fino a 500 euro.\r

\r

Questo lancio rafforza la partnership tra Allianz Partners e BBVA in Italia, avviata lo scorso gennaio 2023, grazie alla quale i clienti BBVA possono beneficiare delle coperture assicurative di Allianz Partners per la protezione del proprio smartphone o tablet con un'assicurazione 100% digitale.","post_title":"BBVA lancia in Italia My trips in collaborazione con Allianz Partners","post_date":"2023-05-11T12:02:28+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1683806548000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445276","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Parte da Alassio sabato 13 e domenica 14 maggio il conto alla rovescia verso l’undicesima edizione di Slow Fish, la manifestazione organizzata da Slow Food e Regione Liguria che si terrà al Porto Antico di Genova dall’1 al 4 giugno.\r

\r

Aspettando Slow Fish Alassio è l'occasione per approfondire la conoscenza dei prodotti ittici e dell'agricoltura della Riviera di Ponente e, ovviamente, per scoprire le tante bellezze della città. Stretta tra Capo Mele e Capo di Santa Croce, Alassio presenta molteplici siti di interesse: dal budello, la pittoresca via parallela al litorale, allo storico muretto, installazione d’arte in continua evoluzione, senza dimenticare i sentieri dell'entroterra, da percorrere a piedi o in bicicletta.\r

\r

Organizzato in collaborazione con la Città di Alassio e Visit Alassio, Aspettando Slow Fish anima la centralissima Piazza Partigiani della cittadina ponentina con diversi appuntamenti che hanno per protagonisti cuochi e produttori della rete Slow Food in Liguria. Apre la due giorni, alle 10 di sabato 13 maggio, la conferenza La seconda anima di Alassio, dedicata alla narrazione più autentica della città, capace di coniugare la costa, legata alle comunità dei pescatori, e l’entroterra, con i suoi prodotti agricoli e i profumi della macchia mediterranea. All’incontro moderato da Luca Caputo, destination manager di Alassio, intervengono alcune fra le principali realtà produttive e gastronomiche della zona: Alessandra Ricci, communication manager di Villa della Pergola, Roberto Balgisi, executive chef del Grand Hotel Alassio, Micol Basso dell’Ittiturismo l’Isola, Gianluigi Nario, vicedirettore della Cia di Savona, Alessandra Armato dell’omonimo frantoio, Katiuscia Giuria, docente dell’Istituto I. Superiore G. Galilei Aicardi, e l' assessore al Commercio del Comune di Alassio.\r

\r

Ad Alassio non mancano i Laboratori del Gusto, il modo più piacevole per imparare attraverso i cinque sensi. Si comincia sabato 13 maggio alle 14.30 con una lezione dedicata ai piccoli panificatori, che potranno conoscere la magia della lenta lievitazione e mettere le mani in pasta per realizzare una perfetta focaccia ligure.\r

\r

Slow Fish è realizzato grazie al sostegno di numerose realtà che credono nel progetto, a partire dai Main Partner BBBell, Pastificio Di Martino, Quality Beer Academy, Reale Mutua e UniCredit. In Kind Partner Liebherr, Bormioli Luigi e Bormioli Rocco, Acqua San Bernardo; Green Partner è Amiu. La manifestazione gode inoltre della collaborazione del Porto Antico di Genova e del supporto di Fondazione Carige, con il sostegno della Camera di Commercio di Genova. Partner culturale è l’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale.","post_title":"Alassio, con Aspettando Slow Fish una due giorni dedicata alle specialità del Ponente","post_date":"2023-05-11T10:31:33+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1683801093000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445290","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" American Airlines festeggia con Sea i primi 15 anni del collegamento tra Milano Malpensa e New York Jfk, che ha fatto il suo debutto nel maggio 2008. «L’Italia è un mercato importante per American Airlines e Milano rappresenta una delle destinazioni chiave del nostro network europeo - ha commentato Kyle Mabry, vice president – operations and commercial, Emea and Apac del vettore -. Nel corso degli anni abbiamo sviluppato una forte collaborazione con Sea, lavorando insieme per offrire ai passeggeri un’esperienza di viaggio eccellente, sia a bordo sia a terra».\r

\r

Tutti i voli tra Malpensa e New York sono operati con aeromobili Boeing 777-200 che offrono ai passeggeri un’esperienza completa di alto livello che include poltrone di Business Class e Premium Economy, interni all’avanguardia, streaming tv in diretta, wi-fi ad alta velocità e centinaia di film e spettacoli televisivi on-demand fruibili da ciascuna poltrona.\r

\r

«American Airlines è un partner strategico di Milano Malpensa e i suoi voli riscuotono costantemente l’apprezzamento dei tanti passeggeri che li utilizzano - ha sottolineato Andrea Tucci, vp aviation business development di Sea Aeroporti Milano -. Dal 2008 American ha ampliato le operazioni sul nostro aeroporto introducendo il collegamento con New York. Nell’ultimo anno, con la ripresa, la compagnia ha segnato un ottimo andamento del servizio quotidiano su New York Jfk, un successo che per Sea costituisce un auspicio per un rafforzamento ed un’ulteriore estensione della partnership con AA nel prossimo futuro».\r

\r

","post_title":"I 15 anni di American sulla Malpensa-New York: «Milano, destinazione chiave in Europa»","post_date":"2023-05-11T10:28:44+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1683800924000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445287","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_445291\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Uno scorcio dell'Indigo Florence[/caption]\r

\r

L'espansione del gruppo Ihg in Italia non si ferma con la recente apertura del Six Senses Roma e con la freschissima inaugurazione dell'InterContinental Rome Ambasciatori Palace, che ha segnato tra le altro cose il ritorno dell'omonimo brand nella nostra Penisola dopo bene sette anni di assenza. La compagnia ha infatti grandi piani per la destinazione tricolore con ulteriori quattro new entry già in pipeline da qui al 2025. Il tutto rafforzato dall'ampliamento dell'infrastruttura locale, grazie all'ingresso di Fabrizio Piolanti nel ruolo di direttore sviluppo Italia.\r

Le strutture in arrivo sono dunque l'Indigo Florence, che aprirà i battenti nella seconda metà del 2023 nel cuore del capoluogo toscano, a pochi passi dai principali monumenti storici e dagli esclusivi quartieri dello shopping. Pronto a essere inaugurato in collaborazione con Grape Hospitality dopo una completa ristrutturazione, l’hotel offrirà 160 camere e anche in questo caso segnerà il ritorno di Ihg in città.\r

\r

Nuovamente a Roma l'hotel Alexandra, Vignette Collection è stato concepito insieme a Molo Hotel Group. Sarà inaugurato nella prima metà del 2025 in Via Veneto e sarà dotato di 81 camere, un ristorante e una palestra. L'Alexandra rappresenterà inoltre il debutto della Vignette Collection in Italia.\r

\r

Un secondo Indigo da 50 camere aprirà poi nei prossimi mesi a Torino, in collaborazione con i partner del Gruppo Chc. Ubicato nel centro storico della città, vicino a piazza Castello, a palazzo Reale e ai giardini Reali, ospiterà turisti, professionisti in viaggio di lavoro e avventori del vicino Pala Olimpico.\r

\r

La collaborazione con il gruppo Chc porterà anche all'apertura di un ulteriore Indigo, il Trieste - Palazzo Kalister: conversione di un palazzo storico del diciannovesimo secolo, aprirà al pubblico a fine 2025. La struttura è destinata a beneficiare dello sviluppo del territorio circostante, che ha attratto di recente ingenti investimenti grazie al porto locale, all’aumento del turismo delle navi da crociera e all’apertura di un centro congressi.\r

\r

“L’aggiunta di questi hotel alla nostra offerta lusso e lifestyle apporta un contributo significativo alla crescita di Ihg in Italia: un mercato chiave per l’azienda\", commenta il managing director della Europa meridionale di Ihg, Eric Viale.","post_title":"L'Italia nel mirino del gruppo Ihg con sei new entry e la nomina di Fabrizio Piolanti a direttore sviluppo","post_date":"2023-05-11T10:18:20+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1683800300000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445243","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Fatturato raddoppiato rispetto al 2021, a quota 1,7 miliardi, pari al 99% dei valori pre-Covid, ma soprattutto margini operativi lordi (ebitda rettificato) in positivo per 309 milioni di euro, rispetto al rosso da 14,4 milioni dell'anno precedente. Club Med chiude un ottimo 2022, durante il quale la compagnia transalpina parte del conglomerato cinese Fosun ha inoltre registrato utili operativi per 98 milioni, su livelli persino superiori al 2019. Crescono anche gli arrivi, giunti l'anno scorso a un totale di 1,3 milioni, per un +64% risetto al 2022.\r

\r

Un trend positivo che sta proseguendo anche in questo primo scorcio di 2023. Tra gennaio e febbraio il volume d’affari ha infatti raggiunto il valore mensile più alto degli ultimi anni, grazie al 77% di occupazione delle camere, mentre il numero di ospiti è aumentato del 29% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Le prenotazioni, allo stesso tempo, hanno registrato un incremento del 36% per il primo semestre e del 23% per il secondo.\r

\r

Rabeea Ansari: \"irrilevanti\" le voci di cessione da parte di Fosun\r

\r

A fronte di tali performance, la managing director Southern Europe & emerging markets di Club Med, Rabeea Ansari, ha definito \"irrilevanti\" le voci che nell'ultimo anno si sono rincorse in merito alla possibile messa sul mercato della compagnia transalpina. La manager ha sostanzialmente ribadito il concetto già espresso da un comunicato ufficiale Fosun: \"Il comparto turistico della holding non è in vendita, tanto meno Club Med che è la società più profittevole dell'intero settore viaggi del gruppo\".\r

\r

In arrivo 17 nuovi resort in tre anni; altri dieci in restyling\r

\r

Importanti sono al contrario i piani di sviluppo dell'operatore, che da qui al 2025 ha già pianificato l'apertura di 17 resort e la ristrutturazione di altri dieci. \"Tra le novità in cantiere - ha proseguito Rabeea Ansari -, mi piace ricordare le new entry in arrivo in Sud Africa, Benin, Borneo e Malesia. Ma ci sarà anche un'inaugurazione tutta italiana a San Sicario, prevista proprio per il 2025, nonché in Giappone, Corea del Sud, Cina. Siamo inoltre costantemente alla ricerca di nuove opportunità, con un occhio di riguardo all'intera area del Mediterraneo. La difficoltà a queste latitudini sta più che altro nel reperire aree con spazi adeguati al concept dei nostri resort. Siamo pronti anche ad acquisizioni di strutture già esistenti, ma le trattative a riguardo sono spesso piuttosto lunghe\".\r

\r

L'Italia? Un mercato dal potenziale elevato\r

\r

Per quanto riguarda il nostro mercato, Club Med Italia nel 2022 ha registrato una crescita del 53% nel volume d'affari, superando i livelli pre-pandemia. Particolarmente bene sono andate, non sorprendentemente date le restrizioni ai viaggi internazionali, le mete domestiche. L'anno scorso, gli ospiti tricolori dell'Exclusive Collection di Cefalù sono per esempio aumentati del 200% rispetto al 2019. Ottimi risultati anche per le vacanze invernali al Pragelato, che hanno visto un incremento di arrivi del 100% negli ultimi tre anni, con una crescita del 35% per il target delle famiglie. Non solo: l’Italia si conferma anche un mercato ad alto potenziale, visto che il 70% degli ospiti tricolori sono nuovi. La customer base dei nostri connazionali risulta infine perfettamente in linea con la proposta di Club Med, che si concentra attorno alle famiglie (47%), a cui si aggiunge un numero elevato di coppie (33%).\r

\r

Numerose le iniziative per le adv\r

\r

In tale contesto un ruolo importante è giocato naturalmente dalla distribuzione, a cui Club Med dedica una serie di iniziative: \"Dall'anno scorso - ha rivelato sempre Rabeea Ansari - abbiamo ripreso a organizzare una conferenza annuale riservata alle agenzie - partner, che nel 2023 si terrà a novembre con ogni probabilità a Marrakech. In occasione dell'apertura delle vendite invernali, abbiamo inoltre realizzato un roadshow ad hoc lungo lo Stivale, mentre la prossima settimana ci sarà un evento per le adv, in collaborazione con l'ente del turismo della Repubblica Dominicana. D'altronde a oggi il nostro Exclusive Collection Michès Playa Esmeralda è il secondo resort più venduto in Italia dopo il Kani alle Maldive. A livello di prezzi, infine, l'inflazione si fa sentire anche sulle tariffe Club Med, che in generale, ha concluso la manager di origini indo-francesi, \"sono cresciute sostanzialmente in linea con gli incrementi registrati sul costo di energia e gas\".","post_title":"Club Med torna a macinare margini. Bene il mercato italiano","post_date":"2023-05-10T13:45:12+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1683726312000]}]}}