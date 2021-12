Allianz Global Assistance premiata agli Insurance Connect Awards per il prodotto Per l’Italia

Un nuovo riconoscimento va ad arricchire il palmares di “Per l’Italia” di Allianz Global Assistance, brand commerciale di Allianz Partners, eletto Miglior Prodotto Travel agli Insurance Connect Awards.

Il riconoscimento conferito a Per l’Italia, la soluzione assicurativa creata per tornare a scoprire le bellezze del nostro Paese in sicurezza rispondendo ai bisogni emersi a seguito della pandemia, è stato assegnato da una giuria di esperti e a seguito di un’indagine tra gli operatori del settore “per aver inserito nel prodotto una copertura ad hoc per malattie pandemiche, garantendo assistenza completa per qualsiasi tipo di viaggio e incarnando così un cambio di paradigma che risponde alla crescente richiesta di sicurezza sul mercato domestico in ambito travel”.

“Siamo particolarmente orgogliosi di questo nuovo premio a Per l’Italia, la nostra soluzione lanciata lo scorso anno in vista dell’estate, perché si tratta di un’ulteriore riconoscimento della nostra capacità di leggere le evoluzioni del mercato, anche in un periodo così complesso, e di fornire in tempi rapidi risposte innovative ed efficaci alle domande e ai bisogni emergenti di clienti e partner”, ha sottolineato Paola Corna Pellegrini, ceo di Allianz Partners. “Per l’Italia dimostra che non abbiamo mai smesso di innovare. Malgrado il periodo, con un presente e futuro ancora di difficile lettura, stiamo continuando a lavorare su nuove soluzioni così da farci trovare ancora più pronti quando la ripresa si consoliderà”.