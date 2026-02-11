Mediterraneo baricentro dei flussi globali: l’Europa riposiziona il prodotto tra long haul e multidestinazione Il turismo internazionale entra in una nuova fase di riequilibrio geografico e competitivo, con il Mediterraneo sempre più centrale nella costruzione dei flussi globali. È quanto emerso durante l’incontro “Europa e Mediterraneo: la nuova mappa del turismo internazionale”, andato in scena alla Bit di Milano. Non si tratta di un semplice ritorno ai livelli del 2019, ma di una ridefinizione delle gerarchie tra destinazioni, dove sicurezza percepita, accessibilità e varietà di esperienze stanno favorendo in particolare il Sud Europa. «I nostri clienti percepiscono i singoli Paesi in modo diverso, ma la percezione dell’Europa come mercato unitario è molto forte» ha spiegato Tom Jenkins, ceo di Etoa – European Tourism Association. «E la crescita del turismo crocieristico è un dato da tenere attentamente sotto osservazione». L’Europa come itinerario, non come destinazione Il cambiamento principale riguarda la modalità di consumo: il viaggio europeo diventa sempre più multidestinazione, soprattutto per i mercati long haul.

Dal mercato argentino emerge una forte selezione geografica. «Il nostro turista è orientato verso Spagna, Francia e Italia anche per le origini comuni — e grazie alla connettività sceglie spesso queste mete» ha spiegato il buyer Juan Carlos Scartascini. «Chi torna è disposto a restare più a lungo perché conosce già la qualità del prodotto europeo». Anche l’India conferma il trend: «Molti giovani indiani arrivano per cultura, food e shopping. Crescono le richieste di itinerari combinati Italia-Grecia-Spagna» ha sottolineato il buyer Sanjay Chinai. Dagli Stati Uniti il comportamento è simile: dopo un primo viaggio iconico, il cliente torna e scopre nuove aree. «Dall’America i clienti iniziano a considerare destinazioni meno note, come la Sardegna. Si aspettano però uno standard qualitativo molto alto» ha osservato Maria Khury, presidente Alta Travel NYC. Shopping, ospitalità e territorio: nasce il prodotto ibrido La costruzione del prodotto si sposta verso esperienze integrate tra retail, ospitalità ed enogastronomia. «Lavoriamo con oltre 200 nazionalità e lo shopping tourism continua a crescere, ma dobbiamo ragionare sulle esperienze che il cliente si aspetta» ha spiegato Daniele Rutigliano, senior manager tourism McArthurGlen Group. Il segmento lusso conferma la trasformazione: «Il lusso oggi è ricerca di esperienze legate al territorio. Il cliente combina soggiorno, shopping ed enogastronomia» ha aggiunto Barbara Rohner, general manager Magna Pars – L’Hotel à Parfum di Milano. «Spesso Milano diventa una tappa iniziale prima di proseguire verso mare o montagna». La centralità della relazione B2B In questo contesto, la promozione non è più sufficiente senza contatto diretto tra operatori. «Gli incontri b2b sono fondamentali perché permettono di conoscere ciò che poi venderemo» ha dichiarato Ann Lewis, presidente Asta Usa Northeast. «Abbiamo toccato con mano in questi giorno in Italia cosa proporremo ai clienti nelle prossime settimane».

Rutigliano sottolinea lo stesso concetto: «Non bastano campagne digitali o media: serve recuperare la relazione umana. Solo incontrandoci possiamo trasmettere l’essenza delle destinazioni». Per il trade la direzione appare chiara: meno promozione generalista e più progettazione di itinerari, con l’Europa proposta come sistema integrato di esperienze connesse — e il Mediterraneo come suo principale baricentro operativo. Condividi

Malta è una destinazione molto concentrata: la destagionalizzazione è ormai una necessità strutturale?\r

I numeri confermano una crescita anche nei mesi oltre l’estate, rafforzando la vocazione di Malta come destinazione ideale per tutto l’anno. In soli 316 km² l’arcipelago concentra una varietà di prodotto rara: clima mite, logistica semplice, strutture alberghiere di alto livello, un calendario eventi molto ricco e un’offerta MICE in forte espansione. Questa ricchezza compatta rende la destagionalizzazione concreta e praticabile, perché in ogni periodo dell’anno Malta offre diverse motivazioni di viaggio.\r

A questo si aggiunge un patrimonio storico e culturale che copre oltre 8.000 anni di civiltà, dai templi megalitici ai Cavalieri di Malta fino all’età contemporanea. Un intreccio di identità, paesaggio e comunità che incide profondamente sulle scelte del viaggiatore. Più che una risposta contingente, la destagionalizzazione rappresenta quindi la naturale evoluzione dell’identità turistica maltese.\r

Quali esperienze stanno trainando i flussi nei mesi primaverili e autunnali?\r

Negli ultimi vent’anni Malta ha costruito una nuova narrazione del proprio prodotto turistico, ampliando le opportunità e valorizzando ciò che la rende unica. Questo percorso ha favorito l’emergere di nicchie capaci di attrarre flussi anche fuori stagione. Oggi il turismo maltese è multitarget e multiesperienziale.\r

Tra i segmenti in crescita figurano il diving, grazie ad alcuni dei migliori spot del Mediterraneo; i percorsi di lingua inglese professionale, particolarmente richiesti fuori dall’estate; il wellness, sostenuto dal clima e dagli scenari naturali; Gozo, sempre più apprezzata per autenticità e ritmo lento; e il MICE internazionale, supportato da infrastrutture moderne, hotel di fascia alta e una logistica efficiente.\r

Cosa indicano i dati 2025 e quali trend prevedete per il 2026?\r

Il 2025 si è chiuso con una stima di circa 4 milioni di turisti, con l’Italia stabile tra i mercati principali. Il turismo rappresenta oggi circa il 30% del PIL maltese, considerando l’impatto diretto e indiretto. La crescita è stata sostenuta da una connettività aerea capillare, investimenti infrastrutturali e un’offerta di servizi di alto livello.\r

Guardando al 2026, la parola chiave sarà equilibrio. Le priorità riguardano il rafforzamento delle nicchie a maggior valore aggiunto, una migliore distribuzione dei flussi anche su aree meno note – come Comino, nell’ambito del Progetto Natura 2000 – e un posizionamento sempre più orientato alla sostenibilità. In questo contesto si inserisce anche l’organizzazione, nel 2026, del Global Summit del WTTC, che rafforzerà ulteriormente il profilo internazionale di Malta come destinazione responsabile e di qualità.","post_title":"Malta, una destinazione compatta che punta sull’equilibrio dei flussi","post_date":"2026-02-11T09:45:55+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["2026","malta"],"post_tag_name":["2026","Malta"]},"sort":[1770803155000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"507032","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"Da vettore regionale a compagnia aerea globale\": è l'ambizione dichiarata di Royal Air Maroc, in occasione del lancio ufficiale della nuova rotta Verona-Casablanca.\r

\r

Il Catullo diventa l'ottavo scalo servita da Ram in Italia, mercato che conferma dunque la propria strategicità - è il secondo in Europa, dopo la Francia - con un aumento del 20% della capacità complessiva.\r

\r

\"Il decollo è previsto per il 21 giugno, con tre voli alla settimana (mercoledì, venerdì e domenica) - afferma il direttore generale per l'Italia, Walid El Khassal - pensate per servire l'importante bacino produttivo del Nord-est\".\r

\r

Positivo il trend attuale delle prenotazioni che \"ricalca l'ottima performance del 2025, ma con un dato interessante: la booking window si sta allungando sensibilmente, segno di una pianificazione più anticipata dall'utenza\". Attualmente circa \"il 35-40% dei passeggeri dall'Italia vola oltre Casablanca, un dato in costante ascesa, alimentato dal progressivo ampliamento del network globale Ram\". Una rete che quest'anno vedrà l'avvio di almeno \"10 nuovi collegamenti, Verona inclusa, e poi Los Angeles, San Pietroburgo, Lille, Bilbao e Alicante, Palma di Maiorca, Pointe-Noire, Tripoli e Beirut\".\r

\r

Un'espansione che appunto ruota attorno al consolidamento di Casablanca come \"hub transcontinentale d'elezione per chi dall'Italia guarda non solo al Marocco ma con sempre maggiore interesse verso l'Africa e le Americhe\" nonché dall'ampliamento della flotta: \"Sono 200 i velivoli in ordine entro il 2037, passando dal raddoppio degli aeromobili entro il 2030\". Oggi i velivoli operativi sono circa 62, di cui 12 consegnati nel 2025. \r

\r

\"La nuova Verona-Casablanca rappresenta una rotta di forte valenza strategica per il nostro territorio, rafforzando in modo significativo la connettività intercontinentale del Catullo e offrendo ai passeggeri del nostro bacino d’utenza un accesso privilegiato non solo al Marocco, ma anche all’ampio network di destinazioni in Africa servite attraverso l’hub di Casablanca - sottolinea Camillo Bozzolo, direttore sviluppo Aviation del Gruppo Save -. La nuova rotta risponde inoltre alle esigenze di mobilità della numerosa e radicata comunità marocchina della provincia veronese, composta da circa 13.000 residenti. La scelta di Royal Air Maroc conferma l’attrattività del nostro bacino d’utenza, caratterizzato da un tessuto economico dinamico, da relazioni commerciali consolidate e da un’elevata propensione ai viaggi sia d’affari che turistici”.","post_title":"L'avanzata di Royal Air Maroc sul mercato Italia: è la volta di Verona","post_date":"2026-02-11T09:15:40+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1770801340000]}]}}