Dopo un tour internazionale di otto anni il corredo di Nefertari torna all’Egizio di Torino Dopo un tour internazionale di otto anni, partito da Leiden in Olanda nel 2016 per poi toccare l’Ermitage di San Pietroburgo e numerosi musei negli Usa e in Canada, torna da domani, venerdì 9 agosto al museo Egizio di Torino, il corredo funerario della regina Nefertari (1295-1255 a. C.). Curato da Enrico Ferraris, con la collaborazione di Cinzia Soddu, il nuovo allestimento è stato realizzato con il sostegno della fondazione Crt. Monili, amuleti, ushabti e calzari: sono alcuni dei reperti in esposizione, che ritornano nelle vetrine di inizio Novecento, volute da Ernesto Schiaparelli, all’epoca alla guida del museo Egizio e che nella valle delle Regine nei pressi di Luxor, nel 1904 scoprì la tomba di Nefertari. E’ nell’inverno 1903 che Schiaparelli avvia infatti la Missione archeologica italiana nel sito, dove con i colleghi egiziani e del nostro paese concentrerà le ricerche per tre anni. Oltre 40 furono le tombe scoperte, ma il ritrovamento più sensazionale fu proprio quello relativo alla regina Nefertari. In esposizione anche il modellino ligneo della tomba, fatto realizzare da Schiaparelli nei primi decenni del secolo scorso. La riproduzione offre la possibilità di guardare nei minimi dettagli il complesso ciclo di pitture dedicate al viaggio ultraterreno di Nefertari, che servì al Getty Conservation Institute da base per i restauri delle pitture originali negli anni Novanta. In occasione dell’apertura della sala, è atteso al museo un ospite d’eccezione: Tarek Tawfik, presidente dell’Associazione internazionale degli egittologi, direttore del Centro per gli studi archeologici e il patrimonio internazionale a Luxor, già direttore generale del Grand Egyptian Museum (Gem). Tawfik incontrerà il pubblico domani alle 18 nella sala conferenze dell’Egizio. Tra i temi toccati nel corso della sua conferenza le sfide da fronteggiare per rendere nuovamente accessibile la tomba di Nefertari, al momento chiusa al pubblico, al contempo preservandone le decorazioni parietali. In occasione delle festività di Ferragosto, tra il 15 e il 17 agosto 2024, l’Egizio effettuerà l’orario prolungato dalle 9 alle 20. Condividi

