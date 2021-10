VisitBritain incontra il trade con ExploreGB 2022, dal 21 al 24 marzo prossimi

VisitBritain ha aperto le iscrizioni per l’edizione 2022 di “ExploreGB”, che si terrà virtualmente dal 21 al 24 marzo prossimi. “Grazie all’utilizzo della nostra collaudata piattaforma online, ExploreGB Virtual darà una volta di più ai fornitori dell’industria turistica e alle destinazioni di tutto il Regno Unito la possibilità di confrontarsi con i migliori acquirenti globali – ha dichiarato Sally Balcombe, chief executive di VisitBritain (nella foto) -. La nostra priorità è quella di ricostruire la domanda per la Gran Bretagna e il livello di spesa dei visitatori internazionali, mentre la domanda di viaggio continua la sua ripresa”.

L’evento di quattro giorni sarà in grado di mettere in contatto virtuale più di 350 acquirenti internazionali con i fornitori del Regno Unito e le destinazioni in tutto il paese.

“Questo evento commerciale globale rappresenta una preziosa opportunità per fare affari, accedere ai più nuovi prodotti turistici per ampliare gli itinerari di viaggio e guidare le prenotazioni”,.

I delegati possono anche esplorare virtualmente gli stand espositivi dal vivo con i fornitori britannici che promuovono i loro prodotti e servizi.