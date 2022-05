Tutto il fascino del Perù da scoprire in treno: un viaggio scenografico e sostenibile

Perù da scoprire e assaporare attraverso un viaggio in treno: ottima soluzione per spostarsi in maniera rapida tra alcune delle principali destinazioni turistiche del paese ma anche per godere appieno di un viaggio scenografico e al contempo sostenibile. Numerose le possibilità di scelta che includono proposte molto diverse tra loro, dalle esperienze più lussuose alle opzioni più accessibili.

A cominciare dal Belmond Andean Explorer che, dopo una breve pausa, ha ripreso i suoi servizi: un’esperienza magica progettata per connettere gli ospiti con la natura delle Ande peruviane mentre si viaggia attraverso alcuni dei paesaggi più spettacolari del paese. Il treno di lusso attraversa uno degli itinerari ferroviari più alti del mondo e viaggia tra l’antica capitale Inca di Cusco, Puno sulle rive del lago Titicaca e l’abbagliante città bianca di Arequipa.

Un altro dei viaggi su rotaia più affascinanti di sempre è quello che porta i viaggiatori a Machupicchu: Incarail, compagnia storica peruviana, offre diverse tratte – con partenze da Cusco, da Poroy o da Ollantaytambo – e tipologie di servizio.

E ancora: dal 1999, PeruRail offre servizi ferroviari turistici e di lusso nel sud e nel sud-est del Perù offrendo 3 itinerari alla scoperta del Perù classico. L’Hiram Bingham Luxury Train, chiamato così in onore dell’esploratore che nel 1911 scoprì la città Inca di Machupicchu, è ispirato alle iconiche carrozze dei pullman degli anni 20.