Thailandia: in vigore dal prossimo giugno la tassa turistica per i visitatori stranieri La Thailandia si appresta a introdurre, dal prossimo giugno e previa approvazione governativa, una nuova tassa di 300 bath (poco più di 8 euro) per i turisti stranieri che entrano nel Paese. Secondo quando spiegato dal Ministro del Turismo e dello Sport, Phiphat Ratchakitprakarn, ripreso dal Bangkok Post, l’importo raccolto sarà utilizzato per un ulteriore sviluppo delle destinazioni turistiche nonché per il supporto a eventuali spese mediche dei visitatori coinvolti in incidenti. “Le tasse non saranno applicate agli stranieri con permessi di lavoro e lasciapassare di frontiera”, ha precisato Ratchakitrakparn, aggiungendo che il Paese si aspetta circa 25 milioni di arrivi turistici quest’anno, rispetto agli 11,8 milioni dell’anno scorso; nel 2019 i visitatori avevano raggiunto la cifra record di 40 milioni, di cui oltre 11 milioni provenienti dalla Cina.

L’industria turistica rappresenta un settore cruciale per la Thailandia e contribuiva a circa il 12% del prodotto interno lordo del Paese, prima della pandemia. Si prevede che la spesa turistica raggiungerà almeno 2,38 trilioni di baht quest’anno, ha dichiarato Phiphat.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437218 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Thailandia si appresta a introdurre, dal prossimo giugno e previa approvazione governativa, una nuova tassa di 300 bath (poco più di 8 euro) per i turisti stranieri che entrano nel Paese. Secondo quando spiegato dal Ministro del Turismo e dello Sport, Phiphat Ratchakitprakarn, ripreso dal Bangkok Post, l'importo raccolto sarà utilizzato per un ulteriore sviluppo delle destinazioni turistiche nonché per il supporto a eventuali spese mediche dei visitatori coinvolti in incidenti. "Le tasse non saranno applicate agli stranieri con permessi di lavoro e lasciapassare di frontiera", ha precisato Ratchakitrakparn, aggiungendo che il Paese si aspetta circa 25 milioni di arrivi turistici quest'anno, rispetto agli 11,8 milioni dell'anno scorso; nel 2019 i visitatori avevano raggiunto la cifra record di 40 milioni, di cui oltre 11 milioni provenienti dalla Cina. L'industria turistica rappresenta un settore cruciale per la Thailandia e contribuiva a circa il 12% del prodotto interno lordo del Paese, prima della pandemia. Si prevede che la spesa turistica raggiungerà almeno 2,38 trilioni di baht quest'anno, ha dichiarato Phiphat. [post_title] => Thailandia: in vigore dal prossimo giugno la tassa turistica per i visitatori stranieri [post_date] => 2023-01-12T13:15:50+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673529350000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437161 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_333278" align="alignleft" width="300"] Pier Carlo Testa, presidente Fiavet Toscana[/caption] Fiavet Toscana scrive alla direzione delle Gallerie degli Uffizi e alla direzione regionale dei Musei della Toscana a causa del rincaro dei prezzi degli Uffizi che ricade, naturalmente anche sulle agenzie di viaggio. Riportiamo qui la lettera: "L’inatteso e immediatamente operativo aumento del biglietto di ingresso alle Gallerie degli Uffizi è assolutamente inaccettabile per la filiera del turismo organizzato. Chiediamo – almeno per le AdV registrate presso il concessionario - di rimandare di un anno l’entrata in vigore di un provvedimento che graverebbe interamente su di noi. Sono anni che chiediamo di superare la tendenza all’improvvisazione in un mondo basato invece sulla programmazione: chi professionalmente costruisce l’offerta, per essere visibile sul mercato deve presentare le proposte ed i relativi prezzi già da luglio per la stagione successiva. Gli impegni presi sono contrattualizzati e non possono essere messi in discussione. Possiamo comprendere tutte le ragioni alla base della decisione, ma qualsiasi scelta va programmata con largo anticipo: il mondo del turismo vive di una economia articolata su tempi medio lunghi e non può essere alterata senza preavviso. Altrimenti sono danni. L’aumento - del 25%! - del prezzo cadrebbe sulle spalle della già provata filiera dei tour operator e agenzie di viaggio. Si tratta dell’ennesimo duro colpo ad una categoria di importanza centrale per il governo dei flussi e per garantire la sostenibilità delle destinazioni. E di un altro regalo alle grandi multinazionali delle vendite dirette online". [post_title] => Fiavet Toscana: inaccettabile l'aumento del biglietto per gli Uffizi [post_date] => 2023-01-12T10:51:23+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673520683000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437152 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuove opportunità di lavoro a Leolandia che ha aperto le selezioni per il personale in vista della stagione 2023, che quest’anno sarà ancora più lunga del solito. Leolandia, infatti, sarà il primo parco tematico ad aprire in Italia, sabato 18 febbraio per Carnevale, con oltre un mese di anticipo rispetto alle altre strutture. La prospettiva di un periodo di impiego più lungo si accompagna all’offerta di corsi di formazione teorica e sul campo rivolti a chi non ha mai lavorato in un parco a tema: giovani al primo impiego, ma non solo. Chiunque, con o senza esperienza, abbia voglia di mettersi in gioco in questo settore e lavorare in un ambiente eterogeneo e dinamico, può candidarsi. Oltre a fornire le informazioni e gli strumenti indispensabili per svolgere la mansione assegnata, il training punta su formazioni specifiche e riconosciute, come quelle in ambito sicurezza e HACCP, ma anche sull’acquisizione di una giusta attitudine nel lavoro in team e nelle relazioni con gli ospiti. “Nel 2022 abbiamo dato lavoro a 600 persone che hanno potuto ricevere una prima formazione professionale, offrendo a tanti giovani un’opportunità di inserimento nel mondo del lavoro. – dichiara il presidente di Leolandia, Giuseppe Ira – Quest’anno proponiamo contratti più lunghi, garantendo l’acquisizione di soft-skills fondamentali per lavorare a contatto con il pubblico: competenze trasversali utili in un’ottica di crescita professionale e personale. Ci auguriamo che il nostro impegno come azienda sia controbilanciato dagli interventi del governo sulle politiche del lavoro, allo scopo di assicurare un migliore e più efficace coordinamento tra offerta e domanda di posizioni stagionali, a vantaggio tanto del comparto dell’entertainment quanto di quello del turismo”. La selezione è già partita e prevede colloqui di gruppo e individuali, rivolti a candidati di qualsiasi età e livello di esperienza: gli unici requisiti indispensabili sono una spiccata predisposizione al sorriso e alle relazioni interpersonali, con particolare riferimento alle famiglie e ai bambini, e la conoscenza delle lingue straniere per alcune mansioni a contatto con il pubblico. Numerose le posizioni aperte: addetti alle biglietterie, all’accoglienza e all’assistenza ospiti, operatori giostre e giochi a premio, truccabimbi, animatori in grado di dare vita ai numerosi personaggi del parco con esperienza attoriale o attitudine alla danza, commessi, addetti alla ristorazione, incluso un pizzaiolo e un aiuto cuoco, operai per i settori pulizia e manutenzione. Disponibili anche posizioni nel settore sviluppo per l’ufficio tecnico e nel marketing, per attività legate alla realizzazione di sondaggi e ricerche di mercato. Per segnalare la propria candidatura o avere maggiori informazioni è possibile consultare il link “Lavora con Noi” del sito Leolandia: https://www.leolandia.it/lavora-con-noi.html. [post_title] => Leolandia apre la selezione per il nuovo personale 2023 [post_date] => 2023-01-12T10:00:30+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673517630000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437121 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Museo di Archeologia Ligure di Genova riapre al pubblico, dopo un periodo di lavori di messa a norma. Il Museo si trova nello straordinario complesso storico-ambientale dei Parchi e Musei di Pegli, un importante quartiere nel Ponente della città, ed è ospitato all'interno di Villa Durazzo Pallavicini. L'antica dimora nobiliare fu donata al Comune di Genova nel 1928 dagli eredi dei Pallavicini con il vincolo di utilizzarla a scopi culturali. Nelle 18 sale su tre piani, il pubblico potrà tornare a esplorare sfide, crisi e successi delle due specie umane vissute in Liguria, da cui noi europei discendiamo, durante 100mila anni. Le straordinarie raccolte archeologiche raccontano infatti i movimenti di Neanderthal e Sapiens, la vita dei cacciatori dell’era glaciale, l’arrivo dei primi pionieri marittimi mediterranei, le manifestazioni artistiche e spirituali, gli accampamenti in grotta, i primi villaggi, le strade e gli insediamenti più antichi della regione. Si scoprirà anche la nascita di Genova 2500 anni fa e i suoi primi abitanti, le relazioni col Tirreno e il Mediterraneo, le lotte dei Liguri con Roma e la fondazione delle città della Liguria come provincia romana. Lungo il percorso espositivo, allestimenti tradizionali, QRCode, attrezzi, armi, materie prime e riproduzioni da manipolare e le storie di donne e uomini protagonisti di episodi cruciali mirano a coinvolgere visitatori diversi per interessi e caratteristiche. Nella “Grotta dell’Archeologia”, realizzata nell’area di accesso ad un rifugio antiaereo della Seconda Guerra Mondiale nelle vicinanze del Museo, il pubblico potrà rivivere momenti ed esperienze “quotidiane” della vita nelle grotte liguri oltre 6000 anni fa. [post_title] => Genova, riapre dopo i lavori il Museo di Archeologia Ligure [post_date] => 2023-01-12T09:36:34+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673516194000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437124 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'aeroporto di Amsterdam Schiphol si lascia alle spalle un 2022 segnato da numerosi disagi legati alla carenza di personale - legata più in generale alla crisi indotta dalla pandemia - con 52,5 milioni di passeggeri movimentati, il 27% in meno rispetto ai 71,7 milioni registrati nel 2019. La società di gestione dello scalo ha inoltre sottolineato che i dati preliminari mostrano un aumento del 106% dei passeggeri rispetto ai 25,5 milioni registrati nel 2021. "Grazie all'abolizione delle restrizioni ai viaggi (internazionali), l'aviazione ha registrato un'ulteriore ripresa dalla pandemia nel 2022 - si legge in un comunicato -. Nella prima metà dell'anno, il numero di passeggeri all'aeroporto di Amsterdam Schiphol è aumentato del 324% rispetto alla prima metà del 2021. Ciò ha comportato interruzioni operative - principalmente conseguenza della carenza di personale - con conseguenti lunghe code". L'aeroporto è stato costretto a imporre un limite di capacità ai voli in partenza nel tentativo di gestire i disservizi: un primo limite ai passeggeri in partenza risale al mese di giugno, successivamente esteso e in vigore sino alla fine di marzo. [post_title] => Amsterdam Schiphol: 52,5 mln di passeggeri nel 2022, quasi il 30% in meno del 2019 [post_date] => 2023-01-12T09:15:40+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673514940000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437100 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Grecia gioca di nuovo d'anticipo e si prepara all'apertura della stagione estiva che prenderà ufficialmente il via a marzo, come nel 2022 e molto prima degli anni precedenti. Secondo il ministro del Turismo, Vassilis Kikilias, l'obiettivo per il 2023 è quello di capitalizzare il forte slancio che l'industria turistica greca ha centrato nel 2022, con entrate che dovrebbero superare i 18 miliardi di euro. Sempre al centro delle azioni di promozione il posizionamento del Paese quale destinazione da visitare lungo tutti i 12 mesi dell'anno. In quest'ottica la sede centrale della Greek National Tourism Organization ha recentemente stipulato accordi a lungo termine con dieci compagnie aeree in base ai quali i vettori aggiungeranno altre rotte o manterranno i voli esistenti verso le destinazioni greche anche durante i mesi invernali. Le compagnie interessate sono Aegean, Sky express, Jet2.com, easyJet, Wizz Air, British Airways, Eurowings, BlueBird Airways, Sun d'Or e Tus Airways. Intanto, sebbene il 2023 sia appena iniziato, l'andamento delle prenotazioni indica che i viaggiatori stanno spostando il loro interesse dai Paesi dell'Europa occidentale ad altre destinazioni, con la Grecia che si è rivelata al centro della domanda. Fonti ministeriali parlano di una "stagione forte". Attesa, a breve, il lancio della nuova campagna promozionale di primavera. [post_title] => Grecia: accordi con 10 compagnie aeree per destagionalizzare. Grandi aspettative per l'estate [post_date] => 2023-01-11T12:59:20+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673441960000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437080 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Con oltre 229 mila visitatori al 31 dicembre 2022, i Musei civici di Volterra segnano un altro record con il dato più alto mai registrato finora, proprio nell’anno appena concluso di Volterra22 prima Città toscana della cultura. Nel dettaglio i visitatori sono così ripartiti: Palazzo dei Priori 61.166 visitatori; Museo etrusco Guarnacci 59.216 visitatori (riaperto al pubblico dal giorno Pasqua e inaugurato ufficialmente nel mese di agosto); Teatro Romano 36.974; Pinacoteca civica 36.831; Acropoli 35.080. Un dato che si rispecchia anche negli incassi, che nel 2022 hanno raggiunto i 787.308 euro, un dato che “sfiora” quello del 2019 (788.610 euro, superiore di soli 1.302 euro), anno che ha registrato le maggiori cifre in assoluto. Il dato del 2022 segna il definitivo superamento del periodo pandemico e supera il precedente record, di 224.805 visitatori, registrato nel 2019, anno in cui, con l’insediamento dell’attuale Giunta guidata da Giacomo Santi, Volterra avviò il percorso di candidatura a Capitale della cultura. Nel 2020 i visitatori furono 128.134 e 157.719 nel 2021. «È il risultato di un grande lavoro di squadra – commenta Dario Danti, Assessore alle culture del Comune di Volterra - un lavoro portato avanti con dedizione e fatica in tutti questi anni. Questo dato avviene dopo due anni di chiusure a causa della pandemia; inoltre, nel 2022, il museo etrusco Guarnacci ha riaperto solo da Pasqua e non ci sono state le visite guidate organizzate dalle scuole. I nostri Musei, anche durante i mesi difficili del lockdown, non si sono mai fermati: abbiamo infatti lavorato sulle manutenzioni, sulla digitalizzazione e sulla promozione di un'offerta educativa e didattica innovativa. E ancora: abbiamo migliorato l'accoglienza delle nostre strutture, abbiamo portato a compimento i lavori di ristrutturazione del Guarnacci. Infine, è in dirittura d'arrivo il restauro della Deposizione di Rosso Fiorentino». [post_title] => Volterra, nel 2022 record di visitatori per i Musei Civici [post_date] => 2023-01-11T11:57:33+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673438253000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437090 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un nuovo progetto turistico sta per partire nei Comuni della Spezia, Portovenere e Lerici. Lo hanno presentato il Sindaco della Spezia ,Pierluigi Peracchini; l’Assessore al Turismo, Mariagrazia Frijia; il Sindaco di Lerici, Leonardo Paoletti; il Vice Sindaco di Portovenere, Emilio Di Pelino; Luca Lorenzini, titolare di SAT di Viaggi Capa e Giuseppe Cilia, Presidente di Iobus. A partire dalla prossima primavera avranno inizio nuovi tour panoramici a bordo di bus turistici scoperti che consentiranno di scoprire la storia, le curiosità e i luoghi più affascinanti dei Comuni della Spezia, Portovenere e Lerici. Il servizio sarà curato da IOBUS in partnership con SAT di Viaggi Capa. «Inauguriamo un nuovo servizio per i turisti e per i cittadini al pari delle più grandi città italiane - dichiara il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini - Il tour abbraccerà anche i Comuni vicini, Lerici e Portovenere, per offrire un’esperienza turistica ancora più completa con partenza dalla nostra Città. La Spezia non è più a traino dal punto di vista turistico ma è il vero motore turistico del levante ligure, come confermano tutti i dati che ci stanno giungendo in queste settimane: non solo in alta stagione ma tutto l’anno abbiamo arrivi e presenze importanti che vogliono rimanere sul nostro territorio, vivendolo a 360 gradi, approfittando dei grandi eventi, dell’offerta museale, delle attività commerciali e della bellezza dei luoghi storici che abbiamo valorizzato in questi anni». «Un altro tassello importante nel percorso di città sempre più turistica - aggiunge l’Assessore al Turismo Mariagrazia Frijia – dopo i trenini avremo anche i bus scoperti. Un servizio a disposizione dei singoli turisti e di gruppi organizzati che consentirà di visitare la Città comodamente seduti, con l’ausilio di audioguide disponibili in sette lingue». I due bus, da 35 posti ciascuno, effettueranno servizio dalle 9.30 alle 17. [post_title] => La Spezia, Portovenere e Lerici, al via i tour panoramici in bus [post_date] => 2023-01-11T11:56:45+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673438205000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437062 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Francia è destinata a salire sul primo gradino del podio dei paesi più visitati al mondo nel 2025, quando gli arrivi internazionali saliranno a 93,7 milioni. La previsione è quella stilata da GlobalData che evidenzia come il Paese sorpasserà quindi la Spagna, che aveva superato la Francia nel 2021. All'interno del rapporto "Tourism Destination Market Insight: Western Europe", la Francia deteneva il titolo di Paese più visitato al mondo prima della pandemia, con 88,1 milioni di visitatori nel 2019. Ma, nel 2021 è stata superata dalla Spagna. Con 66,6 milioni di visitatori internazionali nel 2022, la Francia è ora destinata a riprendersi il titolo, con il numero di arrivi internazionali che si prevede crescerà a un tasso di crescita annuale composto (Cagr) del 12,1% tra il 2022 e il 2025. "Insieme all'Italia e alla Spagna, la Francia rappresenta un mercato significativo della crescita in Europa occidentale - sottolinea Hannah Free, analista del settore viaggi e turismo di GlobalData -. Il Paese non è popolare solo tra i viaggiatori provenienti dall'Europa stessa - in particolare Regno Unito, Germania e Belgio - ma anche quelli che arrivano da paesi più lontani, tra cui Cina e Stati Uniti". La Spagna, da parte sua, ha accolto 26,3 milioni di visitatori nel 2021 ed entro il 2025, si prevede che questo numero salirà a 89,5 milioni. [post_title] => Francia: nel 2025 potrebbe essere la destinazione più visitata al mondo, con 93,7 milioni di arrivi [post_date] => 2023-01-11T11:16:00+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673435760000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "thailandia in vigore dal prossimo giugno la tassa turistica per i visitatori stranieri" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":79,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3022,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437218","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Thailandia si appresta a introdurre, dal prossimo giugno e previa approvazione governativa, una nuova tassa di 300 bath (poco più di 8 euro) per i turisti stranieri che entrano nel Paese. Secondo quando spiegato dal Ministro del Turismo e dello Sport, Phiphat Ratchakitprakarn, ripreso dal Bangkok Post, l'importo raccolto sarà utilizzato per un ulteriore sviluppo delle destinazioni turistiche nonché per il supporto a eventuali spese mediche dei visitatori coinvolti in incidenti.\r

\r

\"Le tasse non saranno applicate agli stranieri con permessi di lavoro e lasciapassare di frontiera\", ha precisato Ratchakitrakparn, aggiungendo che il Paese si aspetta circa 25 milioni di arrivi turistici quest'anno, rispetto agli 11,8 milioni dell'anno scorso; nel 2019 i visitatori avevano raggiunto la cifra record di 40 milioni, di cui oltre 11 milioni provenienti dalla Cina.\r

L'industria turistica rappresenta un settore cruciale per la Thailandia e contribuiva a circa il 12% del prodotto interno lordo del Paese, prima della pandemia.\r

\r

Si prevede che la spesa turistica raggiungerà almeno 2,38 trilioni di baht quest'anno, ha dichiarato Phiphat. ","post_title":"Thailandia: in vigore dal prossimo giugno la tassa turistica per i visitatori stranieri","post_date":"2023-01-12T13:15:50+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1673529350000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437161","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_333278\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Pier Carlo Testa, presidente Fiavet Toscana[/caption]\r

\r

Fiavet Toscana scrive alla direzione delle Gallerie degli Uffizi e alla direzione regionale dei Musei della Toscana a causa del rincaro dei prezzi degli Uffizi che ricade, naturalmente anche sulle agenzie di viaggio.\r

\r

Riportiamo qui la lettera:\r

\"L’inatteso e immediatamente operativo aumento del biglietto di ingresso alle Gallerie degli Uffizi è assolutamente inaccettabile per la filiera del turismo organizzato.\r

Chiediamo – almeno per le AdV registrate presso il concessionario - di rimandare di un anno l’entrata in vigore di un provvedimento che graverebbe interamente su\r

di noi.\r

\r

Sono anni che chiediamo di superare la tendenza all’improvvisazione in un mondo basato invece sulla programmazione: chi professionalmente costruisce l’offerta, per\r

essere visibile sul mercato deve presentare le proposte ed i relativi prezzi già da luglio per la stagione successiva. Gli impegni presi sono contrattualizzati e non possono\r

essere messi in discussione.\r

\r

Possiamo comprendere tutte le ragioni alla base della decisione, ma qualsiasi scelta va programmata con largo anticipo: il mondo del turismo vive di una economia articolata su\r

tempi medio lunghi e non può essere alterata senza preavviso. Altrimenti sono danni.\r

L’aumento - del 25%! - del prezzo cadrebbe sulle spalle della già provata filiera dei tour operator e agenzie di viaggio. Si tratta dell’ennesimo duro colpo ad una categoria di\r

importanza centrale per il governo dei flussi e per garantire la sostenibilità delle destinazioni. E di un altro regalo alle grandi multinazionali delle vendite dirette online\".","post_title":"Fiavet Toscana: inaccettabile l'aumento del biglietto per gli Uffizi","post_date":"2023-01-12T10:51:23+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1673520683000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437152","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuove opportunità di lavoro a Leolandia che ha aperto le selezioni per il personale in vista della stagione 2023, che quest’anno sarà ancora più lunga del solito. Leolandia, infatti, sarà il primo parco tematico ad aprire in Italia, sabato 18 febbraio per Carnevale, con oltre un mese di anticipo rispetto alle altre strutture.\r

\r

La prospettiva di un periodo di impiego più lungo si accompagna all’offerta di corsi di formazione teorica e sul campo rivolti a chi non ha mai lavorato in un parco a tema: giovani al primo impiego, ma non solo. Chiunque, con o senza esperienza, abbia voglia di mettersi in gioco in questo settore e lavorare in un ambiente eterogeneo e dinamico, può candidarsi. Oltre a fornire le informazioni e gli strumenti indispensabili per svolgere la mansione assegnata, il training punta su formazioni specifiche e riconosciute, come quelle in ambito sicurezza e HACCP, ma anche sull’acquisizione di una giusta attitudine nel lavoro in team e nelle relazioni con gli ospiti.\r

\r

“Nel 2022 abbiamo dato lavoro a 600 persone che hanno potuto ricevere una prima formazione professionale, offrendo a tanti giovani un’opportunità di inserimento nel mondo del lavoro. – dichiara il presidente di Leolandia, Giuseppe Ira – Quest’anno proponiamo contratti più lunghi, garantendo l’acquisizione di soft-skills fondamentali per lavorare a contatto con il pubblico: competenze trasversali utili in un’ottica di crescita professionale e personale. Ci auguriamo che il nostro impegno come azienda sia controbilanciato dagli interventi del governo sulle politiche del lavoro, allo scopo di assicurare un migliore e più efficace coordinamento tra offerta e domanda di posizioni stagionali, a vantaggio tanto del comparto dell’entertainment quanto di quello del turismo”.\r

\r

La selezione è già partita e prevede colloqui di gruppo e individuali, rivolti a candidati di qualsiasi età e livello di esperienza: gli unici requisiti indispensabili sono una spiccata predisposizione al sorriso e alle relazioni interpersonali, con particolare riferimento alle famiglie e ai bambini, e la conoscenza delle lingue straniere per alcune mansioni a contatto con il pubblico. Numerose le posizioni aperte: addetti alle biglietterie, all’accoglienza e all’assistenza ospiti, operatori giostre e giochi a premio, truccabimbi, animatori in grado di dare vita ai numerosi personaggi del parco con esperienza attoriale o attitudine alla danza, commessi, addetti alla ristorazione, incluso un pizzaiolo e un aiuto cuoco, operai per i settori pulizia e manutenzione. Disponibili anche posizioni nel settore sviluppo per l’ufficio tecnico e nel marketing, per attività legate alla realizzazione di sondaggi e ricerche di mercato.\r

\r

Per segnalare la propria candidatura o avere maggiori informazioni è possibile consultare il link “Lavora con Noi” del sito Leolandia: https://www.leolandia.it/lavora-con-noi.html.","post_title":"Leolandia apre la selezione per il nuovo personale 2023","post_date":"2023-01-12T10:00:30+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1673517630000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437121","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Museo di Archeologia Ligure di Genova riapre al pubblico, dopo un periodo di lavori di messa a norma.\r

Il Museo si trova nello straordinario complesso storico-ambientale dei Parchi e Musei di Pegli, un importante quartiere nel Ponente della città, ed è ospitato all'interno di Villa Durazzo Pallavicini. L'antica dimora nobiliare fu donata al Comune di Genova nel 1928 dagli eredi dei Pallavicini con il vincolo di utilizzarla a scopi culturali.\r

\r

Nelle 18 sale su tre piani, il pubblico potrà tornare a esplorare sfide, crisi e successi delle due specie umane vissute in Liguria, da cui noi europei discendiamo, durante 100mila anni. Le straordinarie raccolte archeologiche raccontano infatti i movimenti di Neanderthal e Sapiens, la vita dei cacciatori dell’era glaciale, l’arrivo dei primi pionieri marittimi mediterranei, le manifestazioni artistiche e spirituali, gli accampamenti in grotta, i primi villaggi, le strade e gli insediamenti più antichi della regione.\r

Si scoprirà anche la nascita di Genova 2500 anni fa e i suoi primi abitanti, le relazioni col Tirreno e il Mediterraneo, le lotte dei Liguri con Roma e la fondazione delle città della Liguria come provincia romana.\r

\r

Lungo il percorso espositivo, allestimenti tradizionali, QRCode, attrezzi, armi, materie prime e riproduzioni da manipolare e le storie di donne e uomini protagonisti di episodi cruciali mirano a coinvolgere visitatori diversi per interessi e caratteristiche. Nella “Grotta dell’Archeologia”, realizzata nell’area di accesso ad un rifugio antiaereo della Seconda Guerra Mondiale nelle vicinanze del Museo, il pubblico potrà rivivere momenti ed esperienze “quotidiane” della vita nelle grotte liguri oltre 6000 anni fa.\r

\r

","post_title":"Genova, riapre dopo i lavori il Museo di Archeologia Ligure","post_date":"2023-01-12T09:36:34+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1673516194000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437124","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'aeroporto di Amsterdam Schiphol si lascia alle spalle un 2022 segnato da numerosi disagi legati alla carenza di personale - legata più in generale alla crisi indotta dalla pandemia - con 52,5 milioni di passeggeri movimentati, il 27% in meno rispetto ai 71,7 milioni registrati nel 2019.\r

\r

La società di gestione dello scalo ha inoltre sottolineato che i dati preliminari mostrano un aumento del 106% dei passeggeri rispetto ai 25,5 milioni registrati nel 2021. \"Grazie all'abolizione delle restrizioni ai viaggi (internazionali), l'aviazione ha registrato un'ulteriore ripresa dalla pandemia nel 2022 - si legge in un comunicato -. Nella prima metà dell'anno, il numero di passeggeri all'aeroporto di Amsterdam Schiphol è aumentato del 324% rispetto alla prima metà del 2021. Ciò ha comportato interruzioni operative - principalmente conseguenza della carenza di personale - con conseguenti lunghe code\".\r

\r

L'aeroporto è stato costretto a imporre un limite di capacità ai voli in partenza nel tentativo di gestire i disservizi: un primo limite ai passeggeri in partenza risale al mese di giugno, successivamente esteso e in vigore sino alla fine di marzo.\r

\r

","post_title":"Amsterdam Schiphol: 52,5 mln di passeggeri nel 2022, quasi il 30% in meno del 2019","post_date":"2023-01-12T09:15:40+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1673514940000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437100","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Grecia gioca di nuovo d'anticipo e si prepara all'apertura della stagione estiva che prenderà ufficialmente il via a marzo, come nel 2022 e molto prima degli anni precedenti. Secondo il ministro del Turismo, Vassilis Kikilias, l'obiettivo per il 2023 è quello di capitalizzare il forte slancio che l'industria turistica greca ha centrato nel 2022, con entrate che dovrebbero superare i 18 miliardi di euro.\r

\r

Sempre al centro delle azioni di promozione il posizionamento del Paese quale destinazione da visitare lungo tutti i 12 mesi dell'anno. In quest'ottica la sede centrale della Greek National Tourism Organization ha recentemente stipulato accordi a lungo termine con dieci compagnie aeree in base ai quali i vettori aggiungeranno altre rotte o manterranno i voli esistenti verso le destinazioni greche anche durante i mesi invernali. Le compagnie interessate sono Aegean, Sky express, Jet2.com, easyJet, Wizz Air, British Airways, Eurowings, BlueBird Airways, Sun d'Or e Tus Airways.\r

\r

Intanto, sebbene il 2023 sia appena iniziato, l'andamento delle prenotazioni indica che i viaggiatori stanno spostando il loro interesse dai Paesi dell'Europa occidentale ad altre destinazioni, con la Grecia che si è rivelata al centro della domanda. Fonti ministeriali parlano di una \"stagione forte\". Attesa, a breve, il lancio della nuova campagna promozionale di primavera.\r

\r

","post_title":"Grecia: accordi con 10 compagnie aeree per destagionalizzare. Grandi aspettative per l'estate","post_date":"2023-01-11T12:59:20+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1673441960000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437080","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con oltre 229 mila visitatori al 31 dicembre 2022, i Musei civici di Volterra segnano un altro record con il dato più alto mai registrato finora, proprio nell’anno appena concluso di Volterra22 prima Città toscana della cultura.\r

\r

Nel dettaglio i visitatori sono così ripartiti: Palazzo dei Priori 61.166 visitatori; Museo etrusco Guarnacci 59.216 visitatori (riaperto al pubblico dal giorno Pasqua e inaugurato ufficialmente nel mese di agosto); Teatro Romano 36.974; Pinacoteca civica 36.831; Acropoli 35.080.\r

\r

Un dato che si rispecchia anche negli incassi, che nel 2022 hanno raggiunto i 787.308 euro, un dato che “sfiora” quello del 2019 (788.610 euro, superiore di soli 1.302 euro), anno che ha registrato le maggiori cifre in assoluto.\r

\r

Il dato del 2022 segna il definitivo superamento del periodo pandemico e supera il precedente record, di 224.805 visitatori, registrato nel 2019, anno in cui, con l’insediamento dell’attuale Giunta guidata da Giacomo Santi, Volterra avviò il percorso di candidatura a Capitale della cultura. Nel 2020 i visitatori furono 128.134 e 157.719 nel 2021.\r

\r

\r

\r

«È il risultato di un grande lavoro di squadra – commenta Dario Danti, Assessore alle culture del Comune di Volterra - un lavoro portato avanti con dedizione e fatica in tutti questi anni. Questo dato avviene dopo due anni di chiusure a causa della pandemia; inoltre, nel 2022, il museo etrusco Guarnacci ha riaperto solo da Pasqua e non ci sono state le visite guidate organizzate dalle scuole. I nostri Musei, anche durante i mesi difficili del lockdown, non si sono mai fermati: abbiamo infatti lavorato sulle manutenzioni, sulla digitalizzazione e sulla promozione di un'offerta educativa e didattica innovativa. E ancora: abbiamo migliorato l'accoglienza delle nostre strutture, abbiamo portato a compimento i lavori di ristrutturazione del Guarnacci. Infine, è in dirittura d'arrivo il restauro della Deposizione di Rosso Fiorentino».","post_title":"Volterra, nel 2022 record di visitatori per i Musei Civici","post_date":"2023-01-11T11:57:33+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1673438253000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437090","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un nuovo progetto turistico sta per partire nei Comuni della Spezia, Portovenere e Lerici. Lo hanno presentato il Sindaco della Spezia ,Pierluigi Peracchini; l’Assessore al Turismo, Mariagrazia Frijia; il Sindaco di Lerici, Leonardo Paoletti; il Vice Sindaco di Portovenere, Emilio Di Pelino; Luca Lorenzini, titolare di SAT di Viaggi Capa e Giuseppe Cilia, Presidente di Iobus. A partire dalla prossima primavera avranno inizio nuovi tour panoramici a bordo di bus turistici scoperti che consentiranno di scoprire la storia, le curiosità e i luoghi più affascinanti dei Comuni della Spezia, Portovenere e Lerici. Il servizio sarà curato da IOBUS in partnership con SAT di Viaggi Capa.\r

\r

«Inauguriamo un nuovo servizio per i turisti e per i cittadini al pari delle più grandi città italiane - dichiara il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini - Il tour abbraccerà anche i Comuni vicini, Lerici e Portovenere, per offrire un’esperienza turistica ancora più completa con partenza dalla nostra Città. La Spezia non è più a traino dal punto di vista turistico ma è il vero motore turistico del levante ligure, come confermano tutti i dati che ci stanno giungendo in queste settimane: non solo in alta stagione ma tutto l’anno abbiamo arrivi e presenze importanti che vogliono rimanere sul nostro territorio, vivendolo a 360 gradi, approfittando dei grandi eventi, dell’offerta museale, delle attività commerciali e della bellezza dei luoghi storici che abbiamo valorizzato in questi anni».\r

\r

«Un altro tassello importante nel percorso di città sempre più turistica - aggiunge l’Assessore al Turismo Mariagrazia Frijia – dopo i trenini avremo anche i bus scoperti. Un servizio a disposizione dei singoli turisti e di gruppi organizzati che consentirà di visitare la Città comodamente seduti, con l’ausilio di audioguide disponibili in sette lingue».\r

\r

I due bus, da 35 posti ciascuno, effettueranno servizio dalle 9.30 alle 17.","post_title":"La Spezia, Portovenere e Lerici, al via i tour panoramici in bus","post_date":"2023-01-11T11:56:45+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1673438205000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437062","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Francia è destinata a salire sul primo gradino del podio dei paesi più visitati al mondo nel 2025, quando gli arrivi internazionali saliranno a 93,7 milioni. La previsione è quella stilata da GlobalData che evidenzia come il Paese sorpasserà quindi la Spagna, che aveva superato la Francia nel 2021.\r

\r

All'interno del rapporto \"Tourism Destination Market Insight: Western Europe\", la Francia deteneva il titolo di Paese più visitato al mondo prima della pandemia, con 88,1 milioni di visitatori nel 2019. Ma, nel 2021 è stata superata dalla Spagna. Con 66,6 milioni di visitatori internazionali nel 2022, la Francia è ora destinata a riprendersi il titolo, con il numero di arrivi internazionali che si prevede crescerà a un tasso di crescita annuale composto (Cagr) del 12,1% tra il 2022 e il 2025.\r

\r

\"Insieme all'Italia e alla Spagna, la Francia rappresenta un mercato significativo della crescita in Europa occidentale - sottolinea Hannah Free, analista del settore viaggi e turismo di GlobalData -. Il Paese non è popolare solo tra i viaggiatori provenienti dall'Europa stessa - in particolare Regno Unito, Germania e Belgio - ma anche quelli che arrivano da paesi più lontani, tra cui Cina e Stati Uniti\".\r

\r

La Spagna, da parte sua, ha accolto 26,3 milioni di visitatori nel 2021 ed entro il 2025, si prevede che questo numero salirà a 89,5 milioni.\r

\r

","post_title":"Francia: nel 2025 potrebbe essere la destinazione più visitata al mondo, con 93,7 milioni di arrivi","post_date":"2023-01-11T11:16:00+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1673435760000]}]}}