Thailandia: campagna di offerte speciali per i turisti vaccinati in arrivo a Phuket

Si chiama “Shopcation Exclusive Privileges” la nuova iniziativa firmata da Tourism Authority of Thailand (Tat) in collaborazione con Central Group: in pratica, una campagna di offerte speciali dedicate ai viaggiatori completamente vaccinati che dallo scorso 1° luglio possono tornare a visitare Phuket nel quadro del programma Phuket Sandbox.

I turisti potranno accedere a offerte speciali, sconti e buoni grazie alla semplice scansione del QR code, rintracciabile sul materiale promozionale di Shopcation Exclusive Privileges a disposizione presso tutti gli alberghi di Phuket, utile per esplorare l’elenco dei “privilegi” direttamente dal sito https://www.centralgroup.com/en/specialtouristvisa sino al prossimo 31 dicembre 2021.

“Phuket è la destinazione pilota in Thailandia per la riapertura del paese ai viaggi internazionali e ai turisti stranieri vaccinati nell’ambito del programma Phuket Sandbox – afferma Chattan Kunjara Na Ayudhya, vice governatore per l’Asia e il Sud Pacifico di Tourism Authority of Thailand -. L’obiettivo è risollevare l’economia e rilanciare il turismo. È un piacere verificare come molti settori si siano uniti in questo programma, incluso Central Group che attraverso il programma Shopcation Exclusive Privileges accoglierà i viaggiatori in Thailandia garantendo ospitalità, sicurezza e rispetto dei protocolli sanitari”.