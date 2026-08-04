Spagna, nel primo semestre 46,56 milioni di visitatori stranieri Il turismo internazionale continua a trainare l’economia spagnola. Nel primo semestre del 2026 la Spagna ha accolto 46,56 milioni di visitatori stranieri, il 4,6% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, mentre la spesa turistica ha raggiunto il nuovo massimo storico di 63,84 miliardi di euro, in aumento del 7%. Lo rendono noto le indagini Frontur ed Egatur dell’Istituto nazionale di statistica (Ine). Nel solo mese di giugno gli arrivi sono stati 9,7 milioni (+2,9%), con una spesa complessiva di 13,58 miliardi di euro(+4%). Il Regno Unito si conferma il principale mercato di provenienza, con quasi 2,3 milioni di turisti nel mese e oltre 9,3 milioni nel semestre (+4,3%), seguito dalla Germania con quasi 5,7 milioni (-1,1%) e dalla Francia con oltre 5,6 milioni (+1%). Tra i principali mercati, cresce anche l’Italia, che registra un aumento degli arrivi rispetto alla stesso periodo dello scorso anno, confermandosi tra i primi Paesi di provenienza dei flussi turistici verso la Spagna. La spesa media per turista è salita a 1.393 euro (+1,1%), mentre quella giornaliera ha raggiunto 211 euro (+0,7%), confermando una crescita della spesa superiore a quella degli arrivi, un andamento che il settore interpreta come segnale di un turismo a maggiore valore aggiunto. Tra le destinazioni preferite, nel semestre la Catalogna si conferma la regione più visitata con 9,6 milioni di turisti, davanti a Canarie (7,8 milioni) e Andalusia (7,3 milioni). Condividi

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[caption id=\"attachment_422783\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Valeria Rebasti[/caption]\r

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All’aeroporto Catullo di Verona, l’estate 2026 di Volotea entra nel vivo e, con il decollo dei nuovi collegamenti per Malaga, Atene, Minorca e Karpathos, la compagnia aerea amplia il proprio network internazionale dalla città scaligera e dà il via all'operatività delle novità annunciate per la stagione estiva, rafforzando ulteriormente la propria offerta verso Grecia e Spagna.\r

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Ad aprire il programma è stato il volo inaugurale per Malaga, partito lo scorso 1° agosto e operato con due frequenze settimanali, ogni martedì e sabato. Ieri, 2 agosto, è stata la volta dei voli inaugurali per Atene e Minorca, entrambe destinazioni che tornano a essere servite da Verona, disponibili con doppia frequenza settimanale, la domenica e il giovedì. Infine, il prossimo 5 agosto prenderà il via anche la nuova rotta per Karpathos, operata ogni mercoledì.\r

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Le inaugurazioni di agosto si inseriscono in un 2026 già ricco di novità per Volotea al Catullo. Nei mesi scorsi, infatti, la compagnia ha avviato il collegamento per Comiso, che ha segnato il ritorno della destinazione nel network veronese, e la nuova rotta internazionale per Aalborg, rafforzando ulteriormente l'offerta dello scalo.\r

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“L’avvio di un nuovo collegamento è sempre un momento significativo perché rappresenta il risultato di un investimento concreto sul territorio e offre ai passeggeri nuove opportunità di viaggio – ha commentato Valeria Rebasti, international market director di Volotea –. Siamo felici di inaugurare queste quattro destinazioni da Verona: Malaga, Atene, Minorca e Karpathos arricchiscono ulteriormente il nostro network internazionale e confermano l’impegno della compagnia nel proporre collegamenti diretti verso destinazioni molto richieste dal mercato leisure”.","post_title":"Volotea allarga il network da Verona con nuovi collegamenti","post_date":"2026-08-03T11:14:11+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1785755651000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520212","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"WestJet , la seconda compagnia aerea più grande del Canada , si trova ad affrontare uno sciopero degli assistenti di volo nel pieno della stagione delle vacanze estive. Più di 600 voli sono stati cancellati dall'inizio dell'astensione dal lavoro, conseguenza diretta di una controversia sulla retribuzione del personale di terra , che il sindacato considera \"arcaica \" e sottopagata.\r

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Uno sciopero nel bel mezzo del lungo weekend\r

Il preavviso di sciopero di 72 ore presentato dal sindacato Cupe Local 8125, che rappresenta circa 4.400 assistenti di volo di WestJet, è scaduto domenica alle 2:01 del mattino, ora della costa orientale, nel bel mezzo di un lungo fine settimana nella maggior parte delle province canadesi. Già da venerdì, la compagnia aerea con sede a Calgary aveva iniziato a mettere a terra gli aerei e a ridurre il programma dei voli in previsione dello sciopero, continuando al contempo le trattative con il sindacato.\r

Secondo WestJet , circa 600 voli erano già stati cancellati entro domenica mattina, su una rete di oltre 130 destinazioni in Canada, negli Stati Uniti e a livello internazionale. Il Ministro federale del Lavoro, Patti Hajdu, ha definito la situazione uno \"sviluppo deludente\" riguardo a X, esortando entrambe le parti a \"continuare a lavorare per raggiungere un accordo\" , senza tuttavia annunciare alcun intervento da parte di Ottawa in questo momento, a differenza di quanto accaduto durante una controversia con Air Canada nel 2025.","post_title":"WestJet, sciopero degli assistenti di volo. 600 voli cancellati","post_date":"2026-08-03T10:56:09+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1785754569000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520170","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Hoper aggiungerà due elicotteri bimotore Airbus alla sua flotta greca durante l'estate 2026, introducendo una categoria ampliata di voli charter privati ​​premium per i clienti che viaggiano in Grecia e nelle isole greche.\r

A riportarlo è TravelDailyNews, che spiega come gli elicotteri Airbus AS355 Ecureuil 2 a cinque posti e gli Airbus H135 a sei posti offriranno maggiore autonomia, cabine più silenziose e ulteriori opzioni per il noleggio privato. Gli elicotteri saranno gestiti direttamente da Hoper e andranno ad affiancare i servizi bimotore già disponibili tramite la rete di operatori di elicotteri selezionati della piattaforma.\r

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L'ampliamento della flotta consentirà alla compagnia di rispondere alla crescente domanda di voli charter privati ​​e di offrire una gamma più ampia di opzioni di volo tra le isole greche. Tra le rotte che registrano una forte domanda di servizi con elicotteri bimotore figurano Atene-Mykonos, Atene-Amanzoe e Mykonos-Santorini.\r

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Dimitris Kossyfas, direttore commerciale di Hoper, ha dichiarato: «I nostri partner nel settore dell'ospitalità di lusso, Scott Dunn, Aman, Mandarin Oriental e Original Senses, hanno una cosa in comune: i loro clienti volano esclusivamente con aerei bimotore. Soddisfavamo già questa domanda tramite operatori terzi, quindi integrare i nostri aerei bimotore nella flotta di Hoper è stato il passo successivo naturale».\r

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Le prenotazioni\r

Le prenotazioni con il servizio di charter privato premium a due motori di Hoper includono trasferimenti gratuiti tra hotel, aeroporti ed eliporti di Atene e Mykonos. Su richiesta è inoltre possibile organizzare il servizio di accoglienza e assistenza presso l'aeroporto internazionale di Atene. Il servizio aeroportuale comprende l'accompagnamento personale attraverso i controlli passaporti e il trasferimento al terminal privato. Questi servizi sono disponibili nell'ambito dei pacchetti di charter privato offerti dalla compagnia per i viaggi idonei.\r

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Attualmente la compagnia opera con voli charter privati ​​in Grecia, Francia, Italia e Svizzera. L'avvio delle operazioni negli Stati Uniti è previsto per settembre 2026.\r

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Oltre ai voli charter privati, Hoper gestisce una rete di elicotteri condivisi in tutta la Grecia, servendo 15 destinazioni attraverso oltre 50 rotte. La rete comprende Atene, Santorini, Mykonos, Milos, Ios, Sifnos, Tinos, Patmos, Naxos e Koufonisia. Il servizio di voli condivisi offre collegamenti in elicottero programmati e prenotabili tra Atene e diverse isole greche, nonché collegamenti tra le varie isole. Sia i voli privati ​​che quelli condivisi sono gestiti tramite la stessa piattaforma, avvalendosi di operatori selezionati e con prezzi trasparenti.\r

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Tuttavia, i risultati del gruppo sono stati influenzati da un accantonamento straordinario relativo alla cessazione di tutte le attività a Cuba da parte della sua controllata Ilha Bela. Tale cessazione ha comportato una perdita di 79,4 milioni di euro derivante dalle attività cessate. Secondo la catena alberghiera, la crescente complessità geopolitica e macroeconomica a Cuba ha generato gravi difficoltà operative, legali, economiche e finanziarie che rendono impossibile mantenere anche una stabilità minima nel settore alberghiero dell'isola. Data questa situazione, la filiale Ilha Bela ha deciso di cessare completamente le attività nel Paese tra giugno e luglio 2026.\r

«L'impatto straordinario della completa cessazione delle attività a Cuba, effettiva dal 24 luglio 2026, distorce il confronto dei risultati ottenuti con l'anno precedente, poiché Meliá ha conseguito, dalle sue 'attività in corso', un utile netto consolidato di 83,5 milioni di euro, in linea con l'anno precedente. Tuttavia, dopo aver effettuato i relativi accantonamenti contabili per tutti i saldi e le attività nel Paese, le perdite derivanti dalle attività cessate ammontano a 79,4 milioni di euro, determinando un utile netto consolidato al 31 giugno di 4,1 milioni di euro\", ha comunicato la società in un intervento riportato da Hosteltur.\r

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Il presidente e amministratore delegato della catena alberghiera, Gabriel Escarrer Jaume , ha annunciato che la decisione è stata presa dal cda con l'obiettivo di tutelare gli interessi della società e dei suoi azionisti, preservare l'accesso ai mercati finanziari internazionali e salvaguardare le future opportunità di crescita del gruppo. Ha inoltre espresso la sua gratitudine ai team che hanno supportato le attività del gruppo a Cuba per oltre trent'anni.\r

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Le attività implementate\r

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Nel corso del semestre, il gruppo ha incrementato i propri investimenti attraverso operazioni societarie su asset già operativi, tra cui l'acquisizione dell'hotel Meliá Génova e l'acquisizione di partecipazioni di minoranza o modifiche strutturali nell'Innside New York Nomad e nel Meliá Benidorm. Per quanto riguarda la tipologia di prodotto, il gruppo alberghiero continua a riorientare la propria offerta verso il segmento del lusso, avendo raddoppiato il numero di hotel in questa categoria dal 2019. Attualmente, i marchi di lusso rappresentano il 20% del portafoglio del gruppo e il 18% del totale delle camere, pur generando il 36% del contributo operativo complessivo.\r

Secondo i dati forniti dalla catena, gli investimenti effettuati per il riposizionamento insieme ai suoi partner – che negli ultimi quattro anni hanno superato 1 miliardo di euro – hanno permesso di raddoppiare o triplicare il RevPar degli immobili ristrutturati.\r

Nella prima metà del 2026, la catena ha siglato 17 nuovi accordi alberghieri, aggiungendo 3.816 camere, tutte gestite tramite un modello di gestione \"asset-light\" o accordi di franchising. Un terzo di questi nuovi accordi (4 hotel) riguarda i marchi di lusso del gruppo. L'espansione si concentra ancora sulle principali destinazioni turistiche, con nuovi progetti in Spagna, Italia, Grecia, Tunisia, Messico, Repubblica Dominicana e Vietnam.\r

Insieme alle 14 aperture completate finora nei mercati europei (Spagna, Grecia, Italia, Malta, Ungheria - la sua prima sede nel paese - e Tunisia) e nei mercati latinoamericani (Perù), Meliá prevede di chiudere l'anno con un minimo di 40 aziende (circa 8.400 camere) e almeno 30 nuove aperture (3.500 camere).\r

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","post_title":"Melià Hotels International: il fatturato cresce del 7,4%, ma Cuba condiziona i numeri","post_date":"2026-07-31T11:47:57+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1785498477000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520100","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un viaggio lento, che si snoda fra città d'arte, siti storici e affascinanti paesaggi naturali: è il percorso del Trenino Verde delle Alpi che ogni giorno collega, ogni due ore, Domodossola a Berna in 2 ore e 20 minuti, attraversando il Passo del Sempione e la linea storica del Lötschberg. Domodossola, Briga, Kandersteg, Spiez, Thun e Berna.\r

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Ogni tappa è un'occasione per fermarsi e scoprire piccoli mondi tempestati di bellezze naturali, tradizioni locali impreziosite dal fascino della cultura alpina e luoghi d’arte e storia che aggiungono significato, valore e contesto all’intero viaggio. \r

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Un tragitto slow che si trasforma in un vero e proprio itinerario culturale, che si può percorrere anche in un solo weekend, scendendo alle fermate prescelte e riprendendo il treno successivo con i biglietti giornalieri Bls. \r

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A cinque minuti a piedi dalla stazione di Briga, il World Nature Forum accoglie i visitatori nel museo più moderno delle Alpi. Qui il patrimonio mondiale Unesco Alpi Svizzere Jungfrau-Aletsch si racconta attraverso i suoi elementi essenziali: paesaggio, acqua e clima. La BLS mette anche a disposizione un biglietto speciale per chi desidera visitare in giornata la cittadina di Briga e il World Nature Forum con uno sconto sui biglietti del 50%, \r

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Costruito a partire dal XII secolo su una penisola circondata dai vigneti, il Castello di Spiez custodisce 1300 anni di storia locale. Nel museo, oggi gestito dalla Fondazione del Castello di Spiez e aperto da maggio a ottobre, le sale rivivono le diverse epoche accomunate dalla presenza maestosa del castello, dai tornei medievali ai sontuosi banchetti cerimoniali, attraverso attività interattive che rendono la visita un'avventura anche per i bambini. \r

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Nel cuore del parco di Schadau, affacciato sul lago, si conserva un primato che nessun'altra tappa può vantare: il Thun-Panorama è il ciclorama più antico ancora esistente al mondo.\r

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A pochi passi dalla stazione, il centro storico di Berna si apre come un museo a cielo aperto: sei chilometri di portici, facciate in arenaria e la Zytglogge, la torre dell'orologio del XIII secolo che ancora oggi scandisce le ore con le sue figure meccaniche, accolgono i viaggiatori appena scesi dal treno, introducendoli alla scoperta di questo gioiello Patrimonio Unesco.\r

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Dalla fermata di Goppenstein, tappa intermedia della linea tra Kandersteg e Briga, con un autobus postale si raggiunge in pochi minuti nel cuore della valle (non compreso nella carta giornaliera Trenino Verde). A Kippel, tra facciate in legno annerite dal tempo e la chiesa di San Martino del XVI secolo, il Museo della Lötschental custodisce oltre 60 maschere di legno che ripercorrono, dalla seconda metà del 1800 a oggi, l'evoluzione dei Tschäggättä, le enigmatiche figure del carnevale alpino che dalla Candelora fino al Martedì Grasso animano ancora oggi le strade dei villaggi. ","post_title":"Trenino Verde delle Alpi: weekend all'insegna del turismo culturale e del viaggio slow","post_date":"2026-07-31T10:45:51+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1785494751000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520099","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_507553\" align=\"alignleft\" width=\"450\"] Tommaso Dragotto[/caption]\r

Sicily by Car aprirà nuovi uffici di noleggio all’interno della stazione aeroportuale “Adolfo Suarez” di Madrid-Barajas e nei pressi degli aeroporti di Malaga e Faro in Portogallo.\r

:“Continuiamo la nostra espansione nella penisola iberica - afferma Tommaso Dragotto, presidente di Sicily by Car - seguendo il progetto di crescita internazionale precedentemente annunciato e portato avanti secondo una strategia pianificata ed eseguita con grande costanza e puntualità. Sicily by Car, ad appena tre anni dall’ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, prosegue il proprio sviluppo, confermando la volontà di imporsi come importante player italiano nel settore dell’autonoleggio su scala europea. Le prossime aperture segnano un ulteriore presidio ed un ulteriore traguardo nel percorso di rafforzamento europeo.”\r

L'azienda avvierà entro il mese di settembre le attività operative all’interno di due dei quattro terminal dell’aeroporto della capitale spagnola (T1, hub storico dei voli internazionali ed il più recente T4). Tale aeroporto nel 2025 ha avuto un traffico pari a 68,2 milioni di passeggeri, raggiungendo il suo massimo storico (Fonte: Aena) e risultando il più grande del mondo per superficie dei terminal, con circa un milione di metri quadrati complessivi.\r

L'ufficio di 32 mq. nel terminal 1 e di 26 mq. nel terminal 4, oltre ad un’area di 150 mq. destinata al lavaggio delle vetture ed una superficie di oltre 3.000 mq. per il parcheggio del parco auto.\r

A rafforzare ulteriormente la presenza della aocietà nella penisola iberica sono previste nel mese di agosto due ulteriori aperture: Malaga, in Spagna, con un ufficio ad appena 7 minuti di distanza dall’aeroporto Malaga-Costa del Sol e Faro, nella costa meridionale del Portogallo.\r

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Le novità comprendono due collegamenti domestici verso Cagliari e quattro nuove rotte internazionali per Berlino, Tromsø, Santiago di Compostela e Hurghada.\r

Più nel dettaglio, l'operativo prevede: Napoli-Hurghada, tre frequenze settimanali, ogni mercoledì, venerdì e domenica, a partire dal 2 dicembre; Milano Malpensa-Berlino, un volo al giorno, tutti i giorni, a partire dal 14 dicembre; Milano Malpensa-Cagliari, due voli al giorno, tutti i giorni, dal 14 dicembre; Venezia Marco Polo-Cagliari, un volo al giorno, tutti i giorni, dal 14 dicembre; Roma Fiumicino-Santiago di Compostela, due frequenze settimanali, ogni lunedì e venerdì, dal 14 dicembre; Milano Malpensa-Tromsø, due frequenze settimanali, ogni martedì e sabato, dal 15 dicembre 2026.\r

Un nuovo Airbus A321neo sarà inoltre posizionato a Milano Malpensa, portando a 12 il numero degli aeromobili basati sullo scalo, con la creazione di 40 nuovi posti di lavoro diretti e sostenendone oltre 350 indiretti nella filiera locale. Grazie all’espansione della base e ai nuovi collegamenti con Berlino, Cagliari e Tromsø, Wizz Air offrirà da Malpensa 55 rotte verso 24 Paesi e 5,6 milioni di posti nel corso del 2026, il 21% in più rispetto allo scorso anno.\r

La nuova rotta giornaliera tra Venezia Marco Polo e Cagliari rafforzerà invece l’offerta nazionale dal Nord-Est, aggiungendosi ai collegamenti già operati dallo scalo veneto verso Alghero, Catania, Napoli e Palermo. Il volo da Venezia e Milano verso la Sardegna segnerà inoltre l’inizio delle operazioni di Wizz Air presso l’aeroporto di Cagliari.\r

Da Roma Fiumicino, il nuovo collegamento con Santiago di Compostela arricchirà ulteriormente l’offerta verso la Spagna e la Galizia. La rotta si aggiungerà alle 80 già operate dalla principale base italiana di Wizz Air, dove la compagnia basa 17 Airbus A321neo e collega la Capitale con 31 Paesi. Nel 2026, il vettore offrirà oltre 9,3 milioni di posti dallo scalo romano, il 25% in più rispetto al 2025.\r

A Napoli Capodichino, dopo il successo della rotta per Sharm el-Sheikh, il volo per Hurghada amplierà il network internazionale verso l’Egitto e il Mar Rosso. Il collegamento accompagna la crescita della compagnia a Capodichino, dove da dicembre sarà basato il terzo aeromobile. Nel 2026, Wizz Air offrirà da Napoli 1,6 milioni di posti, il 78% in più rispetto allo scorso anno, attraverso un network di 26 rotte verso 13 Paesi.\r

Le nuove rotte per Cagliari rafforzano infine un network domestico in forte espansione da tutte le basi italiane della compagnia. Negli ultimi mesi la low cost ha aumentato i collegamenti nazionali tra Milano, Roma, Venezia, Torino, Napoli, Palermo e Catania, con particolare attenzione alla mobilità da e verso la Sardegna, la Sicilia e le regioni del Sud.","post_title":"Wizz Air spinge dall'Italia: 6 nuove rotte da Malpensa, Venezia, Roma e Napoli","post_date":"2026-07-30T14:15:36+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1785420936000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520013","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dall’osservatorio di Risposte Turismo emerge un maritime tourism in crescita e di dimensioni significative per il sistema turistico italiano. Secondo le elaborazioni della società di ricerca, nel 2025 sono stati oltre cento milioni i movimenti passeggeri nei porti italiani. Un dato che dimensiona le occasioni di contatto tra le destinazioni turistiche del nostro Paese e i flussi generati da questo macro-segmento di turisti che trascorre le proprie vacanze a bordo di un traghetto, di una nave da crociera o di un'imbarcazione da diporto.\r

Ogni movimento, infatti, rappresenta una potenziale occasione di visita, esperienza e spesa, contribuendo ad alimentare le economie locali e una filiera ampia di operatori. Il dato, pertanto, consente di leggere il maritime tourism non solo come un insieme di flussi turistici, ma anche come un moltiplicatore di opportunità di generazione di valore per i territori e l’intero sistema turistico italiano.\r

Tra i contributi originali del Rapporto figura anche la mappatura dei territori interessati dal maritime tourism. L'analisi condotta da Risposte Turismo individua oltre cinquecento comuni, tra località affacciate sul mare e destinazioni interne, coinvolti nelle diverse componenti del comparto, a dimostrazione di come l'impatto del turismo del mare interessi non solo le località costiere ma anche località dell’entroterra, grazie alle relazioni economiche, logistiche e turistiche generate dal settore.\r

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Crocieristica\r

Con circa 15 milioni di passeggeri movimentati (imbarchi, sbarchi e transiti) registrati nel 2025, pari a circa il 35% del traffico complessivo nel bacino del Mediterraneo (nuovo record storico con una crescita del 3,6% sul 2024), l'analisi di Risposte Turismo fa emergere l’Italia come il secondo Paese al mondo per movimentazione di traffico crocieristico nei propri porti. Nel dettaglio, il nostro Paese è secondo solo agli USA, sul terzo gradino del podio la Spagna.\r

Le stime realizzate da Risposte Turismo indicano un’ulteriore crescita attesa a fine 2026, quando i passeggeri movimentati nei porti crocieristici del Paese dovrebbero superare i 15,3 milioni (+3,9% sul 2025) e le toccate raggiungere le quasi 6.000 (+4,8% sul 2025).\r

L’analisi di Risposte Turismo sul segmento crocieristico evidenzia, inoltre, alcuni cambiamenti strutturali del mercato. Pur rimanendo fortemente concentrato lungo il versante tirrenico, in particolare grazie ai risultati ottenuti nel 2025 dai primi tre scali crocieristici del Paese (Civitavecchia con 3,56 milioni, Napoli con 1,85 milioni e Genova con 1,63 milioni), il traffico crocieristico mostra i primi segnali di una redistribuzione territoriale e temporale. La macroarea delle isole è risultata nel 2025 quella cresciuta maggiormente mentre i mesi di stagione spalla (marzo – maggio e ottobre) sono quelli che registrano l’incremento più consistente rispetto al 2024, evidenziando i primi effetti dei processi di destagionalizzazione.\r

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Traghetti\r

Il Rapporto sul Maritime Tourism in Italia di Risposte Turismo dedica un ampio approfondimento anche all’analisi del trasporto marittimo via traghetti, aliscafi e catamarani, un comparto strategico per la mobilità e il turismo che, fino a oggi, è stato analizzato solo parzialmente a causa della frammentazione delle fonti disponibili.\r

Per superare questo limite, Risposte Turismo ha integrato i dati ufficiali di Assoporti relativi ai porti delle Autorità di Sistema Portuali con una mappatura di oltre 60 porti e approdi che movimentano traffico passeggeri ma non rientrano nelle competenze delle Autorità di Sistema Portuale, ampliando così per la prima volta il perimetro di osservazione del comparto.\r

Da questa integrazione secondo i ricercatori di Risposte Turismo nel 2025 sono stati almeno 74,3 milioni i passeggeri movimentati dal trasporto a corto e lungo raggio (+2,1% sul 2024): 60,5 milioni rilevati da Assoporti nei porti delle Autorità di Sistema Portuale e oltre 13,8 milioni rilevati da Risposte Turismo da 34 scali che, dei circa 60 mappati a livello nazionale, hanno collaborato a questa prima edizione del rapporto. ll dato, seppur non esaustivo a livello nazionale, rappresenta oggi la fotografia più completa disponibile del comparto. Si tratta tuttavia di una stima per difetto, poiché alcuni scali locali non dispongono ancora di serie statistiche complete.","post_title":"Risposte Turismo: 100 milioni di movimenti passeggeri nei porti italiani","post_date":"2026-07-30T11:31:52+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1785411112000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520009","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Nepal sta compiendo uno sforzo deciso per affermarsi nel mercato globale dei viaggi di lusso, con un numero crescente di marchi alberghieri internazionali che si preparano a entrare nel Paese nei prossimi cinque anni.\r

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Questa strategia rappresenta un cambiamento epocale per il turismo nepalese, che, come riporta Travelmole, sta gradualmente sradicando la sua immagine di meta per viaggiatori \"sacco in spalla\". Questa nuova svolta si inserisce nel più ampio obiettivo del governo di passare dal turismo di massa a un turismo più orientato verso visitatori di maggior valore, incrementando la spesa turistica, migliorando al contempo gli standard delle strutture ricettive ed espandendo gli investimenti nell'ospitalità di alta gamma.\r

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Nel 2025 il Nepal ha registrato circa 1,15 milioni di arrivi di turisti internazionali, segnando uno dei migliori risultati per il Paese dalla ripresa dalla pandemia. Il turismo continua a riprendersi con forza. Il Nepal ha accolto 620.453 visitatori internazionali nei primi sei mesi del 2026, con un aumento del 7,4% rispetto allo stesso periodo del 2025. L'India è rimasta il principale mercato di provenienza dei turisti, seguita da Stati Uniti, Cina e Bangladesh.\r

L'ingresso di Marriott\r

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L'annuncio più importante è arrivato a giugno, quando Marriott International e la nepalese Cg Hospitality Global hanno svelato i piani per lo sviluppo del Ritz-Carlton Kathmandu e del Westin Kathmandu, entrambi con apertura prevista nel 2031. I due hotel introdurranno per la prima volta in Nepal i marchi Ritz-Carlton e Westin, aggiungendo quasi 300 camere di lusso all'offerta ricettiva di alto livello di Kathmandu. Il Ritz-Carlton sarà spettacolare, con 150 camere, ristoranti, il primo casinò di lusso del Nepal ed esclusive residenze Ritz-Carlton. L'ente del Tturismo del Nepal ha descritto l'investimento come una forte conferma delle prospettive turistiche a lungo termine del Paese, affermando che i marchi di lusso riconosciuti a livello internazionale rafforzeranno l'attrattiva del Nepal tra i viaggiatori internazionali di fascia alta, creando al contempo opportunità di lavoro qualificato.\r

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Prima del debutto di Ritz-Carlton e Westin, Marriott introdurrà un altro marchio di lusso di punta. Il Luxury Collection Kathmandu, con 225 camere, dovrebbe aprire a ottobre 2026, diventando il primo hotel Luxury Collection gestito da Marriott in Asia meridionale. Marriott gestisce già diversi marchi in Nepal, tra cui Marriott Kathmandu, Aloft Kathmandu e Fairfield by Marriott, il che conferisce al gruppo uno dei più ampi portafogli di hotel internazionali del Paese.\r

Il piano globale\r

I progetti di Marriott fanno parte di un più ampio piano di sviluppo di hotel di lusso. Le future strutture andranno ad aggiungersi ai 222 hotel stellati del Paese (con 26.285 posti letto), di cui 28 a cinque stelle, secondo i dati del ministero del turismo.\r

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Tra gli operatori internazionali già presenti in Nepal figurano Hyatt, Hilton, Sheraton, Aloft, Fairfield by Marriott e Best Western, mentre si prevedono ulteriori investimenti da parte di Ihg Hotels & Resorts, i cui marchi includono InterContinental, Crowne Plaza e Hotel Indigo. Gran parte delle attività di sviluppo si concentrano a Kathmandu, Pokhara, Chitwan e Lumbini.\r

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Il progetto di costruzione di hotel di lusso si allinea alla strategia turistica a lungo termine del Nepal, volta ad attrarre visitatori che soggiornino più a lungo e spendano di più. L'apertura dell'aeroporto internazionale di Pokhara, i continui lavori di ammodernamento dell'aeroporto internazionale di Tribhuvan e il miglioramento delle infrastrutture stradali contribuiscono ad aumentare la fiducia degli investitori. Sebbene il trekking e l'alpinismo rimangano le principali attrazioni turistiche del Nepal, le autorità considerano sempre più l'ospitalità di lusso come un importante motore di crescita economica.\r

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