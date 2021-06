Slovenia: decolla la nuova campagna promozionale sulla tv italiana

La Slovenia si promuove in tv: ha preso il via la nuova campagna pubblicitaria dell’Ente Sloveno per il Turismo in Italia studiata per la televisione nazionale che prevede la messa in onda di 4 diversi video di 15 secondi per altrettanti prodotti tematici – cultura, gastronomia, benessere e vacanze outdoor – che saranno trasmessi su cinque diverse reti televisive italiane tra il 27 giugno e il 18 luglio. Ad andare in onda durante il Tour de France sulla Rai, su Discovery Channel, LA7 e Sky TG24, oltre che durante le più amate trasmissioni di Canale5 e Rete4, più di 500 spot, di cui il 40% in prima serata ed inseriti in programmi con ottimi ascolti, per un totale di spettatori stimati che supera i 70 milioni.

“L’obiettivo della campagna è posizionare la Slovenia quale attraente destinazione turistica boutique, vicina, per una vacanza all’insegna della salute e del benessere, della cultura e della gastronomia – afferma Aljoša Ota, direttore dell’Ente Sloveno per il Turismo in Italia – raggiungeremo gran parte della popolazione nazionale, poiché oltre l’80% degli italiani utilizza la televisione quale prima fonte di informazione. Siamo sicuri di destare interesse nel pubblico e speriamo di poter così anche dare una spinta al nostro comparto turistico, ora focalizzato sulle destinazioni italiane e di prossimità”.