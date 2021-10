Singapore: via libera ai turisti italiani vaccinati, dal 19 ottobre

Singapore allenta le restrizioni per i viaggiatori provenienti dall’Italia, a partire dal 19 ottobre, grazie all’avvio della Vaccinated Travel Lane, i visitatori che hanno completato il ciclo vaccinale contro il Covid-19 potranno quindi entrare a Singapore usufruendo del Vaccinated Travel Pass (Vtp). Il travel pass, valido una sola volta, permetterà l’ingresso senza l’obbligo di sottoporsi alla quarantena di 14 giorni. Le richieste per ottenerlo potranno essere fatte a partire da oggi, 12 ottobre, per viaggiare dal 19 ottobre 2021.

“Dopo mesi di resilienza, preparazione e innovazione – ha dichiarato Carrie Kwik, executive director Europe per il Singapore Tourism Board – siamo pronti a far scoprire ai visitatori Singapore Reimagine, una Singapore re-immaginata con nuovi hotel, tour e attrazioni turistiche che speriamo ispirino il desiderio di tornare a viaggiare nei visitatori abituali e in quelli che verranno nella Città del Leone per la prima volta. Con oltre 32.000 strutture certificate SG Clean, che assicurano i più alti standard di pulizia e igiene, i visitatori possono vivere Singapore all’insegna della sicurezza e della tranquillità”.

Nel dettaglio, potranno entrare a Singapore i visitatori completamente vaccinati, presentando il certificato di avvenuta vaccinazione, rilasciato da qualsiasi paese aderente alla Vaccinated Travel Lane o da Singapore; i visitatori devono aver soggiornato in uno o più paesi VTL (Brunei, Germania, e dal 19 ottobre Canada, Danimarca, Francia, Italia, Paesi Bassi, Spagna, Regno Unito, Stati Uniti e dal 15 novembre Corea del Sud) o a Singapore, negli ultimi 14 giorni prima della partenza. I viaggiatori dovranno sottoporsi a due test Pcr, uno entro le 48 ore prima della partenza, un secondo all’arrivo a Singapore (sottoponendosi a isolamento in attesa del risultato fino a un massimo di 24 ore); coloro che si recano a Singapore usufruendo della Vaccinated Travel Lane dovranno volare solamente tramite voli diretti designati VTL. Per quanto riguarda orari e tariffe dei voli operativi dall’Italia a Singapore si può consultare il sito di Singapore Airlines.



Anche i visitatori a breve termine e i titolari di un permesso di soggiorno a lungo termine che desiderano recarsi a Singapore nell’ambito della Vaccinated Travel Lane dovranno fare richiesta del travel pass. I visitatori a breve termine dovranno inoltre acquistare un’assicurazione di viaggio e utilizzare l’app Trace Together a Singapore per facilitare il monitoraggio dei contatti.