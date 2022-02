Singapore Tourism: nuovi strumenti promuovono le linee guida per viaggi sicuri

Safe Itinerary Guide ed “Experience Singapore! Compendium”: queste le due più recenti iniziative varate dal Singapore Tourism Board insieme a cinque associazioni del settore turistico. Una raccolta di linee guida e itinerari di viaggio sicuri, mentre la città si prepara ad accogliere più viaggiatori internazionali.

Si tratta di strumenti che supportano l’industria del turismo nella progettazione di esperienze innovative, in linea con le nuove richieste dei viaggiatori. Sono il risultato di partnership pubblico-private tra Stb e la National Association of Travel Agents Singapore, l’Association of Singapore Attractions, la Singapore Association of Conventions & Exhibition Organisers and Suppliers, la Singapore Hotel Association e la Society of Tourist Guides Singapore.

Le partnership sono nate dalla Emerging Stronger Taskforce Tourism Alliance for Action, che mira ad approfondire la collaborazione intersettoriale nel turismo.

La Safe Itinerary Guide – Guida all’itinerario sicuro è un manuale di strategie per aiutare le imprese turistiche a comprendere meglio le esigenze dei viaggiatori, in modo da poter personalizzare gli itinerari di viaggio e progettare itinerari sicuri e coinvolgenti. Per esempio, le imprese turistiche sono incoraggiate a esplorare partnership intersettoriali con i fornitori di assistenza sanitaria per dare ai viaggiatori una maggiore garanzia durante i loro viaggi.

“Experience Singapore! Compendium” offre invece una selezione di esperienze travel & lifestyle per turisti e viaggiatori Mice, divise in varie fasce di prezzo e interessi. Un progetto, sviluppato in collaborazione con le associazioni turistiche, impegnate nella definizione delle esperienze, pensate appositamente per vari segmenti di clienti.