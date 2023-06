Sassonia senza barriere: centinaia di esperienze e servizi ad hoc per i viaggiatori con disabilità La Sassonia riserva ai viaggiatori con disabilità motorie e sensoriali un’offerta turistica e un’accoglienza di ampio respiro. Una proposta strutturata che include 483 esperienze culturali e per il tempo libero aderenti al progetto “Senza barriere”, dieci tour operator specializzati nel progettare itinerari su misura e 75 alloggi tra hotel, ostelli, appartamenti vacanze e campeggi. Il Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH (Tmgs) dal 2006 – nell’ambito del progetto “Sassonia senza barriere” – collabora con le città e le regioni sassoni per sviluppare e promuovere offerte turistiche senza barriere. Obiettivo del progetto è fornire descrizioni dettagliate e affidabili delle offerte senza barriere, per avere la fiducia dell’ospite e permettergli di pianificare le propria vacanza individualmente in base alle proprie esigenze. A tale scopo, tutte le strutture e le esperienze culturali e ricreative vengono controllate dal product manager del Tmgs e valutate secondo pari criteri di qualità sassoni. Non si tratta di una certificazione di accessibilità, ma di rendere descrizioni dettagliate delle offerte, visualizzate con pittogrammi che evidenzino in modo facile, ad esempio, gli accessi, i bagni, la disponibilità di ascensori o di offerte speciali come le informazioni in Braille. Con questa grande adesione e partecipazione da parte delle strutture turistiche ogni viaggiatore con difficoltà motorie e sensoriali, con disabilità mentali e di apprendimento, troverà l’offerta adatta a sé. Non mancano le opportunità di godere della natura e degli spazi aperti, così come quelle che vedono protagonisti i parchi di divertimento. Tutte le informazioni qui Inoltre, l’opuscolo “Sassonia senza barriere”, disponibile in inglese e pubblicato ogni due anni – può essere ordinato gratuitamente –. elenca tutti gli alloggi che sono stati verificati come privi di barriere architettoniche, nonché le esperienze culturali e ricreative, comprese descrizioni dettagliate e indirizzi. Condividi

Il gruppo con base nel Maryland ha infatti siglato un accordo con la Delaware Investment per l'apertura della struttura ricettiva in Tanzania nel 2026. Il Jw Marriott Serengeti Lodge offrirà 30 suite, di cui due presidenziali, tutte dotate di una piscina e di una terrazza privata, oltre che numerosi ristoranti e spazi per meeting.\r

\r

\"Siamo lieti di collaborare con la Delaware Investment per questo importante progetto, che rappresenta una nuova destinazione per il brand e testimonia il nostro crescente impegno nell'offrire esperienze indimenticabili ai nostri ospiti\", spiega Jenni Benzaquen, svp brand portfolio Europe, Middle East and Africa di Marriott International.\r

\r

Il Jw Marriott Serengeti Lodge sarà il secondo safari di lusso del brand in Africa, dopo l'apertura del Jw Marriott Masai Mara Lodge all'inizio di quest'anno, nella Masai Mara National Reserve in Kenya. In Africa, Marriott International conta più di 120 strutture.","post_title":"Primo safari lodge di Lusso nel Serengeti per Jw Marriott. Aprirà nel 2026","post_date":"2023-06-28T10:35:29+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1687948529000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448598","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Sassonia riserva ai viaggiatori con disabilità motorie e sensoriali un'offerta turistica e un'accoglienza di ampio respiro. Una proposta strutturata che include 483 esperienze culturali e per il tempo libero aderenti al progetto “Senza barriere”, dieci tour operator specializzati nel progettare itinerari su misura e 75 alloggi tra hotel, ostelli, appartamenti vacanze e campeggi.\r

\r

Il Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH (Tmgs) dal 2006 - nell'ambito del progetto \"Sassonia senza barriere\" - collabora con le città e le regioni sassoni per sviluppare e promuovere offerte turistiche senza barriere. Obiettivo del progetto è fornire descrizioni dettagliate e affidabili delle offerte senza barriere, per avere la fiducia dell’ospite e permettergli di pianificare le propria vacanza individualmente in base alle proprie esigenze. A tale scopo, tutte le strutture e le esperienze culturali e ricreative vengono controllate dal product manager del Tmgs e valutate secondo pari criteri di qualità sassoni. Non si tratta di una certificazione di accessibilità, ma di rendere descrizioni dettagliate delle offerte, visualizzate con pittogrammi che evidenzino in modo facile, ad esempio, gli accessi, i bagni, la disponibilità di ascensori o di offerte speciali come le informazioni in Braille. \r

\r

Con questa grande adesione e partecipazione da parte delle strutture turistiche ogni viaggiatore con difficoltà motorie e sensoriali, con disabilità mentali e di apprendimento, troverà l'offerta adatta a sé. Non mancano le opportunità di godere della natura e degli spazi aperti, così come quelle che vedono protagonisti i parchi di divertimento. Tutte le informazioni qui Inoltre, l'opuscolo \"Sassonia senza barriere\", disponibile in inglese e pubblicato ogni due anni - può essere ordinato gratuitamente -. elenca tutti gli alloggi che sono stati verificati come privi di barriere architettoniche, nonché le esperienze culturali e ricreative, comprese descrizioni dettagliate e indirizzi.","post_title":"Sassonia senza barriere: centinaia di esperienze e servizi ad hoc per i viaggiatori con disabilità","post_date":"2023-06-28T10:34:24+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1687948464000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448621","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ha aperto solo dallo scorso novembre il nuovo Ama Stay di San Vigilio di Marebbe, in Alto Adige, ma per la sua prima estate già lancia un concept inedito, l'Ama Community, in linea peraltro con la propria vocazione originaria di struttura dedicata agli smart worker, ai nomadi digitali e agli amanti della vacanza nella natura. \"Il nostro obiettivo è quello di creare uno scambio tra i nostri ospiti, la comunità locale e il nostro team, sia in loco, sia in forma digitale\", spiega il direttore generale di Ama Stay, Markus Promberger.\r

\r

Tra tavoli comuni, spazi di coworking e bar e ristorante aperti al pubblico, il team della proprietà altoatesina ha quindi dato vita a spazi condivisi che hanno il preciso scopo di favorire l’incontro in modo sereno e spontaneo. \"La struttura è progettata in modo tale da creare luoghi d'incontro naturali. In questo modo, la popolazione locale entra in contatto con gli ospiti e il nostro team internazionale. Questo rispecchia la nostra filosofia\", prosegue Promberger.\r

\r

Le persone che soggiornano nel workation residence hanno così la possibilità di fare ogni giorno conoscenze proficue e stimolanti, in grado da una parte di dare una marcia in più ai loro progetti lavorativi, dall’altra di far nascere amicizie sincere e durature. Non solo di ambienti fisici, però, è costituita l’Ama Community: sebbene ancora in fase iniziale, è in programma uno spazio digitale concepito per coltivare e mantenere i rapporti nati tra le mura di Ama Stay, in modo che quanto emerso durante la permanenza possa essere, nel tempo, realizzato in modo agevolato ed efficace. Questa rete sarà sostenuta e incentivata da una serie di attività organizzate dalla struttura e rese fruibili in forma di workshop, gli Ama Community Days, ed eventi ad hoc allestiti per gli ospiti e per le persone interessate nei dintorni.","post_title":"Ama Stay lancia il concept Ama Community, per favorire le relazioni tra ospiti, staff e locali","post_date":"2023-06-28T10:16:31+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1687947391000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448542","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Due novità greche in casa Curio Cullection. L'upscale soft brand brand del gruppo Hilton si espande infatti sulle isole di Creta e Rodi. Situato vicino alla località pittoresca di Lindos, il Lindian Village Rhodes Beach Resort, Curio Collection by Hilton dispone in particolare di 188 camere e suite dal design accogliente e minimal. I colori della terra e le texture naturali mirano a creare un flusso armonioso tra la natura circostante e l’atmosfera rilassata degli interni. Ogni suite è inoltre dotata di una piscina privata, veranda o Jacuzzi. Otto poi i locali f&b presenti, mentre la Calli Spa valorizza i benefici ringiovanenti delle erbe, degli olii essenziali e dei minerali autoctoni, attraverso una selezione di trattamenti curativi e terapeutici. Gli ospiti possono inoltre praticare yoga all'aperto, giocare a tennis nel campo del resort o rilassarsi a bordo di una delle due piscine d'acqua dolce, oppure sulla spiaggia.\r

\r

Il Domes Aulūs Elounda, Curio Collection by Hilton è invece un resort adults only di 183 camere situato nella città cretese omonima. A disposizione pure una spiaggia privata, due piscine affacciate sulla scogliera e un bar a bordo piscina, la Soma Spa e la palestra firmata Domes, nonché un’ampia offerta di esperienze culinarie, uno spazio dedicato allo shopping con boutique all'aperto e un cinema.","post_title":"Due new entry greche per Curio Collection che si espande a Creta e Rodi","post_date":"2023-06-27T11:49:47+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1687866587000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448522","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Trenord amplia la proposta delle “Gite in treno” disponibili per la stagione estiva e propone una nuova edizione della guida realizzata con Lonely Planet, per incentivare i viaggiatori a partire in treno alla scoperta di destinazioni famose e angoli nascosti in Lombardia.\r

Dall’inizio dell’anno, sono già 3,7 milioni i passeggeri che hanno viaggiato in treno verso destinazioni turistiche regionali nei weekend e nei giorni festivi. Più di 19.000 clienti hanno acquistato uno dei biglietti speciali delle “Gite in treno”, pacchetti che uniscono il viaggio in treno a esperienze in Lombardia.\r

«La propensione a utilizzare il treno verso destinazioni turistiche è in costante crescita, in Lombardia – commenta Leonardo Cesarini, direttore commerciale Trenord -. Con i nuovi itinerari e la terza edizione della guida realizzata con un player come Lonely Planet mettiamo in campo uno sforzo aggiuntivo per intercettare nuovi flussi nei mesi estivi. Vogliamo sfruttare al massimo il potenziale della nostra offerta, che con 2200 corse giornaliere su oltre 460 stazioni non ha pari in Italia».\r

\r

Tra le novità: una passeggiata sulle cime della Valsassina, la traversata di una valle a 140 metri d’altezza sul ponte tibetano più alto d’Italia, la visita a Castel Baradello e due passi sul Lario, una giornata di divertimento in un parco acquatico. Le proposte sono ideate per rispondere alle esigenze di diversi target – dagli sportivi, agli appassionati d’arte e natura, ai ragazzi – e guardano alla convenienza. Per alcuni itinerari sono previsti prezzi dedicati alle famiglie.\r

In particolare, nelle ultime settimane sono stati aggiunti i nuovi itinerari per i grandi parchi acquatici sul Garda – “Parco Cavour” e “Caneva Aquapark” – e per il “Parco Giardino Sigurtà”, capolavoro panoramico e naturalistico a Valeggio sul Mincio. Nuove destinazioni sono anche la Valsassina, con il biglietto treno+bus “Valsassina Pass”, il “Ponte nel Cielo”, ponte tibetano in Val Tartano, e Castel Baradello, a Como.\r

La nuova guida firmata da Lonely Planet propone 14 itinerari per scoprire la Lombardia senz’auto: Bergamo e Brescia, che quest’anno sono Capitale italiana della Cultura, ma anche Pavia, Cremona, Mantova, Lecco, Como, la stessa Milano – e territori caratteristici della regione. Dalle sponde del Lago di Garda alla Franciacorta, dalla Valchiavenna alle rive del Lario: questi e altri luoghi sono descritti nelle pagine della guida, che ne evidenzia luoghi d’arte, punti panoramici, tipicità culinarie da non perdere.","post_title":"Trenord amplia la proposta \"Gite in treno\". Da inizio anno oltre 3,7 mln di turisti","post_date":"2023-06-27T10:42:46+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1687862566000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448480","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Terme di Chianciano, uno dei poli termali più conosciuti della toscana, tra la Valdichiana e la Val d’Orcia, patrimonio dell’UNESCO, hanno inaugurato la nuova stagione termale con tante novità.\r

\r

Nuova stagione 2023 per il Bistrot del Parco Acqua Santa all’interno dell’omonimo parco a Chianciano Terme con nuove proposte food fresche e originali. Dalla colazione gustosa e creata dai cuochi delle Terme, al light lunch con il THERMAL POKE’ da comporre a proprio piacimento.\r

\r

La vera novità è il Thermal Pokè il Piatto Sano studiato dalle nutrizioniste di Terme di Chianciano Institute for Health. Una vera e propria guida scientifica per comporre la bowl della salute, un piatto unico e completo con ingredienti semplici e bilanciati; un vero e proprio momento di cura di sé che va a completare i Percorsi Termali di Salute e Benessere per un’educazione ai corretti stili di vita.\r

\r

\r

\r

Ed è proprio nell’ottica dei sani stili di vita che nasce la proposta 3 o 6 giorni Naturalmente in forma alle Terme di Chianciano: nutrirsi meglio, sentirsi in forma e vedersi naturalmente più belli, attraverso una corretta alimentazione, sano movimento e l’Acqua Santa di Chianciano\r

\r

Adottare un’alimentazione corretta ripaga fin dalle prime ore del mattino, gratifica chiunque e costituisce la prevenzione di numerose patologie: un percorso possibile grazie all’integrazione del percorso nutrizionale con terapie a base di Acqua Termale di Chianciano, capace di stimolare la produzione di serotonina e depurare profondamente il corpo.\r

\r

Apertura fino alle 22 per PISCINE TERMALI THEIA e TERME SENSORIALI\r

\r

Piscine Termali Theia e Terme sensoriali, le due spa di Terme di Chianciano aperte ogni sera d’estate fino alle ore 22,00. Il sabato, si rinnova l’appuntamento Bagni di Notte alle Piscine Termali Theia, con apericena e musica live fino a mezzanotte. Previste serate speciali con degustazioni Terme Sensoriali Tasting Night in collaborazione con i migliori produttori locali nelle seguenti date 24.06 – 22.07 – 26.08 – 23.09\r

\r

Percorso sensoriale con degustazione dei più esclusivi prodotti locali\r

\r

Degustare prodotti locali alle Terme Sensoriali è un'esperienza che abbraccia il gusto, la cultura e la tradizione. È un'opportunità per scoprire la ricchezza di un territorio attraverso il palato, lasciandosi sedurre dai sapori autentici e genuini mentre si vive uno dei percorsi sensoriali più rari in Italia, dove la naturopatia incontra la filosofia orientale. 5 appuntamenti, 5 produttori, 5 storie da raccontare a partire dalle ore 19.30 fino alle 24\r

\r

\r

\r

Sirenetta parlante a bordo piscina, caccia al tesoro al Parco Acqua Santa, giochi d’acqua, scivoli, grotta secca, grotta umida, docce emozionali. L’estate alle Piscine Theia è ricca di eventi e intrattenimento anche per i più piccini. Scopri i pacchetti riservati al link chiancianobimbi.it in collaborazione con Bambini Travel. Ogni mercoledì a partire dal 28 giugno animazione con Fun Magic Party con caccia al tesoro acquatica, gare di nuoto, giochi di equilibrio in acqua, pittura creativa per tutti i nostri piccoli ospiti.\r

\r

Situato ai piedi della città di Chianciano Terme, il Parco Acqua Santa è un luogo imperdibile per gli amanti della quiete, del benessere e del relax. Oltre ad essere sede della cura idropinica, la “cura dell’acqua” di Chianciano, il parco ospita la SPA SENSORIALE, ed offre una varietà di eventi culturali, enogastronomici e musicali durante tutta la stagione estiva.\r

\r

","post_title":"Terme Chianciano, nuova stagione tra relax ed esperienze","post_date":"2023-06-27T10:26:58+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1687861618000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448456","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il gruppo Th quest'anno punta deciso a quota 200 milioni di fatturato. E forse qualcosa di più, fa capire a mezza voce Stefano Maria Simei, a margine dell'evento di presentazione del nuovo Th La Thuile – Planibel Hotel & Resort: \"Dopo un inverno superiore al 2019 per giro d'affari e sullo stesso livello in termini di presenze, il mare ha generato numeri di prenotazioni eccezionali almeno fino a Pasqua, con dati incredibili sia sull'Egitto, sia sull'Italia, che ha registrato cifre mai viste - ha spiegato il direttore commerciale e marketing del gruppo -. A maggio, come in molti sul mercato, abbiamo invece registrato un rallentamento importante ma nelle ultime settimane i trend si stanno riprendendo un po'. Ciò detto, già nel mese scorso avevamo superato abbondantemente il consuntivo del 2022, quando avevamo chiuso a 135 milioni di euro (nel 2019 erano 94 milioni, ndr)\".\r

\r

Certo, anche in questo scenario estremamente positivo, le sfide non mancano. A partire dall'inflazione e dai costi crescenti per food ed energia: \"In questi mesi sono saliti di oltre 7 milioni di euro, per un incremento che, a seconda delle voci, è oscillato tra il 13% e il 18% - ha rivelato il presidente del gruppo Th, Graziano Debellini -. La nostra scelta è stata però quella di non scendere a compromessi sulla qualità del servizio, perché siamo convinti che solo in questo modo potremo garantirci una sostenibilità di lungo periodo\".\r

\r

Una decisione che ha ripagato. Almeno stando ai dati dello stesso Th Planibel, che durante la stagione invernale da poco trascorsa ha chiuso sugli stessi livelli di presenze del 2019, ma con tariffe medie del 25% superiori. \"Siamo riusciti a comunicare bene l'upgrade della struttura, sia riportando molti clienti affezionati a La Thuile, sia intercettando una quota di domanda nuova. Ed è noto che gli ospiti neve hanno una capacità di spesa nettamente superiore alla media - ha ripreso Simei -. In generale, oggi le vacanze non sono più monotematiche. A un approccio dinamico alle strategie di pricing ormai indispensabile, aggiungiamo quindi un prodotto non solo family ma anche multitarget, con gli arrivi internazionali che nelle nostre strutture sono al 50% circa\".\r

\r

Il gruppo lavora costantemente sul miglioramento di prodotti e servizi. A partire dalle formule dell'intrattenimento, a cui dedica periodi formativi di 15-20 giorni tra una stagione e l'altra: \"L'offerta animazione - ha sottolineato Debellini - non può più limitarsi al classico gioco aperitivo. Ormai serve un intrattenimento di livello quasi televisivo. Oggi proponiamo attività e spettacoli che per certi versi ricordano i fasti della vecchia Valtur, ma con formule e approcci adatti al pubblico contemporaneo\". A questo fine la compagnia ha anche creato una business unit ad hoc, in partnership con una società esterna che collabora con Th in fase di recruiting e nella redazione del calendario editoriale dei programmi.\r

\r

Ingente pure lo sforzo a livello food: \"Stiamo collaborando con Matteo Florean: un ex ingegnere dei materiali, celebre per aver creato la Pasticceria del carcere a Padova - ha aggiunto ancora Debellini -. Con lui, oggi nostro responsabile area ristorativa, lavoriamo soprattutto sugli ingredienti per adeguare i nostri piatti ai gusti delle nuove generazioni. Abbiamo introdotto inoltre una nuova metodologia di lavoro, con un netto salto qualitativo in tema di strumentazioni. Una serie di azioni che ci permettono anche di attirare i giovani talenti, aiutandoci ad affrontare un'altra delle sfide più complesse del momento, ossia quella del personale\". Il gruppo Th non dimentica neppure la componente digitale, \"che consente, tra le altre cose, sia di rendere più dinamica la fruizione delle esperienze nelle nostre strutture, sia di migliorare le nostre performance in materia di sostenibilità\", ha aggiunto Simei.\r

\r

L'ottimismo è davvero alle stelle in casa Th, tanto che il gruppo non teme neppure l'esaurirsi dell'effetto rimbalzo a seguito del diluirsi dell'euforia dei viaggi post-Covid. \"Fino al 2026-27 le tendenze sono in crescita costante - ha infatti concluso Debellini -. Non è solo una questione di rimbalzo congiunturale. Il tema semmai è un altro: capire se l'imprenditorialità turistica sarà in grado di sfruttare pienamente le opportunità in arrivo\".\r

\r

","post_title":"Th si prepara a un 2023 eccezionale ma il rialzo dei costi rimane una sfida","post_date":"2023-06-26T14:20:07+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1687789207000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448446","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un viaggio sia professionale, sia culturale. E' quello che hanno vissuto gli agenti in occasione del fam trip Sand Tour in Giordania. \"Dopo la presentazione inaugurale a cura del nostro sales marketing director, Dario Dell’Aversana, insieme al presidente della dmc JordanExperience, Saleh Helalat - sottolinea la responsabile marketing dell'operatore fiorentino, Francesca Ciraolo -, abbiamo vissuto tutte quelle esperienze che noi offriamo anche ai nostri clienti. E ciò grazie a un prodotto dall'ottimo rapporto qualità - prezzo, in grado di soddisfare le esigenze di varie tipologie di clienti\",\r

\r

Il programma ha previsto, tra le altre cose, una serie di visite a hotel a 4 e 5 stelle ad Amman, Petra, Wadi Rum, Aqaba e sul mar Morto. \"Gli accordi commerciali stretti con le compagnie aeree ci danno la possibilità di ottenere ottimi numeri sulla destinazione, potendo garantire partenze ogni settimana senza numero minimo - prosegue Francesca Ciraolo -. Siamo molto soddisfatti dell’apprezzamento degli agenti nei confronti dei nostri servizi, del nostro personale e della nostra offerta in generale. Tra i nostri impegni c'è anche quello di migliorare sempre di più l’accesso delle adv al nostro portale: dà loro la possibilità di essere indipendenti, prenotando in tempo reale i pacchetti direttamente sul sito e garantendo al contempo assistenza e supporto. Numerose sono infine le attività di marketing su tutti i prodotti in programmazione\".","post_title":"Ciraolo, Sand Tour: \"Per la Giordania offriamo partenze settimanali senza numero minimo\"","post_date":"2023-06-26T12:34:38+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1687782878000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448447","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'industria turistica del Giappone è tornata a macinare numeri positivi. E le previsioni per il futuro sono altrettanto rosee, così come evidenziato dall'Economic Impact Research 2023 del Wttc, secondo cui il contributo del turismo al Pil nazionale quest'anno dovrebbe raggiungere i 285,5 miliardi di dollari, una cifra che è inferiore solo del 6,8% al massimo raggiunto nel 2019 (306,5 miliardi di dollari). Non solo, entro la fine dell'anno il settore potrebbe rappresentare il 6,8% dell'economia globale.\r

\r

In termini di addetti ai lavori, la ricerca del Wttc stima che quest'anno il settore creerà circa 470.000 posti, sfiorando un totale di 5,6 milioni: in pratica un lavoratore su 12 in Giappone è impiegato direttamente o indirettamente nel settore dei viaggi e del turismo. Alla fine del 2023 il dato complessivo sarà solo un 5,2% in meno rispetto ai livelli del 2019.\r

\r

Infine, la spesa dei visitatori internazionali nel Paese viene data in crescita del 553,4% quest'anno, fino a quota 16,8 miliardi di dollari: in questo caso la differenza rispetto al dato pre-pandemia è ancora sensibile, con un meno 57,6% sul 2019.\r

\r

\"Prevediamo una spinta significativa per il settore globale dei viaggi e del turismo quando i residenti ricominceranno a viaggiare - ha sottolineato Julia Simpson, presidente e ceo del Wttc -. L'effetto a catena economico di questo settore è sorprendente. Stimola la creazione di posti di lavoro, dalle guide turistiche al personale alberghiero, dagli artigiani locali ai fornitori di servizi di trasporto. I viaggi internazionali saranno essenziali per raggiungere la tanto attesa ripresa. Dobbiamo alimentare e sostenere questo settore, trovando modi innovativi per attirare i visitatori e garantire il loro comfort\".\r

\r

\"Poiché la domanda globale di Giappone è estremamente elevata e in crescita, noi di Jtb stiamo collaborando con il settore pubblico e privato e sviluppando nuove attrazioni turistiche per espandere la capacità nelle aree rurali - ha affermato Hiroyuki Takahashi, presidente del cda del Japan Tourism Board -. Il segmento avventura, in particolare, potrebbe rispondere bene a queste esigenze e sfide. Il settore del turismo potrà prosperare con un sempre maggiore impegno su sostenibilità, innovazione ed esperienze uniche\".","post_title":"Giappone: l'industria turistica recupera quota a gran velocità","post_date":"2023-06-26T12:33:52+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1687782832000]}]}}