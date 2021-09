Repubblica Dominicana scommette sul ritorno dei turisti dagli Stati Uniti

La Repubblica Dominicana conta sul ritorno dei turisti statunitensi, dopo che il governo Usa ha migliorato il livello di allerta di viaggio verso l’Isola, abbassandolo al livello 2 di Covid-19, che pone il paese come il meno rischioso della regione dei Caraibi.

David Collado, ministro del turismo della Repubblica Dominicana, ha ufficialmente ringraziato tutte le autorità del Ministero del Turismo, del Gabinetto del Turismo e del Gabinetto della Sanità, che hanno lavorato insieme per la ripresa del settore ribadendo il loro impegno per lo sviluppo del Paese.

Il livello 2 è considerato dagli Stati Uniti come quello in base al quale si può viaggiare in sicurezza, avendo cura di mantenere sempre tutte le misure precauzionali.

“Continuiamo ad avanzare e non smetteremo di vigilare e di fare in modo che tutti i protocolli di sicurezza che abbiamo seguito fino ad ora siano mantenuti – ha commentato Collado -. Questo è un segno che il turismo nel nostro paese ha rispettato il giusto processo e ha intrapreso le azioni corrispondenti nel modo corretto “.