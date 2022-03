Regno Unito: via da oggi anche le ultime restrizioni anti-Covid

Il Regno Unito ha eliminato da oggi, 18 marzo, tutte le restrizioni legate al Covid. La rimozione delle misure è entrata in vigore alle 4 del mattino e comprende anche l’eliminazione del modulo Plf per la localizzazione dei passeggeri per gli arrivi nel Regno Unito, così come tutti i test per i viaggiatori non vaccinati. Questi ultimi, quindi, non hanno bisogno di fare un test prima della partenza e un test al secondo giorno dopo l’arrivo.

Nel marzo del 2020 il governo di Boris Johnson aveva sconsigliato tutti i viaggi internazionali non essenziali: oggi, a distanza di due anni, entrano in vigore le nuove misure che riflettono il “Living with Covid plan” frutto della vasta campagna vaccinale, con l’86% della popolazione che ha ricevuto una seconda dose e il 67% della popolazione con la dose booster.

Il governo britannico ha affermato di essere una delle prime grandi economie a rimuovere tutte le restanti restrizioni di viaggio per il coronavirus, e che questo è un “momento storico per i passeggeri e il settore dei viaggi e dell’aviazione”.