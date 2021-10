Regno Unito: da oggi scatta l’obbligo del passaporto per l’ingresso dei cittadini europei

E’ scattato ufficialmente oggi, 1° ottobre, l’annunciato obbligo per i cittadini europei (e svizzeri) di presentare il passaporto per entrare nel Regno Unito. Obbligo che riguarda anche i bambini e i ragazzi che andranno in vacanza studio. La carta d’identità non è più riconosciuta come documento di viaggio. Lo ha annunciato il ministero dell’Interno britannico, sottolineando che “lo scorso anno quasi la metà di tutti i documenti falsi scoperti alla frontiera erano carte d’identità”.

Possono entrare nel Regno Unito senza passaporto coloro che hanno ottenuto la residenza permanente (settled) o provvisoria (pre-settled) in Gran Bretagna che hanno un permesso familiare nell’ambito dell’Eu Settlement Scheme, che hanno un permesso di lavoro frontaliero e per chi è un visitatore S2 Healthcare o un fornitore di servizi svizzero. Coloro che rientrano in queste categorie possono continuare a viaggiare con la sola carta d’identità, almeno fino al 31 dicembre 2025.

Nel Regno Unito non è più valida neppure la tessera sanitaria e il governo britannico, prima della partenza, consiglia di acquistare polizze d’assicurazione sul viaggio che includano emergenze mediche. E’ invece possibile continuare a utilizzare la patente di guida, purché si dimostri di essere assicurati.

Infine, da lunedì 4 ottobre, per entrare nel Regno Unito non sarà più richiesto il test anti Covid prima della partenza per i cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale e provengono da Paesi della lista “ambra”, tra cui l’Italia. Resta invece l’obbligo di fare un tampone rapido du giorni dopo l’arrivo.