Giamaica e Caraibi: confermato il fondo globale per la ripresa Giamaica e Caraibi. La conferenza per la ripresa del turismo mondiale, tenutasi presso Kingston, si è conclusa con un’importante dichiarazione. Questa riconosce l’importanza di costruire la rinascita turistica per salvaguardare la sostenibilità del settore a livello globale. La dichiarazione raccomanda l’istituzione di un fondo globale di ripresa turistica per sostenere le nazioni dipendenti dal turismo. Il fondo è stato proposto dal ministro del turismo giamaicano, Edmund Bartlett. I responsabili del turismo globale e i politici hanno commemorato il primo Global Tourism Resilience Day ufficiale il 17 febbraio. Bartlett ha elencato tre raccomandazioni adottate nella dichiarazione di Kingston. «Rilanciare le relazioni globali Sud-Sud utilizzando il turismo come motore,a partire dall’Africa e dai Caraibi. Promuovendo così la comprensione reciproca, lo scambio culturale e la crescita economica sostenibile nel settore turistico». La costruzione della ripresa Istituire un fondo globale di ripresa turistica che sostenga le singole destinazioni nei momenti di crisi e calamità. Ciascun paese gestirà il proprio fondo per la ripresa del turismo e lo utilizzerà per garantire così la sostenibilità dei viaggi e del turismo internazionali. Ed infine esortare i mercati del lavoro a rilanciare una ripresa che non lasci indietro gli operatori turistici. La dichiarazione sottolineava che la pandemia covid-19 avrebbe sempre servito come un chiaro promemoria “dell’indispensabile necessità di costruire la ripresa turistica”. E che l’industria sarebbe sempre stata vulnerabile a vari shock interni ed esterni. Nella sessione conclusiva è stato inoltre annunciato sempre dal ministro Bartlett che la conferenza del 2024 si sarebbe tenuta a Málaga. Che ha firmato un comunicato con il ministero del turismo della Giamaica. La firma del documento, che abbraccia diversi aspetti dello sviluppo turistico, è stata descritta dal Ministro Bartlett come “un’occasione importante per noi qui in Giamaica e nei Caraibi”, essendo la prima volta che un accordo di questo tipo è stato formalizzato.

Appuntamenti che avranno anche una chiave di lettura sociale, con un’attenzione particolare a chi ne ha più bisogno. Gnv continua a crescere: la sua flotta ha raggiunto le 25 unità.\r

\r

«Negli ultimi 3 anni siamo cresciuti di 9 unità, in contro-tendenza con le dinamiche sociali del turismo e del mondo dei trasporti, che ha vissuto un tempo difficile. - ricorda Matteo Della Valle, passengers sales & marketing staff director di Gnv – Abbiamo raggiunto le 31 linee, l’ultima delle quali è l’Almería-Nador, dalla Spagna al Marocco. Stiamo aumentando la capacità su diverse tratte: in Sardegna è arrivata a 4 navi già nel 2022. In Marocco è salita prima a 5 e poi a 6 navi e tutte le isole delle Baleari sono servite da 4 navi, con partenze quotidiane da Barcellona e Valencia. C’è molto ottimismo. - prosegue Della Valle - In questo momento abbiamo già il 40% di prenotazioni in più rispetto al 2022. Su tutte le destinazioni. Sia da parte di italiani che da stranieri. Tedeschi, svizzeri, austriaci, inglesi, spagnoli, francesi: tutti sono tornati a confermare.\r

Condizioni di vendita pre-pandemiche\r

«Le condizioni di vendita sono quelle pre-pandemiche. Abbiamo finalmente una notizia positiva per tutto il mondo del turismo: i viaggiatori hanno ripreso a prenotare la vacanza sapendo che partiranno. E, in caso di timori, è possibile acquistare un’assicurazione: ai 9 ai 15 euro aggiunti al costo del biglietto, a seconda della tratta, permetteranno di cancellare il viaggio fino al giorno prima!». Per accrescere la sua capacità, nel 2024 GNV aspetta l’arrivo di nuove navi che sono in costruzione in un cantiere cinese e, come già accade nelle unità attive, rispondono alle richieste dell’attuale mercato dei traghetti.\r

\r

«È necessario avere un garage ampio, per poter trasportare automobili e camion; offriamo un grande comfort a bordo con ambienti snelli e funzionali; il wi-fi è disponibile in tutte le aree della nave, dalle cabine al garage, grazie a pacchetti simili a quelli degli aerei».\r

\r

Da ultimo, importante lo sguardo alla sostenibilità. «Negli ultimi anni Gnv ha investito oltre 80milioni di euro per mettere all’interno delle navi gli scrubber, delle marmitte catalitiche che utilizzano un particolare carburante a basso tenore di zolfo, che riduce le emissioni inquinanti. E’ un investimento che solo due operatori hanno fatto nel Mediterraneo. Ci stiamo impegnando per tornare in margine positivo, senza dimenticare che il costo del carburante è rimasto molto elevato».\r

\r

\r

\r

","post_title":"Gnv: 30 anni di servizio. I viaggiatori hanno ripreso a prenotare.","post_date":"2023-02-21T12:30:57+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1676982657000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439920","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_439923\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Edmund Bartlett[/caption]\r

\r

Giamaica e Caraibi. La conferenza per la ripresa del turismo mondiale, tenutasi presso Kingston, si è conclusa con un'importante dichiarazione. Questa riconosce l'importanza di costruire la rinascita turistica per salvaguardare la sostenibilità del settore a livello globale.\r

\r

La dichiarazione raccomanda l'istituzione di un fondo globale di ripresa turistica per sostenere le nazioni dipendenti dal turismo. Il fondo è stato proposto dal ministro del turismo giamaicano, Edmund Bartlett. I responsabili del turismo globale e i politici hanno commemorato il primo Global Tourism Resilience Day ufficiale il 17 febbraio.\r

\r

Bartlett ha elencato tre raccomandazioni adottate nella dichiarazione di Kingston. «Rilanciare le relazioni globali Sud-Sud utilizzando il turismo come motore,a partire dall’Africa e dai Caraibi. Promuovendo così la comprensione reciproca, lo scambio culturale e la crescita economica sostenibile nel settore turistico».\r

La costruzione della ripresa\r

Istituire un fondo globale di ripresa turistica che sostenga le singole destinazioni nei momenti di crisi e calamità. Ciascun paese gestirà il proprio fondo per la ripresa del turismo e lo utilizzerà per garantire così la sostenibilità dei viaggi e del turismo internazionali. Ed infine esortare i mercati del lavoro a rilanciare una ripresa che non lasci indietro gli operatori turistici.\r

\r

La dichiarazione sottolineava che la pandemia covid-19 avrebbe sempre servito come un chiaro promemoria “dell’indispensabile necessità di costruire la ripresa turistica”. E che l’industria sarebbe sempre stata vulnerabile a vari shock interni ed esterni.\r

\r

Nella sessione conclusiva è stato inoltre annunciato sempre dal ministro Bartlett che la conferenza del 2024 si sarebbe tenuta a Málaga. Che ha firmato un comunicato con il ministero del turismo della Giamaica.\r

\r

La firma del documento, che abbraccia diversi aspetti dello sviluppo turistico, è stata descritta dal Ministro Bartlett come “un’occasione importante per noi qui in Giamaica e nei Caraibi”, essendo la prima volta che un accordo di questo tipo è stato formalizzato.\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Giamaica e Caraibi: confermato il fondo globale per la ripresa","post_date":"2023-02-21T11:23:42+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1676978622000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439917","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Grecia punta dritta a una crescita del 20% per il 2023: Vassilis Kikilias, ministro del turismo, a margine di un evento sull'isola di Rodi, ha definito i contorni di un altro anno positivo per il settore.\r

\r

Kikilias ha ribadito come il turismo rappresenti a tutti gli effetti un pilastro centrale dell'economia greca e quanto siano concrete le aspettative che il comparto benefici di una stagionalità più lunga.\r

\r

La Grecia prevede un forte incremento delle entrate provenienti dai visitatori del Paese, soprattutto da quelli in arrivo dal Nord America. Le proiezioni attuali indicano che per la prossima stagione i voli diretti dagli Stati Uniti genereranno più di un milione di viaggiatori americani e oltre 1 miliardo di euro di entrate.\r

\r

Lo scorso ottobre è stato uno dei mesi migliori degli ultimi anni, con un numero di turisti nel Paese superiore a qualsiasi altro ottobre precedente. La maggior parte dei turisti nell'ultima parte della stagione del 2022 proveniva da Regno Unito, Italia, Germania, Francia, Svizzera, Paesi Bassi, Polonia, Cipro e Israele.","post_title":"Grecia, Kikilias: \"Quest'anno ci aspettiamo un'ulteriore crescita del 20%\"","post_date":"2023-02-21T11:05:52+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1676977552000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439850","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_439871\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Francesco e Riccardo Lazzarini[/caption]\r

\r

Per questo inizio di anno il focus è senz'altro sui restyling capitolini della new entry Rose Garden Palace, nonché dello Shangri La. Ma Omnia Hotels non ferma i propri progetti di sviluppo e, dopo aver raggiunto quota otto alberghi, tutti a Roma, si prepara a guardare altrove: \"Attualmente stiamo seguendo una serie di operazioni sia nella città Eterna, sia in altre destinazioni italiane come Milano, Venezia e Cortina d’Ampezzo\", spiega il ceo, Francesco Lazzarini.\r

\r

La compagnia, nata nel 2019 da uno spin-off del gruppo Loan, per volontà dei due fratelli Lazzarini (oltre a Francesco c'è anche Riccardo, ndr), ha avuto subito come obiettivo quello di far crescere il proprio portfolio iniziale di sei strutture, \"Il Covid ha ovviamente rallentato un po' i nostri piani iniziali, ma siamo comunque riusciti ad aggiungere, oltre al Rose Garden, anche il St. Martin - ammette il ceo -. Dallo scorso aprile, poi, la domanda è tornata, superando persino i livelli del 2019. Tutto ciò ci ha consentito di recuperare il fatturato mancato nei primi tre mesi (segnati dalla variante Omicron, ndr) e di chiudere l’anno al di sopra dell'anno pre-Covid, con un fatturato totale di 30 punti percentuali superiore alle previsione di crescita iniziali\".\r

\r

E pure il 2023 pare per ora seguire le medesime orme: \"A gennaio e febbraio - rivela Francesco Lazzarini - abbiamo già registrato performance migliori rispetto al 2019, in termini sia di occupazione, sia di prezzo medio. Tutto ciò ci fa ragionevolmente pensare che supereremo ancora una volta gli obiettivi prefissati, che per quest'anno puntavano a totalizzare un 20% in più rispetto al 2022\".\r

\r

E non spaventa neppure, in prospettiva, la competizione che nella città di Roma potrebbe arrivare dalla vera e propria ondata di nuove aperture di catene internazionali prevista nei prossimi anni. \"In realtà, al contrario, credo che si tratti di una grande opportunità per la destinazione - conclude il Ceo -. Avere grandi investitori che mostrano fiducia e investono nella capitale produce senz'altro concorrenza aggiuntiva, ma allo stesso tempo rende la città sempre più appealing come meta per congressi internazionali, eventi sportivi e artistici. Genera quindi la possibilità di attrarre domanda aggiuntiva proveniente da una tipologia di turismo con capacità di spesa più alta. Rubare la scena ad altre capitali europee per questo tipo di eventi supporta la crescita del prezzo medio e dà così la possibilità di colmare quel gap tariffario con i competitor che pativamo negli anni pre-Covid. Non solo: contribuisce anche alla destagionalizzazione del mercato, andando a coprire spesso i periodi nei quali il viaggiatore leisure è meno presente\".","post_title":"Omnia Hotels: prossime fermate Milano, Venezia e Cortina","post_date":"2023-02-21T09:45:56+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1676972756000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439901","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Emirates realizzerà un nuovo centro di addestramento piloti, che ospiterà 6 simulatori di volo (FFS) per i nuovi Airbus A350 e Boeing 777X e che sarà operativo dal marzo 2024.\r

\r

\"Questo investimento di 135 milioni di dollari per la costruzione di un nuovo centro di addestramento per piloti garantirà la prontezza di Emirates nell'iniziare l'addestramento dei piloti in vista della consegna della sua nuova flotta di aerei a partire dal 2024 - ha sottolineato Ahmed bin Saeed Al Maktoum, presidente e ceo del gruppo Emirates -. L'edificio sarà dotato dei più recenti simulatori tecnologicamente avanzati per fornire il miglior addestramento ai piloti, utilizzando al contempo l'energia solare per ridurre il consumo energetico.\"\r

\r

Il nuovo edificio sarà adiacente alle strutture di addestramento Emirates già esistenti a Dubai, il che garantirà una grande integrazione e vicinanza a tutti gli altri centri di addestramento dei piloti.\r

\r

Con questo nuovo centro il vettore amplierà la propria capacità di formazione dei piloti del 54% all'anno. In tutti gli edifici di formazione della compagnia aerea, i piloti di Emirates avranno una maggiore flessibilità e strutture per affinare le loro abilità di volo con 17 postazioni di simulazione di volo complete che offrono una capacità di oltre 130.000 ore di formazione all'anno.\r

\r

","post_title":"Emirates investe 135 milioni di dollari per il nuovo centro di addestramento piloti a Dubai","post_date":"2023-02-21T09:37:23+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1676972243000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439855","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Stop over a tutto sport chi transita da Doha: Discover Qatar amplia infatti le opportunità di Transit Tour sulla scia del positiva performance della Fifa World Cup Qatar 2022.\r

I passeggeri possono quindi intraprendere un viaggio per rivivere i Mondiali di calcio attraverso un tour che tocca i principali stadi del Paese: in particolare è prevista la visita esterna di cinque stadi che hanno ospitato la Coppa del Mondo e cioè Al Thumama, Education City, Khalifa International, Lusail Iconic Stadium e l'innovativo Stadium 974 prima della sua disinstallazione definitiva. I tour guidati in pullman consentono di scoprire queste meraviglie architettoniche dal perimetro esterno, mostrando la cultura, il patrimonio e la storia del Paese.\r

Il Discover Qatar World Cup Stadiums Tour può essere prenotato online fino a 48 ore prima dell'arrivo a Doha, oppure presso il corner di Qatar Tourism/Discover Qatar nella Duty Free Plaza all'arrivo all'aeroporto internazionale di Hamad. Il prezzo del tour è di 42 dollari per adulto, 21 dollari per bambino di età inferiore ai 12 anni e gratuito per i bambini di età inferiore ai due anni.","post_title":"Qatar: tre nuovi itinerari all'insegna dello sport per i passeggeri in transito","post_date":"2023-02-21T09:25:15+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1676971515000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439898","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Niente più controlli separati per liquidi e device negli aeroporti spagnoli, a partire dal 2024. Aena, la società pubblica spagnola che gestisce i principali scali del Paese, ha ufficialmente comunicato la decisione che consentirà quindi ai passeggeri di evitare di mettere liquidi e dispositivi elettronici nelle vaschette di sicurezza grazie all'installazione di nuovi scanner 3D ai controlli di sicurezza.\r

\r

Gli aeroporti di Madrid Barajas e Barcellona El Prat, che convogliano il 40% del traffico passeggeri in Spagna, saranno i primi a installare i nuovi scanner, che saranno successivamente posizionati anche a Palma di Maiorca e in altri aeroporti entro la fine del 2024.\r

\r

Intanto, quest'anno, Aena bandirà una gara d'appalto per l'acquisto degli scanner a raggi X 3D: la società investirà 1,17 miliardi di euro per rinnovare i dispositivi di controllo e sicurezza dei bagagli tra il 2018 e il 2028.","post_title":"Aeroporti spagnoli: niente più controlli separati per liquidi e pc dal 2024","post_date":"2023-02-21T09:20:57+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1676971257000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439847","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una Barbados a dimensione di turismo di comunità dove poter vivere il territorio a contatto con la gente e la natura. “Abbiamo lasciato l’Italia, in epoca pre pandemia, al secondo posto per arrivi europei dopo la Germania - afferma Shelly Williams, presidente del Consiglio di amministrazione di Barbados Tourism Marketing (nella foto) -. Ora siamo qui per riconquistare quegli italiani che amano la nostra isola, ma soprattutto per farla apprezzare a chi non la conosce ancora. Lavoreremo affinché il mercato italiano raggiunga il primo posto. Barbados non ha beneficiato dei corridoi turistici e dunque lavoriamo per la ripresa insieme ai tour operator italiani”.\r

\r

Sono in campo campagne di formazione, webinar e fam trip per gli agenti di viaggi in collaborazione con i to che programmano la destinazione - Naar Tour Operator, Alpitour, Travel Expert Gattinoni, Revolution Travel, Idee per Viaggare - da nord a sud della penisola. Prossimamente al Chta, la fiera del turismo dei Caraibi a Barbados, saranno chiamati a partecipare anche i to italiani.\r

\r

Il concetto di turismo di comunità offre inoltre la possibilità di partecipare a progetti sociali, consultabili su mindfultravelbarbados.com: “Piantare un albero, salvare una tartaruga marina, pulire una spiaggia, giocare con gli animali al riparo. Si protegge la natura ma si fornisce anche supporto all’economia locale. Essere parte della comunità. Arrivi come visitatore e vai via come amico”.\r

\r

Il ricettivo varia dalla casa in affitto all’albergo 5 stelle lusso, ai boutique hotel adatti ad ospitare ogni tipo di viaggiatore. A marzo 2023, nella zona sud est dell’isola aprirà il nuovo Windham, il Sam Lord’s Castle da 422 camere ideale per famiglie e coppie. Un resort 5 stelle lusso ma dai costi competitivi.\r

\r

Si lavora su un volo diretto dall’Italia sul quale la presidente conferma il proprio impegno in prima persona. Nel frattempo, i collegamenti dall'Europa sono confermati con Klm, tre volte alla settimana da marzo a ottobre, con Virgin Atlantic e British Airways giornalieri, e con Aer Lingus.\r

\r

Barbados è l’unica destinazione caraibica ad essere candidata ai Green Destinations Story Awards, l’evento che celebra ogni anno le iniziative più stimolanti per lo sviluppo del turismo sostenibile. La cerimonia di premiazione è prevista il 7 marzo alla Itb di Berlino.","post_title":"Barbados, Williams: \"Pronti a riconquistare il mercato italiano\"","post_date":"2023-02-21T08:55:22+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1676969722000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439857","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"MooVert è una piattaforma online che offre ai viaggiatori internazionali alloggi sostenibili ed esperienze autentiche in Francia, consentendo un accesso più facile al vasto patrimonio del paese d’oltrealpe. Offrendo un know-how spesso poco conosciuto ma molto ricercato da tour operator, agenzie di viaggio e dai viaggiatori, è stato fondata nel 2021 da Pier Tognazzini ed è disponibile in undici lingue. Per facilitare la scoperta del patrimonio naturale, autentico, culturale, agricolo e gastronomico della Francia, ancora così poco conosciuto, la piattaforma si avvale di una rete costruita in oltre 20 anni di promozione del Paese in tutto il mondo da parte del fondatore.\r

\r

«Vogliamo condividere la nostra esperienza con i clienti attraverso soggiorni autentici e sostenibili ovunque in Francia, valorizzando il nostro prezioso know-how e rispondendo alle nuove aspettative dei turisti di domani. MooVert punta a essere un attore chiave delle strategie e delle linee guida del Piano Destinazione Francia, contribuendo a renderla la prima destinazione mondiale per il turismo sostenibile entro il 2030».\r

\r

La piattaforma consente di comporre il soggiorno in base a diversi elementi: il tipo di alloggio desiderato, il tema della vacanza o il luogo di soggiorno, con la possibilità di entrare in contatto direttamente con i proprietari per completare la prenotazione. In base a una griglia di valutazione viene attribuito un punteggio a ciascun fornitore, dando un'indicazione del livello di corresponsabilità, di autenticità, di contributo allo sviluppo locale e patrimoniale, di comfort e dei servizi proposti. Attualmente MooVert rappresenta oltre 180 strutture ricettive che vanno dai lodge e B&B agli hotel classici.","post_title":"MooVert: la piattaforma online di alloggi sostenibili","post_date":"2023-02-20T14:19:05+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1676902745000]}]}}