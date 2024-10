Messico in fiera a Rimini con le destinazioni di La Paz e Baja California Sur Il Messico investe di nuovo sul mercato italiano e partecipa alla fiera di Rimini, con le destinazioni di La Paz e Baja California Sur. La Paz, conosciuta come “La Porta di ingresso del mar de Cortez”, è capitale dello Stato messicano della Bassa California del Sud, si affaccia su un’enorme baia sul mar di Cortéz, con bellissime spiagge. E’ la meta preferita dagli amanti della natura e dell’avventura, ideale da conoscere in ogni suo scorcio. La natura è protagonista: è possibile osservare da vicino la balena grigia, esplorando l’acquario mondiale, nuotare con lo squalo balena o immergersi con i leoni marini. Ma anche vivere l’esperienza del contrasto tra mare e deserto nei suoi splendidi paesaggi. La Paz é una comunità che comprende: Todos Santos, La Ventana y El Sargento. Todos Santos: festività, cultura, tradizioni e arte si fondono per dare il via ad un’affascinante festa multicolore. La sua gastronomia è una delle esperienze che rendono la destinazione una tappa imperdibile, fra orti biologici, prodotti a base di pesce fresco. A soli 40 minuti a sud-est di La Paz si trova Bahía de la Ventana, sul mar di Cortez, ideale per il kitesurf, il windsurf, la pesca e la mountain bike. L’isola di Espiritu Santo è patrimonio naturale mondiale dell’Unesco dal 2005 e parco nazionale dal 2007: sull’isola è possibile svolgere diverse attività, tra cui il kayak, la pesca sportiva, l’escursionismo lungo i suoi sentieri o lo stand up paddle board. Il parco nazionale conta luoghi incredibili in cui praticare snorkeling e immersioni. Esiste una cittadina a soli 45 minuti dalla capitale, piena di storie incredibili e che a poco a poco si sta posizionando come una delle tappe obbligatorie per chiunque visiti la Bassa California del Sud. Questo posto è El Triunfo, assunse un’importanza particolare nel XIX secolo, quando le miniere d’oro e d’argento ne fecero la comunità più popolata della Bassa California del Sud e oggi conserva nei suoi angoli vestigia dell’architettura e della grandezza di questa città, come La Ramona, un camino monumentale che si dice sia stato progettato da Gustave Eiffel, così come un paio di musei che ci raccontano la storia della regione e diversi luoghi dove gustare la cucina regionale. Di Quirino Falessi Condividi

