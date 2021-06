Malta Tourism Authority sbarca a Napoli con il meglio dell’offerta tra natura e cultura

Malta Tourism Authority sbarca alla Bmt di Napoli e celebra la ripartenza del turismo sull’isola con l’annuncio del raggiungimento dell’immunità di gregge, prima meta europea, grazie all’intensa campagna vaccinale anti Covid-19.

Questo e molti altri fattori hanno permesso a Malta di ottenere una forte fiducia da tutti i protagonisti del mercato per l’estate 2021, a partire dalle compagnie aeree. Sono infatti 20 gli aeroporti collegati a Malta con voli diretti operati da Air Malta, Alitalia, Ryanair ed easyjet. Le ultime due hanno deciso entrambe di operare con un collegamento da Napoli.

“Malta offre un prodotto perfettamente in linea con le richieste del mercato attuale – sottolinea Ester Tamasi, direttore Mta Italia –. Tantissime attività all’aria aperta tra natura e storia, itinerari di urban trekking, retreat per chi ama la meditazione e attività per rigenerare corpo e mente, raffinate esperienze enogastronomiche ideali per piccoli gruppi e ancora esclusive vacanze in barca a vela per ricercare spiagge più tranquille sia di sabbia che di roccia. In evidenza anche la vasta offerta di corsi di lingua inglese per professionisti o la possibilità di poter lavorare facilmente in smart working dal nostro arcipelago. Anche in termini di offerta alberghiera, Malta è pronta a soddisfare ogni tipo di esigenza, con molte proposte lusso”.

Attualmente l’ingresso a Malta è consentito solo dietro presentazione di un Pcr test negativo (tampone molecolare) effettuato non prima delle 72 ore precedenti l’arrivo, ma dal 1° luglio sarà possibile visitare le isole maltesi presentando il certificato vaccinale riconosciuto dall’Unione europea.