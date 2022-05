Malta punta sui Social Ambassador, Tamasi: “Destinazione hub per i giovani”

Visit Malta punta sui giovani e lancia nuove iniziative per valorizzare la destinazione. E’ stato presentato, in diretta sul canale Instgram, il nuovo programma promozionale rivolto al target giovane “VisitMalta Social Ambassador” che mira a cercare 5 nuovi testimonial tra i mircoinfluencer. I selezionati parteciperanno ad un viaggio a Malta accompagnati dagli esperti di comunicazione online dell’Ente che aiuteranno i giovani content creator emergenti a far crescere la propria community seguendo uno speciale programma dedicato. Saranno selezionati 5 profili di emergenti e saranno chiamati a partecipare ad un viaggio offerto da VisitMalta che partirà dal 23 al 26 giugno completamente dedicato ai temi Summer & Culture. Per partecipare è necessario compilare il form a questo link da oggi e fino al prossimo 22 maggio. È prevista una seconda call che verrà annunciata a settembre 2022.

“Gli interessati possono compilare il form e raccontare chi sono e come comunicano – ha spiegato Gabriele Furia, responsabile digital marketing Visit Malta – Malta, grazie ai tanti eventi, alle innumerevoli opportunità di attività outdoor, alle proposte di divertimento, è una meta amatissima dai giovani e per questo è funzionale che siano loro stessi a raccontarla alla propria community. L’itinerario di viaggio che sarà proposto ai selezionati, offrirà una lunga serie di opportunità e scenari perfetti per essere diffusi sui social. Tra reel, stories e take over dei profili dell’ente, i nuovi testimonial avranno tutti gli strumenti per produrre contenuti divertenti e virali.

Prospettive incoraggianti per l’estate 2022 per l’arcipelago maltese, che come ha ricordato Ester Tamasi, direttore Visit Malta Italia “si conferma una meta raggiungibile dal mercato italiano con un’ampia offerta di voli, ricca di cultura ed è una destinazione hub per accogliere studenti che provengono da ogni parte del mondo, ideale per la perfetta combinazione mare e storia e dinamismo. Abbiamo poi sviluppato la proposta “Summer and culture”, un programma culturale a supporto della vacanza estiva. Punto di forza per la formazione è il portale Destinazione Malta Academy, dedicato agli agenti di viaggio dove si trovano tutte le notizie utili e anche video con persone del nostro staff che raccontano la destinazione”.