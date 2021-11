Malesia verso una probabile riapertura al turismo internazionale dal 1° gennaio

La Malesia prepara la riapertura dei propri confini ai visitatori internazionali al più tardi il 1° gennaio 2022. Il paese, come riporta Reuters, ha gradualmente riaperto la sua economia nelle ultime settimane in parallelo alla diminuzione progressiva dei tassi di infezione da Covid e al buon andamento della campagna di vaccinazione. Oltre tre quarti dei 32 milioni di abitanti della Malesia sono vaccinati, secondo le statistiche del governo.

Muhyiddin Yassin, ex primo ministro che presiede un consiglio incaricato di guidare il programma di ripresa economica del Paese, ha rimarcato che “l’industria del turismo si stava riprendendo troppo lentamente senza il contributo degli arrivi stranieri” oltre a sottolineare che “le misure di controllo delle infezioni, come i test Covid-19, rimarranno in vigore, con le autorità che determineranno gli ingressi in base all’andamento della pandemia nei paesi di origine e altri fattori”.