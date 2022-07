Maldive in diretta sui social media: ispirazioni di viaggio in tempo reale il 6 luglio

Si chiama “Experiences Live from Maldives” la più recente iniziativa lanciata da Visit Maldives: una serie speciale di dirette live sui social media per far conoscere le esperienze più caratteristiche delle Maldive ai viaggiatori di tutto il mondo. La serie, lanciata lo scorso 18 gennaio, si compone di 10 episodi della durata di 45-60 minuti e viene trasmessa in streaming su Facebook e Youtube oltre a essere condivisa attraverso i canali social media di Maldives Marketing and Public Relations Corporation.

Sugli schermi degli spettatori di tutto il mondo sbarcheranno le bellezze naturali, i colori e i sapori delle isole maldiviane. La serie di eventi livestream si rivolgerà individualmente ai mercati turistici chiave, tra cui l’Italia, con l’obiettivo di ispirare il sogno di un viaggio alle Maldive. L’episodio dedicato proprio al mercato italiano verrà trasmesso mercoledì 6 luglio 2022 alle ore 16:00 (19.00 orario Maldive) alla pagina Facebook di Visit Maldives.

Le dirette offrono ai viaggiatori tutte le informazioni più recenti sulla destinazione e sulle avventure disponibili nelle strutture ricettive, quali resort, hotel, guesthouse e per soggiorni a bordo di barche a vela o crociere.

Inoltre, l’obiettivo è quello di comunicare ai viaggiatori che le Maldive sono una destinazione sicura: grazie alla geografia unica delle isole che consente di mantenere una naturale distanza sociale, le Maldive sono una delle mete più sicure al mondo per pianificare la prossima vacanza.