L’Islanda chiude il 2021 con oltre 700.000 turisti internazionali

L’Islanda si lascia alle spalle il 2021 con un totale di oltre 700.000 turisti internazionali, numero in netta crescita rispetto alle cifre del 2020, anno in cui il paese nordico aveva accolto 486.000 viaggiatori internazionali. Secondo quanto riportato dal quotidiano islandese, Morgunblaðið, gli arrivi internazionali in epoca pre-Covid – 2019 – erano stati oltre 2 milioni.

Le previsioni per l’anno in corso indicano che il numero di turisti in Islanda dovrebbe raddoppiare, fino a quota 1,3 milioni di turisti, mentre nel 2023, il numero potrebbe salire a 1,5 milioni. Come riportato da Islandsbanki, le cifre si basano sul fatto che il paese è molto popolare tra i viaggiatori internazionali.