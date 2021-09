L’Irlanda non impone nuove restrizioni di viaggio per i visitatori provenienti dagli Stati Uniti

L’Irlanda non imporrà restrizioni più severe per l’ingresso dei visitatori provenienti dagli Stati Uniti, a seguito della decisione dell’Unione europea che ha tolto gli Usa dall’elenco dei paesi terzi a cui sono aperte le frontiere per motivi non essenziali. Lo scorso lunedì il Consiglio europeo ha di fatto raccomandato agli stati membri di reintrodurre le restrizioni di viaggio per i viaggiatori americani a causa dell’aumento dei casi di Covid e dei ricoveri nel Paese.

Il Dipartimento della Salute irlandese ha comunicato invece che non ha intenzione di fare alcun cambiamento sulla base della decisione del Consiglio Ue. “La raccomandazione dell’Ue non è vincolante e gli stati membri mantengono il controllo sulle loro restrizioni alle frontiere”, viene specificato. Attualmente, chi arriva presentando un certificato di vaccinazione contro il Covid non è tenuto a effettuare test ed osservare alcuna quarantena, ma è richiesta la compilazione di un Passenger Locator Form.