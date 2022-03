L’Irish Week celebra a Milano San Patrizio e il fascino dell’Irlanda

Il 17 marzo è il giorno di San Patrizio e per l’occasione Turismo Irlandese sta vivendo a Milano la prima Irish Week, ricordando le meraviglie storiche, naturali e culturali dell’Isola di Smeraldo.

«Per noi è una settimana molto importante, purtroppo sotto le ombre del momento storico che stiamo vivendo – ha sottolineato Thomas Byrne, Ministro di Stato irlandese per gli Affari Europei -. Quest’anno viviamo il St.Patrick Day con il cuore pesante, ma vogliamo far vedere alla gente che c’è una vita migliore, un mondo migliore in cui vivere. Ci sono le vacanze e l’Irlanda ha tanto da offrire ai viaggiatori, in particolare agli italiani. Perché l’Italia è un grande mercato per il turismo irlandese e vogliamo incoraggiare i turisti italiani a venire a scoprire l’Irlanda e tutto quello che offre».

Per questo fino al 20 marzo le vie del centro di Milano saranno allietate da momenti che ricordano la bellezza dei luoghi dell’Irlanda e anche il suo percorso verso il turismo sostenibile, sottolineato dalla presenza di Turismo Irlandese alla prima fiera del cicloturismo tenutasi nel capoluogo lombardo. L’Irlanda è infatti la destinazione all’aria aperta per eccellenza e quest’anno propone nuove greenways e percorsi pedonali outdoor.

Da ricordare i prossimi appuntamenti della Irish Week; domani, in particolare, l’incontro di letteratura irlandese “Joyce, Swift; Wilde e gli scrittori dell’Isola di Smeraldo” con il prof. Enrico Terrinoni alla Libreria Rizzoli in Galleria Vittorio Emanuele. Terrinoni sta anche guidando una sorta di competizione a cui hanno aderito con entusiasmo bel 7 licei milanesi: la migliore traduzione di una pagina di Joyce garantirà ben 15 giorni di corso d’inglese proprio in Irlanda. Una settimana gioiosa, quindi, anche a ritmo di danza e con assaggi di Guinness.

Senza dimenticare i monumenti che si illuminano di verde per i 12 anni del Global Greening; quest’anno saranno meno numerosi dei 700 che si erano accesi nel mondo nel 2021, rispettando chi soffre per la guerra.