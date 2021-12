L’Europa archivierà il 2021 con un calo del 60% degli arrivi internazionali rispetto al 2019

L’Unione europea chiuderà il 2021 con una diminuzione degli arrivi turistici internazionali attorno al -60%: lo rivela l’ultimo studio firmato dall’European Travel Council (Etc), che evidenzia finora un calo del 77% rispetto ai livelli pre-pandemici, con gli stati più dipendenti dai mercati a lungo raggio ad essere naturalmente i più colpiti dalla flessione. Inoltre, anche se la domanda di viaggi nell’Ue viene data in lieve ripresa, il raggiungimento dei livelli pre-Covid non dovrebbe avvenire fino al 2024, come riportato da SchengenVisaInfo.com.

In particolare, la Grecia – primo paese ad aprire le frontiere ai viaggiatori vaccinati – ha registrato il maggior numero di pernottamenti; solo il 19% in meno rispetto al 2019, ma gli arrivi stranieri sono stati relativamente bassi. Per il resto, le performance migliori sono state quelle messe a segno soprattutto nella regione dell’Europa sudorientale: la Croazia ha accolto 1,9 milioni di turisti a settembre – il 37% in meno rispetto ai livelli pre-pandemia. Un buon rimbalzo degli arrivi è stato centrato anche dal Montenegro, con un calo del 44% rispetto al 2019, dal Lussemburgo (-45%) e da Monaco (-46%).

Il miglioramento osservato nei mesi estivi è avvenuto grazie alla domanda interna di viaggi aerei e all’istituzione del certificato digitale Covid dell’Ue. Rispetto ai livelli di attività del 2020, i tassi di occupazione in Europa sono stati i più bassi del mondo, raggiungendo solo il 10,5%. D’altra parte, le tariffe medie giornaliere (Adr) sono salite del 6,5 %, contribuendo a un aumento del 17,7% dei ricavi per camera disponibile.