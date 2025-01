Le Isole Vergini Britanniche tornano a superare la soglia del milione di visitatori Un 2024 da incorniciare per le Isole Vergini Britanniche che, per la prima volta dal 2016, hanno superato la soglia del milione di visitatori. I dati elaborati dall’Ufficio Centrale di Statistica mostrano un totale di 1.092.139 di visitatori, pari ad una crescita del +9,8% rispetto a 994.896 registrati nel 2023. La crescita è stata omogenea in tutte le categorie di visitatori, con i crocieristi che hanno registrato un aumento del 6,8% (768.293 visitatori nel 2024, rispetto a 719.519 nel 2023); i visitatori che hanno soggiornato per una o più notti sono incrementati del 16,7% (305.876 nel 2024, rispetto a 262.080 nel 2023); e i visitatori giornalieri hanno registrato un aumento del 35,1% con 17.970 nel 2024, rispetto a 13.297 nel 2023. «Questi risultati evidenziano la varietà delle nostre offerte turistiche e riflettono il nostro impegno nel creare esperienze eccezionali per tutti i tipi di visitatori – ha dichiarato Natalio Wheatly, Primo Ministro delle Isole Vergini -. Sono una testimonianza del nostro fascino persistente, della resilienza del nostro settore turistico e del duro lavoro di tutti coloro che contribuiscono a rendere queste isole una destinazione di classe mondiale. Guardando al futuro, siamo determinati a sfruttare questo slancio e a garantire che la nostra crescita sia di beneficio sia per i visitatori che per i residenti delle Isole Vergini». Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483175 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un 2024 da incorniciare per le Isole Vergini Britanniche che, per la prima volta dal 2016, hanno superato la soglia del milione di visitatori. I dati elaborati dall'Ufficio Centrale di Statistica mostrano un totale di 1.092.139 di visitatori, pari ad una crescita del +9,8% rispetto a 994.896 registrati nel 2023. La crescita è stata omogenea in tutte le categorie di visitatori, con i crocieristi che hanno registrato un aumento del 6,8% (768.293 visitatori nel 2024, rispetto a 719.519 nel 2023); i visitatori che hanno soggiornato per una o più notti sono incrementati del 16,7% (305.876 nel 2024, rispetto a 262.080 nel 2023); e i visitatori giornalieri hanno registrato un aumento del 35,1% con 17.970 nel 2024, rispetto a 13.297 nel 2023. «Questi risultati evidenziano la varietà delle nostre offerte turistiche e riflettono il nostro impegno nel creare esperienze eccezionali per tutti i tipi di visitatori - ha dichiarato Natalio Wheatly, Primo Ministro delle Isole Vergini -. Sono una testimonianza del nostro fascino persistente, della resilienza del nostro settore turistico e del duro lavoro di tutti coloro che contribuiscono a rendere queste isole una destinazione di classe mondiale. Guardando al futuro, siamo determinati a sfruttare questo slancio e a garantire che la nostra crescita sia di beneficio sia per i visitatori che per i residenti delle Isole Vergini». [post_title] => Le Isole Vergini Britanniche tornano a superare la soglia del milione di visitatori [post_date] => 2025-01-27T11:45:48+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1737978348000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483246 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Thailandia ha accolto 268.000 turisti italiani, nel 2024, raggiungendo il 98% degli arrivi registrati nel 2019, anno pre-Covid. «Siamo estremamente soddisfatti di vedere che il numero di visitatori italiani sia quasi tornato ai livelli pre-pandemia - ha commentato Sandro Botticelli, marketing manager dell'Ente Nazionale per il Turismo Thailandese in Italia -. Questo risultato è il frutto di un impegno costante nel promuovere la Thailandia come una destinazione sicura, affascinante e ricca di esperienze uniche. Continueremo a lavorare per offrire ai nostri visitatori italiani un'accoglienza calorosa e indimenticabile». Inoltre, l'Ente ha lanciato nuove iniziative per attrarre ancora più visitatori italiani nel 2025, tra cui campagne promozionali mirate, collaborazioni con tour operator italiani e l'introduzione di nuovi itinerari turistici che mettono in risalto le gemme nascoste della Thailandia. Queste iniziative mirano a offrire esperienze autentiche e indimenticabili, rafforzando ulteriormente i legami tra i due Paesi. La Thailandia continua a essere una meta privilegiata per i turisti italiani, grazie alla sua straordinaria bellezza naturale, alla ricchezza culturale e alla calorosa ospitalità del suo popolo. L'Ente Nazionale per il Turismo Thailandese rimane impegnato a promuovere il Paese e a sostenere il settore turistico, contribuendo così alla ripresa economica globale. [post_title] => Thailandia: gli arrivi italiani del 2024 sfiorano i numeri pre-pandemia [post_date] => 2025-01-27T11:33:18+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1737977598000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483236 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_468029" align="alignright" width="300"] Aeroporto di Tel Aviv[/caption] Tornano gradualmente, ma costantemente, i collegamenti aerei fra Italia e Israele. Dallo scorso 16 gennaio WizzAir ha ripreso i voli diretti da Roma-Fiumicino e Milano Malpensa per Tel Aviv. Già dal mese di febbraio sono previste quattro frequenze settimanali da Milano, che saliranno a sei a marzo, mentre da Roma saranno garantiti quattro voli settimanali. A questi si aggiungono le frequenze regolarmente operate da El Al Israel Airlines, che per tutta la stagione invernale (fino a marzo 2025) prevede 24 voli settimanali dagli aeroporti di Malpensa, Fiumicino e Venezia; oltre alla compagnia di bandiera, anche Arkia e Israir continueranno a operare i propri voli diretti da Milano Malpensa e da Roma Fiumicino. Dallo scorso 22 gennaio anche BlueBird Airways opera da 5 fino a 7 voli settimanali tra Roma Fiumicino e Tel Aviv fino al 21 aprile 2025. Inoltre, la compagnia ha programmato 3 voli diretti settimanali da Napoli per Tel Aviv nel periodo aprile-ottobre 2025 e 2 voli settimanali da Milano Bergamo, dal 24 giugno al 18 ottobre 2025. L'operativo di Ita Airways tra Roma-Fiumicino e Tel Aviv Ben Gurion prevede un volo giornaliero attivo dal 1° febbraio 2025, cui si aggiungeranno un secondo volo giornaliero dal 16 febbraio e un terzo volo giornaliero da aprile a ottobre 2025. Da fine marzo 2025, Ryanair riprenderà a operare voli diretti per Tel Aviv da diversi aeroporti italiani, tra cui Milano Bergamo, Roma Fiumicino, Bari, Bologna, Napoli, Torino e Treviso. EasyJet riattiverà i collegamenti diretti tra Malpensa e Tel Aviv dal prossimo giugno, con voli nei giorni 5, 12 e 19 giugno, seguiti da una frequenza di tre voli settimanali dal 24 giugno al 25 ottobre 2025. Per quanto riguarda i collegamenti con scalo, il gruppo Lufthansa riprenderà le operazioni su Tel Aviv e dall’Italia. In particolare con Swiss, dal 1° febbraio 2025, farà ripartire i voli diretti tra Zurigo a Tel Aviv. «Salutiamo con grande favore e speranza il progressivo rafforzamento dei collegamenti aerei tra l’Italia e Israele - ha commentato Kalanit Goren, direttrice dell'Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo in Italia -. In un anno di rilevanza globale come quello del Giubileo, poter contare di nuovo su una fitta rete di voli non è solo importante per le filiere turistiche italiana e israeliana, ma anche per le relazioni a tutto tondo tra i nostri due Paesi, uniti da un profondo legame. Come sempre, saremo al fianco dei viaggiatori, degli operatori turistici e di tutte le realtà religiose che stanno pianificando di recarsi in Israele e attendiamo con entusiasmo l’imminente appuntamento con la Bit per incontrare il pubblico italiano, to ed agenti di viaggio per far conoscere loro il lavoro che abbiamo portato avanti, senza sosta, in questi mesi per migliorare ulteriormente la nostra offerta turistica». [post_title] => Italia-Israele: progressivo ripristino dei collegamenti aerei diretti [post_date] => 2025-01-27T10:50:46+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1737975046000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483179 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dinamicità e intermodalità (treno+ unità veloci) sono al centro delle strategie SNAV per il 2025. «Per il 2025, SNAV punta a consolidare il proprio ruolo nei collegamenti marittimi – commenta la direzione di SNAV - e a rafforzare l’offerta intermodale treno + unità veloci, incrementando la sinergia con vettori treno e bus per offrire una mobilità sempre più dinamica, comoda e accessibile. L’obiettivo è quello di aumentare del 15% i flussi turistici verso le principali destinazioni della compagnia». Tra le novità il potenziamento della flotta con unità veloci di ultima generazione, a basso impatto ambientale, dotati di tecnologie avanzate per la riduzione delle emissioni di CO2. Non solo, verranno intensificate le frequenze sulla tratta Napoli – Isole Eolie e saranno introdotti nuovi collegamenti per le Isole Pontine, offrendo maggiore flessibilità agli utenti con la conferma delle "Experience”, giornate intere per visitare dal mare, in collaborazione con operatori locali, le isole di Ponza e Palmarola. Per rafforzare i legami con il trade, SNAV lancerà campagne promozionali dedicate ai partner commerciali, con incentivi su prenotazioni anticipate e pacchetti combinati. Saranno organizzati roadshow e workshop per presentare le novità e migliorare la rete di distribuzione. [post_title] => Snav, le strategie 2025 tra dinamicità ed intermodalità [post_date] => 2025-01-24T12:45:33+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1737722733000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483153 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un table book, che vuole essere una fonte di ispirazione, una guida emozionale da lasciare nelle agenzie, pensata per quei viaggiatori che, senza una meta precisa, vogliono lasciarsi ispirare nella scelta del loro prossimo itinerario. Naar Tour Operator torna nelle agenzie con un catalogo cartaceo dal taglio originale significativamente chiamato Discovery. “L’esigenza di creare questo strumento è nata dalle nostre sedi estere, dove siamo un tour operator nuovo che desta curiosità - spiega il ceo del to, Frederic Naar -. Volevamo essere incisivi e visibili. E con un catalogo in formato A3, possiamo esserlo. Distribuiremo il nostro Discovery nelle agenzie di viaggi di Italia, Francia, Benelux e Germania portando il nostro stile bespoke e i consigli dei nostri esperti direttamente nelle mani dei viaggiatori che si affidano alle agenzie di viaggi". Frutto di un lavoro di squadra all’interno di Naar, le 214 pagine del catalogo Discovery sono ricche di immagini scattate da fotografi professionisti, selezionate per ispirare e far sognare a occhi aperti. Ogni foto è accompagnata da una descrizione della destinazione che ne racconta i luoghi, arricchita dai consigli dei product manager di Naar. Vengono poi presentate le esperienze bespoke su cui costruire viaggi personalizzati, la specializzazione del tour operator. Il catalogo include pure sezioni dedicate ai tour organizzati e alle crociere che partono dai principali porti del mondo, offrendo una panoramica completa della profondità di prodotto offerto dal tour operator. [post_title] => Tornano i cataloghi cartacei firmati Naar: Discovery è pensato per ispirare i viaggiatori [post_date] => 2025-01-24T11:02:34+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1737716554000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483125 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' un castello da fiaba, l'Hampton Court Palace nel Surrey (a circa un'ora da Londra), la location scelta da VisitBritain per ospitare l'edizione 2025 di Showcase Britain, l'evento internazionale annuale b2b che promuove il turismo nel Regno Unito coinvolgendo buyer e stampa trade in arrivo da tutto il mondo. Gli ospiti sono oltre 120, da 17 Paesi: accanto agli Stati Uniti, il principale mercato, fra gli altri Australia, Brasile, Canada, Cina, Corea del Sud, Francia, Germania, Giappone, Italia, India, Italia, Giappone e Paesi del Golfo. L'evento è stato scelto per presentare in anteprima “Starring GREAT Britain”, la nuova campagna media internazionale che punta sul turismo cinematografico per stimolare la crescita dell'industria turistica britannica, un settore da 74 miliardi di sterline. Ad accogliere ufficialmente i buyer, il ministro del turismo sir Chris Bryant, il presidente di VisitBritain Nick de Bois CBE e il suo ceo Patricia Yates. Il ministro del turismo ha chiarito gli obiettivi della compagna: "Abbiamo industrie cinematografiche di livello mondiale e i nostri paesaggi mozzafiato e il nostro patrimonio patrimonio fa da sfondo a molti dei momenti indimenticabili che ci hanno lasciato senza fiato al cinema. Ora vogliamo che sempre più visitatori nazionali e stranieri scoprano quei luoghi. Puntiamo su questi elementi di attrattiva per raggiungere l'obiettivo di accogliere 50 milioni di visitatori internazionali all'anno entro il 2030, creando al contempo opportunità nelle comunità locali e preparando il terreno per la fiorente economia turistica del Regno Unito per gli anni a venire". Al termine di un suggestivo banchetto allestito nel grandioso salone dove cinque secoli fa Enrico VIII ospitava la sua corte, i team commerciali di VisitBritain, VisitEngland, London & Partners, VisitScotland e Visit Wales hanno presentato agli operatori le ultime novità su prodotti, esperienze, ospitalità. Nei prossimi giorni, i buyer parteciperanno a fam trip in diverse aree in Inghilterra, Irlanda del Nord, Scozia e Gallese, per ammirare gli scenari naturali e le destinazioni al centro dell'azione dei numerosissimi film e serie tv girate in Gran Bretagna e per sperimentare le attività e i nuovi prodotti legati al mondo cinematografico e televisivo: come sottolineato da Patricia Yates, ceo di VisitBritain: “I buyers internazionali avranno un posto in prima fila per scoprire in prima persona perché la Gran Bretagna è la vera star dello spettacolo. So che torneranno a casa ispirati a vendere più destinazioni britanniche quest'anno". I team locali di VisitBritain hanno lavorato in collaborazione con Tourism Northern Ireland, VisitEngland, VisitScotland e Visit Wales per sviluppare itinerari personalizzati per ogni mercato. Oggi, prima di iniziare i fam trip, i buyer parteciperanno a "Britain & Ireland Marketplace" (Bim), un'intera giornata di appuntamenti di lavoro e networking con fornitori e destinazioni turistiche. [gallery ids="483136,483137,483138"] [post_title] => Showcase Britain 2025: focus sul turismo cinematografico nella campagna VisitBritain [post_date] => 2025-01-24T10:03:36+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1737713016000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483116 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una soluzione che garantisce serenità e protezione contro i disagi causati dall’ eventuale pioggia durante il soggiorno alle Maldive in alta stagione. L'operatore capitolino specializzato sulla destinazione dell'oceano Indiano, Manta World To, introduce l'innovativa polizza Maltempo Eventi Estero in collaborazione con Revo Insurance. L’indennizzo, pari al 50% della somma assicurata nei giorni in cui si verifica l'evento, si attiva automaticamente al superamento di una soglia di precipitazioni stabilita in fase di sottoscrizione, senza necessità di denuncia o perizie. La determinazione dei sinistri si basa sui dati forniti dall’Oracolo: un sistema certificato per la misurazione delle precipitazioni. Per questa polizza l’Oracolo primario è OpenWeather, con supporto di backup fornito dal progetto europeo Era5 del programma Copernicus. Dopo tre giorni rispetto al termine del periodo di copertura, il cliente riceve una report via mail che indica il dettaglio sui millimetri di pioggia registrati durante i giorni oggetto di copertura e la relativa informazione sul diritto o meno all’indennizzo previsto. In caso di sinistro certificato, Revo Insurance garantisce quindi la comunicazione delle modalità di liquidazione entro cinque giorni lavorativi. [post_title] => Maldive: Manta World To introduce la polizza Revo contro i giorni di maltempo [post_date] => 2025-01-24T09:12:12+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1737709932000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483104 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_483109" align="alignright" width="300"] Sandrine Buffenoir, Direttrice di Atout France Italia[/caption] Dopo l'anno dei Giochi Olimpici e Paralimpici e della tanto attesa riapertura della Cattedrale di Notre-Dame, la Francia si prepara ad affrontare il 2025 con proposte che raccontano non solo la ricchezza e la varietà del Paese, ma anche il dinamismo dei professionisti del turismo, come dimostra anche il numero sempre crescente dei partner francesi che hanno aderito al media tour con la stampa italiana. “La Francia è la destinazione turistica numero uno al mondo, con quasi 100 milioni di visitatori all’anno. Inoltre, è anche la prima meta estera per i turisti italiani, che ogni anno sono quasi 8 milioni. Questo dimostra quanto siano forti i legami tra i nostri due Paesi. Francia e Italia non condividono solo un grande rapporto commerciale, ma trovano nel turismo uno dei principali motori di scambio e collaborazione - ha dichiarato Rachel Caruhel, vice console generale di Francia a Milano. Dal Grand Est all’Alvernia-Rodano Alpi, passando per la Normandia, Le-Havre-Étretat, Nantes, la Valle della Loira, Rennes, Dinan Cap Frehel, la Corsica, Marsiglia e poi Arles, Digione, Aix en Provence, la Costa azzurra, Hyères e Tolone. Oltre 34 i rappresentanti francesi a Milano, per presentare le proposte in una settimana di incontri con operatori e addetti ai lavori, e con oltre 200 giornalisti della stampa di settore. Come commentato dal Vice Console Caruhel intervenuta alla conferenza stampa “L’industria turistica contribuisce ogni anno a rafforzare il legame tra Francia e Italia e rappresenta un’importante leva economica per entrambi i Paesi. Eventi come la partenza del Tour de France da Firenze lo scorso anno hanno dimostrato come il turismo sia anche un fattore di unione culturale e artistica, capace di creare sinergie preziose”. Il mercato italiano, con circa 8 milioni di arrivi all’anno, rappresenta per la Francia il quarto mercato internazionale, preceduto solo da Germania, Regno Unito e Belgio. I dati di tour operator, agenzie di viaggio online e partner francesi confermano che gli italiani sono tornati a frequentare non solo le classiche destinazioni turistiche, ma anche aree meno conosciute, come il Sud-Ovest, la Bretagna, la Normandia e la Valle della Loira. Per gli operatori italiani nei prossimi mesi sono previste specifiche iniziative, tra cui il Roadshow Francia - Nord Italia a marzo, che farà tappa a Bergamo e Vicenza, e il Roadshow Francia - Sud Italia ad aprile, con eventi a Napoli e Salerno. Nel 2025 la Francia prosegue quindi con il suo obiettivo di valorizzazione della cultura, del patrimonio, dell’arte di vivere, della gastronomia e delle meraviglie naturali. Questi saranno i temi centrali di una proposta turistica sempre più sostenibile, attenta all’ambiente e incentrata sulla mobilità dolce. Come dichiarato infatti da Sandrine Buffenoir direttrice di Atout France Italia "la tendenza è quella di estendere l’interesse per la Francia a stagioni meno frequentate, come primavera e autunno, per alleggerire il periodo estivo, che rimane sempre molto intenso”. Sulla scia dei dati positivi registrati lo scorso anno, anche il 2025 si preannuncia un anno ricco di eventi e nuove proposte: dall’inaugurazione del Museo Cézanne ad Aix-en-Provence alla 102ª edizione del Tour de France, sia maschile che femminile, con partenza da Rennes, fino al celebre Roland Garros. Senza dimenticare che la recente riapertura della cattedrale di Notre-Dame a Parigi, rappresenta una nuova occasione per riscoprire la Ville Lumière con proposte innovative, sostenibili e inclusive. “Dopo la pandemia, il turismo green ha registrato una forte crescita, contribuendo a diversificare e distribuire meglio i flussi turistici. Secondo i dati annunciati dalla Ministra del Turismo, nel 2024 la Francia ha accolto circa 100 milioni di visitatori. Tuttavia, l’obiettivo non è solo aumentare i numeri, ma anche migliorare la qualità dell’esperienza. L’intento è attrarre un turismo più consapevole, che valorizzi tutto il territorio francese, evitando la concentrazione in poche aree - osserva Sandrine Buffenoir. Per questo motivo, la Francia sta puntando molto sulla destagionalizzazione e sulla promozione di regioni meno conosciute, invitando i turisti a visitare il paese in periodi diversi dall’estate, come l’autunno, la primavera o l’inverno. Non solo Parigi dunque, ma anche luoghi come Saint-Antonin-Noble-Val con la sua Basilica, il Village Nature nella Vallée de la Marne e tante altre località ricche di fascino. Un altro obiettivo 2025 è prolungare la durata dei soggiorni, soprattutto per i turisti provenienti da mercati più lontani, come Stati Uniti, Cina e Brasile, per i quali è comune soggiornare una settimana o dieci giorni. La Francia punta ad aumentare questa media, offrendo esperienze più complete e strutturate. [caption id="attachment_483110" align="aligncenter" width="300"] I 34 partner francesi intervenuti al Media Tour France 2025 a Milano[/caption] [post_title] => Francia: mercato italiano in crescita e 2025 green [post_date] => 2025-01-24T08:57:34+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => atout-france [1] => francia ) [post_tag_name] => Array ( [0] => atout france [1] => francia ) ) [sort] => Array ( [0] => 1737709054000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483047 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_483049" align="alignleft" width="300"] Il Futura Club Caribbean World Mahdia[/caption] Si chiamano Futura Club Caribbean World Mahdia e Albatros le due ultime novità Futura Vacanze in Tunisia e in Puglia. Si aggiungono all'altra new entry 2025 già annunciata, il calabrese Porto Kaleo, andando così a rafforzare l'offerta dell'operatore capitolino in Italia e sul medio raggio, per un totale di 21 club. Il Caribbean World Mahdia porta in particolare a due il numero di Futura Club in Tunisia, destinazione già presidiata con il Thalasso Aqua Resort di Djerba, nonché a sei complessivamente quelli all’estero, distribuiti tra Kenya, mar Rosso, con Sharm El Sheikh e Marsa Alam, e Portogallo, con Porto Santo. Situata sulla costa nord-est della Tunisia, con accesso diretto a un’ampia spiaggia di sabbia fine e dorata, la new entry si distingue per la sua rigogliosa vegetazione di palme e per le costruzioni colorate che richiamano lo stile caraibico, da cui prende il nome. L’impianto architettonico si compone di un corpo centrale e da dependance che ospitano le camere, offrendo sistemazioni adatte a tutte le esigenze: famiglie, coppie, gruppi di amici e viaggiatori di ogni età. Il resort è dotato, inoltre, di numerose attrezzature, tra cui un centro benessere, un acquapark, un miniclub, piscine e vari punti di ristoro. Mahdia si trova a circa un’ora di volo dall’Italia, con un fuso orario di un’ora in meno quando vige l’ora solare. Molto articolato il piano voli, con collegamenti diretti per Monastir, operativi dal 12 maggio al 6 ottobre, in partenza dagli aeroporti di Malpensa, Verona, Fiumicino e Bergamo. L'Albatros è invece il quarto Futura Club in Puglia, per oltre mille unità abitative complessive. Si tratta di una struttura molto conosciuta sul mercato e particolarmente adatta alle famiglie, grazie alla sua posizione direttamente su una spiaggia di sabbia con fondale adatto ai bambini. Numerosi anche i servizi dedicati alle famiglie. Uno dei punti di forza è l’animazione, che prevede non solo i tradizionali programmi quotidiani, ma anche spettacoli con performer e cast artistici. Prevalentemente pensate per nuclei familiari le sistemazioni, con bungalow capaci di ospitare fino a quattro persone. Il villaggio dispone inoltre di un grande acquapark. Situato nell’area del Gargano, è una scelta strategica sia per chi viaggia in auto sia per chi preferisce i pacchetti con il treno. Grazie alla sua posizione, rappresenta anche un ottimo punto di partenza per escursioni verso le vicine isole Tremiti e altre località di interesse della zona. “Presentiamo al mercato queste due novità con molta soddisfazione poiché hanno una forte valenza strategica per la nostra programmazione in un anno che sarà davvero importante per il piano di crescita aziendale - commenta il direttore commerciale Futura Vacanze, Belinda Coccia -. Sul versante del medio raggio, la Tunisia sta performando molto bene e l’introduzione di una seconda struttura andrà a rispondere con un prodotto di grande qualità all’incremento delle richieste da parte della distribuzione e dei clienti. Il nuovo Futura Club pugliese va poi a diversificare ulteriormente la nostra offerta in una delle regioni chiave del mare Italia, presidiando un’area come il Gargano, che, anche per la sua posizione, ci permetterà di far crescere la pacchettizzazione con il treno, soluzione che sta incontrando sempre più favori”. [post_title] => Futura Vacanze rafforza l'offerta club con due new entry in Puglia e Tunisia [post_date] => 2025-01-23T11:24:49+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1737631489000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "le isole vergini britanniche tornano a superare la soglia del milione di visitatori" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":87,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1507,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483175","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un 2024 da incorniciare per le Isole Vergini Britanniche che, per la prima volta dal 2016, hanno superato la soglia del milione di visitatori. I dati elaborati dall'Ufficio Centrale di Statistica mostrano un totale di 1.092.139 di visitatori, pari ad una crescita del +9,8% rispetto a 994.896 registrati nel 2023.\r

\r

La crescita è stata omogenea in tutte le categorie di visitatori, con i crocieristi che hanno registrato un aumento del 6,8% (768.293 visitatori nel 2024, rispetto a 719.519 nel 2023); i visitatori che hanno soggiornato per una o più notti sono incrementati del 16,7% (305.876 nel 2024, rispetto a 262.080 nel 2023); e i visitatori giornalieri hanno registrato un aumento del 35,1% con 17.970 nel 2024, rispetto a 13.297 nel 2023. \r

\r

«Questi risultati evidenziano la varietà delle nostre offerte turistiche e riflettono il nostro impegno nel creare esperienze eccezionali per tutti i tipi di visitatori - ha dichiarato Natalio Wheatly, Primo Ministro delle Isole Vergini -. Sono una testimonianza del nostro fascino persistente, della resilienza del nostro settore turistico e del duro lavoro di tutti coloro che contribuiscono a rendere queste isole una destinazione di classe mondiale. Guardando al futuro, siamo determinati a sfruttare questo slancio e a garantire che la nostra crescita sia di beneficio sia per i visitatori che per i residenti delle Isole Vergini».\r

\r

","post_title":"Le Isole Vergini Britanniche tornano a superare la soglia del milione di visitatori","post_date":"2025-01-27T11:45:48+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1737978348000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483246","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Thailandia ha accolto 268.000 turisti italiani, nel 2024, raggiungendo il 98% degli arrivi registrati nel 2019, anno pre-Covid. «Siamo estremamente soddisfatti di vedere che il numero di visitatori italiani sia quasi tornato ai livelli pre-pandemia - ha commentato Sandro Botticelli, marketing manager dell'Ente Nazionale per il Turismo Thailandese in Italia -. Questo risultato è il frutto di un impegno costante nel promuovere la Thailandia come una destinazione sicura, affascinante e ricca di esperienze uniche. Continueremo a lavorare per offrire ai nostri visitatori italiani un'accoglienza calorosa e indimenticabile».\r

Inoltre, l'Ente ha lanciato nuove iniziative per attrarre ancora più visitatori italiani nel 2025, tra cui campagne promozionali mirate, collaborazioni con tour operator italiani e l'introduzione di nuovi itinerari turistici che mettono in risalto le gemme nascoste della Thailandia. Queste iniziative mirano a offrire esperienze autentiche e indimenticabili, rafforzando ulteriormente i legami tra i due Paesi.\r

La Thailandia continua a essere una meta privilegiata per i turisti italiani, grazie alla sua straordinaria bellezza naturale, alla ricchezza culturale e alla calorosa ospitalità del suo popolo. L'Ente Nazionale per il Turismo Thailandese rimane impegnato a promuovere il Paese e a sostenere il settore turistico, contribuendo così alla ripresa economica globale.","post_title":"Thailandia: gli arrivi italiani del 2024 sfiorano i numeri pre-pandemia","post_date":"2025-01-27T11:33:18+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1737977598000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483236","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

\r

\r

\r

\r

[caption id=\"attachment_468029\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Aeroporto di Tel Aviv[/caption]\r

\r

Tornano gradualmente, ma costantemente, i collegamenti aerei fra Italia e Israele. Dallo scorso 16 gennaio WizzAir ha ripreso i voli diretti da Roma-Fiumicino e Milano Malpensa per Tel Aviv. Già dal mese di febbraio sono previste quattro frequenze settimanali da Milano, che saliranno a sei a marzo, mentre da Roma saranno garantiti quattro voli settimanali.\r

\r

\r

A questi si aggiungono le frequenze regolarmente operate da El Al Israel Airlines, che per tutta la stagione invernale (fino a marzo 2025) prevede 24 voli settimanali dagli aeroporti di Malpensa, Fiumicino e Venezia; oltre alla compagnia di bandiera, anche Arkia e Israir continueranno a operare i propri voli diretti da Milano Malpensa e da Roma Fiumicino.\r

\r

Dallo scorso 22 gennaio anche BlueBird Airways opera da 5 fino a 7 voli settimanali tra Roma Fiumicino e Tel Aviv fino al 21 aprile 2025. Inoltre, la compagnia ha programmato 3 voli diretti settimanali da Napoli per Tel Aviv nel periodo aprile-ottobre 2025 e 2 voli settimanali da Milano Bergamo, dal 24 giugno al 18 ottobre 2025.\r

\r

L'operativo di Ita Airways tra Roma-Fiumicino e Tel Aviv Ben Gurion prevede un volo giornaliero attivo dal 1° febbraio 2025, cui si aggiungeranno un secondo volo giornaliero dal 16 febbraio e un terzo volo giornaliero da aprile a ottobre 2025.\r

\r

Da fine marzo 2025, Ryanair riprenderà a operare voli diretti per Tel Aviv da diversi aeroporti italiani, tra cui Milano Bergamo, Roma Fiumicino, Bari, Bologna, Napoli, Torino e Treviso.\r

\r

EasyJet riattiverà i collegamenti diretti tra Malpensa e Tel Aviv dal prossimo giugno, con voli nei giorni 5, 12 e 19 giugno, seguiti da una frequenza di tre voli settimanali dal 24 giugno al 25 ottobre 2025.\r

\r

Per quanto riguarda i collegamenti con scalo, il gruppo Lufthansa riprenderà le operazioni su Tel Aviv e dall’Italia. In particolare con Swiss, dal 1° febbraio 2025, farà ripartire i voli diretti tra Zurigo a Tel Aviv.\r

\r

«Salutiamo con grande favore e speranza il progressivo rafforzamento dei collegamenti aerei tra l’Italia e Israele - ha commentato Kalanit Goren, direttrice dell'Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo in Italia -. In un anno di rilevanza globale come quello del Giubileo, poter contare di nuovo su una fitta rete di voli non è solo importante per le filiere turistiche italiana e israeliana, ma anche per le relazioni a tutto tondo tra i nostri due Paesi, uniti da un profondo legame. Come sempre, saremo al fianco dei viaggiatori, degli operatori turistici e di tutte le realtà religiose che stanno pianificando di recarsi in Israele e attendiamo con entusiasmo l’imminente appuntamento con la Bit per incontrare il pubblico italiano, to ed agenti di viaggio per far conoscere loro il lavoro che abbiamo portato avanti, senza sosta, in questi mesi per migliorare ulteriormente la nostra offerta turistica». ","post_title":"Italia-Israele: progressivo ripristino dei collegamenti aerei diretti","post_date":"2025-01-27T10:50:46+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1737975046000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483179","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dinamicità e intermodalità (treno+ unità veloci) sono al centro delle strategie SNAV per il 2025.\r

\r

«Per il 2025, SNAV punta a consolidare il proprio ruolo nei collegamenti marittimi – commenta la direzione di SNAV - e a rafforzare l’offerta intermodale treno + unità veloci, incrementando la sinergia con vettori treno e bus per offrire una mobilità sempre più dinamica, comoda e accessibile. L’obiettivo è quello di aumentare del 15% i flussi turistici verso le principali destinazioni della compagnia».\r

\r

Tra le novità il potenziamento della flotta con unità veloci di ultima generazione, a basso impatto ambientale, dotati di tecnologie avanzate per la riduzione delle emissioni di CO2.\r

\r

Non solo, verranno intensificate le frequenze sulla tratta Napoli – Isole Eolie e saranno introdotti nuovi collegamenti per le Isole Pontine, offrendo maggiore flessibilità agli utenti con la conferma delle \"Experience”, giornate intere per visitare dal mare, in collaborazione con operatori locali, le isole di Ponza e Palmarola.\r

\r

Per rafforzare i legami con il trade, SNAV lancerà campagne promozionali dedicate ai partner commerciali, con incentivi su prenotazioni anticipate e pacchetti combinati. Saranno organizzati roadshow e workshop per presentare le novità e migliorare la rete di distribuzione.","post_title":"Snav, le strategie 2025 tra dinamicità ed intermodalità","post_date":"2025-01-24T12:45:33+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1737722733000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483153","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un table book, che vuole essere una fonte di ispirazione, una guida emozionale da lasciare nelle agenzie, pensata per quei viaggiatori che, senza una meta precisa, vogliono lasciarsi ispirare nella scelta del loro prossimo itinerario. Naar Tour Operator torna nelle agenzie con un catalogo cartaceo dal taglio originale significativamente chiamato Discovery.\r

\r

“L’esigenza di creare questo strumento è nata dalle nostre sedi estere, dove siamo un tour operator nuovo che desta curiosità - spiega il ceo del to, Frederic Naar -. Volevamo essere incisivi e visibili. E con un catalogo in formato A3, possiamo esserlo. Distribuiremo il nostro Discovery nelle agenzie di viaggi di Italia, Francia, Benelux e Germania portando il nostro stile bespoke e i consigli dei nostri esperti direttamente nelle mani dei viaggiatori che si affidano alle agenzie di viaggi\".\r

\r

Frutto di un lavoro di squadra all’interno di Naar, le 214 pagine del catalogo Discovery sono ricche di immagini scattate da fotografi professionisti, selezionate per ispirare e far sognare a occhi aperti. Ogni foto è accompagnata da una descrizione della destinazione che ne racconta i luoghi, arricchita dai consigli dei product manager di Naar. Vengono poi presentate le esperienze bespoke su cui costruire viaggi personalizzati, la specializzazione del tour operator. Il catalogo include pure sezioni dedicate ai tour organizzati e alle crociere che partono dai principali porti del mondo, offrendo una panoramica completa della profondità di prodotto offerto dal tour operator.\r

\r

","post_title":"Tornano i cataloghi cartacei firmati Naar: Discovery è pensato per ispirare i viaggiatori","post_date":"2025-01-24T11:02:34+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1737716554000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483125","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' un castello da fiaba, l'Hampton Court Palace nel Surrey (a circa un'ora da Londra), la location scelta da VisitBritain per ospitare l'edizione 2025 di Showcase Britain, l'evento internazionale annuale b2b che promuove il turismo nel Regno Unito coinvolgendo buyer e stampa trade in arrivo da tutto il mondo.\r

\r

Gli ospiti sono oltre 120, da 17 Paesi: accanto agli Stati Uniti, il principale mercato, fra gli altri Australia, Brasile, Canada, Cina, Corea del Sud, Francia, Germania, Giappone, Italia, India, Italia, Giappone e Paesi del Golfo.\r

\r

L'evento è stato scelto per presentare in anteprima “Starring GREAT Britain”, la nuova campagna media internazionale che punta sul turismo cinematografico per stimolare la crescita dell'industria turistica britannica, un settore da 74 miliardi di sterline.\r

\r

Ad accogliere ufficialmente i buyer, il ministro del turismo sir Chris Bryant, il presidente di VisitBritain Nick de Bois CBE e il suo ceo Patricia Yates. Il ministro del turismo ha chiarito gli obiettivi della compagna: \"Abbiamo industrie cinematografiche di livello mondiale e i nostri paesaggi mozzafiato e il nostro patrimonio patrimonio fa da sfondo a molti dei momenti indimenticabili che ci hanno lasciato senza fiato al cinema. Ora vogliamo che sempre più visitatori nazionali e stranieri scoprano quei luoghi. Puntiamo su questi elementi di attrattiva per raggiungere l'obiettivo di accogliere 50 milioni di visitatori internazionali all'anno entro il 2030, creando al contempo opportunità nelle comunità locali e preparando il terreno per la fiorente economia turistica del Regno Unito per gli anni a venire\".\r

\r

Al termine di un suggestivo banchetto allestito nel grandioso salone dove cinque secoli fa Enrico VIII ospitava la sua corte, i team commerciali di VisitBritain, VisitEngland, London & Partners, VisitScotland e Visit Wales hanno presentato agli operatori le ultime novità su prodotti, esperienze, ospitalità.\r

\r

Nei prossimi giorni, i buyer parteciperanno a fam trip in diverse aree in Inghilterra, Irlanda del Nord, Scozia e Gallese, per ammirare gli scenari naturali e le destinazioni al centro dell'azione dei numerosissimi film e serie tv girate in Gran Bretagna e per sperimentare le attività e i nuovi prodotti legati al mondo cinematografico e televisivo: come sottolineato da Patricia Yates, ceo di VisitBritain: “I buyers internazionali avranno un posto in prima fila per scoprire in prima persona perché la Gran Bretagna è la vera star dello spettacolo. So che torneranno a casa ispirati a vendere più destinazioni britanniche quest'anno\". I team locali di VisitBritain hanno lavorato in collaborazione con Tourism Northern Ireland, VisitEngland, VisitScotland e Visit Wales per sviluppare itinerari personalizzati per ogni mercato.\r

\r

Oggi, prima di iniziare i fam trip, i buyer parteciperanno a \"Britain & Ireland Marketplace\" (Bim), un'intera giornata di appuntamenti di lavoro e networking con fornitori e destinazioni turistiche.\r

\r

[gallery ids=\"483136,483137,483138\"]","post_title":"Showcase Britain 2025: focus sul turismo cinematografico nella campagna VisitBritain","post_date":"2025-01-24T10:03:36+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1737713016000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483116","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una soluzione che garantisce serenità e protezione contro i disagi causati dall’ eventuale pioggia durante il soggiorno alle Maldive in alta stagione. L'operatore capitolino specializzato sulla destinazione dell'oceano Indiano, Manta World To, introduce l'innovativa polizza Maltempo Eventi Estero in collaborazione con Revo Insurance. L’indennizzo, pari al 50% della somma assicurata nei giorni in cui si verifica l'evento, si attiva automaticamente al superamento di una soglia di precipitazioni stabilita in fase di sottoscrizione, senza necessità di denuncia o perizie.\r

\r

La determinazione dei sinistri si basa sui dati forniti dall’Oracolo: un sistema certificato per la misurazione delle precipitazioni. Per questa polizza l’Oracolo primario è OpenWeather, con supporto di backup fornito dal progetto europeo Era5 del programma Copernicus. Dopo tre giorni rispetto al termine del periodo di copertura, il cliente riceve una report via mail che indica il dettaglio sui millimetri di pioggia registrati durante i giorni oggetto di copertura e la relativa informazione sul diritto o meno all’indennizzo previsto. In caso di sinistro certificato, Revo Insurance garantisce quindi la comunicazione delle modalità di liquidazione entro cinque giorni lavorativi.","post_title":"Maldive: Manta World To introduce la polizza Revo contro i giorni di maltempo","post_date":"2025-01-24T09:12:12+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1737709932000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483104","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_483109\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Sandrine Buffenoir, Direttrice di Atout France Italia[/caption]\r

\r

Dopo l'anno dei Giochi Olimpici e Paralimpici e della tanto attesa riapertura della Cattedrale di Notre-Dame, la Francia si prepara ad affrontare il 2025 con proposte che raccontano non solo la ricchezza e la varietà del Paese, ma anche il dinamismo dei professionisti del turismo, come dimostra anche il numero sempre crescente dei partner francesi che hanno aderito al media tour con la stampa italiana.\r

\r

“La Francia è la destinazione turistica numero uno al mondo, con quasi 100 milioni di visitatori all’anno. Inoltre, è anche la prima meta estera per i turisti italiani, che ogni anno sono quasi 8 milioni. Questo dimostra quanto siano forti i legami tra i nostri due Paesi. Francia e Italia non condividono solo un grande rapporto commerciale, ma trovano nel turismo uno dei principali motori di scambio e collaborazione - ha dichiarato Rachel Caruhel, vice console generale di Francia a Milano.\r

\r

Dal Grand Est all’Alvernia-Rodano Alpi, passando per la Normandia, Le-Havre-Étretat, Nantes, la Valle della Loira, Rennes, Dinan Cap Frehel, la Corsica, Marsiglia e poi Arles, Digione, Aix en Provence, la Costa azzurra, Hyères e Tolone. Oltre 34 i rappresentanti francesi a Milano, per presentare le proposte in una settimana di incontri con operatori e addetti ai lavori, e con oltre 200 giornalisti della stampa di settore.\r

\r

Come commentato dal Vice Console Caruhel intervenuta alla conferenza stampa “L’industria turistica contribuisce ogni anno a rafforzare il legame tra Francia e Italia e rappresenta un’importante leva economica per entrambi i Paesi. Eventi come la partenza del Tour de France da Firenze lo scorso anno hanno dimostrato come il turismo sia anche un fattore di unione culturale e artistica, capace di creare sinergie preziose”.\r

\r

Il mercato italiano, con circa 8 milioni di arrivi all’anno, rappresenta per la Francia il quarto mercato internazionale, preceduto solo da Germania, Regno Unito e Belgio. I dati di tour operator, agenzie di viaggio online e partner francesi confermano che gli italiani sono tornati a frequentare non solo le classiche destinazioni turistiche, ma anche aree meno conosciute, come il Sud-Ovest, la Bretagna, la Normandia e la Valle della Loira.\r

\r

Per gli operatori italiani nei prossimi mesi sono previste specifiche iniziative, tra cui il Roadshow Francia - Nord Italia a marzo, che farà tappa a Bergamo e Vicenza, e il Roadshow Francia - Sud Italia ad aprile, con eventi a Napoli e Salerno. Nel 2025 la Francia prosegue quindi con il suo obiettivo di valorizzazione della cultura, del patrimonio, dell’arte di vivere, della gastronomia e delle meraviglie naturali. Questi saranno i temi centrali di una proposta turistica sempre più sostenibile, attenta all’ambiente e incentrata sulla mobilità dolce.\r

Come dichiarato infatti da Sandrine Buffenoir direttrice di Atout France Italia \"la tendenza è quella di estendere l’interesse per la Francia a stagioni meno frequentate, come primavera e autunno, per alleggerire il periodo estivo, che rimane sempre molto intenso”.\r

\r

Sulla scia dei dati positivi registrati lo scorso anno, anche il 2025 si preannuncia un anno ricco di eventi e nuove proposte: dall’inaugurazione del Museo Cézanne ad Aix-en-Provence alla 102ª edizione del Tour de France, sia maschile che femminile, con partenza da Rennes, fino al celebre Roland Garros. Senza dimenticare che la recente riapertura della cattedrale di Notre-Dame a Parigi, rappresenta una nuova occasione per riscoprire la Ville Lumière con proposte innovative, sostenibili e inclusive.\r

\r

“Dopo la pandemia, il turismo green ha registrato una forte crescita, contribuendo a diversificare e distribuire meglio i flussi turistici. Secondo i dati annunciati dalla Ministra del Turismo, nel 2024 la Francia ha accolto circa 100 milioni di visitatori. Tuttavia, l’obiettivo non è solo aumentare i numeri, ma anche migliorare la qualità dell’esperienza. L’intento è attrarre un turismo più consapevole, che valorizzi tutto il territorio francese, evitando la concentrazione in poche aree - osserva Sandrine Buffenoir.\r

\r

Per questo motivo, la Francia sta puntando molto sulla destagionalizzazione e sulla promozione di regioni meno conosciute, invitando i turisti a visitare il paese in periodi diversi dall’estate, come l’autunno, la primavera o l’inverno. Non solo Parigi dunque, ma anche luoghi come Saint-Antonin-Noble-Val con la sua Basilica, il Village Nature nella Vallée de la Marne e tante altre località ricche di fascino. \r

Un altro obiettivo 2025 è prolungare la durata dei soggiorni, soprattutto per i turisti provenienti da mercati più lontani, come Stati Uniti, Cina e Brasile, per i quali è comune soggiornare una settimana o dieci giorni. La Francia punta ad aumentare questa media, offrendo esperienze più complete e strutturate.\r

\r

[caption id=\"attachment_483110\" align=\"aligncenter\" width=\"300\"] I 34 partner francesi intervenuti al Media Tour France 2025 a Milano[/caption]","post_title":"Francia: mercato italiano in crescita e 2025 green","post_date":"2025-01-24T08:57:34+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["atout-france","francia"],"post_tag_name":["atout france","francia"]},"sort":[1737709054000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483047","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_483049\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il Futura Club Caribbean World Mahdia[/caption]\r

\r

Si chiamano Futura Club Caribbean World Mahdia e Albatros le due ultime novità Futura Vacanze in Tunisia e in Puglia. Si aggiungono all'altra new entry 2025 già annunciata, il calabrese Porto Kaleo, andando così a rafforzare l'offerta dell'operatore capitolino in Italia e sul medio raggio, per un totale di 21 club.\r

\r

Il Caribbean World Mahdia porta in particolare a due il numero di Futura Club in Tunisia, destinazione già presidiata con il Thalasso Aqua Resort di Djerba, nonché a sei complessivamente quelli all’estero, distribuiti tra Kenya, mar Rosso, con Sharm El Sheikh e Marsa Alam, e Portogallo, con Porto Santo. Situata sulla costa nord-est della Tunisia, con accesso diretto a un’ampia spiaggia di sabbia fine e dorata, la new entry si distingue per la sua rigogliosa vegetazione di palme e per le costruzioni colorate che richiamano lo stile caraibico, da cui prende il nome. L’impianto architettonico si compone di un corpo centrale e da dependance che ospitano le camere, offrendo sistemazioni adatte a tutte le esigenze: famiglie, coppie, gruppi di amici e viaggiatori di ogni età. Il resort è dotato, inoltre, di numerose attrezzature, tra cui un centro benessere, un acquapark, un miniclub, piscine e vari punti di ristoro. Mahdia si trova a circa un’ora di volo dall’Italia, con un fuso orario di un’ora in meno quando vige l’ora solare. Molto articolato il piano voli, con collegamenti diretti per Monastir, operativi dal 12 maggio al 6 ottobre, in partenza dagli aeroporti di Malpensa, Verona, Fiumicino e Bergamo.\r

\r

L'Albatros è invece il quarto Futura Club in Puglia, per oltre mille unità abitative complessive. Si tratta di una struttura molto conosciuta sul mercato e particolarmente adatta alle famiglie, grazie alla sua posizione direttamente su una spiaggia di sabbia con fondale adatto ai bambini. Numerosi anche i servizi dedicati alle famiglie. Uno dei punti di forza è l’animazione, che prevede non solo i tradizionali programmi quotidiani, ma anche spettacoli con performer e cast artistici. Prevalentemente pensate per nuclei familiari le sistemazioni, con bungalow capaci di ospitare fino a quattro persone. Il villaggio dispone inoltre di un grande acquapark. Situato nell’area del Gargano, è una scelta strategica sia per chi viaggia in auto sia per chi preferisce i pacchetti con il treno. Grazie alla sua posizione, rappresenta anche un ottimo punto di partenza per escursioni verso le vicine isole Tremiti e altre località di interesse della zona.\r

\r

“Presentiamo al mercato queste due novità con molta soddisfazione poiché hanno una forte valenza strategica per la nostra programmazione in un anno che sarà davvero importante per il piano di crescita aziendale - commenta il direttore commerciale Futura Vacanze, Belinda Coccia -. Sul versante del medio raggio, la Tunisia sta performando molto bene e l’introduzione di una seconda struttura andrà a rispondere con un prodotto di grande qualità all’incremento delle richieste da parte della distribuzione e dei clienti. Il nuovo Futura Club pugliese va poi a diversificare ulteriormente la nostra offerta in una delle regioni chiave del mare Italia, presidiando un’area come il Gargano, che, anche per la sua posizione, ci permetterà di far crescere la pacchettizzazione con il treno, soluzione che sta incontrando sempre più favori”.","post_title":"Futura Vacanze rafforza l'offerta club con due new entry in Puglia e Tunisia","post_date":"2025-01-23T11:24:49+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1737631489000]}]}}