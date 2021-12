Le Canarie investono sui turisti over 55 e silver: un bacino da 200.000 visitatori all’anno

Le isole Canarie investono sul segmento senior (over 65), oltre che sui turisti della fascia di età compresa tra i 55 e i 64 anni. Su quei viaggiatori cioè che tendono a soggiornare per lunghi periodi presso la stessa destinazione, con una spesa che raddoppia rispetto alla media. L’obiettivo del Ministero del Turismo, Industria e Commercio del Governo delle Isole Canarie è di arrivare ad attrarre ogni anno 200.000 turisti di lungo termine, generando un giro d’affari di 770 milioni di euro.

Il gruppo over 55 e silver, i lavoratori da remoto e gli sportivi professionisti sono i tre principali segmenti del mercato definito “long-stay tourism”, verso il quale le Canarie hanno destinato il prossimo anno un investimento di 1,5 milioni di euro. Il budget 2022 per promuovere l’incoming degli over 55 e silver è di 500.000 euro, ma il progetto ha mosso i primi passi già a dicembre 2021 con un investimento dedicato pari a 250.000 euro.

“Abbiamo avviato una campagna per posizionare le Isole Canarie come destinazione ideale per i viaggiatori over 55 e silver, un segmento incline ad aumentare il periodo di soggiorno e con una capacità di spesa più elevata rispetto alla media dei turisti” dichiara il ministro del turismo Yaiza Castilla, sottolineando come l’economia legata alla fascia silver rappresenti il 25% del Pil in Europa e più del 45% del consumo mondiale,

A medio termine, la nuova strategia messa in atto dalle Canarie punta ad aumentare il numero di turisti over 55 e silver del 50% rispetto al dato 2019, passando quindi da 131.600 a 200.000 visitatori all’anno. Inoltre, il piano prevede di promuovere l’estensione dei soggiorni medi (49,58 notti nel 2019) e, quindi, la spesa media complessiva (383 milioni di euro nel 2019).