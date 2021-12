L’Austria riapre ai flussi turistici tra il 12 e il 20 dicembre, a seconda delle località

L’Austria torna accessibile ai turisti, vaccinati e guariti, da domenica 12 dicembre, quando terminerà il lockdown imposto dal governo nelle ultime settimane. “La situazione è migliorata e la riapertura avverrà in modo graduale, con misure attente e adattate a livello regionale” si legge sul sito austria.info

Ristoranti e alberghi potranno riaprire: il 12 dicembre nelle regioni Tirolo, Vorarlberg e Burgenland; il 17 dicembre nelle regioni Salisburghese, Stiria, Carinzia, Bassa Austria e Alta Austria; il 20 dicembre a Vienna.

Dopo la fine del lockdown, tornerà in vigore in Austria la cosiddetta regola delle “2-G” (Geimpft=vaccinati, Genesen=guariti), così come l’obbligo di mascherina Ffp2 in molte aree. Queste le misure sono in vigore a livello nazionale.